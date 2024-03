Hamburg. Flohmärkte, Musik und Food-Stände: Erste Stadtteilfeste finden im Mai statt. Von Blankenese bis Winterhude – Termine im Überblick.

Die ersten Blumen bahnen sich den Weg durch die Erde, die Tage werden länger, die Sonne scheint öfter – der Frühling in Hamburg erwacht und lockt die Menschen nach draußen.

Und dort sorgen in den kommenden Monaten nicht nur Veranstaltungen wie Frühlingsdom oder Hafengeburtstag für Unterhaltung, auch Straßenfeste wie das Osterstraßenfest oder das Eppendorfer Landstraßenfest planen ein buntes Programm.

Straßenfeste in Hamburg im Mai: Mit Osterstraßenfest startet Saison 2024

Das Osterstraßenfest läutet die Saison der Straßenfeste ein. Am 4. und 5. Mai können sich Eimsbütteler dann wieder zwischen Getränkeständen und Bühnen tummeln. Dazu gibt es Live-Musik, Kinderprogramm und Food-Stände. Auch Flohmarkt-Begeisterte kommen beim ersten Straßenfest des Jahres nicht zu kurz.

Das Straßenfest in der Osterstraße im Herzen von Eimsbüttel markiert den Auftakt zur Saison. © picture alliance | Hinrich Bäsemann

Im vergangenen Jahr konnten Straßenfest-Fans – nach drei Jahren Pause – zum ersten Mal wieder auf der Osterstraße feiern. „Die Sause auf der Osterstraße soll 2024 mindestens so groß und fröhlich werden, wie im letzten Jahr“, verspricht der Veranstalter Osterstraße e. V. auf seiner Website.

Osterstraßenfest, 4. und 5. Mai 2024, Osterstraße zwischen Schulweg und Methfesselstraße

Stadtfest St. Georg: Food-Stände, Flohmarkt und Familien-Areal

St. Georg ist bunt und steht für kulturelle Vielfalt. Am 25. und 26. Mai 2024 wird das beim Stadtfest St. Georg ganz besonders ausgelebt. An der Langen Reihe, auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz und dem Hansaplatz können sich Besucher auf Kulinarik-, Kultur- und Musik-Angebote freuen.

„Inhaltlich werden mit dem Fest alle Bevölkerungsgruppen angesprochen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Nationalität oder sexuellen Identität“, teilt der Veranstalter Ahoi Events mit. Auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz wird wieder die Kulturbühne aufgebaut und an der Langen Reihe/Baumeisterstraße die Newcomerbühne für Nachwuchsbands aus ganz Europa.

Beim Stadtfest St. Georg tummeln sich zahlreiche Menschen, um den Stadtteil und seine Vielfalt zu feiern. © THORSTEN AHLF / FUNKE FOTO SERVICES | Thorsten Ahlf

Wie im vergangenen Jahr wird es wieder einen Flohmarkt geben, der sich von der Baumeisterstraße bis zum Hansaplatz erstreckt. Durch alten Trödel und neue Schätze können Besucher an beiden Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr stöbern. Ebenfalls mit von der Partie wird auch das Familien-Areal mit Attraktionen wie einer Hüpfburg am Ende der Lange Reihe/Schmilinskystraße sein.

Stadtfest St. Georg, 25. und 26. Mai 2024, Lange Reihe, Sonnabend von 12 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Straßenfeste im Juni starten mit dem Eppendorfer Landstraßenfest

Bereits das 41. Mal lädt Eppendorf zum beliebten Landstraßenfest ein: Zwischen Eppendorfer Markt und Eppendorfer Baum wird am 1. und 2. Juni wieder gefeiert. An dem Wochenende ist für jeden etwas dabei – vom Flohmarkt über den Winzerbereich bis zum traditionellen Kellner-Rennen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eppendorfer Landstraßenfest (@eppendorferlandstrassenfest)

Auch für Kinder gibt es viel zu entdecken: Bungee-Trampoline, eine Hüpfburg, eine Kletterwand und Malaktionen.

Eppendorfer Landstraßenfest, 1. und 2. Juni 2024, Eppendorfer Landstraße zwischen Eppendorfer Markt und Eppendorfer Baum, Sonnabend von 11 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Tibargfest: Hamburger können drei Tage lang in Niendorf feiern

Das Stadtteilfest in Niendorf am Tibarg findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Juni statt. Dabei dürfen sich Hamburger und Hamburgerinnen schon jetzt auf diverse Programm-Höhepunkte im Bereich zwischen Tibarg-Center und Niendorfer Marktplatz freuen, wie etwa Live-Musik, Flohmarkt und Beach-Club.

