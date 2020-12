Corona: Neue Regeln gelten ab heute - Merkel warnt vor dritter Welle

Der Lockdown im Frühjahr hat die Friseurgrupper Klier in eine finanzielle Notlage gebracht und nun sind hunderte Filialen von möglichen Schließungen betroffen. Alles, was Sie wissen müssen, sehen Sie im Video.

Berlin.

Biontech und Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt, die Ema will noch im Dezember über den Antrag entscheiden

Laut Biontech kann der Impfstoff wenige Stunden nach der Zulassung ausgeliefert werden, der Wirkstoff sei zudem gut verträglich und hochwirksam

In einem Frauenkloster in Niedersachsen sind 76 Ordensschwestern positiv auf das Coronavirus getestet worden

Angela Merkel hat in einer Videobotschaft vor einer dritten Welle gewarnt

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen die ersten Corona-Impfungen bereits im Januar absolviert sein

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 13.604 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland gemeldet – der Wert lag etwas höher als in der Vorwoche

Strengere Kontaktbeschränkungen im Dezember: Die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sind am Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft getreten

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang rund 1.078.400 Corona-Infektionen registriert worden, rund 16.700 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Von Dienstag an müssen sich viele Bundesbürgerinnen und -bürger noch etwas mehr einschränken. Wegen der anhaltend ernsten Corona-Lage wird der Kreis für private Treffen vielerorts noch enger gezogen. Vor Geschäften könnten sich wieder Schlangen bilden, weil dort weniger Kunden zur gleichen Zeit einkaufen dürfen. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, das gilt auch für viele Schüler. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel: Welche Regeln nun bis Weihnachten gelten

Das Ziel: Die Infektionszahlen bis Weihnachten senken. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in einem Videochat am Montag vor einer dritten Welle gewarnt, sollten sich die Bürger im Winter nicht mit „großer Vorsicht“ verhalten. „Wir müssen diese Wintermonate noch durchstehen“, so Merkel.

Doch eventuell ist die lang erwartete Lösung der Corona-Pandemie in Sicht. Nachdem der US-Pharmakonzern Moderna am Montag wie angekündigt die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) beantragte, zogen am Dienstag auch die Mainzer Firma Biontech und das US-Pharmakonzerns Pfizer nach. Die Ema will noch im Dezember über den Antrag entscheiden.

Corona-News des Tages: RKI meldet 13.604 Neuinfektionen – leicht über Vorwochenwert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.604 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. In der Vorwoche waren es mit 13.554 ähnlich viele Fälle, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstagmorgen hervorgeht. Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20. November) mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages sind außerdem 388 neue Todesfälle gemeldet worden. Das ist der vierthöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Dienstag, 1. Dezember: Corona-Tests im Kräuterladen - Polizeiaktion in Italien

17.21 Uhr: Das millionenfache Testen auf eine Corona-Infektion führt in Italien zu Wildwuchs bei den Teststationen. Die Mängel reichen von fehlenden Zulassungen bis zum freien Verkauf von medizinischen Profi-Sets in Kräuterläden. Das ergaben Überprüfungen der Polizei in rund 285 Einrichtungen im ganzen Land. Wie die für Gesundheitsfragen zuständigen Fahnder am Dienstag berichteten, registrierten sie knapp 100 Unregelmäßigkeiten in 67 Labors, Geschäften und Testzentren.

Festgestellt wurden zahlreiche Hygienemängel. Außerdem stieß die Polizei auf positive Corona-Resultate , die nicht oder verzögert an die Gesundheitsbehörden weitergeleitet wurden. Zudem verkauften Apotheken, Drogerien, Kosmetikgeschäfte und Kräuterläden unerlaubt Analyse-Kits, die nur für den Profi-Gebrauch im Gesundheitswesen bestimmt sind.

Es hagelte Anzeigen. Einige Testeinheiten wurden geschlossen. Offizielle Stellen lassen im Kampf gegen die Pandemie in dem 60-Millionen-Einwohner-Land täglich oft rund 200 000 Corona-Abstriche machen.

Gericht: Schülerin muss trotz Vater mit Vorerkrankungen zur Schule

15.53 Uhr: Eine Schülerin muss auch dann während der Corona-Pandemie am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn ihr Vater an Vorerkrankungen leidet. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Dienstag entschieden und mitgeteilt. Einen Eilantrag der Schülerin auf Befreiung vom Präsenzunterricht lehnten die Richter ab.

Die Antragstellerin habe nicht ausreichend belegt, dass das Gesundheitsrisiko für ihren Vater im Fall einer Covid-19-Infektion so groß sei, dass ihr Distanzunterricht erteilt werden müsse. Die vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen seien insoweit nicht aussagekräftig genug.

Der Präsenzunterricht habe mit Blick auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag Vorrang vor sogenanntem Distanzunterricht. Durch die vom Gesetzgeber im Schulbereich vorgesehenen Hygiene-Maßnahmen ließen sich Infektionsrisiken auch für Angehörige von Schülern verringern.

Corona-Hilfen: Wirtschaftsminister der Länder wollen höhere Abschlagszahlungen

15.38 Uhr: Die Wirtschaftsminister der Länder fordern deutlich höhere Abschlagszahlungen bei den Novemberhilfen des Bundes für Firmen in der Corona-Pandemie. Der Rahmen solle von 10 000 Euro auf 500 000 Euro erhöht werden, schlugen die Ministerinnen und Minister vor.

„Ohne eine sofortige deutliche Erhöhung der Abschlagszahlungen werden Unternehmen mit höheren Ansprüchen auf Novemberhilfe in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten geraten“, hieß es in einem Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz am Montagabend unter Bremer Vorsitz. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Im November und Dezember unterstützt der Bund Firmen und Solo-Selbstständige, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Insgesamt sind dafür derzeit rund 30 Milliarden Euro veranschlagt. Die Novemberhilfen können seit vergangener Woche beantragt werden. Betroffene können in ihren Anträgen angeben, ob sie einen Abschlag wollen. Hierbei handelt es sich um einen Vorschuss auf spätere Zahlungen ohne eine tiefergehende Prüfung.

Universitätsklinik Tübingen startet klinische Testreihe mit eigenem Corona-Impfstoff

15.30 Uhr: An der Universitätsklinik in Tübingen startet demnächst eine erste klinische Testreihe mit einem selbst entwickelten potenziellen Corona-Impfstoff . Zunächst würden gesunde Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren den neuen Wirkstoff erhalten, teilte die Universitätsklinik in der württembergischen Stadt am Dienstag mit. Die Genehmigung des bundeseigenen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) für den Start der Tests liege seit Mittwoch vergangener Woche vor.

Nach Angaben des Klinikums handelt es sich um einen von der dortigen Abteilung für Immunologie entwickelten Impfstoffkandidat, dessen Wirkung auf der Aktivierung so genannter T-Zellen basiert. Das sind wichtige Bestandteile des menschlichen Immunsystems im Kampf gegen Erreger.

An der Uniklinik Tübingen startet die erste Testreihe eines selbst entwickelten Corona-Impfstoffs.

Foto: Felix Kästle / dpa

Niederlande wollen nach Jahreswechsel mit Corona-Impfungen beginnen

15.20 Uhr: Die Niederlande wollen bereits kurz nach dem Jahreswechsel mit Corona-Impfungen beginnen. Das teilte Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Dienstag auf Twitter mit: „Wir sorgen dafür, dass wir startklar sind. Wenn alles klappt, können wir um den 4. Januar herum mit dem Impfen beginnen.“

Zuvor hatte die in Amsterdam ansässige Europäische Arzneimittel-Agentur Ema mitgeteilt, dass sie bis spätestens zum 29. Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer entscheiden will. Eine Entscheidung über den Impfstoff des US-Konzerns Moderna werde zum 12. Januar angestrebt.

NRW hofft auf eine Million Corona-Impfdosen bis Jahresende

15.13 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen hofft bis zum Jahreswechsel auf zunächst eine Million Corona-Impfdosen . Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des Landeskabinetts mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Mit den Impfstoffen seien große Hoffnungen und die Aussicht verbunden, dass sie die Pandemie „endgültig ausbremsen können“. Bis dahin sei aber noch viel Disziplin der Bevölkerung nötig.

Als erstes soll der Impfstoff nach Angaben Laschets Bewohnern und Personal von Pflegeeinrichtungen, Personal in Krankenhäusern, vulnerablen Gruppen und medizinisch-pflegerischem Personal zur Verfügung gestellt werden.

Norbert-Walter Borjans fordert Beteiligung von vermögenden Unternehmen an Corona-Lasten

14.12 Uhr: Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert-Walter Borjans hat eine Beteiligung von „Krisengewinnern“ und Vermögenden an den Milliarden-Lasten der Corona-Krise gefordert. „Nach wie vor gibt es riesige Krisengewinner“, sagte Walter-Borjans am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung mit der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf.

Das seien globale Unternehmen, die „jede Gelegenheit nutzten, sich an der Mitfinanzierung des Staates vorbeizumogeln.“ Steuer-Schlupflöcher zu schließen und Geldwäsche zu bekämpfen, sei jetzt wichtiger als je zuvor. Aber auch wohlhabende Menschen, die teils auch von der Corona-Krise profitiert hätten, „werden am Ende einen Teil dazu beitragen müssen“, so Walter Borjans.

Norbert Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender, will vermögende Unternehmen und „Krisengewinner“ zur Kasse beten, wenn es um die Milliarden-Lasten in der Corona-Krise geht.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Sachsen verteilt fünf Millionen kostenlose Masken

14.05 Uhr: Sachsen will in den nächsten Tagen fünf Millionen Gratis-Masken an Heime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verteilen. Die FFP-2-Masken sollen dann kostenfrei vor allem an Besucher ausgereicht werden, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Damit wolle der Freistaat vor Weihnachten und Silvester die Menschen unterstützen und Besuche erleichtern, hieß es. Die Masken sind als Schutz für gefährdete ältere und kranke Menschen gedacht. Köpping sprach von einem „wichtigen Beitrag“ zur Pandemie-Bekämpfung.

Nächste Woche soll mit der Verteilung der kostenfreien Masken begonnen werden. Die Ministerin betonte, dass es in Sachsen genügend Schutzmasken auf Vorrat gebe. Die Reserven würden durch die Verteilung der Gratis-Masken nicht gefährdet.

Britisches Parlament stimmt über Corona-Beschränkungen ab

13.27 Uhr: Das britische Parlament stimmt am Dienstag über strikte neue Corona-Beschränkungen nach dem Ende des landesweiten Lockdowns ab. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson wird dabei voraussichtlich genug Stimmen für ihr Vorhaben erhalten, das Drei-Stufen-System wieder einzuführen, das weiterhin strenge Beschränkungen in Gebieten mit der höchsten Corona-Warnstufe vorsieht. Allerdings droht Johnson dabei eine parteiinterne Schlappe, da viele konservative Abgeordnete den Plan der Regierung ablehnen.

