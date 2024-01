Hamburg. TV-Star wird gastronomischer Berater. Was Gäste zukünftig erwartet und wie es um die geplante Georg-Elser-Halle steht.

Das „Reverb by Hard Rock Hotel“ eröffnet pünktlich am ersten Aprilwochenende 2024. Am Sonntag, dem 7. April, will das Haus auf dem Grünen Bunker auf St. Pauli seine ersten Gäste empfangen. „Das Datum steht. Wir sind mit dem Baufortschritt sehr zufrieden“, sagt Katja Derow, die für den Hamburger Betreiber RIMC spricht. „Die Resonanz ist sehr positiv und das Interesse groß.“ Seit Buchungsstart im Dezember seien bereits viele Zimmer reserviert.