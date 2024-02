Hamburg. Lange war die Zukunft der Traditionsgaststätte in der Schanze offen. Jetzt sind die neuen Betreiber am Ruder – und haben viel vor.

An seinen ersten Besuch im Erika’s Eck kann sich Marco Rütjes noch ziemlich genau erinnern. 2017 arbeitete er als Betreiber des „Treffpunkts“ auf dem Hamburger Dom und hatte nach einer anstrengenden Schicht richtig Granit. Also ab in die Schanze: „Ein paar Schausteller kannten Erika’s Eck und meinten, dass es auch noch zu später Stunde deftiges Essen in großen Portionen gibt. Ich bin von meinem Pfefferschnitzel definitiv satt geworden. Mir hat der Laden sofort gefallen.“