Die seit einem Monat geltende Ausgangssperre endet am Dienstag um Mitternacht. Die konservative Regierung von Johnson plant die Wiedereinführung regionaler Beschränkungen – abhängig von den Corona-Zahlen in den einzelnen Regionen Englands.

Ema will noch im Dezember über Zulassung von Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech entscheiden

12.30 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer entscheiden. Bis spätestens 29. Dezember soll ein Ergebnis der Prüfung vorliegen, teilte die Agentur am Dienstag in Amsterdam mit.

Zum Antrag des US-Konzerns Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs werde eine Entscheidung bis zum 12. Januar erwartet. Die drei Unternehmen hatten ihre Anträge auf Zulassung für die EU am Montag eingereicht. Sollte die Ema grünes Licht geben, kann die EU-Kommission die Verwendung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer genehmigen. Die Kommission folgt in der Regel der Ema-Empfehlung.

Umfrage: Akzeptanz für durch Warteschlangen durch Corona-Maßnahmen gering

12.18 Uhr: Die Bereitschaft der Verbraucher, sich wegen der verschärften Zugangsbeschränkungen in den Geschäften in Warteschlangen einzureihen, ist bislang gering. Bei einer Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung gaben fast zwei Drittel der Befragen (64 Prozent) an, sie seien nicht gewillt, beim Einkauf schon vor dem Geschäft Schlange zu stehen. Am größten war der Widerwille bei den über 50-Jährigen, die zu 70 Prozent allergisch auf Wartezeiten reagierten. Deutlich größer war die Bereitschaft, auf Einlass zu warten, bei Konsumenten unter 30. Aber auch hier lehnten noch 53 Prozent der Befragten das Schlangestehen kategorisch ab.

Ab dem 1. Dezember gelten wieder strengere Beschränkungen für Geschäfte – gerade in der Vorweihnachtszeit muss man mit langen Warteschlangen rechnen. Bei vielen Deutschen fehlt jedoch die Akzeptanz dafür.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Smartwatch könnte Patienten mit milden Covid-Verläufen bewachen

11.47 Uhr: Intensivmediziner in Deutschland warnen seit Wochen davor, dass die zweite Corona-Welle die Kliniken an ihre Belastungsgrenzen führen könnte. Forscher aus München gehen nun einer Idee nach, mit der sie die Betten-Knappheit stoppen wollen. Im Zentrum der Überlegungen: eine smarte Uhr, die Corona-Patienten mit milden Verläufen überwachen soll. Mehr dazu: Corona: So könnte eine Smartwatch volle Kliniken entlasten

Forscher: Corona-Infizierte an Tag fünf am ansteckendsten

11.23 Uhr: Forscher in Schottland haben untersucht, an welchem Tag Infizierte am ansteckendsten sind. Dafür haben sie mehrere Studien zu verschiedenen Coronaviren ausgewertet. Ihre Schlussfolgerung: An Tag fünf der Erkrankung sind Infizierte am ansteckendsten. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Studien: An diesen Tagen sind Infizierte ansteckend

Biontech kann Impfstoff nach Zulassung innerhalb weniger Stunden ausliefern

11.16 Uhr: Die Mainzer Firma Biontech könnte ihren Corona-Impfstoff nach einer Zulassung durch die Behörden nach eigenen Angaben „innerhalb von wenigen Stunden“ ausliefern. Das sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). „Wir haben auf Halde produziert und alles, was da ist, kann innerhalb von wenigen Stunden dann wirklich verteilt werden.“ Man sei gut auf diese Verteilung vorbereitet. Der Impfstoff werde in Boxen geliefert und könne in diesen mit Trockeneis bis zu 30 Tage im jeweiligen Impfzentrum gekühlt werden oder bis zu fünf Tage in einem handelsüblichen Kühlschrank. Gefrierschränke würden erst wichtig, wenn es um eine längere Lagerung gehe.

Die Auswertung der Daten habe gezeigt, dass der Biontech-Impfstoff gut verträglich und gleichzeitig hochwirksam sei, sagte Poetting. „Diese Ergebnisse zeigen erstmal, dass wir überzeugt sind, dass dieser Impfstoffkandidat wirklich einen Schutz bieten kann vor Corvid-19.“ Bei der Corona-Impfstoffentwicklung geht es momentan Schlag auf Schlag. Am Montag hatten sowohl Biontech/Pfizer als auch der US-Konzern Moderna nach eigenen Angaben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) einen Antrag auf Zulassung für ihre Impfstoffe gestellt.

Corona: Pfizer und Biontech beantragen Impfstoff-Zulassung in der EU

11.00 Uhr: Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur(Ema) die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff in der EU beantragt.

Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.

Corona-Krise: Friseurkette Klier muss Insolvenz anmelden

10.53 Uhr: Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette Klier in die Insolvenz gedrückt. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz Wolfsburg eröffnete am Dienstag ein entsprechendes Verfahren, um die Forderungen der Gläubiger zu prüfen.

76 Ordensschwestern in Frauenkloster Corona-positiv

10.35 Uhr: In einem Frauenkloster in Niedersachsen sind 76 Ordensschwestern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei 85 Ordensschwestern seien die Tests negativ ausgefallen, sagte die Generaloberin des Thuiner Franziskanerinnen-Ordens, Schwester Maria Cordis Reiker, am Dienstag. Der Verlauf sei bislang mild: „Es ist noch niemand im Krankenhaus, dafür sind wir dankbar.“

Vom Thuiner Franziskanerinnen-Orden werden auch Schulen, ein Jungen-Internat und eine berufsbildende Schule betrieben. „Wir haben noch keinen Überblick, wie es mit den Schulen weitergeht, das ist alles noch im Fluss“, sagte die Schwester. Ende vergangener Woche hatte das Gesundheitsamt für das gesamte Klostergelände Quarantäne angeordnet, nachdem mehrere Schwestern positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Zahl der Arbeitslosen trotz Corona-Krise im November gesunken

9.56 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist trotz verschärfter Corona-Regeln im November gesunken. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Dienstag waren im November 2,699 Millionen Menschen arbeitslos, 61.000 weniger als noch im Oktober. Das waren allerdings 519.000 mehr als im November 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November trotz Corona-Pandemie gesunken.

Foto: Patrick Seeger / dpa

Auch die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist weiter gesunken. Im September hatten Unternehmen für 2,22 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im August waren es noch 2,55 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April hatte die Zahl noch bei knapp 6 Millionen gelegen.

Österreich: Freiwillige Corona-Massentests beginnen

9.36 Uhr: Österreich setzt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf freiwillige Massentests der Bevölkerung. Den Auftakt machte am Dienstag die Gemeinde Annaberg-Lungötz im Salzburger Land. Die 2200 Bürger sind aufgerufen, sich am Dienstag und Mittwoch testen zu lassen. Das Aufspüren von auch symptomfreien Corona-Infizierten gilt als wichtiger Baustein zur Unterbrechung von Infektionsketten.

In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien beginnen die mehrtägigen Massentests am Freitag (4.12.). In Wien ist die Kapazität auf bis zu 150.000 Menschen pro Tag ausgelegt. Der Nachweis einer Corona-Infektion erfolgt via Antigen-Test, der bei positivem Ergebnis mit einem PCR-Test überprüft werden soll.

Österreichische Tourismusministerin gegen Schließung von Skigebieten

9.02 Uhr: Die österreichische Tourismusministerin, Elisabeth Köstinger (ÖVP), hat sich gegen die von Deutschland und Italien angeregte Schließung von Skigebieten bis nach dem Jahreswechsel ausgesprochen. „Wir lassen uns sicher nicht von einem anderen Land vorschreiben, wann wir was öffnen“, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk am Dienstag. „Wir würden ja auch nie den Vorschlag liefern, dass man in Deutschland beispielsweise die Schulen schließen soll oder Friseurbetriebe.“

Derzeit sei man in Österreich in „einem wirklich starken Lockdown“, sagte Köstinger. Man plane „das Land behutsam Schritt für Schritt wieder hochzufahren“. Sie betonte, dass der Wintertourismus nicht zum „Sündenbock“ für die Coronainfektionen gemacht werden dürfe. Das Jahr habe den Menschen „extrem viel abverlangt“. Viele wollten nun „mal wieder rauskommen aus der Stadt“, sich erholen und Sport machen. Zuvor hatte sich schon Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen eine europaweit abgestimmte Schließung der Skigebiete gewehrt.

Spahn: Erste Corona-Impfungen im Januar absolviert

8.23 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt in der Corona-Pandemie darauf, dass im Januar die ersten Impfungen absolviert sind. „Unser Ziel ist es, dass bereits im Januar die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigen geimpft sind“, sagte Spahn am Dienstag im Deutschlandfunk.

Er hielt damit daran fest, dass auch Alte und Vorerkrankte zu den zuerst zu Impfenden zählen. So hatten es auch der Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission empfohlen. Kanzlerin Angela Merkel hatte jedoch in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag gesagt: „Wir haben verabredet, dass diese Impfstoffe dann den Menschen angeboten werden, die im medizinischen, pflegerischen Bereich arbeiten, und sie als Erste Zugriff darauf haben.“ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte sich deshalb irritiert gezeigt und davor gewarnt, dass der Impfstoff doch nicht zunächst für Pflegebedürftige und Kranke bereitgestellt werden könnte.

Mitarbeiter des Biotechnologie-Unternehmens Biontech arbeiten in einem Labor. Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass im Januar die ersten Corona-Impfungen bereits absolviert sein werden.

Foto: Biontech / dpa

Spahn sagte, mit den Ländern sei vereinbart, dass die Impfzentren ab Mitte Dezember einsatzbereit seien. Während man zu Beginn – auch aufgrund logistischer Anforderungen der Impfstoffe – nur in Impfzentren und mobilen Teams impfen könne, solle dies ab Frühsommer auch in Arztpraxen möglich sein. „Wenn es einmal da drin ist im normalen System, schaffen wir auch große Zahlen“, sagte Spahn.

Corona: Weniger Unternehmen in Existenz bedroht

8.11 Uhr: Rund 15 Prozent der deutschen Unternehmen fühlen sich durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als im Juni, als noch gut jeder fünfte Betrieb seinen Bestand gefährdet sah, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte.

Doch trotz der Verbesserung gibt es Branchen, in denen die Sorgen noch flächendeckend präsent sind. Laut dem Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe , fühlen sich derzeit 86 Prozent der Reisebüros und Reiseveranstalter bedroht, 76 Prozent der Hotels und 62 Prozent der Gaststätten.

