Washington. Donald Trump ist Coronavirus-frei. Sagt sein Leibarzt. Unter Berufung auf ein nicht näher erläutertes oder dokumentiertes Testergebnis. Das ist die dürre Nachricht von Samstagabend – und das hier die Geschichte dahinter: Während sich andere Staatschefs (etwa Justin Trudeau in Kanada) nach Kontakten mit Coronavirus-Infizierten umgehend in begeben haben, hält Amerikas Präsident vor solchen Vorsichtsmaßnahmen bisher weiten Abstand.

Selbst als bekannt wurde, dass hochrangige brasilianische Gäste, mit denen Trump vor einer Woche auf seinem Florida-Anwesen Mar-a-Lago direkten Kontakt hatte, positiv auf das Virus getestet worden waren, winkte der 73-Jährige ab: keine Symptome. Untersuchung überflüssig. So waren seine Worte.

Als eine Reporterin Trump am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses unverblümt fragte, ob es nicht „selbstsüchtig” sei, sich einem Test zu verweigern, wenn doch alle US-Experten das Fehlen aussagekräftiger Testzahlen in Amerika bemängelten, druckste der Präsident herum. Schließlich sagte er, er werde sich „aller Voraussicht nach sehr bald” testen lassen.

Coronavirus: Donald Trump fühlt sich „sehr normal“

Am Freitagabend gab Trumps Leibarzt Sean Conley, kein Allgemeinmediziner, ein gelernter Osteopath, jedoch eine Mitteilung heraus, die das exakte Gegenteil bekundete. Tenor: Test „aktuell nicht angezeigt”, weil keine Symptome vorhanden. Umso größer war das Erstaunen, als Trump am Samstagmittag vor Journalisten im Weißen Haus eher beiläufig fallen ließ, er habe den Test bereits am Freitagabend gemacht. Nun müsse man „ein, zwei Tage” auf den Bericht aus dem Labor warten, sagte Trump.

US-Präsident Donald Trump fühlt sich in Zeiten der Coronavirus-Pandemie „sehr normal“.

Foto: Alex Brandon / dpa

Er verabschiedete sich mit einem seiner typischen Witzversuche. Ob seine Temperatur normal sei, wollte ein Medienvertreter wissen. „Sehr normal”, gab Trump beim Rausgehen zurück und fügte mit einem Grinsen hinzu, „und wenn nicht, würde ich es nicht zugeben”.

Am Samstagabend dann die zweite Überraschung: das Testergebnis war schon da. Jedenfalls steht das ohne Beweis in einem Schreiben von Leibarzt Conley, das Regierungssprecherin Grisham verbreiten ließ: „Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist”, schreibt der Doktor, der einen Tag vorher eben diesen Test als überflüssig erachtet hatte. Von wem der Test durchgeführt wurde? Fehlanzeige.

Coronavirus: Für Trump-Leibarzt sind Medien zu kritisch

Zuvor hatte Conley – unüblich für seine Profession – die Medien aufgefordert, in der Causa Coronavirus nur noch nach vorn zu blicken und das „Fingerzeigen” wie die Suche nach Fehlern auszusetzen, die in der Regierung bei der Handhabung der Krise gemacht worden sein könnten. Was prompt in sozialen Medien beherzigt wurde, wo Zweifel an der Lauterkeit des Gesundmeldung des Präsidenten durch seinen Arzt kursieren.

Wird sich Donald Trump – ähnlich wie sein Mar-a-Lago-Gast Jair Bolsonaro, immerhin Brasiliens Präsident – ein zweites Mal testen lassen?

Coronavirus-Pandemie – mehr zum Thema: