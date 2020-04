Coronavirus USA: Donald Trump muss diese großen Probleme lösen

Die Zahl der Todesopfer in den USA durch die Coronavirus-Pandemie hat die Marke von 5000 überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore stieg die Zahl der landesweit verzeichneten Todesfälle auf 5116. Das Tragen eines Mundeschutzes will US-Präsident Donald Trump dennoch nicht klar empfehlen.

Die USA sind das Land, das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist

Es gibt Zehntausende Infizierte, Tausende Tote – die Zahlen steigen rasant: Besonders schlimm ist die Lage in New York

US-Präsident Donald Trump reagierte erst zögerlich, spielte zunächst sogar die Gefahr, die vom Virus ausgeht, herunter

Was muss man über die Ausbreitung von Corona in den USA wissen? Wir klären die wichtigsten Fragen

Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt im Griff – auch die Supermacht USA. Nachdem US-Präsident Donald Trump das Virus und die Gefahr, die von ihm ausgeht, lange beiseite wischte, wechselte er in den Krisenmodus, als die Finanzmärkte dramatisch auf die Ausbreitung des Virus reagierten. Ende März stimmte Trump das Land auf eine lang andauernde Pandemie und dramatische Todesfall-Zahlen ein.

Die Verbreitung des Coronavirus in den USA hat sich zuletzt dramatisch beschleunigt. Am 27. März überschritt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen die 100.000er-Marke. Schon am 1. April hatte sich die Zahl verdoppelt.

Coronavirus in den USA: Wie viele Infizierte und Tote gibt es?

Wie viele Coronavirus-Infizierte es in den USA tatsächlich gibt, liegt – wie in allen anderen Ländern – im Dunkeln. Nachgewiesen sind Infektionen bei mehr als 245.000 Menschen. Mehr als 6000 Coronavirus-Tote sind in den USA gezählt worden. Lesen Sie hier: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im USA-Ticker.

Gemessen an den Infektionszahlen sind die USA inzwischen das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land der Welt. Setzt man die Infektionszahlen in Relation zur Zahl der Einwohner, sind in vielen Ländern mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen als in den USA – auch in Deutschland.

Allerdings gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer von Infizierten in den USA aus, weil viele Wochen lang vergleichsweise wenige Menschen mit Symptomen überhaupt auf das Coronavirus getestet werden konnten. Es gibt weiter täglich Meldungen aus vielen Gegenden der USA, dass nicht genug Tests zur Verfügung stünden.

Coronavirus in New York: Wie ist die Lage in der Metropole?

Besonders besorgniserregend ist die Lage im US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole. Mehr als 2600 Menschen sind dort bereits gestorben.

Mehr rund 93.000 Infektionen waren zu dem Zeitpunkt im Staat New York nachgewiesen, mehr als die Hälfte davon in New York City. Weil die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet sind, werden provisorische Kliniken aufgebaut und vorhandene Einrichtungen mit zusätzlichen Betten aufgestockt. Auch ein Lazarettschiff der Marine ist nach New York verlegt worden. Lesen Sie hier: New Yorks Bürgermeister: Ausrüstung reicht nicht mehr lang

Gouverneur Cuomo gestand Ende März Versäumnisse im Kampf gegen das Virus ein: „Wir haben das Virus unterschätzt. Es ist stärker und gefährlicher als wir erwartet haben“, sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Wie kam das Coronavirus in die USA?

Am 21. Januar 2020 war der erste Coronavirus-Fall in den USA registriert worden. Es handelte sich um einen Mann, der nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt sei, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Der Mann habe bei der Rückreise noch keinerlei Symptome bemerkt, hieß es. Er sei in gutem Zustand im Krankenhaus. Es bestehe nur ein sehr geringes Risiko, dass er weitere Menschen anstecken könne.

Zu dem Zeitpunkt waren in China, dem Ausgangspunkt der Pandemie, erst 300 Fälle der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen; sechs Todesfälle wurden auf das Coronavirus zurückgeführt.

Können Deutsche in der Corona-Krise noch in die USA einreisen?