Auch bei den Metallerzeugern und -verarbeitern sind die Existenzsorgen mit 34 Prozent überdurchschnittlich hoch. Bei Druckereien sind es 29 Prozent, in der Werbebranche 27. Kaum Sorgen gibt es dagegen mit vier Prozent am Bau und einem Prozent in der Chemie, gar keine in der Pharmabranche.

Strengere Kontaktbeschränkungen treten in Kraft

6.30 Uhr: Strengere Kontaktbeschränkungen im Dezember, Lockerungen über Weihnachten – die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sind am Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft getreten. Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben damit geschlossen. Zusätzlich sind private Zusammenkünfte ab sofort auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Im November waren meist noch Treffen mit bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Mit der Verlängerung der Maßnahmen soll eine Überbelastung der Krankenhäuser verhindert werden. „Die Zahl der Patienten steigt zwar noch, aber nicht mehr so stark wie noch vor zwei Wochen. Wenn das so bleibt, wäre die Entwicklung für die Kliniken beherrschbar“, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß der der „Passauer Neuen Presse“.

Not wächst wegen Corona rasant: UN brauchen Milliarden

6.05 Uhr: Katastrophen, Konflikte, Klimawandel und jetzt auch noch das Coronavirus haben Millionen Menschen ins Elend gestürzt. Es drohten sogar Hungersnöte , nachdem man gedacht habe, solche Katastrophen würden endgültig der Vergangenheit angehören, warnte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass im nächsten Jahr mehr Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen als je zuvor: Insgesamt 235 Millionen Menschen, ein Anstieg von 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Vor einem Jahr waren es 168 Millionen, im Jahr davor 146 Millionen Menschen.

Das UN-Nothilfebüro (OCHA) macht die Tragweite der Not mit einem Vergleich anschaulich: Wenn alle Notleidenden in einem Land lebten, wäre dies nach Einwohnern der fünftgrößte Land der Welt. Es hätte mehr als zweieinhalb mal so viele Einwohner wie Deutschland.

Massentests beginnen im Corona-Hotspot Hildburghausen

5.20 Uhr: Im Corona-Hotspot Hildburghausen können sich erstmals in Deutschland alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Erzieher auf das Virus testen lassen. Die Aktion beginnt am Dienstagvormittag in einem Kindergarten in der Stadt Hildburghausen. Etwa ein Drittel der Kinder aus den städtischen Kindergärten und die Mehrheit der Erzieherinnen und Erzieher wolle sich an dem freiwilligen Schnelltest beteiligen, sagte Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der Ende November explosionsartig gestiegenen Infektionszahlen gilt im gesamten Kreis Hildburghausen seit dem vergangenen Mittwoch ein harter Lockdown – auch Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. Die Massentests, die in den kommenden Tagen im gesamten Kreisgebiet angeboten werden, sollen eine baldige Rückkehr der Kitas und Schulen in den eingeschränkten Regelbetrieb ermöglichen.

In Hildburghausen in Thüringen patrouillieren Polizisten durch die Innenstadt, um das Versammlungsverbot zu überwachen. Mit einer neuen Verordnung untersagt das Landratsamt Versammlungen sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel sowie sämtliche Veranstaltungen im Kreisgebiet. Zudem gilt in der Innenstadt von Hildburghausen eine allgemeine Maskenpflicht.

Foto: Martin Schutt / dpa

Zahl der überlasteten Gesundheitsämter steigt weiter an

3.10 Uhr: Trotz der leicht rückläufigen Neuinfektionszahlen haben einem Bericht zufolge mehr Gesundheitsämter Schwierigkeiten bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. 60 der deutschlandweit 400 Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) bis Montag Engpässe gemeldet, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf eine RKI-Sprecherin berichtete.

43 Ämter – und damit mehr als jedes zehnte – meldeten demnach Schwierigkeiten der Kategorie 3, wonach „die Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr vollständig erfolgt“. 17 weitere Gesundheitsämter gaben demnach an, in absehbarer Zeit überlastet zu sein.

Obwohl die tägliche Zahl der Neuinfektionen seit etwa zweieinhalb Wochen leicht rückläufig ist, steigt die Zahl der überforderten Gesundheitsämter somit weiter leicht an. Wie die RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher der „NOZ“ sagte, lagen beim RKI am 21. Oktober 21 Engpassmeldungen der Kategorien 2 und 3 vor, am 30. Oktober waren es 38, Ende der ersten November-Woche 46 und Mitte Oktober 49.

Montag, 30. November: Nach Corona-Pause – Belgien öffnet die Geschäfte wieder

22.12 Uhr: Nach gut vierwöchiger Zwangspause dürfen die Geschäfte im stark von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Belgien am Dienstag wieder öffnen. Dabei müssen sie allerdings strikte Hygienevorgaben erfüllen. Die meisten Einschränkungen bleiben trotz deutlich rückläufiger Infektionszahlen bestehen.

So sollen auch über Weihnachten strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Geschäfte dürfen hingegen wieder öffnen. Seit dem 2. November hatten in dem Königreich nur Lebensmittelläden und Geschäfte mit unbedingt notwendigen Waren geöffnet.

Das kleine Belgien mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern hatte zeitweise pro Kopf die höchsten Corona-Fallzahlen in Europa und verhängte deshalb Anfang November scharfe Auflagen. Inzwischen sinken Infektions-, Klinikbelegungs- und Todeszahlen wieder. Zuletzt wurden binnen zwei Wochen durchschnittlich 376 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner registriert.

Ein öffentlicher Platz in Brüssel ist mit Lichtern festlich dekoriert. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in Brüssel dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt, sondern nur weihnachtliche Dekorationen.

Foto: Nicolas Maeterlinck / dpa

Corona-Infektion – Algeriens Präsident verlässt deutsches Krankenhaus

21.40 Uhr: Der wegen einer Corona-Infektion in Deutschland behandelte algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune will bald in seine Heimat zurückkehren. Der 75-Jährige habe das Krankenhaus verlassen und werde „in den kommenden Tagen“ nach Algerien fliegen, hieß es. Tebboune sei „auf dem Weg der Erholung“.

Der Präsident war Ende Oktober nach einem Corona-Verdacht bei mehreren seiner Mitarbeiter für medizinische Untersuchungen in eine Klinik nach Deutschland gebracht worden. Wenige Tage später erklärte sein Büro dann, dass sich der Präsident mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Seitdem wurden nur in unregelmäßigen Abständen Informationen über Tebbounes Gesundheitszustand veröffentlicht. Seine lange Abwesenheit führte zu Spekulationen über ein Machtvakuum in Algerien.

WHO sichert Untersuchung zu Coronavirus-Ursprung zu

21.10 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine umfangreiche Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus zugesichert. „Wir müssen den Ursprung des Virus kennen, weil er uns helfen kann, künftige Epidemien zu verhindern“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Angesichts von Kritik, die WHO würde die Leitung der Untersuchung China überlassen, forderte er ein Ende der „Politisierung“ des Themas. „Wir wollen den Ursprung kennen, und wir werden alles tun, um ihn herauszufinden.“

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hatte der Organisation vorgeworfen, Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise zurückzuhalten. Anfang Juli hatte Trump den Austritt der USA aus der WHO eingeleitet. Die Organisation plant seit Monaten, ein internationales Experten-Team in die chinesische Stadt Wuhan zu schicken, wo das Virus zuerst festgestellt wurde. Dort sollen die Experten zurückverfolgen, wie das Virus auf den Menschen übertragen wurde.

Wann das Team nach China reisen kann, ist aber weiterhin unklar. Die Experten stehen jedoch nach WHO-Angaben mit chinesischen Kollegen in regelmäßigem Kontakt. Bislang gehen Experten davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte des Virus sind. Unklar ist jedoch, über welches Tier es auf den Menschen übertragen wurde.

20.10 Uhr: Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab ein Sprecher bekannt. „Er fühlt sich wohl und wird seine Aufgaben weiter von zu Hause erledigen“, sagte dieser. Plenkovic war zum Zeitpunkt seiner Diagnose bereits in Quarantäne, weil seine Frau am Wochenende einen positiven Testbefund hatte.

Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Foto: Leon Neal / Getty Images

Rentner in Tschechien bekommen Corona-Weihnachtsgeld

20.00 Uhr: Die mehr als 2,8 Millionen Rentner in Tschechien erhalten in diesem Jahr ein zusätzliches Weihnachtsgeld von umgerechnet rund 190 Euro (5000 Kronen). Die Auszahlung habe am Montag begonnen, teilte das Arbeits- und Sozialministerium mit. Von dem Geld profitieren sowohl Bezieher von Alters- als auch von Erwerbsunfähigkeits- und Waisenrenten.

Die Coronavirus-Pandemie habe zu Mehrausgaben für Masken und Desinfektionsmittel geführt, sagte die zuständige Ministerin Jana Malacova. Sie verwies zudem auf die jährliche Teuerungsrate, die im Oktober bei 2,9 Prozent lag.

WHO – Familienfeiern zu Weihnachten gegen Corona-Risiko abwägen

19.45 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der jüngsten Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Vorsicht gemahnt. Zwar sei vergangene Woche erstmals seit September die Zahl der Neuinfektionen vor allem dank der jüngsten Maßnahmen in Europa zurückgegangen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Das ist eine willkommene Nachricht“.

Aber der Erfolg könne auch leicht wieder verschenkt werden. Der WHO-Chef rief dazu auf, sich sehr genau zu überlegen, wie und ob man Weihnachten im Familienkreis feiern wolle. „Das Zusammensein mit Freunden und der Familie ist es nicht wert, sie oder sich selbst einem Risiko auszusetzen.“

Laschet-Sohn offenbar in Maskenkauf der NRW-Regierung involviert

19.25 Uhr: Ein überraschender Kontakt zwischen dem Masken-Hersteller van Laack und der Düsseldorfer Staatskanzlei hat die Opposition in Nordrhein-Westfalen auf den Plan gerufen. Laut van Laack-Inhaber Christian von Daniels öffnete der Sohn des CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet , Mode-Blogger Johannes „Joe“ Laschet, die Tür für einen großen Deal mit Kitteln und Masken. Die oppositionelle SPD-Fraktion wittert deshalb „Influencer Marketing in der Staatskanzlei“ und will über eine Kleine Anfrage im Landtag wissen, was sich genau zugetragen hat.

