Höhlen-Drama Thailand: Taucher stirbt bei Rettungsaktion

Im Norden Thailands sind zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer in einer mit Wasser überfluteten Höhle eingeschlossen

Bei einem Rettungsversuch ist am Freitag ein Taucher ums Leben gekommen

Sie sind bereits seit dem 23. Juni in der Höhle gefangen

Chiang Rai. Warten auf den richtigen Moment: Im Norden Thailands haben Retter die seit Tagen in einer Höhle eingeschlossenen Jugendfußballer und ihren Trainer noch nicht retten können.

Die Gruppe hatte die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non rund tausend Kilometer nördlich von Bangkok am 23. Juni nach einem Training besucht. In der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist jetzt Regenzeit.

Laut Behörden waren die Jugendfußballer dort wohl von einer Sturzflut überrascht worden und hatten sich immer tiefer ins Innere der Höhle zurückgezogen. Am Montag entdeckten britische Taucher die Gruppe mehr als drei Kilometer vom Höhleneingang entfernt.

• Freitag, 6. Juni 2018

+++Taucher stirbt bei Rettungsaktion in Höhle+++

Bei der versuchten Rettung der in der Höhle eingeschlossenen Jugendlichen ist ein Taucher ums Leben gekommen. Der ehemalige Angehörige der thailändischen Spezialeinheit Navy Seals sei aufgrund von Sauerstoffmangel in der Höhle gestorben, teilten die Behörden am Freitag mit.

Demnach hatte der Mann versucht, Sauerstoffbehälter in der Höhle zu platzieren. Auf dem Rückweg verlor er das Bewusstsein. Es ist der erste tödliche Zwischenfall bei den bislang glimpflich verlaufenen Bemühungen um eine Bergung der Jugend-Fußballer und ihres Trainers.

Foto: Thai Navy Seals / dpa

Die Jungen und ihr Trainer wickeln sich in Alufolie ein, um sich warm zu halten. Foto: REUTERS TV / REUTERS

Einsatzkräfte pumpen permanent Wasser aus der Höhle, um den Zugang zu den Eingeschlossenen zu erleichtern. Tagelang hatte eine Überflutung in den Gängen die Rettungskräfte von einem Vordringen abgehalten. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Suchmannschaft betritt die Tham-Luang-Höhle. Die Taucher, die die Gruppe entdeckt haben, mussten mehr als drei Kilometer in das weit verzweigte Höhlensystem eindringen. Foto: Handout / dpa

Nun wird nach Wegen gesucht, die 13 Personen aus der teilweise gefluteten Höhle herauszuholen. Möglich ist, dass die Jugendlichen und ihr Trainer auf eigene Faust aus der Höhle schwimmen müssen, nachdem sie Tauchtraining erhalten haben. Foto: - / dpa



Helfer bereiten kleine Tauchmasken vor, die die Jungen tragen könnten, sollten sie tatsächlich selber schwimmen müssen. Foto: Linh Pham / Getty Images

Familienangehörige harrten tagelang in der Nähe der Tham-Luang-Höhle aus. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Der Gouverneur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, verkündete am 2. Juli die Entdeckung der Vermissten. Wie lange die Rettung dauert, ist noch unklar. Die Eingeschlossenen werden mit Nahrung für bis zu vier Monate versorgt. Foto: Linh Pham / Getty Images

Ein junger Familienangehöriger freut sich, nachdem die Gruppe lebend gefunden wurde. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Thailändische Rettungskräfte auf dem Weg in die Höhle. Foto: Linh Pham / Getty Images



Sauerstoffflaschen für die Taucher. Foto: Linh Pham / Getty Images

Eine Schülerin zeigt ein Bild ihres Klassenkameraden, Prachak Sutham (13). Er wurde mit zwölf anderen Menschen in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Armee und Polizei aus Australien helfen bei der Such- und Rettungsaktion. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige erfuhren am 2. Juli die frohe Botschaft, dass die Vermissten gefunden wurden. Foto: Sakchai Lalit / dpa

