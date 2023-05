Restaurant Hamburg: Rollenspiele, Wikingerblut – Kultkneipe kommt nach Hamm

Nach Aus in Rotherbaum: Die Taverne Zum tanzenden Einhorn eröffnet an neuem Standort. So ungewöhnlich ist das Konzept.

Hamburg. Es ist ein besonderes Lokal, das am Freitag direkt neben dem belebten Hammer Park wiedereröffnet: Das Zum tanzenden Einhorn ist eine von wenigen Mittelalter- und Rollenspieltavernen in Hamburg und hat am Hammer Steindamm ein neues Zuhause gefunden.

Ursprünglich lockte die Kultkneipe seit 2006 Mittelalterfans in die Bundesstraße 6. Ende März war hier aber Schluss: Das Haus in Rotherbaum wurde an eine Investfirma verkauft, das Zum tanzenden Einhorn orientierte sich gen Osten und wurde schließlich in den Räumlichkeiten eines Restaurants am Hammer Steindamm 108 wieder sesshaft.

Kultkneipe Zum tanzenden Einhorn kommt nach Hamm

Von 2018 bis Anfang März 2023 konnten Anwohner und Anwohnerinnen hier in der Mundfabrik Essen gehen. Anschließend hieß es auf der Website des Restaurants: „Liebe Hamm’er, auch wenn es uns sehr schwer fällt – wir haben uns entschlossen, unsere Mundfabrik im Hammer Steindamm nicht wieder zu eröffnen.“

Zum Grund der Schließung gab es auch auf Anfrage des Abendblatts keine weiteren Informationen. Für die Mittelalterkneipe Zum tanzenden Einhorn ist der Standort jedoch ein echter Glücksgriff, denn im Stadtteil Hamm gibt es bis auf das Restaurant Maze Maze vergleichsweise wenig gastronomische Konkurrenz.

Mittelalter-Kneipe: Gäste in Verkleidungen herzlich willkommen

Ab Freitag stehen am Hammer Park nun – statt Gerichten wie Kalbstatar und Labskaus – Speisen wie Strammer Max oder Bratkartoffeln auf der wöchentlich wechselnden Karte. Auch die Getränkeauswahl mit vielen besonderen Cocktails kann sich sehen lassen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da finden Gäste etwa Wikingerblut (Met mit Kirschsaft), Koboldkichern auf Eis (Wodka mit Rum, Zitrone, Mango, Waldmeister, Orange), den Fluch der Karibik (brauner Rum mit Zitrone, Limes, Orange, Ananas und Grenadine) und den klingonischen Blutwein (brauner und 73-prozentiger Rum, Whiskey, Portwein, Apricot Brandy und Salz) im Angebot.

Hamm: Tavernen-Inhaber empfiehlt den Blindschuss

Tavernen-Inhaber Jürgen Räsig hat für alle Besucher und Besucherinnen einen Geheimtipp: „Ich empfehle den Blindschuss. Dieser Cocktail ist jedes Mal anders und einzigartig, bei den Zutaten wird auf den Wunsch des Gastes eingegangen. Wenn zum Beispiel jemand ein grün glitzerndes, fruchtiges Getränk bestellt, bekommt er das auch.“

So bunt, wie die Getränkekarte ist, dürfen auch die Gäste kommen: Verkleidungen und Charakter jeder Art sind gerne gesehen. „An den meisten Abenden kommen die Gäste aber eigentlich ohne Verkleidung“, erzählt Inhaber Räsig.

Willkommen ist hier jeder, egal ob Rollenspieler, Grufti oder ein normaler Gast. Neben regelmäßigen Quizabenden wird alle paar Wochen auch ein LARP (Live Action Role Playing), also ein Live-Rollenspiel, veranstaltet – hier ist Verkleidung dann aber Pflicht.

Zum tanzenden Einhorn feiert Einweihung

Wer sich selbst einen Eindruck von der Kultkneipe machen möchte, kann das bei der Einweihungsfeier am Freitag ab 17 Uhr tun.

Doch Jürgen Räsig warnt: „Es wird sehr voll werden.“ Zukünftig wird die Taverne unter der Woche von 17 bis 2 Uhr und am Wochenende von 17 Uhr bis open end geöffnet sein.