Van Laack-Inhaber von Daniels arbeitet seit Jahren mit Fashion-Blogger „Joe“ Laschet zusammen. Der „Rheinischen Post“ sagte von Daniels in einem Interview: „Ich habe Joe gesagt, dass er seinem Vater meine Nummer geben kann, wenn das Land Hilfe bei der Beschaffung von Masken braucht.“

Ministerpräsident Armin Laschet habe dann tatsächlich an einem Sonntagabend angerufen und gesagt, der van Laack-Chef renne offene Türen ein. „Zwei Tage später saßen seine Mitarbeiter bei uns im Konferenzraum und haben sich unsere Masken und Kittel angeguckt“, so von Daniels. Der Sohn von Armin Laschet hat mehr als 90.000 Instagram-Follower.

19.14 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Demonstrationen von Gegnern der Anti-Corona-Maßnahmen genauer beobachten. Es beunruhige ihn, dass Rechtsextreme und Reichsbürger gemeinsam mit Impfgegnern und Corona-Kritikern demonstrierten, sagt er dem „Handelsblatt“. „Die Sicherheitsbehörden haben einen genauen Blick darauf, was sich da entwickelt hat“, so der Minister.

Pandemie: Türkei verhängt Corona-Ausgangssperre

19.09 Uhr: Die Türkei verschärft ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Unter der Woche gilt ab Dienstag eine nächtliche Ausgangsperre zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan. An Wochenenden müssen die Bürger zudem vollständig zu Hause bleiben, denn dann gilt eine durchgängige Ausgangssperre von Freitags um 21.00 Uhr bis Montags um 05.00 Uhr. Einige Bereiche sollen von den Maßnahmen ausgenommen werden, etwa die Produktion und Lieferketten.

Menschen in Istanbul spazieren entlang der Haupteinkaufsstraße. Die Türkei hat wieder strengere Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen.

Foto: Emrah Gurel / dpa

18.58 Uhr: Großbritannien hat nach Darstellung von Gesundheitsminister Matt Hancock das Virus wieder unter Kontrolle gebracht. In dieser Woche soll in England der landesweite Lockdown durch ein gestaffeltes System von regionalen Auflagen abgelöst werden.

Merkel will Polizisten frühzeitig gegen Corona impfen

18.28 Uhr: Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört neben medizinischem Personal und besonders gefährdeten Menschen auch die Polizei zu den Gruppen, die frühzeitig geimpft werden sollten. Man müsse auch die Infrastruktur aufrechterhalten, die genauen Prioritäten würden aber noch festgelegt, sagt sie in einem Bürgerdialog mit Polizisten. In dem Gespräch fordern Polizisten mehr Corona-Tests, weil sie häufiger Situationen ausgesetzt seien, in denen kein Mindestabstand eingehalten werden könne.

Corona: Jens Spahn sieht ernste Lage auf Intensivstationen

17.02 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringt darauf, mit den weiteren Alltags-Beschränkungen den Anstieg der Corona-Zahlen noch im Dezember umzukehren. Er wolle eigentlich schon sehen, „dass wir vor Weihnachten niedrigere Zahlen haben“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Das gelte für die Infektionszahlen genauso wie auf den Intensivstationen.

Spahn betonte, er nehme die Situationen auf den Intensivstationen sehr ernst. Intensivmediziner berichteten, dass sie mit der Zahl der Covid-Patienten Stand heute zwar umgehen könnten, aber eben nur unter großem Stress für alle Beteiligten – für Ärzte, Pflege- und Reinigungskräfte. Es dürfe kein Dauerzustand werden, dass sie womöglich für den ganzen Winter unter so großer Anspannung stünden.

Lesen Sie hier: Kanzlerin Merkel kritisierte erneut deutlich den Alleingang einzelner Bundesländer

Klier: Deutschlands größte Friseurkette könnte ein Drittel aller Filialen schließen

16.19 Uhr: Laut Informationen der „Bild“-Zeitung will die Friseurkette Klier rund 450 der insgesamt 1350 Filialen schließen. Am Dienstag soll das Amtsgericht Wolfsburg entscheiden, ob über das Unternehmen das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Von den Schließungen könnten gut 9200 Mitarbeiter betroffen sein. Grund für die Schieflage Deutschlands größter Friseurkette, zu der unter anderem auch Super Cut und Hair Express gehören, sind wohl die Zwangsschließungen während des ersten Lockdowns im Frühjahr.

Lesen Sie dazu : Wegen Corona – Friseur-Kette Klier hat Insolvenz beantragt

Die Zwangsschließungen während des ersten Lockdowns im Frühjahr haben bei Deutschlands größter Friseurkette Klier anscheinend die Überlegung reifen lassen, rund ein Drittel aller Filialen zu schließen. (Symbolbild)

Foto: Arne Dedert / dpa

Corona-Verordnung: Ski-Lifte in NRW bleiben geschlossen

15.54 Uhr: Ski-Lifte müssen entsprechend der neuen Corona-Schutzverordnung im Dezember in Nordrhein-Westfalen geschlossen bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit. Ski-Lifte seien Freizeit-Einrichtungen und damit verboten.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Sonntag davon gesprochen, auf die Betreiber zuzugehen – gleichzeitig aber klar gemacht, dass es eine europäische Lösung für die Ski-Gebiete brauche. NRW wird nun keine Ausnahme machen und den Betrieb von Liften untersagen - so wie es bereits Italien und Frankreich angekündigt hatten. Die neue Corona-Schutzverordnung gilt zunächst bis Ende Dezember. Ob es im Januar Ski-Betrieb gibt, blieb zunächst unklar. Laschet hatte sich bislang dafür ausgesprochen, bis zum Ende der Weihnachtsferien Ski-Tourismus europaweit zu unterbinden.

Bund der Steuerzahler nimmt Länder in die Pflicht

15.02 Uhr: Der Bund der Steuerzahler (BdSt) fordert im Streit um die Kostenverteilung bei den Corona-Hilfen eine stärke Verantwortung von den Bundesländern. „Es ist nachvollziehbar, dass der Bund die Länder zu einer Beteiligung bei den sehr teuren Wirtschaftshilfen drängt – immerhin haben Bund und Länder die Hilfen gemeinsam beschlossen. Insoweit sollten die Länder auch eine finanzielle Verantwortung tragen, zum Beispiel im Verhältnis der Umsatzsteuerverteilung“, sagte BdSt-Präsident Reiner Holznagel unserer Redaktion. „Auf jeden Fall darf der Bund nicht pauschal zu einer Art Fördergießkanne werden.“

Holznagel mahnte, dass die derzeitige Diskussion nicht von der eigentlichen Debatte ablenken dürfe, wie die einzelnen Branchen konkret entschädigt werden können. „Hilfen in der jetzigen Situation sind wichtig, aber sie müssen zielgenau sein, dürfen niemanden übervorteilen und nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Teilweise erfahren Branchen nicht genügend Hilfe“, bemängelte Holznagel.

Auch die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, fordert eine stärkere Beteiligung der Bundesländer an den Corona-Hilfen. Die Länder dürften „nicht nur mit dem Finger auf den Bund zeigen“, sagte sie unserer Redaktion. Schließlich seien sie „wesentlich für die Auflagen für die Betriebe verantwortlich und müssen dabei Maß und Mitte finden“.

Soforthilfen seien „nicht nur gerechtfertigt, sondern auch absolut notwendig“, machte Hamker deutlich. „Wie wollen wir sonst die Existenzen von Millionen unserer Mitarbeiter in den Betrieben sichern?“ Gleichzeitig könne der Staat aber „nicht alle Risiken ausgleichen“. Der Forderung nach Steuererhöhungen erteilte die Präsidentin des Wirtschaftsrats eine scharfe Absage. Diese würden „den zarten Keim neuen Wachstums sofort ersticken“.

Nationale Notfallreserve für medizinischen Bedarf soll an 19 Standorten entstehen

14.19 Uhr: Die Bundesregierung hat den Aufbau einer nationalen Notfallreserve für medizinische Ausrüstung beschlossen. Diese soll insbesondere Schutzkleidung, Beatmungsgeräte und Medikamente umfassen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts in Berlin mitteilte. „Wir müssen noch besser vorbereitet sein“, sagte Spahn mit Blick Engpässe bei der Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie.

Die Kosten für den Aufbau der Notfallreserve für das Jahr 2021 betragen laut Spahn rund eine Milliarde Euro. Künftig sei mit jährlichen Kosten im dreistelligen Millionenbereich zu rechnen. Der Bund will laut Spahn an 19 Standorten Material einlagern. Dies soll so bemessen sein, dass der Vorrat für einen Monat ausreicht. Für weitere fünf Monate soll durch Verträge mit möglichst einheimischen Herstellern sichergestellt werden, dass hinreichend Nachschub rechtzeitig zur Verfügung stehe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt deb endgültigen Beschluss zum Aufbau einer nationalen Notfallreserve für medizinische Ausrüstung vor.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Sachsen will Hotelübernachtungen über Weihnachten erlauben

13.39 Uhr: Entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt erlauben immer mehr Länder Hotelübernachtungen für Familienbesuche über Weihnachten. Am Montag entschied auch Sachsen, dass Hotels und Pensionen über die Feiertage Gäste aufnehmen dürfen, die in der Region ihre Familien besuchen. Ähnlich halten es eine ganze Reihe anderer Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht solche Pläne vor allem in Großstädten mit hohen Infektionszahlen kritisch. Sachsen hat derzeit bundesweit die höchste Rate an Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner. Von den zehn am stärksten betroffenen Landkreisen liegen fünf in Sachsen.

Moderna will Zulassung von Corona-Impfstoff in EU beantragen

13.00 Uhr: Der US-Pharmakonzern Moderna will als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung solle noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt werden, teilte das Unternehmen am selben Tag mit. Parallel dazu soll eine Notfall-Zulassung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Mit dem Zulassungsantrag bei der Ema rückt eine Corona-Impfung auch in Deutschland näher. Vergangene Woche hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitgeteilt, mit Moderna sei ein Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Impfstoff-Dosen abgeschlossen worden. Demnach sollen zunächst 80 Millionen Dosen geliefert werden, mit der Option auf 80 Millionen weitere Einheiten. In der EU könnte das Mittel nach Angaben von Moderna bereits im Dezember ausgeliefert werden, sofern es eine Zulassung erhält.

Zu dem RNA-Impfstoff von Moderna läuft bei der Ema bereits ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren, das den Zulassungsprozess beschleunigen soll. Dabei können Hersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen.

Eine Mitarbeiterin des US-Pharmakonzerns Moderna bei der Herstellung eines Corona-Impfstoffs. Der US-Pharmakonzern will die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen.

