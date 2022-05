Affenpocken in Deutschland: Erster Fall bestätigt

Ein erster Fall von Affenpocken in Deutschland wurde in München bestätigt. Das Virus ist zweifelsfrei nachgewiesen.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt.

Berlin. In Deutschland ist der erste Fall von Affenpocken bestätigt worden. Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr am Freitag in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt. Weitere Details nannte das Institut zunächst nicht.

Wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in anderen europäischen Ländern hatte das Robert Koch-Institut (RKI) erst am Donnerstag zu Wachsamkeit aufgerufen. Besonders Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollen demnach bei ungewöhnlichen Hautveränderungen unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Was abzusehen war.

Der erste #Affenpockenfall in Deutschland bestätigt.

Wichtig ist es auf die klinischen Zeichen zu achten & bei Verdacht eine ärztliche Abklärung zu veranlassen.

Informationen gibt es hier:https://t.co/z0hFcoZNSMhttps://t.co/uSfQPSYu6T — Leif Erik Sander (@Sander_Lab) May 20, 2022

Affenpocken: Bestätigte Fälle weltweit

Seit Anfang Mai wurden in mehreren europäischen und nordamerikanischen Ländern dutzende Verdachtsfälle und bestätigte Infektionen mit Affenpocken gemeldet. Nach ersten Fällen in Großbritannien meldeten auch Spanien, Portugal, Italien, Schweden und Frankreich sowie die USA und Kanada bestätigte Fälle und Verdachtsfälle. Lesen Sie dazu: Affenpocken in Europa – RKI ruft zur Wachsamkeit auf

Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören:

Fieber

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Typisch ist zudem ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit, ein tödlicher Verlauf ist selten. Mehr zum Thema: Wie Affenpocken übertragen werden und was typische Symptome sind

Übertragung von Affenpocken: Bei engem Kontakt möglich

Üblicherweise wird die vor allem in Zentral- und Westafrika verbreitete Krankheit durch engen Kontakt mit infizierten Nagetieren übertragen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist selten und nur bei engem Kontakt möglich, kann aber durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Schorf der Infizierten auftreten, vermutlich auch bei sexuellen Handlungen.

In Nigeria werden seit 2017 vermehrt Infektionen mit Affenpocken bei Menschen diagnostiziert. Laut RKI sind Affen in den afrikanischen Endemiegebieten jedoch nicht die Reservoirtiere. (fmg/AFP)