Grundsätzlich können Deutsche zurzeit nicht in die USA einreisen. Am 14. März 2020 trat der Einreisestopp für Menschen aus dem Schengen-Raum in Kraft: Betroffen sind Bürgerinnen und Bürger aus 26 europäische Staaten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Damit sollte die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA eingeschränkt werden, hatte der Präsident argumentiert. Die Regelung sollte zunächst 30 Tage gelten. Trump hat allerdings inzwischen angekündigt, dass der Einreisestopp verlängert werden soll. Ausgenommen davon sind US-Amerikaner, bestimmte Diplomaten und Europäer, die eine langfristige Arbeitsgenehmigung in den USA haben, eine sogenannte Green Card. Auch deren Angehörige sind ausgenommen.

Die zunächst einseitige Maßnahme hatte in Europa Kritik ausgelöst. Bundesaußenminister Heiko Mass (SPD) warf Trump vor, im Alleingang gehandelt zu haben, und betonte, dass es sich bei der Bekämpfung des Coronavirus um eine globale Herausforderung handele. Die EU-Spitzen, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, kritisierten, die US-Entscheidung sei ohne Rücksprache getroffen worden. Inzwischen gilt allerdings auch für die EU ein Einreisestopp von Menschen ohne EU-Pass oder festen Wohnsitz in der Europäischen Union.

Was tun die USA gegen das Coronavirus?

Zunächst verhängte die Trump-Regierung Anfang Februar 2020 einen Einreisestopp für alle Ausländer, die sich innerhalb der zwei Wochen vor ihrer geplanten Einreise in die USA in China aufgehalten hatten. US-Bürger, die aus China zurück nach Amerika reisten, wurden registriert, untersucht und mussten sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

Dann passierte lange nichts. Am 13. März 2020 rief US-Präsident Donald Trump wegen der Ausbreitung des Coronavirus den nationalen Notstand aus. Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt.

Am 16. März appellierte Trump an alle Amerikaner, Abstand zu anderen zu halten, Ansammlungen von mehr als zehn Menschen zu vermeiden und auf Besuche von Bars und Restaurants zu verzichten. Wo immer es möglich sei, sollten Menschen von zu Hause aus arbeiten und Kinder zu Hause unterrichtet werden.

Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise abzufedern, haben die USA inzwischen das mit einem Umfang von zwei Billionen Dollar größte Rettungspaket der US-Geschichte aufgelegt. Es sieht unter anderem Direktzahlungen an US-Bürger, eine Ausweitung der Arbeitslosenversicherung und Milliardenkredite für Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen vor.

Die Richtlinien der Regierung in Washington sollten zwei Wochen gelten, hatte Trump zunächst gesagt, und davon gesprochen, dass die USA möglicherweise schon zu Ostern ein Leben wie vor der Krise führen könnten. Ende März verlängerte er die Dauer allerdings bis 30. April. In vielen Bereichen geht das Leben in den USA trotz dieser Richtlinien weiter wie bisher.

Coronavirus-Krise: Gilt in den USA eine Ausgangssperre?

Eine Ausgangssperre gilt nicht in den USA. Aber viele Bundesstaaten haben striktere Ausgangsbeschränkungen verhängt, als das Weiße Haus vorgegeben hatte. In der Metropole New York verkündete Bürgermeister Bill de Blasio ebenfalls am 16. März beispiellose Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus: Der berühmte Broadway, Museen, Restaurants, Bars, Kinos, Konzerthäuser, Fitnessstudios und das größte öffentliche Schulsystem der USA mit mehr als einer Million Kindern und Jugendlichen – alles muss weitgehend schließen.

Auch in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat, sind die Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Einer Berechnung der „New York Times“ zufolge sollen nun mindestens 261 Millionen Menschen in 31 Staaten weitgehend Zuhause bleiben. Das Heimatschutzministerium rief die Bürger auf, über die jeweils geltenden Richtlinien vor Ort auf dem Laufenden zu halten.

Warum ließ sich Donald Trump auf das Coronavirus testen?