Foto: Moderna / dpa

Arbeitsminister Heil legt Gesetzentwurf für Homeoffice vor

12.49 Uhr: Arbeitnehmer sollen nach einem neuen Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums das Recht bekommen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Der Entwurf für das „Mobile Arbeit Gesetz“ ging am Montag in die Abstimmung innerhalb der Regierung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr.

Der Arbeitgeber soll konkret auf die vom Beschäftigten gewünschte Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen müssen. Lehnt der Arbeitgeber den Wunsch ab, soll er seine Entscheidung spätestens nach zwei Monaten begründet schriftlich mitteilen müssen. Ursprünglich wollte Heil, dass Beschäftigte 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten dürfen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Aber damit war er am Koalitionspartner gescheitert.

Altmaier: Corona-Hilfen sind nicht unbegrenzt verfügbar

11.56 Uhr: Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sind die im November und Dezember gewährten Corona-Hilfen nicht auf Dauer finanzierbar. „Wir können ganz sicherlich nicht auf unbegrenzte Zeit sehr umfassende Pakete wie jetzt die Umsatzrückvergütung weiterführen“, sagte Altmaier am Montag im Deutschlandfunk.

Im November und Dezember unterstützt der Bund Firmen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Insgesamt sind dafür derzeit rund 30 Milliarden Euro veranschlagt.

Kreise: Merkel kritisiert Pläne für Hotel-Öffnungen über Weihnachten

10.57 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Pläne verschiedener besonders von der Corona-Pandemie betroffener Länder kritisiert, über Weihnachten in Großstädten Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben. Merkel habe sich am Montag in einer virtuellen Sitzung des CDU-Präsidiums zu dem Beschluss von Bund und Ländern bekannt, die strengen Corona-Kontaktbeschränkungen über die Festtage zu lockern, berichteten Teilnehmer am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zugleich wurde sie mit der Bemerkung zitiert, es habe ihr die Fantasie gefehlt, zu ahnen, dass besonders betroffene Länder die Hotels öffnen wollten.

Es sei nicht kontrollierbar, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten, begründete Merkel demnach ihre Kritik. Nach diesen Informationen bezog sich die Kanzlerin auf solche Regelungen in Großstädten wie Berlin.

THW: Länder kommen bei Aufbau von Corona-Impfzentren gut voran

10.56 Uhr: Beim Aufbau von Corona-Impfzentren kommen die Bundesländer nach Einschätzung des Technischen Hilfswerks (THW) gut voran. In allen Ländern werde mit Hochdruck daran gearbeitet, sagte THW-Präsident Gerd Friedsam am Montag im RBB-Inforadio. Ziel sei es, bis Mitte Dezember möglichst viele Impfzentren einsatzbereit zu haben.

Allerdings seien die Vorbereitungen unterschiedlich weit fortgeschritten: Während manche Bundesländer noch in der Planungsphase steckten, würden andere bereits Impfzentren einrichten. Demnach werden in letzterem Fall bereits Impfstraßen oder Kabinen und Abtrennungen für das medizinische Personal aufgebaut. „Wir versuchen, die Gesundheitsämter nach besten Kräften zu unterstützen, um diese Impfzentren dann auch in absehbarer Zeit funktionsfähig zu bekommen“, sagte THW-Präsident Friedsam.

An vielen deutschen Standorten wurde der Ablauf zur Impfung eines Corona-Impfstoffs bereits in den dafür vorgesehenen Impfzentren geprobt.

Foto: Stefan Puchner / dpa

Kurzarbeit wegen Teil-Lockdown im November gestiegen

10.01 Uhr: „Corona-Pandemie“ ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zum „Wort des Jahres“ 2020 gekürt worden. Auf dem zweiten Platz landete „Lockdown“, wie die Gesellschaft am Montag in Wiesbaden mitteilte. Lesen Sie mehr: „Corona-Pandemie“ ist „Wort des Jahres 2020“

9.42 Uhr: Die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Kurzarbeit in Deutschland wieder ansteigen lassen. Der Anteil der Unternehmen mit Kurzarbeit sei im November von 24,8 Prozent im Vormonat auf 28,0 Prozent gestiegen, teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag in München mit. Die Forscher beziehen sich auf eigene Umfragen. Kurzarbeit ist in der Krise ein entscheidendes Instrument, um flächendeckende Entlassungen von Arbeitnehmern zu verhindern.

Besonders deutliche Anstiege verzeichneten laut Ifo Hotels (62,9 auf 91 Prozent), die Gastronomie (53,4 auf 71,7 Prozent) sowie Reisebüros und Reiseveranstalter (von 88,0 auf 91,1 Prozent). „Gerade in diesen vom Teil-Lockdown massiv betroffenen Branchen wird wieder sehr viel Kurzarbeit gefahren“, sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link.

Bund will an 19 Standorten Nationale Gesundheitsreserve aufbauen

9.11 Uhr: Als Konsequenz aus der Corona-Krise will der Bund an 19 Standorten in Deutschland eine Nationale Gesundheitsreserve mit wichtigem Material wie Schutzmasken aufbauen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Diese Pandemie lehrt uns, dass wir mehr vorsorgen müssen.“ Mit den Plänen soll sich am Montag das Corona-Kabinett befassen. Demnach soll die Reserve bis Ende 2021 vor allem mit schon beschafften Masken gefüllt werden, dann mit Material aus inländischer Produktion. Ständig vorgehalten werden soll der Bedarf des Gesundheitswesens und des Bundes für einen Monat.

Die Reserve solle im Kern aus Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten bestehen, erläuterte Spahn. „So unterstützen wir im Notfall besonders diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiten. Am Material soll gute Gesundheitsversorgung nicht scheitern.“

Die Bundesregierung hatte Anfang Juni grundsätzlich den Aufbau einer „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“ beschlossen und beteiligte Ministerien mit einem Konzept beauftragt. Hintergrund ist auch, dass zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr Schutzmasken und anderes Material knapp waren. Der Bund stieg daraufhin in die Beschaffung ein und beschloss Anreize für inländische Hersteller. Eigene Reserven sollen in erster Linie auch weiterhin medizinische Einrichtungen und die Länder vorhalten, ehe auf Bundesbestände zugegriffen werden soll.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Nationale Gesundheitsreserve an 19 deutschen Standorten aufbauen.

Foto: Hendrik Schmidt / AFP

Corona: Bundesarbeitsminister schließt höhere Sozialbeiträge und Kürzungen aus

8.59 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schließt im Zuge der Corona-Pandemie Sozialkürzungen und höhere Sozialabgaben aus. „Mit der Sozialgarantie haben wir gesagt, in der Krise werden keine Beiträge erhöht und es werden auch keine Sozialleistung gekürzt. Darauf kann sich jeder verlassen“, sagte er am Sonntagabend in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen in der Krise sagte Heil: „Langfristig wird man auch über die Aufteilung von Kosten in der Gesellschaft reden müssen.“ Jetzt sei aber nicht der richtige Zeitpunkt, um „darüber zu spekulieren“.

Mit Blick auf die in der Corona-Krise gestiegene Arbeitslosigkeit sagte der Minister, er wolle „alles tun, dass die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit dauerhaft nicht die Folge dieser Krise ist“. In bestimmten Branchen gehe es nicht nur um eine konjunkturelle Krise, sondern zugleich um einen Strukturwandel durch Digitalisierung. Daher müsse Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden werden, „damit die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen“.

Corona-Hilfen: Bundesländer kritisieren Forderung von Unionsfraktionschef Brinkhaus

8.39 Uhr: Die Kritik an der Forderung von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) nach einer stärkeren Beteiligung der Länder an den Corona-Hilfen wächst. Widerstand kommt nun auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Länder leisteten bereits einen erheblichen finanziellen Beitrag zur Bekämpfung der Krise, sagte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dem MDR. „Allein für unseren Freistaat Thüringen haben wir zunächst 700 Millionen Euro für direkte Hilfen in der Pandemie bereitgestellt. Hinzu kommen noch Bürgschaftsrahmen.“

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) kritisierte im MDR, es werde der Eindruck erweckt, die Länder hätten sich bisher nicht beteiligt. Das Gegenteil sei der Fall. Sachsen habe einen Corona-Bewältigungsfonds von fast sieben Milliarden Euro aufgelegt. Für das Land sei es selbstverständlich, die kommunale Ebene zu unterstützen, und zwar noch deutlich vor der Zusage des Bundes, dort ebenfalls zu helfen.

Die Bekämpfung der Pandemie dürfe nicht vom Geldbeutel der Länder abhängen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dem Sender. „Reiche Länder könnten sich dann mehr Schutz und mehr Entschädigung leisten als arme. Das kann niemand ernsthaft wünschen.“

Kanzleramtschef Braun stellt weitere Corona-Hilfen in Aussicht

7.41 Uhr: Zusätzlich zu den Milliarden für die von der Corona-Krise schwer getroffene deutsche Wirtschaft stellt Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) weitere Hilfen in Aussicht. „Bei Bedarf müssen wir neue Impulse setzen“, sagte Braun dem „Handelsblatt“ (Montag). Allerdings sollen die Hilfen nicht in der jetzigen Form fortgesetzt werden. Am Montag wollen sich auch die Wirtschaftsminister der Länder bei einer Online-Konferenz mit den Folgen der Pandemie beschäftigen.

Im November und Dezember unterstützt der Bund Firmen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Insgesamt sind dafür derzeit rund 30 Milliarden Euro veranschlagt.

Braun erwartet trotz der Milliardenhilfen, dass die Pandemie die Wirtschaft stark schädigen wird. „Die Corona-Krise wird erhebliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen“, sagte der Kanzleramtschef. „Der Staat kann helfen, damit ein Großteil der Unternehmen die Krise durchsteht. Aber folgenlos wird sie nicht bleiben.“ Hoffnung sieht er im Falle eines milden Pandemie-Verlaufs sowie bei Bereitstellung eines Impfstoffs im Frühjahr - dies könne „die Wirtschaft beflügeln“.

Helge Braun (CDU), Kanzleramtschef, schließt weitere Corona-Hilfen nicht aus.

Foto: Oliver Killig / dpa

Corona: New York öffnet Grundschulen wieder

7.14 Uhr: New York öffnet trotz eines Anstiegs der Corona-Zahlen seine öffentlichen Grundschulen wieder. Dies sei möglich, „weil wir jetzt so viele Beweise dafür haben, wie sicher Schulen sein können“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Schulen öffnen demnach am 7. Dezember. Damit rückt die Stadtverwaltung von ihrer selbst gesetzten Schwelle von drei Prozent positiver Corona-Tests ab, ab der die Schulen geschlossen werden sollten. Derzeit liegt die Rate bei 3,1 Prozent.

Die Mittel- und Oberstufenschüler werden weiterhin online unterrichtet. Die Grundschüler müssen sich zudem wöchentlich auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen.