Im vergangenen Jahr stellten Vereine beim Tibargfest ihre Arbeit vor, für Kinder gab es Kinderschminken und einen Riesen-Sandkasten. Mehrere Bands sorgten für musikalische Untermalung. Auch in diesem Jahr können die Niendorfer wieder drei Tage lang feiern, schlemmen und stöbern.

Tibargfest, 7. bis 9. Juni 2024, von Tibarg Center bis zum Niendorfer Marktplatz, Freitag von 11 bis 24 Uhr, Sonnabend von 10 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr

Bei 48h Wilhelmsburg treten mehr als 180 Musiker an 47 Orten auf

Auch 2024 steht das Straßenfest 48h Wilhelmsburg wieder am zweiten Juni-Wochenende (7. bis 9. Juni) in den Startlöchern – bereits zum 15. Mal. Das musikalische Nachbarschaftsfestival wird vom Netzwerk Musik von den Elbinseln und dem Bürgerhaus Wilhelmsburg gemeinsam mit Menschen aus der Nachbarschaft organisiert.

Sonne pur, kalte Getränke und eine bunte Palette musikalischer Acts – das war 48h Wilhelmsburg im vergangenen Jahr. © HA | LPSR

„Bei 48h spielen Bands, die in Wilhelmsburg und auf der Veddel leben, arbeiten oder einen Proberaum haben“, heißt es auf der Veranstaltungswebsite. So haben sich für dieses Jahr bereits mehr als 180 Musiker und 47 Orte angemeldet. „Die Konzerte finden in Wilhelmsburg und auf der Veddel in Konzertlocations und Orten der Nachbarschaft statt“, so der Veranstalter.

48h Wilhelmsburg, 7. bis 9. Juni 2024, Wilhelmsburg und auf der Veddel, Start und Ende jeweils 18 Uhr

Laut und Luise – Musikfest für Kinder in Planten un Blomen

Das Kindermusikfest Laut und Luise findet dieses Jahr am 16. Juni in Planten un Blomen statt. Von 13 bis 18 Uhr können Kinder Musik entdecken oder diese selbst produzieren. Das wilde Musizieren im Musikpavillon Planten un Blomen wird vom KinderKinder e. V. veranstaltet.

Auf dem Fest Laut und Luise können Kinder in die Welt der Musik eintauchen. © Richard Stöhr

Im Pavillon, auf der Bühne im Rosengarten und in der Opernlounge traten im vergangenen Jahr unter anderem Sebó, Mischpoke und der Mädchenchor Hamburg auf. Der Eintritt ist kostenlos.

Laut und Luise, 16. Juni 2024, Planten un Blomen, Programm: 13 bis 18 Uhr

Straßenfeste im Juli – von der Bernstorffstraße bis zum Spielbudenplatz

Mitte Juli verwandelt sich die Bernstorffstraße zwischen Stresemannstraße und Paul-Roosen-Straße wieder in eine bunte Festmeile. Beim Bernstorffstraßenfest auf St. Pauli kann tagsüber auf dem Flohmarkt gestöbert und abends bei einem kühlen Getränk zu Live-Acts getanzt werden.

Auf dem Fest in der Bernstorffstraße auf St. Pauli kann tagsüber nicht nur beim Flohmarkt gestöbert, sondern abends auch zu Musik getanzt werden. © Klaus Bodig / HA | Klaus Bodig

Das Straßenfest ist nicht kommerziell und wird von Anwohnern organisiert. Seit 2001 findet es für die Bewohner der Straße, die direkte Nachbarschaft sowie alle anderen Hamburger statt. Das Fest soll laut Organisatoren am 13. Juli stattfinden.

Bernstorffstraßenfest, 13. Juli 2024, Bernstorffstraße zwischen Stresemannstraße und Paul-Roosen-Straße

Straßenfest feiert zum 21. Mal das Münzviertel in Hammerbrook

Wo früher einst Münzen geprägt wurden, da findet heute einmal im Jahr ein Straßenfest statt. Seit 2002 lockt dieses in Repsoldstraße, Rosenallee und am Münzplatz nicht nur Bewohner des Münzviertels, sondern auch weitere Hamburger zum Feiern.

