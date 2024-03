Hamburg. Beim Bier mit Freunden zusammensitzen und Wissensfragen beantworten – das Kneipenquiz findet immer mehr Fans. Wo gespielt wird.

Die Hansestadt ist bekannt für ihre kultigen Kneipen und vielfältige Bar-Szene. Und auch wer die grauen Zellen in gemütlicher Kneipenatmosphäre anstrengen möchte, muss in Hamburg nicht lange suchen. Aus dem studentischen Alltag ist es kaum wegzudenken, aber eigentlich für alle Alters- und Personengruppen spannend: das Pub-Quiz, zu deutsch Kneipenquiz.

In mehreren Runden gibt es Fragen zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Gerätselt wird meistens in Teams von zwei bis sieben Personen – kreative Teamnamen wie „Quiz de Burgh“, „Jesus Quizzt“ oder „Let‘s get quizzical“ sind keine Seltenheit. Dabei gehört eine kostenlose Runde Schnaps für die Gewinnerinnen und Gewinner einer Zwischenrunde oft zum guten Ton. Die wichtigste Regel: Wer das Handy zum Googeln zückt, fliegt raus.

Hier eine Auswahl an Kneipen, in denen regelmäßig gequizzt werden kann:

1. Pub-Quiz: Immer montags im Down Under an der Grindelallee in Rotherbaum

In Uni-Nähe befindet sich die authentische australische Kneipe Down Under. Und nicht nur Studierende kommen hier zum Quizzen zusammen. Jeden Montag löchert Quizmaster Danny um 18.30 Uhr verschiedene Teams mit Fragen – und das auf Englisch und auf Deutsch.

Nur von außen eine Baustelle: Im Down Under an der Grindelallee wird jeden Montag ab 18.30 Uhr gerätselt. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Die drei besten Teams des Abends können sich auf verschiedene Preise freuen. Wer miträtseln möchte, sollte im Voraus einen Tisch reservieren.

Down Under, Grindelallee 1, Quiz immer montags um 18.30 Uhr, Öffnungszeiten montags: 17 bis 24 Uhr, Anmeldung unter 040 457017, down-under-hamburg.de

2. Galopper am Stellinger Weg in Eimsbüttel – jeden Dienstag ist hier Quiz-Tag

Von der Schanze nach Eimsbüttel: Ende des vergangenen Jahres zog die Pizzeria Schneider aus dem Stellinger Weg aus – und dafür das Galopper aus dem Haus 73 ein. Die Bar ist zwar noch bis Ende April am bekannten Standort in der Schanze zu finden, das Quiz findet allerdings schon in der neuen Location in Eimsbüttel statt.

Am neuen Standort der Bar Galopper in Eimsbüttel wird jede Woche dienstags gerätselt. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Seit Anfang Februar kann im Galopper jeden Dienstag um 19 Uhr gerätselt werden. Dazu gibt es hausgemachte Pizza und Craftbier – dieses können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gewinnen. Anstelle von 130 Plätzen wie im Haus 73 hat die Bar im Stellinger Weg nur noch 65 Plätze zur Verfügung. „Ab Frühling werden wir auch die Außenplätze nutzen“, sagt Gerrit Lerch, Inhaber des Galopper. Dann könnten 120 Rätselratende teilnehmen – pro Team sind maximal fünf erlaubt.

Galopper, Stellinger Weg 35, Quiz immer dienstags um 19 Uhr, Öffnungszeiten dienstags: 17 bis 24 Uhr, Kosten: fünf Euro pro Person, Anmeldung unter quiz@galopper-hamburg.de, instagram.com/galopper.hamburg/

3. Shamrock im Karoviertel auf St. Pauli: Jeden Donnerstag Quiz und Guinness

Wer in klassisch-irischer Atmosphäre das ein oder andere Guinness trinken möchte, während das Gehirn mit kniffligen Fragen gemartert wird, ist im Shamrock (dt. Kleebatt) im Karoviertel richtig aufgehoben. Jeden Donnerstag können Besucherinnen und Besucher in dem irischen Etablissement beim Pub-Quiz mitmachen.