Bei einem Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro Anfang März in Trumps Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida war der US-Präsident mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nachdem er und sein Leibarzt eine Notwendigkeit für einen Test mehrere Tage öffentlich abgestritten hatten, ließ Trump doch einen Test machen, wie er bei einer Pressekonferenz bekannt gab.

Schließlich veröffentlichte das Weiße Haus die Meldung, der Coronavirus-Test von Donald Trump sei negativ gewesen.

Coronavirus in den USA: Wer berät den Präsidenten?

Ende Februar setzte US-Präsident Donald Trump Vizepräsident Mike Pence als Leiter der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses ein. Aus der Arbeitsgruppe stechen zwei Mediziner hervor: Der renommierte Virologe Anthony Fauci, der vielen als Stimme der Vernunft in der zum Teil chaotischen Antwort der Trump-Regierung auf die Epidemie gilt, und die Immunologin Deborah Birx.

Der 79-jährige Anthony Fauci hat bereits sechs US-Präsidenten beraten. Er ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und hat sich als Experte der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses nicht davor gescheut, etwa bei der täglichen Pressekonferenz zu optimistische Angaben von Präsident Donald Trump geradezurücken.

Deborah Birx ist da zurückhaltender. Die 63-Jährige war jahrelang die AIDS-Koordinatorin der US-Regierung im Außenministerium und damit verantwortlich für die Anstrengungen der USA, die Ausbreitung von HIV weltweit zu bremsen – ein Posten vergleichbar mit dem einer Botschafterin. Zuvor hatte sie in ähnlicher Funktion im US-Pendant zum Robert-Koch-Institut CDC (Centers for Disease Control and Prevention) gewirkt.

Covid-19: Wie sehen die Prognosen für die USA aus?

Ein Modell, das auch die Ärztin Deborah Birx von der Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus in der Öffentlichkeit ansprach, sagt trotz Schutzmaßnahmen ein düsteres Szenario für die kommenden Wochen voraus: Berechnungen des Instituts IHME zufolge könnten Mitte April pro Tag mehr als 2000 Menschen in den USA an den Folgen der Pandemie sterben.

Präsident Trump hatte zuvor in einer Pressekonferenz gesagt, dass die USA „einen guten Job“ gemacht hätten, wenn nicht mehr als 100.000 Menschen stürben. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, sagte bei CNN, es sehe so aus, dass die Schutzmaßnahmen Wirkung zeigten, die Situation sei aber ernst.

Eine Studie von Forschern am Imperial College in London prognostizierte im März, dass es in den USA ohne starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens Millionen Corona-Tote geben könnte.

Wird in den USA jetzt mehr getestet?

Ja. Das Land nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits mehr als eine Million Menschen auf das Coronavirus getestet. „Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein im Krieg gegen das Coronavirus erreicht“, sagte Trump am 1. April bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Gesundheitsminister Alex Azar sagte, täglich würden inzwischen fast 100 000 Tests ausgeführt.

Welche Fehler werden der Trump-Regierung im Krisenmanagement vorgeworfen?

Trump hatte zunächst versucht, die Gefahr durch das Coronavirus in den USA kleinzureden. Nach den ersten Fällen hatte er sich zuversichtlich gezeigt, dass die Zahl der Infektionen bald wieder zurückgehen werde und „unter Kontrolle“ sei; viele Beobachter vermuten, dass es Trump darum ging, die Börsen zu beruhigen. Stattdessen schnellte die Zahl der nachgewiesenen Infektionen dramatisch in die Höhe.

Noch Anfang März hatte Trump auf einen lockeren Umgang mit dem Coronavirus gepocht. Restriktive Eindämmungsmaßnahmen wie in anderen Staaten lehnte der 73-Jährige ab und warf seinen Lieblingsfeinden – den Medien und den Demokraten – vor, die Situation aufzubauschen.

Wegen fehlender Tests wurden in den USA im Vergleich zu anderen Ländern bislang nur wenige Menschen getestet. Das Fehlen von Tests ist einer der Hauptkritikpunkte an der Regierung. Die oppositionellen Demokraten warfen Trump Versagen im Umgang mit dem Coronavirus vor.

