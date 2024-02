Hamburg. Patrick Weber wird sich um das kulinarische Angebot im „Reverb by Hard Rock Hotel“ kümmern. Welcher Gastroprofi dort noch anfängt.

In der gehobenen Gastronomie kennt sich Patrick Weber aus. Der 43-Jährige wirkte bis Dezember 2015 als Küchenchef im Grandhotel Atlantic an der Alster und zuletzt im Fünf-Sterne-Hotel Aalernhüs in St. Peter-Ording.

Jetzt widmet sich Weber einer neuen Aufgabe: Als Executive Chef ist er für das kulinarische Angebot und die Küchenteams im neuen „Reverb by Hard Rock Hotel“ auf dem grünen Bunker an der Feldstraße auf St. Pauli verantwortlich, das am 7. April eröffnet.

Restaurant Hamburg: Patrick Weber wird von TV-Koch Frank Rosin unterstützt

Und da kommt einiges auf Weber zu: Zum gastronomischen Angebot gehören das Hauptrestaurant La Sala, der Coffeeshop Constant Grind sowie das Green Beanie auf dem Dachgarten. Im Bar-Restaurant Karo&Paul steht ihm TV-Koch Frank Rosin als Berater zur Seite.

Patrick Weber (l.) und Sebastian Reher kümmern sich um die Gastronomie in dem neuen „Reverb by Hard Rock Hotel“ auf dem grünen Bunker an der Feldstraße auf St. Pauli. © RIMC | RIMC

„Wir freuen uns sehr, mit Patrick Weber den Kopf unseres zukünftigen Bunker-Küchenteams gefunden zu haben und sind überzeugt, dass er dieser anspruchsvollen Führungsaufgabe mehr als gerecht werden wird“, sagt General Manager Till Westheuser.

Grüner Bunker: Neuer F&B-Direktor hat schon bei Tim Mälzer gearbeitet

Das „Reverb by Hard Rock Hotel“ hat zudem Sebastian Reher als F&B-Direktor verpflichtet, der sich um Themen wie Einkauf und Organisation in der Gastronomie kümmert.

Der 41-Jährige ist ein bekanntes Gesicht in der Hamburger Gastroszene, zu seinen Stationen gehörten das Kleine Jacob vom Luxushotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee sowie die Bullerei von Kochkünstler Tim Mälzer im Schanzenviertel.

„Reverb by Hard Rock Hotel“ in Hamburg ist das erste Haus der Marke in Europa

Später arbeitete der Hotelfachmann als Restaurantleiter in der mehrfach ausgezeichneten Brasserie & Bar Hygge in den Elbvororten und zuletzt als gastronomischer Leiter im Hobenköök Restaurant auf Gut Karlshöhe.

Die Marke Reverb, englisch für „Nachhall“, eröffnet auf dem grünen Bunker ihr erstes Hotel in Europa. Das Haus verfügt über 134 Zimmer.