Virologe Kekulé: „Privates Corona-Meldesystem viel schneller als staatliches Meldesystem“

5.30 Uhr: Um einen dritten Lockdown in Deutschland zu vermeiden, schlägt der Virologe Alexander Kekulé ein privates Corona-Meldesystem für Veranstaltungen ab 20 Personen vor . „Alle Veranstalter, auch die privaten, sollten in die Pflicht genommen werden, die Teilnehmer zu registrieren“, sagte Kekulé im Interview mit unserer Redaktion. Sei ein Teilnehmer positiv, könne der Veranstalter alle anderen warnen. „Dadurch könnte man ein paralleles Meldesystem einziehen, das auf privater Ebene viel, viel schneller ist und das eine höhere Bereitschaft zur Mitwirkung hätte“, sagte Kekulé. Das sei besser als das anonyme staatliche Meldesystem oder die Corona-Warn-App.

Kekulé schlägt außerdem vor, für alle Veranstaltungen, auf denen sich über längere Zeit mehr als 20 Personen in einem geschlossenen Raum aufhalten, sollte entweder Maskenpflicht oder die Pflicht zu einem Schnelltest gelten. „Wir wissen, dass 80 Prozent der Infektionen über Superspreading laufen. Wenn der Staat das in den Griff bekommt, kann er beim Rest relativ großzügig sein.“

Sonntag, 29. November: Söder will notfalls Corona-Regeln in zwei Wochen verschärfen

22.45 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat kritisiert, dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten. „Mein Eindruck ist: Es suchen ja sehr viele immer wieder nach einem Schlupfloch, nach einer Paralleldiskussion“, sagte der CSU-Chef in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie wir so gut wie möglich die Zahlen senken und es so konsequent anwenden wie es nur geht, dann denke ich, ist Weihnachten entspannt.“ Größere Sorge als Weihnachten bereiteten ihm ohnehin Silvester und Skiaktivitäten.

In den kommenden zwei Wochen werde man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Eine Teil-Entwarnung könne man geben. Es gebe kein exponentielles Wachstum mehr nach oben. Umgekehrt gebe es aber auch keine Abwärtsbewegung. „In den nächsten zwei Wochen müssen wir dann noch mal ein Update machen, wie wir stehen, und im Zweifelsfall aus dem Verlängern und Vertiefen ein Mehr an Vertiefen machen.“

Corona-Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag

21.50 Uhr: Finanzpolitiker der großen Koalition haben sich nach einem Medienbericht auf eine Entlastung für Arbeitnehmer geeinigt, die in der Corona-Pandemie viel von zu Hause aus arbeiten müssen. Wie die „FAZ“ berichtet, soll es eine Steuerpauschale von 5 Euro pro Tag geben, höchstens jedoch von 600 Euro pro Jahr. Mehr dazu: Bericht: Homeoffice-Steuerpauschale von fünf Euro pro Tag

Unklar ist demnach allerdings noch, ob sie neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1000 Euro gewährt wird. Wenn sie wie andere Werbungskosten behandelt würde, könnten nur diejenigen profitieren, die auf mehr als 1000 Euro Werbungskosten kommen. Das Finanzministerium setzt sich nach einem aktualisierten Konzept, aus dem die „FAZ“ zitiert, für diesen Weg ein. „Würde die Homeoffice-Pauschale unabhängig, also zusätzlich zum Werbungskosten-Pauschbetrag gewährt, wäre dies eine übermäßige (und damit verfassungsmäßig zweifelhafte) Begünstigung.“ Auch interessant: Homeoffice im Winter lässt Heiz- und Stromkosten ansteigen

Eine junge Frau arbeitet im Homeoffice in einem Wintergarten. Der von der Corona-Krise ausgelöste Trend zum Homeoffice wird die Wirtschaft in Deutschland langfristig verändern.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Griechenland bietet Homeoffice-Einwanderern Steuervorteile

21.31 Uhr: Griechenland will vom Trend zum Homeoffice profitieren. Wer seinen Steuerwohnsitz nach Griechenland verlegt, bekommt für sieben Jahre die Hälfte seiner Einkommenssteuer erlassen . Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, den Finanzminister Christos Staikouras dem Parlament zur Beratung vorlegte.

„Wir haben in der Covid-Pandemie gelernt, dass wir Dank der technologischen Fortschritte wählen können, wo wir leben und arbeiten “, sagt Alex Patelis, Chef-Wirtschaftsberater von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Brinkhaus verteidigt Forderung nach mehr Beteiligung der Länder an den Corona-Hilfen

20.17 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat seine Forderung bekräftigt, nach der die Bundesländer künftig einen größeren Anteil an den Corona-Hilfen zahlen sollen. „Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten. Und wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, im Januar und in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich an diesen Hilfen beteiligen“, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Der Bund übernehme hohe Lasten im Sozialbereich, bei der Krankenhausfinanzierung und in vielen anderen Bereichen. „Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder, und ich bin auch optimistisch, dass wir da zusammen etwas hinbekommen werden.“

Weihnachtslichter locken zu viele Besucher an: Brüssel schaltet die Polizei ein

18.11 Uhr: Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung an der Grand Place in Brüssel hat so viele Menschen angezogen, dass die Stadt aus Sorge vor Corona-Infektionen die Polizei eingeschaltet hat. Am Montag solle beraten werden, wie die Zahl der Menschen auf dem Rathausplatz in der Innenstadt begrenzt werden könne, sagte eine Sprecherin von Bürgermeister Philippe Close der Nachrichtenagentur Belga.

Brüssel veranstaltet jedes Jahr im Advent ein Lichtspektakel, bei dem die historischen Fassaden am Platz großflächig angestrahlt werden. Schon am Samstagabend hatte Close beklagt, angesichts der Pandemie seien zu viele Menschen vor Ort. Die Polizei forderte die Bürger auf, nicht mehr zur Grand Place zu kommen.

Menschen schauen sich den geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Grand Place in Brüssel an. Der Weihnachtsbaum wurde dieses Jahr unter dem Thema "Erneuerung" geschmückt.

Foto: Zheng Huansong / dpa

Mangelnder Corona-Schutz: Bremerhavens Schüler wollen nicht mehr in die Schule kommen

17.06 Uhr: Schüler in Bremerhaven wollen aus Protest gegen aus ihrer Sicht mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen nicht zur Schule kommen. Der Stadtschüler*innenring betonte in einer Mitteilung, dass es sich nicht um ein Fernbleiben vom Unterricht handle, sondern der Unterricht von Zuhause aus besucht werde. Demnach sollen sich am Dienstag beziehungsweise Freitag voraussichtlich drei Schulen beteiligen. Wie viele der rund 1500 Schülerinnen und Schüler dann tatsächlich in den Distanzunterricht wechseln, ist aber unklar.

Der Umgang mit der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und ihrer Familien sei unverantwortlich, erklärte der Stadtschüler*innenring. In den Oberstufenjahrgängen werden teilweise Gruppengrößen von 200 Schülern erreicht, während außerhalb der Schulen Treffen auf bis zu zwei Hausstände begrenzt seien. „Da die Buskapazitäten nicht ausreichend erhöht wurden, ist nicht einmal der Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause zumutbar gesichert.“

In der Stadt hatte der Wert der nachgewiesenen Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner nach Angaben der Senatorin für Gesundheit am Samstag bei 86,6 gelegen.

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch will zu viel gezahlte Corona-Hilfen zurückzufordern

16.34 Uhr: Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat an die Bundesregierung appelliert, zu viel gezahlte Corona-Hilfen zurückzufordern. „Sofern es Überkompensierungen geben sollte, müssen diese angepasst werden“, sagte er unserer Redaktion. „Extreme Überkompensierungen in Milliardenhöhe zulasten der Steuer- und Beitragszahler gab es bereits bei DAX-Konzernen wie BMW und anderen, die indirekte Staatshilfen mitnahmen und gleichzeitig Dividenden ausschütteten. Dieses Geld sollte die Bundesregierung zurückfordern, auch um die aktuellen Hilfen damit zu einem Teil zu finanzieren.“

Zugleich mahnte Bartsch zu größerer Eile bei der Auszahlung der sogenannten November-Hilfen . „Einen Monat hat es gedauert, bis das Wirtschaftsministerium ein Online-Formular entwickeln konnte. Jetzt sollten Hilfen für den gesamten Lockdown fließen und nicht kleckerhaft monatlich“, kritisierte er. „Die Betriebe brauchen Planungssicherheit. Daher sollte die Bundesregierung einen Stufenplan bis ins Frühjahr vorlegen.“

Wien beginnt am 4. Dezember mit Corona-Massentests

15.28 Uhr: Die freiweilligen Massentests in Wien beginnen am 4. Dezember, zwei Tage später als ursprünglich geplant. Das teilte der Stadtrat für Gesundheit, Peter Hacker, mit. Die Berufsfeerwehr hat drei größere Testzentren eingerichtet, die ingesamt 150.000 Test täglich durchführen können. Auch andere österreichische Bundesländer starten in der kommenden Woche mit ihrem Testangebot. Damit sollen Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen, gefunden und Infektionsketten unterbrochen werden.

Wegen der drohenden Knappheit von Intensivbetten für Corona-Patienten in Krankenhäusern sind in Österreich Kulturbetriebe, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen, seit Mitte November auch Schulen und die meisten Geschäfte. Auch Ausgangsbeschränkungen gelten vorläufig bis zum 7. Dezember. Die Infektionen sind zuletzt gesunken, aber immer noch deutlich höher als in Deutschland. Pro 100.000 Einwohner lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei rund 350, in Deutschland bei 136.

Sebastian Kurz dämpft Erwartungen auf Lockerung der Corona-Maßnahmen

14.58 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Erwartungen auf baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach dem aktuellen Lockdown gedämpft. „Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen“, sagt er der „Kleinen Zeitung“. Es werde keine übereilten Öffnungsschritte geben. „Jedem muss bewusst sein, dass wir noch Wochen und Monate mit gewissen Einschränkungen leben müssen.“

Ziel sei es, ab 7. Dezember im Handel und für Schulen vorsichtige Öffnungsschritte zu setzen. Dies sei von den Infektionszahlen abhängig. Je höher diese sind, „desto schwieriger wird es sein, Öffnungsschritte zu setzen“. Was das für die derzeit geschlossenen Ski-Gebiete bedeutet, ist offen. Für Mittwoch kündigt Kurz entsprechende Regierungspläne an. „Was klar ist: Après-Ski wird es frühestens in einem Jahr wieder geben.“

Noch ist unklar. inwiefern die Coronavirus-Pandemie die Skisaison in Österreich beeinflussen wird. Fest steht aber laut Kanzler Sebastian Kurz, dass Après Ski-Parties erst frühestens in einem Jahr wieder stattfinden werden.