Im Shamrock im Karoviertel wird jeden Donnerstag Pub-Quiz angeboten. Wer mitmachen will, sollte rechtzeitig da sein. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Über den Rest der Woche verteilt gibt es im Shamrock viele Live-Auftritte und regelmäßige Übertragungen von Rugby-Spielen oder Dart-Turnieren. Reservierungen sind im Irish-Pub nicht möglich. Es gilt: first come – first serve.

Shamrock Irish Pub, Glashüttenstraße 116, Quiz immer donnerstags um 20.30 Uhr, Öffnungszeiten donnerstags: 17 bis 24 Uhr, keine Anmeldung erforderlich, shamrockirishpub.de

4. Pub-Quiz immer donnerstags im Irish Rover am Großneumarkt in der Neustadt

Jeden Donnerstag findet auch im Irish Rover in der Neustadt ein Kneipenquiz statt. Benannt nach einem maritimen irischen Volkslied, wird in dieser Bar allerdings kein Seemannsgarn serviert. Stattdessen bestehen die Fragerunden aus sachlichen Themen und sind mit Musik- und Bilderrätseln unterfüttert.

Im Irish Rover in der Neustadt kommen Pub-Quiz-Fans immer donnerstags auf ihre Kosten. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

In Teams von bis zu sieben Personen kann hier über die Fragen gegrübelt werden. Reservierungen für das Kneipenquiz sind hier ebenfalls nicht möglich. Daher gilt: schnell sein.

Irish Rover, Großneumarkt 8, Quiz immer donnerstags um 19 Uhr, Öffnungszeiten donnerstags: 17 bis 23 Uhr, keine Anmeldung erforderlich, facebook.com/irishroverhamburg

5. Zum tanzenden Einhorn in Hamm – jeden zweiten Donnerstag Fragen für Fantasy-Fans

Das Kneipenquiz der etwas anderen Art ist in Hamm zu finden. Der kuriose Name lässt es schon anklingen: Die Bar Zum tanzenden Einhorn bedient eine besondere Zielgruppe. Hier finden sich regelmäßig Mittelalter- und Fantasy-Fans auf einen Humpen Bier oder ein Glas Met ein. Das namensgebende Plüsch-Einhorn hängt – seit dem Umzug aus dem Grindelviertel im vergangenen Jahr – eingerahmt in der neuen Taverne und wacht über die durstigen Gäste.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taverne Zum Tanzenden Einhorn (@zumtanzendeneinhorn) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat stellt das Moderatoren-Paar „Quiz in the North“ in fünf Runden nerdige Fragen über Fantasywelten und Nischenthemen. Unregelmäßig finden auch Spezial-Quizzes statt, beispielsweise zu den beliebten Welten von Game of Thrones oder Harry Potter. Beim Pub-Quiz im tanzenden Einhorn ist allerdings keine Reservierung möglich – stattdessen gilt mittelalterlich: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Zum tanzenden Einhorn, Hammer Steindamm 108, Quiz jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 19 Uhr, Öffnungszeiten donnerstags: 17 bis 24 Uhr, keine Anmeldung erforderlich, einhorn.bar

6. Aalhaus in Altona-Nord: Einmal im Monat wird in uriger Atmosphäre gerätselt

Mittlerweile nicht mehr ganz so regelmäßig, dafür aber immer noch ikonisch: das Pub-Quiz im Aalhaus. Der Rätselabend findet ungefähr einmal im Monat zwischen dunklen Holz- und Ledermöbeln, bei Kerzenschein und in uriger Atmosphäre statt. Säuberlich nummeriert geht am 21. März das 105. „internationale Aalhaus-Kneipenquiz“ an den Start.

Im März geht das 105. „internationale Aalhaus-Kneipenquiz“ in Altona-Nord an den Start. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez

Eine Anmeldung ist nicht nötig, dafür aber frühes Erscheinen. In maximal sechsköpfigen Teams wird dann um die Wette gequizzt. Für Kartenspiel-Connaisseure können auch die thematischen Doppelkopf-Abende spannend sein, die ebenfalls regelmäßig stattfinden. Unter dem Motto „Bube, Dame, König, Aal“ werden bei dem Turnier die besten Kartenspieler gekürt.

Aalhaus, Eggerstedtstraße 39, variable Veranstaltungsdaten und Startzeiten auf der Website einsehbar, keine Anmeldung erforderlich, aalhaus.de

7. Fleetenkieker in der Altstadt – einmal im Monat ist hier Quiz-Abend

In der Hamburger Altstadt können Rätselbegeisterte einmal im Monat im Irish Pub in the Fleetenkieker zusammenkommen. Dabei gibt es keinen festen Tag in der Woche – das Datum des monatlich stattfindenden Quiz-Abends wird auf Facebook veröffentlicht.