2023 fand das Münzviertel-Straßenfest zum 20. Mal statt. Mit dabei: Info-Stände von den Bücherhallen, Viva con Aqua und dem Sperrgebiet St. Georg. Auch ein Flohmarkt, Live-Acts sowie Siebdruck standen auf dem Programm. „Das Fest findet am 20. Juli 2024 statt, von 14 Uhr bis zum späten Abend“, sagt Tina Hayessen aus dem Planungsteam. Das Programm für dieses Jahr sei noch in Planung.

Münzviertel-Straßenfest, 20. Juli 2024, Repsoldstraße, Rosenallee und am Münzplatz, ab 14 Uhr

Auf dem Spielbudenplatz trifft veganer Genuss auf Vorträge

Fans pflanzlicher Kost aufgepasst: Das Vegane Straßenfest lockt Besucher wieder auf den Spielbudenplatz. Mit Vorträgen, Infoständen und veganem Essen möchte der Veranstalter Animal Rights Watch e. V. auf der Reeperbahn Einblicke in eine vegane Lebensweise geben.

Das Vegane Straßenfest findet auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli statt. © Ariwa | ARIWA

Das laut Veranstalter größte vegane Straßenfest Norddeutschlands findet am 27. Juli auf St. Pauli statt. Vor allem kulinarisch wird einiges geboten: von afrikanischen Köstlichkeiten über veganes Eis bis hin zu veganen Lachsbrötchen. Neu dabei ist in diesem Jahr der vegane Black Cherry Shop mit Kleidung, Accessoires und Snacks.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Veganes Straßenfest Hamburg (@veganes_strassenfest_hamburg)

Veganes Straßenfest, 27. Juli 2024, Spielbudenplatz 21-22, S1/S3 Haltestelle Reeperbahn, U3 Haltestelle St. Pauli, 11 bis 19 Uhr, Food-Stände bis 22 Uhr

Straßenfeste im August ziehen sich in Hamburg von der Elbe bis an die Alster

„5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck“ – unter diesem Motto startet die Pride Week 2024 in Hamburg am 27. Juli. Damit will der Veranstalter Hamburg Pride e. V. die politische Lage aufgreifen: „In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas gewinnen rechtspopulistische Parteien an Einfluss, schüren Vorurteile und hetzen gegen gesellschaftliche Minderheiten“, heißt es dazu auf der Website des Veranstalters.

Bei der CSD-Demo treffen sich in Hamburg zahlreiche Menschen. Die Parade startete 2023 in St. Georg und endet auf der Lombardsbrücke. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Das Christopher-Street-Day-Straßenfest ist am Wochenende vom 2. bis 4. August geplant. Höhepunkt der Veranstaltung ist die CSD-Demo am Sonnabend (3. August) in der Hamburger City.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hamburg Pride e.V. (@hamburg_pride)

Im vergangenen Jahr startete der bunte Festzug an der Langen Reihe/Ecke Schmilinskystraße und zog dann durch die Hamburger City, ehe er an der Lombardsbrücke/Ecke Neuer Jungfernstieg endete.

CSD-Straßenfest, 2. bis 4. August 2024, Binnenalster, CSD-Demo am 3. August

Uhlenhorster Stadtteilfest: Stöbern, schlemmen und staunen

Im August startet auf der Uhlenhorst das alljährliche Straßenfest, das ein Potpourri an Unterhaltung verspricht: Von Musikbühne über Gourmet- und Feinkostbereich bis hin zum Flohmarkt bietet das Uhlenhorster Stadtteilfest ein Programm für alle Vorlieben.

Das Straßenfest am Ostufer der Außenalster lockt die Besucher auch mit einem Floh- und Künstlermarkt (Archivbild). © Michael Rauhe | Michael Rauhe

Das Fest findet voraussichtlich am 24. und 25. August am Ostufer der Außenalster statt.

Uhlenhorster Stadtteilfest, 24. und 25. August 2024, Hofweg und Papenhuder Straße sowie zwischen der Kanalstraße und der Hartwicusstraße, Flohmarkt jeweils von 10 bis 18 Uhr

Barmbeker Hofsommerfest mit Überraschungen zum Jubiläum

„Barmbek schwingt“ feiert in diesem Jahr zehnten Geburtstag. Das Museum der Arbeit und seine Hofnachbarn laden am 31. August zum Barmbeker Hofsommerfest auf dem Museumshof ein. Das Programm ist laut Matthias Seeberg, Pressesprecher der Stiftung Historische Museen Hamburg, noch in Planung.

