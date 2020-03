Werder Bremen reagiert vor DFB-Pokal auf Covid-19

Corona: Keine Selfies und Autogramme

Corona allüberall: Die Profis von Werder Bremen sollen wegen des Coronavirus keine Autogramme schreiben und auch nicht für Selfies mit den Fans posieren. Die Bremer trainieren derzeit meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Ich glaube, dass die Fans für die aktuellen Maßnahmen Verständnis haben, weil es zum Schutz aller dient“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Angesichts der Krise wegen des neuen Coronavirus hat die Uefa eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Vertretern europäischer Ligen eingerichtet. Diese solle sich unter anderem mit dem Spielkalender beschäftigen, sagte Uefa-Geschäftsführer Theodore Theodoridis beim Kongress des Kontinentalverbands in Amsterdam.

Polizei: "Reinmarschieren? Dann gäbe es ein Blutbad"

Hoffenheim vs. Bayern München: Nach dem Spiel mit dem Hass-Plakat gegen Dietmar Hopp

Foto: Imago/MIS

Die Polizei in Mannheim hat nach dem Skandal beim Spiel TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München erklärt, warum sie bei Hassplakaten nicht direkt eingreift. „Wie soll man von 3000 Fans im Gästeblock die Personalien feststellen?“, fragte Polizeisprecher Norbert Schätzle in einem Bericht der „Heilbronner Stimme“. Die Täter vor Ort zu identifizieren, sei ein Ding der Unmöglichkeit: „Die sind dann nicht mehr vermummt, haben etwas anderes angezogen. Wir können ja auch nicht verhindern, dass sie sich vermummen.“ Undenkbar und unverhältnismäßig wäre es seiner Ansicht nach auch gewesen, den Bayern-Gästeblock von der Polizei räumen zu lassen. „Wenn wir dort als Polizei reinmarschieren würden, dann gäbe es ein Blutbad.“

Bundesliga: TV-Rechte ändern Spielplan

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will im Zusamenhang mit der neuen Vergabe der TV-Rechte auch die Spieltage neu regeln. Wenn die Lizenzen für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 vergeben werden, werde es eine "der kompliziertesten und wertvollsten Rechtevergabe seit der Erfindung des Fernsehens" sein, sagte DFL-Boss Christian Seifert. Die Auktion findet vom 27. April bis zum 8. Mai statt. Derzeit kassiert der Profifußball 1,2 Milliarden Euro pro Saison an den Rechten für den deutschsprachigen Raum (inklusive Zusammenfassungen im Free-TV), dazu kommen ein paar Hundert Millionen aus der ganzen Welt.

Sky und vermutlich auch Amazon bieten bei den Bundesligarechten mit.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13.30 Uhr und der fünf Begegnungen am Montag um 20.30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17.30 Uhr statt um 18 Uhr angepfiffen. Das Zweitliga-Topspiel steht am Sonnabend um 20.30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Begegnungen am Sonnabend werden eine halbe Stunde später als bisher um 13.30 Uhr angepfiffen.

Razzia gegen Hooligans

Im Ruhrgebiet ist die Polizei erneut mit einer Großrazzia gegen die gewaltbereite Hooliganszene vorgegangen. Nach Angaben der Ermittler in Oberhausen rückten die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen in sechs Städten zu Wohnungsdurchsuchungen bei 31 Problemfans im Alter zwischen 17 und 35 Jahren an, um Beweismittel zu sichern und diese erkennungsdienstlich zu behandeln. Hintergrund ist eine Schlägerei mit hundert Beteiligten vor einem halben Jahr an einem Bahnhof in Oberhausen.

Joachim Löw äußert sich zu Thomas Müller

Bundestrainer Joachim Löw hofft auf den EM-Titel.

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Weil Niklas Süle (FC Bayern) und Leroy Sane (Manchester City) nach ihren schweren Knieverletzungen wieder trainieren, hat Bundestrainer Joachim Löw wieder Alternativen. Genau vor einem Jahr hatte er Mats Hummels, Jerome Bateng und Thomas Müller ausgemustert. Die Rufe nach ihnen werden lauter, vor allem bei Thomas Müller. Löw sagte aber, die jungen Leute hätten „jetzt ihre Chance verdient, das darf man nicht einfach so über den Haufen werfen“.

Auf Müller angesprochen, nannte Löw die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr erst vor drei Wochen „relativ gering“ - mit der Einschränkung: „Wenn die jüngeren Spieler fit sind.“ Müller reagierte trotzig. Die Aussage „verwundert mich nicht“, sagte er, die EM interessiere ihn ohnehin nicht. „Mich interessiert, dass wir drei Titel holen.“ Die Bayern waren gemeint.

Rassistisch beleidigt: Mannschaft verlässt den Platz

Drei Minuten vor dem Abpfiff ist das Amateurspiel zwischen der SG Freimersheim/Ilbesheim und dem SV Normannia Pfiffligheim wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochen worden. In der Partie der rheinland-pfälzischen A-Klasse Alzey-Worms führte die SG Freimersheim am Montagabend mit 2:1, als ein dunkelhäutiger Spieler der Gäste zum wiederholten Male beleidigt wurde. Wie der Südwestdeutsche Rundfunk berichtete, schickte daraufhin der Trainer des SV Normannia Pfiffligheim, Markus Hornung, seine Spieler vorzeitig in die Kabine.

Unabhängig davon, welche Maßnahmen der Südwestdeutsche Fußballverband ergreifen wolle, werde der SV Normannia Pfiffligheim „auf jeden Fall die Polizei einschalten und Anzeige erstatten“, kündigte der 1. Vorsitzende Jochen Hallermann im Gespräch mit SWR Sport an.

DFB-Pokal mit Sondersendung

Das vermeintliche Topspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales am Dienstag wird am Dienstag live in der ARD (20.15 Uhr) gezeigt. Verletzungsgeplagte Schalker treffen auf den FC Bayern München. Im zweiten Dienstag-Spiel empfängt der 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf. Am Mittwoch stehen sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (20.15 Uhr live ARD) gegenüber, ebenso Bayer Leverkusen und Union Berlin.

TV-Moderatorin Jessy Wellmer (ARD Sportschau)

Foto: Witters/Tim Groothuis

Das Erste sendet erstmals eine „Sportschau vor acht“, wie die ARD mitteilte. Moderiert wird sie von Alexander Bommes (Dienstag) und Jessy Wellmer (Mittwoch). Am Dienstag zeigt die ARD (23.15 Uhr) die Sendung „Sportschau Thema: Fußballfans - mächtig oder machtlos?“.Darin soll es auch darum gehen, wie "Vereine und Fans Beleidigungen, Rassismus und Gewalt bekämpfen können", so die ARD.