Foto: Jakob Gruber / dpa

Pandemie: Französisches Gericht kippt Obergrenze von 30 Gläubigen bei Messen

14.44 Uhr: Zum ersten Advent hat das oberste französische Verwaltungsgericht die coronabedingte Maximalzahl von 30 Gläubigen bei religiösen Veranstaltungen gekippt. Nach Auffassung des Staatsrats in Paris soll die Obergrenze bei 30 Prozent der Auslastung des Ortes liegen, wie die katholische Kirche Frankreichs mitteilte.

Die bisher geltende Regelung ist demnach nicht verhältnismäßig und stellt den Versuch einer schwerwiegenden Einschränkung der Freiheit der Religionsausübung dar. Wie französische Medien und die Nachrichtenagentur AFP einstimmig berichteten, hat die Regierung drei Tage Zeit, um die Vorgabe zu überarbeiten. Die französische Bischofskonferenz hatte sich an die Justiz gewandt.

Markus Söder – Es wird zu wenig über Corona-Tote gesprochen

14.34 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich empört darüber geäußert, dass in Deutschland zu wenig über Corona-Tote gesprochen werde. Gesundheitsminister Jens Spahn habe in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten gesagt, dass Corona in diesem Jahr die dritthäufigste Todesursache in Deutschland werden dürfte, sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen der Jungen Union. In Bayern verzeichne man sechsmal so viele Corona- wie Verkehrstote.

Virologe Kekulé warnt vor Infektionsrisiko an Weihnachten

13.58 Uhr: Der Virologe Alexander Kekulé vergleicht das Infektionsrisiko zu Weihnachten in Deutschland mit jenem in Norditalien im Frühjahr. Dort hatte die Corona-Pandemie besonders stark gewütet. „Wir Deutschen haben an Weihnachten die Tradition, über Generationen hinweg mit der Familie zu feiern. Und deshalb sind wir jetzt in einem ähnlichen Risiko, das die Menschen in Norditalien im Frühjahr hatten“, sagte Kekulé im Interview mit unserer Redaktion.

Die Norditaliener lebten das ganze Jahr über ein Multigenerationen-Leben. „Bei uns dagegen gibt es speziell an Weihnachten die ernstzunehmende besondere Gefahr, dass sich viele Menschen infizieren, die über 70 Jahre alt sind“, sagte Kekulé. Und diese hätten, wenn sie sich infizierten, ein Sterberisiko von fast zehn Prozent.

Dennoch ist der Virologe angesichts der beschlossenen Kontaktbeschränkungen optimistisch: „Ich denke, dass wir dieses Risiko steuern können.“ Die Maßnahmen beinhalteten die Möglichkeit, dass bis Weihnachten die Infektionszahlen deutlich weiter unten seien, wenn ein Großteil der Bevölkerung sich daran halte, sagte Kekulé. „Und da kommt es tatsächlich auf jeden einzelnen an.“

Menschen, die ihre Kontakte nicht stark reduzieren können, weil sie etwa im Handel oder Pflege arbeiten, rät Kekulé für den Weihnachtsabend zu einem privaten Sicherheitskonzept. Dazu könnte auch gehören, Masken nur zum Essen abzunehmen.

Der Virologe Alexander Kekulé warnt vor dem hohen Infektionsrisiko, dem sich Deutschland an Weihnachten aussetzt.

Foto: Müller-Stauffenberg / imago images/Müller-Stauffenberg

Berlin überschreitet Corona-Warnwert für Belegung von Intensivbetten

13.21 Uhr: Erstmals seit Einführung des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage in Berlin ist der Warnwert für Intensivbetten überschritten worden. Mehr als ein Viertel dieser Betten ist jetzt mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem am Sonntag aktualisierten Lagebericht der Gesundheitsverwaltung für Samstag hervorgeht. Damit steht die Corona-Ampel bei zwei von drei Indikatoren auf Rot.

Kroatien: Staatsbeamte missachten Corona-Regeln und randalieren

12.33 Uhr: Zwei hohe Staatsbeamte haben in der ostkroatischen Stadt Vukovar gegen geltende Corona-Maßnahmen verstoßen und nach dem Einschreiten der Polizei randaliert. Wie das Internet-Portal jutarnji.hr am Samstagabend meldete, richtete sich der Behördeneinsatz in der Nacht zuvor gegen eine Kneipe, die entgegen der Corona-Auflagen spät nachts geöffnet war und Alkohol ausschenkte.

Wie das Portal berichtete, nahm die Polizei einen Staatssekretär aus dem Veteranenministerium sowie den Leiter eines Gedenkzentrums für Massakeropfer aus dem Krieg 1991 mit auf die Wache. Die beiden sollen sich den Amtshandlungen der Polizisten widersetzt haben.

Kubicki warnt vor langfristiger nationaler Gesundheitskrise

8.52 Uhr: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat die Bundesregierung aufgefordert, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch wirtschaftspolitische und sozialpsychologische Aspekte einzubeziehen. „Diese Erwägungen spielen derzeit keine Rolle“, sagte der Bundestagsvizepräsident der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Und offensichtlich werden andere Gesundheitsaspekte ebenfalls sehr unterbeleuchtet.“ Es sei fatal, wenn nicht die Expertise von Menschen herangezogen werde, die sich mit anderen Dingen beschäftigen als Infektionskrankheiten.

Kubicki wies darauf hin, dass in Frankreich die Zahl der Krebsscreenings um 86 bis 100 Prozent gesunken sei. In Deutschland würden deutlich weniger Herzinfarkte diagnostiziert als vor der Pandemie. „Hier bahnt sich eine langfristige Gesundheitskrise nationaler Tragweite an. Hinzu kommen die wirtschaftlichen, sozialen, bildungspolitischen Auswirkungen“, warnte der FDP-Politiker. Das große Problem sei, dass die Unterordnung aller Belange unter den Infektionsschutz jetzt ausdrücklich im Infektionsschutzgesetz verankert sei. „Die Koalition hat gemeinsam mit den Grünen diese Vernachlässigung anderer Schäden in Gesetzesform gegossen und damit bewusst in Kauf genommen.“

Mehr als jeder Vierte zweifelt an neuen Kontaktauflagen im Dezember

6.01 Uhr: Mehr als ein Viertel der Deutschen zweifelt am Sinn der neuen Corona-Beschränkungen für die Adventszeit sowie für Weihnachten und Silvester . Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag unserer Redaktion halten 30 Prozent der Bundesbürger nichts von der jüngsten Bund-Länder-Vereinbarung, wonach private Treffen an Weihnachten auf höchstens zehn Personen aus mehreren Haushalten (mit Ausnahme der unter 14-Jährigen) begrenzt werden sollen.

Ähnlich viele Bürger (29 Prozent) zeigen sich laut Umfrage skeptisch, was entsprechende Beschränkungen für privaten Zusammenkünften an Silvester und Neujahr anbelangt. Eine deutliche Mehrheit der Befragten hält diese Pandemie-Maßnahmen dagegen für sinnvoll (70 beziehungsweise 71 Prozent).

Hessens Ministerpräsident schließt „Querdenker“ in den Reihen der Polizei nicht aus

5.23 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat davor gewarnt, den Protest gegen die Corona-Maßnahmen pauschal zu verurteilen. „Wir müssen die Corona-Demonstranten und ihre Sorgen ernst nehmen“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende unserer Redaktion. „Viele werden von den Maßnahmen hart getroffen, und sie müssen eine Antwort bekommen, was wir warum tun. Wir haben kein Recht, jeden zu verurteilen, der jetzt auf die Straße geht.“

Anders seien allerdings diejenigen zu beurteilen, „die mit Gewalt unterwegs sind, den Staat zerstören wollen oder mit der Reichskriegsflagge herumrennen“. Es diene der Prävention, „wenn der Verfassungsschutz bei den Protesten der „Querdenker“ genau hinschaut“. Bouffier schloss nicht aus, dass es „Querdenker“ auch bei der hessischen Polizei gebe, die 20.000 Beschäftigte habe. „Da wird es auch den einen oder anderen geben, der vielleicht so denkt.“ Lesen Sie hier das ganze Interview: CDU-Vize Bouffier: „Corona-Demonstranten ernst nehmen“

Hessens Ministerpräsident, Volker Bouffier, warnt davor, die Corona-Demonstrationen pauschal zu verurteilen.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Neue Corona-Regeln treten in Berlin in Kraft

0.31 Uhr: In Berlin sind am Sonntag neue Kontaktbeschränkungen für private Treffen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Haushalts beschränkt. Bisher gilt eine Obergrenze von zehn Personen. Kinder bis 12 Jahren sind davon ausgenommen.

Berlin weicht damit etwas von den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen ab. Bund und Länder hatten eine Altersgrenze für Kinder von 14 Jahren vorgeschlagen und eine Verschärfung der Regeln ab 1. Dezember, also ab Dienstag.

Bundespräsident macht Mut: „Pandemie wird uns Zukunft nicht nehmen“

0.02 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Bevölkerung zum Beginn der Adventszeit Mut zugesprochen. Obwohl wegen der Corona-Krise zunächst weiter Verzicht gefragt sei, könne Deutschland voller Zuversicht sein, schrieb das Staatsoberhaupt in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“. Denn die Fortschritte der medizinischen Forschung gäben Hoffnung, dass die Pandemie nicht dauerhaft den Alltag beherrsche. „Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen“, schrieb er.

Steinmeier lobte das Verhalten der Bevölkerung in der Krise seit dem Frühjahr. „Rücksicht und Solidarität der überwältigenden Mehrheit der Deutschen zeigen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, auch wenn die Zeiten rauer sind.“ Die vielfältige Unterstützung für diejenigen, die von der Krise besonders hart getroffen seien, bewiesen, dass die Demokratie der Krise nicht ohnmächtig gegenüberstehe, schrieb der Bundespräsident.

Samstag 28. November: Altmaier geht von Corona-Lockdown bis ins Frühjahr aus

Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 23. Dezember bis 1. Januar für Gäste öffnen, die ihre Familie besuchen.

Rund 1500 Menschen aus Deutschland und Polen haben in Frankfurt (Oder) nach Polizeiangaben gegen Corona-Beschränkungen demonstriert. Zu der Demo hatte die Initiative „Querdenken“ aus Duisburg aufgerufen.

Im Vergleich zum Süden und Westen Deutschlands verzeichnet der Norden relativ geringe Sieben-Tage-Inzidenzen. Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg, glaubt, .