Durch das Jubiläum gebe es ein „paar Überraschungen“. So werde das Museum der Arbeit einen „sehr besonderen Programmbeitrag“ leisten. „Zum Hofsommerfest soll nämlich das sanierte und modernisierte Torhaus des Museums eröffnet werden, das fortan als neuer attraktiver Ort für Veranstaltungen und Workshops zum Thema ‚Zukunft der Arbeit‘ dienen soll“, sagt Seeberg.

Barmbeker Hofsommerfest „Barmbek schwingt“, 31. August 2024, Wiesendamm 3

Ende August zieht es wieder zahlreiche Besucher zum Blankeneser Straßenfest

Ebenfalls kurz nach Ende der Sommerferien in Hamburg feiern auch die Blankeneser ihr Straßenfest. Am 31. August verwandelt sich der Stadtteil im Bezirk Altona erneut in eine bunte Festmeile.

Im vergangenen Jahr verteilten sich mehr als 70 Stände auf der Blankeneser Bahnhofsstraße. Auf der Bühne traten unter anderem die Musikschule Blankenese und der Soul-Künstler Dennis Durant auf.

Blankeneser Straßenfest, 31. August 2024, um die Blankeneser Bahnhofstraße

Mehr zum Thema

Finkenwerder öffnet alle zwei Jahre bei der Deichpartie seine Tore für Besucher

Ein Straßenfest der besonderen Art gibt es südlich der Elbe: Ende August 2024 lädt die Elbinsel Finkenwerder mit der alle zwei Jahre stattfindenden Deichpartie ein, ihre Tradition zu erkunden.

Besucher können in die Historie Finkenwerders eintauchen, an interaktiven Aktivitäten teilnehmen oder bei Konzerten das Tanzbein schwingen. Die diesjährige Deichpartie findet zum sechsten Mal am 31. August und 1. September statt.

Deichpartie, 31. August und 1. September 2024, Finkenwerder, mit Hadag-Fähre Linie 62 oder mit der Buslinie 150 zu der Station Finkenwerder

Straßenfeste im September: Hamburgs Norden lädt zum Feiern ein

Das zunächst für den 31. August geplante Eppendorfer-Weg-Fest mit Flohmarkt findet in diesem Jahr eine Woche später statt. Am 7. September wird in Hoheluft-Ost auf der Straße gefeiert. Das Nachbarschaftsfest zieht sich von der Hoheluftchaussee bis zur Lenhartzstraße.

Der Flohmarkt findet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr statt. Dort können Hamburger nicht nur ihre alten Schätze verkaufen, sondern auch durch andere Stände stöbern. Das Fest am Eppendorfer Weg zieht sich noch einige Stunden länger in den Abend – bis 22 Uhr darf gefeiert werden.

Eppendorfer-Weg-Fest, 7. September 2024, Eppendorfer Weg zwischen Hoheluftchaussee und Lenhartzstraße, 10 bis 22 Uhr, Flohmarkt 10 bis 17 Uhr

Stadtfest Winterhude wird zum „Open-Air Club“

Kinder-Programm, Musikinsel und Flohmarkt: Das Stadtfest Winterhude hat einiges zu bieten. Am 7. und 8. September kann rund um den Mühlenkamp und die Gertigstraße gefeiert werden.

Auf der Musikbühne am Mühlenkamp treten dieses Jahr sowohl nationale als auch internationale Künstler auf. Von der Kieler Indiepop-Band Niemals über die Hamburger Schlager-Ska-Band Skampi bis zu den aus Kanada stammenden Songwritern Youngbloods. Auch Fans elektronischer Tanzmusik kommen nicht zu kurz: Auf der Musikinsel (Mühlenkamp/Preystraße) werden verschiedene DJs auftreten und die Straße damit zum Open-Air-Club.

In der Schinkelstraße und der Preystraße findet zudem an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt.

Stadtfest Winterhude, 7. und 8. September 2024, Mühlenkamp (zwischen Körnerstraße und Poelchaukamp), Gertigstraße (zwischen Mühlenkamp und Forsmannstraße), Schinkelplatz, Goldbekhaus, Sonnabend 12 bis 23 Uhr, am Sonntag bis 22 Uhr, Flohmarkt 9 bis 17 Uhr