Familienangehörige beten für die sichere Rettung der Jugendfußball-Mannschaft. Foto: Linh Pham / Getty Images



Eine provisorische Krankenstation in der Nähe der Tham-Luang-Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Der bekannte buddhistische Mönch Kruba Boonchum aus Myanmar besuchte die Helfer und Familienangehörigen in der Nähe der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Eine Götzenfigur und Buddha-Statue am Eingang der Höhle. Foto: SOE ZEYA TUN / REUTERS

Schüler der Mae-Sai-Prasitsart-Schule in Nordthailand beten vor Schulbeginn für sechs ihrer Schulkameraden, die zu der eingeschlossenen Jugend-Fußballmannschaft gehören. Foto: Hathai Techakitteranun / dpa



Für die Rettung gibt es mehrere Szenarien. Entweder sollen die Kinder in Begleitung von Rettungstauchern aus dem überfluteten Teil der Höhle herausschwimmen. Oder es könnte von oben eine Öffnung in die Höhlendecke gebohrt werden, um sie herauszuheben. Behörden und Rettungskräfte favorisieren die erste Variante.

Medien diskutierten auch die Möglichkeit, die Höhle mit Hilfe von Pumpen so weit auszutrocknen, dass die Jungen sie zu Fuß verlassen könnten. Angesichts der Wassermassen erscheint diese Lösung derzeit aber unwahrscheinlich.

+++Sauerstoff soll in Höhle geleitet werden+++

Die Retter wollen jetzt Sauerstoff in die Höhle leiten: „Unsere Hauptaufgabe heute ist es, ein Rohr in die Kammer zu legen, damit die Gruppe mehr Luft zum Atmen bekommt“, sagte ein an der Rettungsaktion mitwirkender Armeegeneral, Chalongchai Chaiyakam, am Freitag. Der Sauerstoffgehalt in der Kammer liege aktuell bei rund 15 Prozent. Normalerweise beträgt der Sauerstoffgehalt in der Luft rund 20 Prozent.

Wie lange die Eingeschlossenen noch ohne zusätzlichen Sauerstoff in der Höhle ausharren können, ließ der Armeegeneral offen. Auch sagte er nicht, wie lange die Einrichtung der Leitung dauern soll. Die Sauerstoffleitung müsse 4,7 Kilometer lang sein, um vom Höhleneingang bis zur Kammer zu reichen.

• Donnerstag, 5. Juni 2018

+++ Regen gefährdet Rettung von thailändischen Jungen aus Höhle +++

Neue Regenfälle könnten die Rettung der seit fast zwei Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer und ihres Trainers weiter verzögern. „Was uns am meisten Sorge bereitet, ist das Wetter. Wenn es wieder regnet, könnten unsere Bemühungen einen Rückschlag erleiden, wie es schon einmal passiert ist“, sagte der Chef der Rettungsmission, Narongsak Osotthanakorn, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

In der vorigen Woche musste ein Sucheinsatz schon einmal wegen Regen und Überflutung der Höhle für mehrere Tage unterbrochen werden.

• Mittwoch, 4. Juni 2018

+++ Jungen lernen Tauchen +++

Die zwölf Jungen zwischen 11 und 16 Jahren bekamen mittlerweile ersten Tauchunterricht, um die Höhle in Begleitung professioneller Tauchern verlassen zu können. „Sie üben, die Masken aufzusetzen und unter Wasser zu atmen“, sagte Narongsak Osotthanakorn, Provinzgouverneur von Chiang Rai und Leiter der Rettungsmission.

Schon nach der überraschenden Entdeckung der Gruppe am späten Montag hatte er betont, die Sicherheit der Jugendlichen und ihres Trainers habe Vorrang, und man wolle dabei nichts riskieren. „Ideal wäre es, wenn die Höhle ganz trocken wäre, aber das dauert zu lange. Es ist genug Essen für sie in der Höhle , und sobald der Wasserstand niedrig genug ist, bringen wir sie raus“, sagte er am Mittwoch. (bekö/dpa)

