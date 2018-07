Nach 17 Tagen Bangen: Alle zwölf Jungen und ihr Trainer konnten aus der Höhle in Thailand geborgen werden. So lief die Rettung ab.

Jugendfußballgruppe So erlebten Retter das Ende des Höhlen-Dramas in Thailand

Mae Sai. Die Augen unter der olivgrünen Kappe von Hauptmann Pacharapon Sukpeng leuchten, als er über die Rettung der Jugendfußballgruppe „Wildschweine“ aus ihrem unterirdischen Verlies in der thailändischen Tham-Luang-Höhle erzählt: „Dem ersten Jungen, der am Eingang angekommen ist, sind vor Erleichterung die Tränen nur so aus den Augen geschossen.“

Es gab noch mehr Tränen der Erleichterung: Am Dienstag konnten in einem weiteren stundenlangen und hochgefährlichen Taucheinsatz die letzten vier von den Wassermassen eingeschlossen Jungen aus der Höhle befreit werden.

Auch ihr Trainer wurde gerettet. „Unsere Wildschweine sind wieder da“, twitterte die Spezialeinheit der thailändischen Navy Seals und löste mit der Nachricht landesweit Jubel aus. Seit dem 23. Juni saß die zwölfköpfige Jugendfußballmannschaft im Labyrinth der Höhle fest, in das sie sich bei einem Ausflug verirrt hatte. Alle Jungen befinden sich nun in der Klinik.

Alle 20 Meter standen Sauerstoffflaschen

Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, dass das Jugendteam aus seinem Zufluchtsort in vier Kilometer Tiefe sicher nach draußen gebracht werden kann. „Wir konnten nicht viel mehr als unsere Hände sehen.

Die Steine und die scharfen Kanten machen das Tauchen gefährlich, alles ist eng“, beschreibt einer der Taucher, die die Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren ins Schlepptau genommen hatten. Einsatzleiter Nattawut Piriyachitta schildert: „Die Jungen und der Trainer haben während der Bergung ein Beruhigungsmittel eingeatmet, damit sie nicht in Panik geraten konnten.“ Alle 20 Meter standen Sauerstoffflaschen für die Geretteten bereit.

Nach 17 Tagen Suche wurden alle Jugendfußballer und ihr Trainer schließlich aus der Höhle in Thailand gerettet. Am Dienstag konnten die Rettungskräfte schließ alle Eingeschlossenen befreien. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Zuchauer erwarteten am Dienstag vor der Höhle die Rettungskräfte. Foto: Linh Pham / Getty Images

Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, das Team des Fußballvereins „Wildschweine“ aus ihrem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen zu bringen. Foto: Lauren DeCicca / Getty Images

Der Helikopter, der die aus einer Höhle geretteten Jungen und ihren Trainer in ein Krankenhaus fliegt, stand am Dienstag zum Abflug bereit. Foto: Uncredited / dpa

Angestellte eines Krankenhauses beobachteten am Dienstag eine Pressekonferenz. Die behandelnden Ärzte im Krankenhaus der Provinzhauptstadt Chiang Rai berichteten von minderschweren Lungen-Infekten bei zwei Kindern. Foto: Vincent Thian / dpa



Am Sonntag starteten die Einsatzkräfte die Rettung der 13 Eingeschlossenen aus der Höhle Tham Luang Nang Non in Thailand. Seit dem 23. Juni war das Jugendfußballteam und sein Trainer von Wassermassen in dem weitverzweigten Höhlensystem eingeschlossen. Foto: Linh Pham

Nach Stunden dann die Nachricht: Die ersten Jungen sind gerettet. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts bekannt. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Sie wurden mit Rettungswagen und Helikoptern ins Krankenhaus gebracht. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Collage mit Fotos der Jugendlichen und ihrem Trainer. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Große Freude über die Nachricht bei den vielen Menschen, die für die Rettung im Einsatz sind. Foto: Linh Pham / Getty Images



Am frühen Sonntagmorgen waren alle Medienvertreter und alle Rettungskräfte, die nicht unmittelbar für die Rettung im Einsatz sind, aufgefordert, das Areal zu verlassen. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Der Bereich um die Höhle ist abgesperrt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Narongsak Osatanakorn, Gouverneur von Chiang Rai, erklärte bei einer Pressekonferenz, dass die Jungen und ihr Trainer körperlich und seelisch für die Rettung bereit seien. Das Zeitfenster für den Rettungsversuch sei klein, weil wieder starke Regenfälle erwartet werden. Foto: Uncredited / dpa

Am frühen Morgen waren die Taucher an der Höhle angekommen. 18 Rettungstaucher sind an dem Einsatz beteiligt, fünf aus Thailand, 13 aus anderen Ländern. Foto: TYRONE SIU / REUTERS

Jeder der eingeschlossenen soll von zwei Tauchern auf dem Weg aus der Höhle begleitet werden. Foto: TYRONE SIU / REUTERS



Die Angehörigen der Eingeschlossenen warten angespannt. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Im Bezirkskrankenhaus standen die Krankschwestern bereit. Foto: Lauren DeCicca / Getty Images

Foto: Thai Navy Seals / dpa

Die zwölf Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Trainer wickelten sich in Alufolie ein, um sich warm zu halten. Foto: REUTERS TV / REUTERS

Eine Suchmannschaft betritt die Tham-Luang-Höhle. Die Taucher, die die Gruppe entdeckt haben, mussten rund vier Kilometer tief in das weit verzweigte Höhlensystem eindringen. Foto: Handout / dpa