Mehr zum Thema

Um teilzunehmen, meldet man sich entweder telefonisch oder per E-Mail mit dem Namen seines Quiz-Teams an, das aus maximal sieben Personen bestehen darf. Wichtig laut Veranstalter: Schnell sein, sonst gibt es keine Pätze mehr. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es einen Hauptpreis, aber auch kleinere Preise können errätselt und erspielt werden.

Fleetenkieker Irish Pub, Börsenbrücke 10, variable Veranstaltungsdaten und Startzeiten auf Facebook einsehbar, Anmeldung unter 040 36093599oder gs@irishpub-fleetenkieker,facebook.com/fleetenkiekeririshpub

8. ÜberQuell auf St. Pauli: Einmal im Monat zurück in die 90er-Jahre

Auf St. Pauli verbringen Denksportfreundinnen und -freunde einen besonderen Quiz-Abend im ÜberQuell. Im „Brewpub“ können nicht nur die selbst gebrauten Biere probiert, sondern auch das verstaubte Wissen über vergangene Jahrzehnte poliert werden.

An den Gameshow-Abenden werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise über ihr einschlägiges Wissen zu den 90ern und 2000ern befragt, müssen aber auch selbst mal ans Mikrofon, um den ein oder anderen Nostalgie-Hit zu performen. Für besonderes Flair ist allerdings auch ein Einlasspreis von 7,50 Euro zu entrichten. Tickets sind über die Website zu erhalten.

ÜberQuell, St. Pauli Fischmarkt 28-32, variable Veranstaltungsdaten und Startzeiten auf der Website einsehbar, Kosten: 7,50 Euro pro Person, Anmeldung unter ueberquell.com

9. Monkey Quiz: Rätselspaß in wechselnden Hamburger Bars

Das nächste Quiz ist streng genommen kein klassisches Pub-Quiz. Stattdessen hostet Moderatorin Natalia Muntyan das Monkey-Quiz in verschiedenen norddeutschen Städten und Bars. Mit dabei sind natürlich auch Locations in Hamburg, beispielsweise die in Altona ansässige Landgang-Brauerei oder die Craft Beer Bar in der Schanze. Dort können zusätzlich zum Rätselspaß eine ganze Reihe Craft-Biere verköstigt werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von #hamburg (@hamburg) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Termine und Orte werden unter anderem über die Website veröffentlicht. Als Spezial-Event ist beispielsweise im April ein Filmquiz im Hamburger Kino Savoy geplant. Neben obligatorischem Popcorn und Kaltgetränk wird den Filmexperten und -expertinnen auf den cineastischen Zahn gefühlt.

Monkey Quiz, verschiedene Locations, variable Veranstaltungsdaten und Startzeiten auf der Website einsehbar, Kosten: zehn Euro pro Person, Anmeldung unter monkey-quiz.de

10. Pub-Quiz in Hamburg: Bezzer Quizzer findet einmal im Monat statt

Die Bezzer-Quizzer-Events verfolgen ein ähnliches Konzept wie das Monkey Quiz. Monatliche Veranstaltungen finden in unterschiedlichen Hamburger Locations statt – zum Beispiel im Braugasthaus Altes Mädchen in der Schanze. In Sechserteams können Trivia-Expertinnen und -experten ihr Wissen unter Beweis stellen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bezzer Quizzer - Kneipenquiz in Hamburg (@bezzer_quizzer) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das eingespielte Moderatoren-Team fragt in fünf Runden um die 30 Fragen ab. Wer besonders gut punktet und regelmäßig dabei ist, kann sogar in der „Ewigen Top 10“ auf der Website von Bezzer Quizzer landen und sich neben Teams wie „Quiztina Aguilera“, „Kranplätze müssen verdichtet sein“ oder „Hopfenhunger“ in die Liste einreihen.

Bezzer Quizzer, verschiedene Locations, variable Veranstaltungsdaten und Startzeiten auf der Website einsehbar, Kosten: um 10 Euro pro Person, Anmeldung unter bezzerquizzer.de