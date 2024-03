Hamburg. Erlebnisgastronomie Le big Tam Tam musste Eröffnung im Februar kurzfristig absagen. Was seitdem passiert ist und der Bezirk Hamburg-Mitte sagt.

Eigentlich sollten die Gäste in der neuen Erlebnisgastronomie im Hanseviertel in der HamburgerInnenstadt längst Speisen und Getränke genießen. Morgens, mittags und auch spätabends. Das war der Plan der „Le big Tam Tam“-Macher um Patrick Rüther, Geschäftsführer von Tellerand Consulting.

Im „Februar 2024 starten wir die Gastro-Rakete“ war auf der eigenen Internetseite zu lesen. Daraus wurde nichts, in letzter Minute musste die Eröffnung abgeblasen werden. Grund dafür waren Probleme beim Brandschutz. Doch eine Lösung wurde bisher nicht gefunden.

Hanseviertel Hamburg: Eröffnungstermin für Le big Tam Tam gibt es nicht

Zur Erinnerung: Das spektakuläre Gastroprojekt, in dessen Anfängen noch TV-Kultkoch Tim Mälzer als ehemaliger Gesellschafter von Tellerand Consulting beteiligt war, sollte ursprünglich sogar schon im Spätherbst 2022 starten. Doch es kam immer wieder zu Verzögerungen und Stand Mitte März 2024 ist immer noch unklar, wann es auf der 2000 Quadratmeter großen Fläche losgeht.

Auf Abendblatt-Anfrage sagte ein Sprecher des Hanseviertels, eines der traditionsreichsten Einkaufspassagen der Hansestadt: „Einen Eröffnungstermin für das Le big Tam Tam können wir derzeit noch nicht nennen. Wie bereits mitgeteilt, befinden wir uns mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte in einem intensiven und konstruktiven Austausch zu brandschutztechnischen Fragen. Wir haben auf Anforderung des Bezirksamts einige wenige Unterlagen nachgereicht.“

Das Hanseviertel, das 1980 eröffnet wurde, ist eine der traditionsreichsten Einkaufspassagen in der Hansestadt.

Das Bauvorhaben im denkmalgeschützten Hanseviertel sei ausgesprochen komplex, der Umbau erfolgt zudem in einer Passage mit laufendem Geschäftsbetrieb, so der Sprecher und führte weiter aus: „Wir sind optimistisch, in den Gesprächen mit dem Bezirksamt zu einem guten Ergebnis zu kommen.“

Le big Tam Tam: Bezirk spricht von „ungelösten Problemen beim Brandschutz“

Auf Abendblatt-Anfrage sagte eine Sprecherin des zuständigen Bezirksamts: „Wir können bestätigen, dass Le big Tam Tam im Hanseviertel noch nicht eröffnen kann, weil weiterhin ungelöste Probleme beim Brandschutz vorliegen. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte befindet sich mit dem Center lösungsorientiert in laufenden Abstimmungen.“

Es gibt Hoffnung: „Wir sind davon überzeugt, dass es dem Betreiber gelingen wird, die erforderlichen Nachweise zu erbringen, damit wir die Eröffnung dieser herausstechenden Erlebnisgastronomie mit einer belastbaren Genehmigung unterstützen können“, so die Sprecherin weiter.

Was die Gäste dann auf der ehemaligen Mövenpick-Fläche erwartet, die seit 2007 nicht mehr genutzt wurde und Platz für bis zu 500 Gäste bieten soll: In den einzelnen Bereichen des Food Markets werden künftig fünf Gastronomen ihre Speisen zubereiten. Dazu zählen asiatische Spezialitäten, modern kreierte mexikanische Gerichte, herzhafte Waffeln mit Hähnchen und Fischbrötchen der besonderen Art.

Hanseviertel: Neue Gastronomie will asiatische Spezialitäten, Pizza und Waffeln anbieten

Patrick Rüther sorgt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Axel Ohm für italienische Lebensfreude: Die bereits aus ihrem Lokal Überquell am Hafen bekannte neapolitanische Pizza soll auch die Gäste im Le big Tam Tam begeistern.

Hinter den Kulissen ist die Stimmung dem Vernehmen nach angespannt: Denn das Le big Tam Tam soll ein Besuchermagnet für das Hanseviertel werden und deshalb dürften die Verantwortlichen bei CBRE Investment wegen der Verzögerung und der ungelösten Probleme ziemlich ungeduldig sein.

Hanseviertel Hamburg: CBRE hat Millionen in die Fläche des Le big Tam Tam investiert

Der international agierende Immobiliendienstleister hatte den 1980 eröffneten Gebäudekomplex 2018 von der Allianz gekauft und jetzt Millionen Euro in den Umbau der ehemaligen Mövenpick-Fläche investiert.

Auch Patrick Rüther hat nur einen Wunsch: Dass endlich ein Eröffnungstermin genannt werden kann. Dem Abendblatt sagte der Macher des Le big Tam Tam: „Die Gastronomen stehen in den Startlöchern und können es kaum erwarten, mit ihren Teams die ersten Gäste im Hanseviertel begrüßen und richtig loslegen zu können.“