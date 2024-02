Hamburg. Normale Hotels gibt es in Hamburg viele. Aber auch wer außergewöhnlich nächtigen will, wird fündig. Eine Übersicht.

Eine Nacht im ehemaligen Edel-Puff, über den Dächern der HafenCity oder in einem Zirkuswagen am Hamburger Stadtrand? Neben vielen klassischen Hotels und Ferienwohnungen gibt es in der Hansestadt einige kuriose Übernachtungsmöglichkeiten. Eine Auswahl an Angeboten und Preisen.