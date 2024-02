Hamburg. Im frisch eröffneten 1407 Breakfastclub an der Osterstraße kann man bis 18 Uhr frühstücken. Wo Morgenmuffel noch fündig werden.

Ein heißer Kaffee, dazu frische Pancakes oder eine deftige Sauerteig-Stulle: Ein ausgiebiges Frühstück in einem der zahlreichen Cafés in Hamburg ist meist ein richtig guter Start in den Tag. Einziges Manko: Oftmals bedingt auswärts frühstücken, dass man früher aufstehen muss – denn das Angebot endet gerne mal um die Mittagszeit.

Aber nicht überall. Der Trend geht zum Ganztagesfrühstück. Wer also auch noch am Nachmittag ein leckeres Frühstück haben möchte, wird in immer mehr Hamburger Cafés fündig. Eines der neuesten Frühstücks-Cafés in Hamburg ist der 1407 Breakfastclub in Eimsbüttel.

Frühstücken in Hamburg den ganzen Tag im 1407 Breakfastclub in Eimsbüttel

Das neue Café an der Osterstraße ist ein Hingucker. Immer wieder bleiben Passantinnen und Passanten stehen und werfen einen Blick durch die großen Schaufenster. Erst seit etwa zwei Wochen hat der 1407 Breakfastclub geöffnet, und schon jetzt brummt der Laden. Dabei ist die offizielle Eröffnung des neuen Frühstückscafés erst für den 1. März geplant.

Die Betreiber Kimmy und Duc Nguyen sind erfahrene Gastronomen, haben mehrere Restaurants. Mit ihrem frisch eröffneten Café wagt sich das Ehepaar aber aus ihrer Komfortzone – und will mit dem Breakfastclub „ein bisschen Pep in die Osterstraße bringen“. Sechs Monate dauerten die Umbauarbeiten, zuvor war ein Wettbüro in den Räumlichkeiten ansässig.

Eimsbüttel: Frühstückscafé an der Osterstraße soll ein „zweites Wohnzimmer“ sein

Daran erinnert im Inneren des Cafés nichts mehr. „Wir wollen hier eine Wohlfühloase schaffen, ein zweites Wohnzimmer“, sagt Kimmy Nguyen. Jeder solle sich willkommen fühlen. Für Kinder gibt es eine Spielecke, auch Hunde sind explizit erwünscht. Die Einrichtung aus vielen kleinen Sitzecken, Sofas und runden Formen soll eine entspannte Atmosphäre schaffen.

„Eggdrop“-Sandwiches, Sauerteig-Stullen, Kaffee- und Matcha-Variationen stehen im 1407 Breakfastclub an der Osterstraße in Eimsbüttel auf der Karte. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Die Leidenschaft ihres Mannes ist der Kaffee. „Duc ist Perfektionist“, sagt Kimmy Nguyen. Den ersten Kaffee des Tages probiert der Chef selbst, um zu prüfen, ob die Maschine richtig eingestellt ist. Die Bohnen bezieht das Paar von der Kopiton Rösterei aus Kiel. Höhepunkte auf der Getränkekarte sind die Kaffee-Variationen mit vietnamesischem Einfluss – natürlich mit Kondensmilch – und die Matcha-Kreationen, beispielsweise mit Erdbeere oder Kokos.

Frühstücken in Hamburg: Alleinstellungsmerkmal des Breakfastclubs sind die Crêpe-Cakes

Matcha gibt’s im 1407 Breakfastclub in fast allen Variationen, ob als Getränk, als Butter oder als Torte. Die Crêpes-Cakes sind das Alleinstellungsmerkmal des Cafés und ein echter Hingucker. „Die gibt es sonst nirgendwo in Hamburg“, sagt Kimmy Nguyen stolz. „Das Rezept ist eigentlich recht einfach, aber die Zubereitung ist kompliziert.“ Die kann sechs bis sieben Stunden dauern.

Alleinstellungsmerkmal des 1407 Breakfastclubs an der Osterstraße sind die Crêpe-Cakes. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Aber auch, wer es lieber deftig mag, kommt im Frühstückscafé der Nguyens nicht zu kurz. Die Sauerteig-Stullen auf der Speisekarte tragen Namen von Urlaubszielen der Nguyens. Da gibt es beispielsweise Berlin (mit Eggs Benedict, Schinken, Käse und Avocado), Milan (mit Burrata, Tomate, Salat und Pfirsich) oder Seoul (mit hausgemachtem Kimchi, Avocado und einer eigens kreierten „Spicy-Spezial-Sauce“). Die Preise liegen zwischen 10,50 und 13,50 Euro.

1407 Breakfastclub in Eimsbüttel: Vietnamesische und „Eggdrop“-Sandwiches

Außerdem gibt es Bánh mì – vietnamesische Sandwiches –, hausgemachte Limonaden, belegte Croissants und Salate. Eine weitere Besonderheit auf der Speisekarte: die „Eggdrop“-Sandwiches. Die bestehen aus einem Brioche-Brot und fluffigem Rührei, das mit weiteren Zutaten verfeinert wird. Viele Gerichte auf der Karte sind für Vegetarier geeignet, einige auch für vegane Ernährung. Milchalternativen kosten zudem keinen Aufpreis.

