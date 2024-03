Hamburg. Viele Hamburger Restaurants zwischen Alstertal und HafenCity bieten Büfetts an. Auch der Osterhase schaut zur Eiersuche vorbei.

Wer schon vor Ostern etwas sucht, nämlich Restaurants für ein ausgedehntes Frühstück mit der Familie, der wird in Hamburg fündig. Denn zahlreiche Gastronomiebetriebe bieten einen Osterbrunch an, entweder am Ostersonntag oder am Ostermontag, manche auch an beiden Feiertagen. Hier eine Auswahl:

Osterbrunch 2024 in Hamburg bietet die Alte Liebe in der HafenCity

Im Herzen der HafenCity gelegen, direkt im Internationalen Maritimen Museum, bietet das Restaurant Alte Liebe (Koreastraße 1, im Kaispeicher B) an den Ostertagen einen ausgiebigen Brunch an. Eine große Auswahl an kalten und warmen Speisen sind im Angebot, von Räucherfischspezialitäten über hausgemachte Salate bis hin zu ofenwarmen Buttercroissants und Brötchen.

Kaffee, Tee, Säfte sowie jeweils ein Glas Prosecco sind inbegriffen. Der Preis beträgt 59 Euro pro Gast, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 22,50 Euro. Das Angebot gilt am Ostersonntag und am Ostermontag (31. März und 1. April), jeweils zwischen 11 und 14.30 Uhr. Reservierung unter www.alte-liebe.de oder Telefon 040 / 45060626.

Papillon in Lokstedt: Hier kehrte HSV-Legende Uwe Seeler gern ein

Auch das Restaurant Papillon im Hotel Engel in Lokstedt (Niendorfer Straße 55), das übrigens eines der Lieblingsrestaurants von HSV-Legende Uwe Seeler war, lädt am Ostersonntag und Ostermontag zwischen 11 und 15 Uhr zum Brunchen. Die Gäste finden auf dem großzügigen Büfett unter anderem Holsteiner Katenschinken mit Melone, pikante Hackbällchen, Matjesfilet mit Rote Bete und Apfelschmand oder auch die indische Spezialität Chicken Tikka Masala.

Passend zu Ostern gibt es aber natürlich auch eine geschmorte Lammkeule. Der Preis liegt bei 44,90 Euro pro Gast, Kinder bis zehn Jahre zahlen 22,90 Euro. Kinder bis drei Jahre dürfen kostenlos mitessen. Informationen unter www.restaurant-papillon.de, Reservierung unter Telefon 040/58 44 40.

Alster Au in Duvenstedt: Osterbrunch 2024 mit hausgemachtem Eis

Neben „Osterklassikern“ wie Hefezopf und Lamm serviert das beliebte Restaurant Alster Au in Duvenstedt (Duvenstedter Damm 6) am Ostersonntag sowie am Ostermontag zwischen 11.15 und 13 Uhr sowie zwischen 13.30 und 15.15 Uhr eine große Auswahl an frühlingshaften Speisen (unter anderem Spargelsuppe, Tatar vom Fjordlachs).

Für die kleinen Gäste hat der Osterhase Überraschungen im Garten versteckt, und auch der Wagen mit hausgemachtem Eis wird sicherlich nicht nur bei den Kindern gut ankommen. Der Preis: 49 Euro pro Gast, 25 Euro für Kinder bis zwölf Jahre, 15 Euro für Kinder bis einschließlich sechs Jahre. Reservierung unter www.alsterau.de oder Telefon: 040/6442400.

Hofbräuhaus Hamburg: In der Altstadt und in der Neustadt geht es bayerisch-deftig zu

Wer es deftig mag, der ist den beiden Hamburger Hofbräuhäusern in der Esplanade 6 sowie am Speersort (im Helmut-Schmidt-Haus) richtig: Am Ostersonntag und Ostermontag wird dort jeweils zwischen 11 und 15 Uhr ein bayerisches Frühstücksbüfett aufgebaut.

Für die Kleinen gibt es Süßes, und am Speersort schaut auch der Osterhase vorbei. Der Preis liegt bei 21,90 Euro pro Gast, Kinder von 11 bis 14 Jahren zahlen den halben Preis, Kinder bis zehn Jahre sind frei. Informationen unter www.hofbraeu-wirtshaus.de, Reservierungen unter Telefon 040/34993838 oder per Mail an reservierung@hamburg-hofbraeu.de.

Hotel Hafen Hamburg: Brunchen mit Blick auf die Elbe

Brunchen mit Blick auf den Hamburger Hafen können Genießer am Ostersonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr in der fünften Etage des Hotels Hafen Hamburg (Seewartenstraße 9) im Restaurant Port.

Es gibt kalte und warme Speisen, darunter viele „Osterklassiker“. Im Preis enthalten sind Kaffeespezialitäten, Tee, Bier, Wein, Säfte, Softgetränke und Wasser. Der Brunch kostet 79 Euro pro Gast, 30 Euro für Kinder bis 14 Jahre, Kinder bis sechs Jahre sind frei. Reservierung unter Telefon 040/31113 70 400.

Mehr zum Thema

Osterbrunch 2024 in Hamburg: Gasthaus Quartier 21 lockt mit Angebot

Schon am Karfreitag zwischen 10 und 14 Uhr sowie am Ostersonntag und am Ostermontag, jeweils zwischen 9 und 14 Uhr, kann man im Gasthaus Quartier 21 in Barmbek (Fuhlsbüttler Straße 405) brunchen. Angeboten wird jeweils ein klassisches Büfett mit warmen und kalten Speisen.

Kinder dürfen sich auf eine Ostereiersuche freuen. Der Preis liegt bei 29,90 Euro pro Gast. Kinder bis sechs Jahre zahlen nicht, Kinder zwischen 7 und 14 Jahren zahlen 14,90 Euro. Informationen und Reservierung unter www.quartier21-gasthaus.de oder telefonisch unter 040/ 57017180.