AfD-Chef Jörg Meuthen hat mit scharfen Worten eine zunehmend radikale Wortwahl seiner Partei in Bezug auf die Pandemie angeprangert. Es sei nicht klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen, sagte Meuthen.

hat mit scharfen Worten eine zunehmend radikale Wortwahl seiner Partei in Bezug auf die Pandemie angeprangert. Es sei nicht klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen, sagte Meuthen. Der bundesweit am stärksten betroffene Corona-Hotspot, der thüringische Landkreis Hildburghausen, hat ein Versammlungsverbot verhängt.

verhängt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Bürger auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis ins Frühjahr eingestimmt.

(CDU) hat die Bürger auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis ins Frühjahr eingestimmt. In Europa ist die Marke von 400.000 Corona-Toten überschritten worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht nach jetzigem Stand davon aus, dass der erste Anti-Corona-Impfstoff Mitte Dezember zugelassen wird.

(CDU) geht nach jetzigem Stand davon aus, dass der erste wird. Der verlängerte Teil-Lockdown in Deutschland wird nach Auffassung der „Wirtschaftsweisen“ Veronika Grimm kaum gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft in der Bundesrepublik haben.

wird nach Auffassung der „Wirtschaftsweisen“ Veronika Grimm haben. Georg Bätzing , der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, plädiert für einen bundesweiten Corona-Gedenktag. Wir haben ihm zum Gespräch getroffen – das ganze Interview lesen Sie hier: Bischof Bätzing: „Wir brauchen einen Corona-Gedenktag“

Freitag, 27. November: Scholz verspricht Dezemberhilfen in Höhe von 15 Milliarden Euro

Donnerstag, 26. November: Mehr Schnelltests für Risikogruppen ohne Symptome geplant

Corona-Schnelltests sollen nach einem Bericht bei besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen , die bislang keine Symptome zeigen, verstärkt zum Einsatz kommen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor.

, die bislang keine Symptome zeigen, verstärkt zum Einsatz kommen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des hervor. In Deutschland gibt es Daten von US-Forschern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie bereits mehr als eine Million bestätigte Infektionen mit dem Virus.

mit dem Virus. Die Deutsche Bahn reagiert auf die aktuellen Corona-Beschlüsse: Von Freitag an gelten neue Regeln für das Reservieren von Sitzplätzen. Lesen Sie hier: Deutsche Bahn: Das müssen Fahrgäste jetzt beachten

reagiert auf die aktuellen Corona-Beschlüsse: Von Freitag an gelten neue Regeln für das Reservieren von Sitzplätzen. Deutsche Bahn: Das müssen Fahrgäste jetzt beachten Die dänische Regierung hatte Anfang November wegen einer Mutation des Coronavirus die Tötung der bis zu 17 Millionen Nerze im Land angeordnet. Doch nun sind einige der Kadaver wieder aufgetaucht. Lesen Sie dazu: Dänemark: Zombie-Nerze kommen wieder aus ihren Gräbern

im Land angeordnet. Doch nun sind einige der Kadaver wieder aufgetaucht. Dänemark: Zombie-Nerze kommen wieder aus ihren Gräbern Die Labore kommen mit dem Testen auf das Coronavirus kaum hinterher, bis Ergebnisse vorliegen dauert es manchmal Tage. Wir erklären, wie man an einen Schnelltest kommt. Lesen Sie hier: Corona: Wo gibt es Antigen-Schnelltests zu kaufen?

Corona: Wo gibt es Antigen-Schnelltests zu kaufen? Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen, sollen in Bayern künftig verpflichtend in Quarantäne müssen.

Je gebildeter junge Menschen sind, desto verantwortungsvoller verhalten sie sich einer Studie zufolge in der Coronakrise.

Die Gesundheitsämter in Deutschland kommen seit mehreren Wochen nicht mehr mit der Verfolgung von Infektionsketten hinterher. Ein Grund dafür ist offenbar die technische Ausstattung. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Gesundheitsämter: Warum der Kampf gegen Corona so lahmt

kommen seit mehreren Wochen nicht mehr mit der hinterher. Ein Grund dafür ist offenbar die technische Ausstattung. Gesundheitsämter: Warum der Kampf gegen Corona so lahmt Einen Tag nach dem Corona-Gipfel geht Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung erneut auf die Corona-Strategie von Bund und Ländern ein. Lesen Sie dazu: Merkel bittet um Geduld – SPD-Mann kanzelt AfD ab

in ihrer Regierungserklärung erneut auf die Corona-Strategie von Bund und Ländern ein. Merkel bittet um Geduld – SPD-Mann kanzelt AfD ab Bei den Protesten gegen die neuen Infektionsschutzregeln im Corona-Hotspot-Landkreis Hildburghausen hat die Polizei am Mittwochabend Pfefferspray eingesetzt.

Mittwoch, 25. November: Müller appelliert – „Geht in vielen Bereichen um Leben und Tod“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat Zweifel an der Wirksamkeit der beschlossenen Corona-Maßnahmen geäußert. Es sei nicht auszuschließen, dass Weihnachten und Silvester „zu einem Kickstarter für die Pandemie werden“, sagte der Mediziner unserer Redaktion. Lesen Sie hier: Lauterbach nennt Weihnachts-Lockerungen „riskant“

hat Zweifel an der Wirksamkeit der beschlossenen Corona-Maßnahmen geäußert. Es sei nicht auszuschließen, dass Weihnachten und Silvester „zu einem Kickstarter für die Pandemie werden“, sagte der Mediziner unserer Redaktion. Lauterbach nennt Weihnachts-Lockerungen „riskant“ Die Bundesländer können nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels künftig abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen.

können nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels künftig abhängig von der entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Die strengen Kontaktbeschränkungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie werden über Weihnachten gelockert.

zum Eindämmen der Corona-Pandemie werden über gelockert. Schulen und Kitas in Deutschland sollen in der Corona-Pandemie auch weiterhin grundsätzlich geöffnet bleiben. Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen.

sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am beginnen. Der Teil-Lockdown in Deutschland wird bis mindestens zum 20. Dezember verlängert. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mit.

in Deutschland wird bis mindestens zum 20. Dezember verlängert. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mit. Mit knapp 700 Todesfällen innerhalb eines Tages hat die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien ihren höchsten Stand seit Anfang Mai erreicht.

innerhalb eines Tages hat die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien ihren höchsten Stand seit Anfang Mai erreicht. Firmen im Teil-Lockdown und Selbstständige wie Künstler können ab sofort Anträge auf die Novemberhilfen stellen.

stellen. Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes steht in einer verbesserten Variante zum Herunterladen bereit. Die aktuelle Version 1.7 ist im Google Play Store und dem App Store von Apple erschienen.

des Bundes steht in einer zum Herunterladen bereit. Die aktuelle Version 1.7 ist im Google Play Store und dem App Store von Apple erschienen. Angesichts weiter hoher Infektionszahlen halten die Kliniken Corona-Beschränkungen bis ins neue Jahr hinein für nötig. Lesen Sie auch: Höchstwert bei Corona-Toten – Kommt Deutschland ans Limit?

bis ins neue Jahr hinein für nötig. Höchstwert bei Corona-Toten – Kommt Deutschland ans Limit? Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat den Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zurückgewiesen, Skigebiete vorübergehend wegen Corona zu schließen.

Elisabeth Köstinger hat den Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten zurückgewiesen, Skigebiete vorübergehend wegen Corona zu schließen. Vor den Beratungen zwischen Angela Merkel und den Länderchefs ist ein Auto bis zum Tor des Bundeskanzleramtes in Berlin vorgedrungen. Auf dem VW standen Beschimpfungen – offenbar an Politiker gerichtet .

In Frankreich sinken die Corona-Infektionszahlen. Präsident Macron will den zweiten Lockdown vorsichtig lockern – und warnt zugleich. Lesen Sie dazu von unserem Korrespondenten: Frankreich lockert den zweiten Lockdown – die Sorgen bleiben

Frankreich lockert den zweiten Lockdown – die Sorgen bleiben Die zweite Corona-Welle verschärft einem Zeitungsbericht zufolge die wirtschaftlichen Probleme der Deutschen Bahn massiv. Das Unternehmen steuere dieses Jahr auf einen Rekordverlust von 5,6 Milliarden Euro zu.

Dienstag, 24. November: Merkel will Kontaktbeschränkungen weiter verschärfen

In Frankreich entspannt sich die Corona-Lage. Der Gipfel der zweiten Welle sei überschritten, sagt Präsident Emmanuel Macron. „Wir haben das Schlimmste überstanden.“ Am Montag sank sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch die Zahl der Krankenhaus-Patienten kräftig.

entspannt sich die Corona-Lage. Der Gipfel der zweiten Welle sei überschritten, sagt Präsident Emmanuel Macron. „Wir haben das Schlimmste überstanden.“ Am Montag sank sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch die Zahl der Krankenhaus-Patienten kräftig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass etliche Ärzte und Pflegekräfte trotz Corona-Infektion weiter zur Arbeit gehen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Lesen Sie hier: Corona: Viele infizierte Pfleger arbeiten im Notfall weiter

Corona: Viele infizierte Pfleger arbeiten im Notfall weiter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach Informationen unserer Redaktion die Kontaktbeschränkungen verschärfen. Zuvor hatte sie bereits als Reaktion auf die Vorschläge der Länderchefs für den Corona-Gipfel am Mittwoch eigene Vorschläge angekündigt.

(CDU) will nach Informationen unserer Redaktion die verschärfen. Zuvor hatte sie bereits als Reaktion auf die Vorschläge der Länderchefs für den Corona-Gipfel am Mittwoch eigene Vorschläge angekündigt. Mit Schnelltests an Schulen, Kitas und Horten will Sachsen-Anhalt das Corona-Ansteckungsrisiko nach Weihnachten und Silvester minimieren. Es sei angedacht, Lehrkäfte, Erzieherinnen und Erzieher nach dem 6. Januar auf freiwilliger Basis auf den Erreger zu testen, sagten Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Bildungsminister Marco Tullner (CDU).

an Schulen, Kitas und Horten will das Corona-Ansteckungsrisiko nach Weihnachten und Silvester minimieren. Es sei angedacht, Lehrkäfte, Erzieherinnen und Erzieher nach dem 6. Januar auf freiwilliger Basis auf den Erreger zu testen, sagten Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Italien hat einen Höchstwert an Corona-Toten seit dem März dieses Jahres verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien etwas mehr als 850 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit.

seit dem März dieses Jahres verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien etwas mehr als 850 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für den Freistaat vorgezogene Weihnachtsferien angekündigt.

angekündigt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert wegen Corona für ein vorübergehende europaweite Schließung von Skigebieten und Skiliften.