Künftig soll die große Außenterrasse ausgebaut und die Speisekarte noch etwas erweitert werden. Der Name des Cafés lässt es bereits vermuten: Frühstück gibt es hier den ganzen Tag, von 9 bis 18 Uhr. Mit ihrem Konzept wollen sich die Nguyens auch von den umliegenden Cafés abheben, in denen das Frühstücksangebot meist mittags endet. Für sie ist klar: „Ein guter Kaffee, eine Matcha-Latte und dazu eine leckere Stulle, das geht zu jeder Tageszeit.“

1407 Breakfastclub, Osterstraße 50, montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr, www.instagram.com/1407breakfastclub

2. Frühstück bis 18 Uhr: Persische Spezialitäten im Café Goldherz am Eppendorfer Baum

Mit diesem Angebot ist der 1407 Breakfastclub aber nicht allein. Auch in anderen Cafés in Hamburg darf bis zum Abend gefrühstückt werden. Zum Beispiel im Café Goldherz, das mit dem Stararchitekten Hadi Teherani einen prominenten Stammgast hat. Kein Wunder, immerhin betreibt seine Nichte Shanis Teherani das Café mit Standorten am Eppendorfer Baum und an der Hartwicusstraße auf der Uhlenhorst mit ihren Geschwistern. Frühstück gibt es in beiden Cafés den ganzen Tag, die Schwestern setzen auf regionale Zutaten und hausgemachte Spezialitäten.

Besonderheiten auf der Speisekarte sind der „Goldschatz“, orientalisches Rührei, persische Wurst, Kirschtomaten und geröstetes Landbrot (14,50 Euro), oder die „Goldperle“ mit pochiertem Ei, hausgemachtem Pesto, Frischkäse, Rote-Bete-Hummus und Avocado-Creme für 13,50 Euro. Auch Bagels, Bowls und süße Leckereien stehen auf der Karte.

Das Café Goldherz am Eppendorfer Baum mit Betreiberin Shanis Teherani (r.) und ihrer Schwester Rojan Teherani. © FUNKE Foto Services | Thorsten Ahlf

Café Goldherz Eppendorf, Eppendorfer Baum 34, freitags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Café Goldherz Uhlenhorst, Hartwicusstraße 20, montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr, www.cafegoldherz.de

3. Café Mosaic in Barmbek-Nord: Orientalisch angehauchtes Frühstück bis 18 Uhr

Im familiengeführten Frühstückscafé Mosaic wird viel Wert auf hochwertigen Kaffee gelegt, zubereitet mit Landmilch oder wahlweise mit veganen Alternativen. Auch beim Frühstücksangebot kommen Veganer und Vegetarier auf ihre Kosten, und einige der Kuchen werden vegan zubereitet. Außerdem gibt es Stullen und belegte Croissants.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von cafe Mosaic (@mosaic.hamburg)

Das Frühstück ist geprägt von orientalischen Einflüssen, zu jedem Frühstück gibt es einen Sesamring (Simit). Das Mosaic-Frühstück (34,90 Euro) reicht für zwei Personen und wird mit Sauerteigbrot, Ciabatta und Simit gereicht. Dazu gibt es Schwarzkümmel-Butter, Sesam-Traubensirup, Couscous mit Granatapfelkernen, Avocado-Limetten-Creme, hausgemachten Hummus, Marmelade und Kakao-Aufstrich sowie unterschiedliche Käsesorten, Oliven, Tomaten und Gurke.

Café Mosaic, Fuhlsbüttler Straße 176, montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr, Früstück von 9 bis 18 Uhr, www.cafe-mosaic.de

4. Frühstück den ganzen Tag – bei Instinct Coffee am Grindel gibt‘s ein „Alman Frühstück“

Frühstück bis zum Abend gibt es auch bei Instinct Coffee. Führender Kopf hinter dem stylischen Café ist Derya Yildiz, die sich an der Rentzelstraße mit ihrer Familie einen Traum erfüllt hat. Auf der Karte steht unter anderem das „Alman Frühstück“, typisch deutsch, mit Sauerteigbrot, Käse, Butter, Marmelade und einem gekochten Ei (11,90 Euro).

Hakan Yildiz (v.l.), Hannah Möller, Derya Yildiz und Serhat Yildiz sind das Team hinter Instinct Coffee an der Rentzelstraße im Grindelviertel. © Privat | Privat

Auch alle anderen werden fündig, etwa mit der levantischen Spezialität Shakshuka oder dem „Turkish Egg Delight“, bestehend aus Naturjoghurt, pochierten Eiern, Chili-Crunch, Zwiebeln, Sumak und Dill (14,90 Euro). Wer es lieber süß mag, wird vielleicht mit den fluffigen Pancakes glücklich (13 Euro).

Instinct Coffee, Rentzelstraße 48, dienstags bis sonntags 9 bis 18 Uhr, www.instinctscoffee.com

5. Frühstücken wie in Frankreich in der Patisserie Madeleine in Ottensen

Die Patisserie Madeleine ist ein echter Familienbetrieb. Wie der Name vermuten lässt, gibt es im kleinen Café in Ottensen vor allen Dingen französische Backwaren wie Croissants, Eclairs oder eben Madeleines. Ausgiebig frühstücken kann man dort allerdings auch – und zwar den ganzen Tag lang.

Auf der Karte stehen neben den französischen Klassikern auch Sandwiches, etwa mit Ziegenkäse und Birnen-Chutney oder gegrilltem Gemüse. Außerdem gibt es fluffige Pancakes, Obst und Salat. Besonderes Highlight sind aber die kleinen, aufwendig verzierten Törtchen.

Patisserie Madeleine, Keplerstraße 36, montags und mittwochs bis freitags von 8 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 9 bis 18 Uhr, www.instagram.com/patisserie_madeleine