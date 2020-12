Corona: Darf ich an Weihnachten in andere Bundesländer reisen?

Weihnachten Corona: Sind Besuche in anderen Bundesländern möglich?

Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown ab Mittwoch geeinigt. Der Einzelhandel werde geschlossen - die Kontakte sollen mit Ausnahme der Zeit vom 24. bis 26. Dezember stark reduziert werden, Präsenzunterricht in Schulen soll nicht stattfinden.

Merkel kündigt harten Lockdown ab Mittwoch an

Sind trotz des Corona-Lockdowns Besuche in anderen Bundesländern erlaubt? Was ist an Weihnachten? Die wichtigsten Infos.