Die Jugendlichen und ihr Trainer werden unter anderem mit Lebensmitteln versorgt. Foto: HANDOUT / REUTERS

Tagelang war nach dem besten Weg gesucht worden, die Eingeschlossenen zu retten. Foto: - / dpa

Helfer bereiteten kleine Tauchmasken vor, die die Jungen bei ihrer Rettung tragen könnten Foto: Linh Pham / Getty Images

Einsatzkräfte pumpten permanent Wasser aus der Höhle, um den Zugang zu den Eingeschlossenen und ihre Rettung zu erleichtern. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Regenfälle erschwerten die Bergungsarbeiten, in der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist zwischen Juni und Oktober Regenzeit. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS



Tagelang hatte eine Überflutung in den Gängen die Rettungskräfte von einem Vordringen abgehalten. Foto: Linh Pham / Getty Images

Sauerstoffflaschen für die Taucher wurden vor Ort bereitgestellt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Der Sauerstoffgehalt in der Höhlenluft war von 21 Prozent auf 15 Prozent gesunken. Foto: Handout / Thai Navy SEALs via Getty Images

Retter wollten Sauerstoff in die Höhle leiten. Foto: - / dpa

Welch enormen Gefahren Retter und Eingeschlossene ausgesetzt sind beweist ein dramatischer Zwischenfall am 5. Juli: Bei den Rettungsbemühungen ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der 37-Jährige starb aufgrund von Sauerstoffmangel. Das ehemalige Mitglied der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals habe Behälter mit Atemluft in der Höhle platzieren wollen und auf dem Rückweg das Bewusstsein verloren. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS



Der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, verkündete am 2. Juli die Entdeckung der Vermissten. Wie lange die Rettung dauert, ist noch unklar. Die Eingeschlossenen werden mit Nahrung für bis zu vier Monate versorgt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Familienangehörige harren in der Nähe der Tham-Luang-Höhle aus, seit das Team dort entdeckt wurde. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Ein junger Familienangehöriger freute sich, nachdem die Gruppe lebend gefunden wurde. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Thailändische Rettungskräfte auf dem Weg in die Höhle. Foto: Linh Pham / Getty Images

Eine Schülerin zeigt ein Bild ihres Klassenkameraden, Prachak Sutham (13). Er wurde mit seinen Teamkameraden und dem Trainer in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS



Armee und Polizei aus Australien helfen bei der Such- und Rettungsaktion. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige erfuhren am 2. Juli die frohe Botschaft, dass die Vermissten gefunden wurden. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige beten für die sichere Rettung der Jugendfußball-Mannschaft. Foto: Linh Pham / Getty Images

Eine provisorische Krankenstation in der Nähe der Tham-Luang-Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Der bekannte buddhistische Mönch Kruba Boonchum aus Myanmar besuchte die Helfer und Familienangehörigen in der Nähe der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS



Eine Götzenfigur und Buddha-Statue am Eingang der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Schüler der Mae-Sai-Prasitsart-Schule in Nordthailand beten vor Schulbeginn für sechs ihrer Schulkameraden, die zu der eingeschlossenen Jugend-Fußballmannschaft gehören. Foto: Hathai Techakitteranun / dpa



Entgegen vorheriger Pläne wurden die am meisten geschwächten Jungen zuerst gerettet. Das waren laut Armeearzt Totsathep Boonthang die vier ältesten Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren, die am Sonntag befreit wurden: „Zwei von ihnen litten an Lungenentzündung und Unterkühlung.“ Als Vorletzter des Teams kam der Jüngste nach draußen. Er ist erst elf.

Erneut war es gestern der tropische Regen, der den Kindern fast zum Verhängnis geworden wäre. Stundenlang prasselte er auf den zerklüfteten Berg nieder. „Laut Meldungen aus der Höhle ist der Wasserstand noch okay“, hatte Gouverneur Narongsak Osottanakorn Dienstag erklärt, „die Retter können weitermachen. Wir haben Leute auf dem Berg, die alle Stellen verschließen, wo es Wassereinbrüche geben könnte.“

Eltern mussten zunächst noch Abstand halten

Nach ersten Angaben der Ärzte haben die Geretteten die lange Zeit in ihrem Gefängnis verhältnismäßig gut überstanden. Noch rund eine Woche sollen sie in der Klinik bleiben. Einer der vier Jungen, die am Montag gerettet wurden, war bei der Ankunft am Eingang der Höhle nach Informationen dieser Zeitung bewusstlos. Inzwischen geht es auch ihm wieder gut.

Am Dienstag konnten die ersten acht befreiten Jungen, die alle noch Sonnenbrillen tragen müssen, ihren Eltern zuwinken – aus Angst vor Infekten zunächst durch eine Scheibe. Für Dienstagabend war eine erste direkte Begegnung geplant – solange Mutter und Vater mindestens zwei Meter Abstand hielten. Es gab sogar das erste richtige Essen für die Knaben – freilich noch ohne die scharfen Chili-Böhnchen, die in Thailand so beliebt sind. Die Mägen der Jungen seien dafür nach der Zeit des Hungerns noch nicht bereit, hieß es.

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag, zu dem der Fifa-Präsident die Jungen eingeladen hatte, kommt aber noch zu früh. Doch der Weltverband beruhigte: Man werde ein anderes Ereignis finden, um die Jungen zu feiern.

