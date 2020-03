Hamburg. Er redete nicht um den heißen Brei herum, sondern nahm gleich das K-Wort in den Mund: "Jetzt haben wir unsere Krise", sagte Vorstandschef Bernd Hoffmann am Sonntag im Volksparkstadion. Und wiederholte seine Worte noch einmal. "Wir haben eine sportliche Krise. Honeymoon is over", sagte Hoffmann am Tag nach der 0:3-Niederlage des HSV in Aue. Die sportliche Leitung um Trainer Dieter Hecking und Sportchef Jonas Boldt habe die volle Rückendeckung. "Sie haben die Erfahrung, jetzt die richtigen Worte zu finden."

Nach der zweiten Niederlage in Folge und drei Spielen ohne Sieg droht der HSV seine Saisonziele erneut zu verfehlen. Doch Trainer Hecking will vor allem eines: Die Ruhe bewahren und seiner Mannschaft Vertrauen geben. Am Sonntag redete er mehrere Minuten beim Training auf die Truppe ein und nahm die Spieler in die Verantwortung. Sie hat jetzt eine Woche Zeit, sich bis zum Spiel gegen Jahn Regensburg am Sonnabend (13 Uhr) wieder in eine bessere Verfassung zu bringen. Ausgerechnet jetzt kommt der Angstgegner des HSV wieder nach Hamburg.

HSV: "Zwei grottenschlechte Spiele in Folge"

HSV-Fans machen ihren Rothosen nach dem verlorenen Stadtderby gegen den FC St. Pauli vor dem Aue-Spiel eine klare Ansage. Foto: Valeria Witters / Witters

Doch die Hamburger präsentieren sich schwach. Und dann muss Ewerton auch noch in der 22. Minute mit einer Knieverletzung raus. Foto: Valeria Witters / Witters

Aues Calogero Rizzuto fällt nach einer Berührung von Jordan Beyer. Ein Freistoß und die Führung für Aue gegen den HSV waren die Folge. Foto: Valeria Witters / Witters

Pascal Testroet bringt Aue mit seinem Nachschuss gegen den HSV in Minute 39 in Führung. Foto: Alex Grimm / /Bongarts/Getty Images

Durcheinander nach einem geblockten Schuss von Timo Letschert. Foto: Alex Grimm / Bongarts/Getty Images



Khaled Narey setzt sich gegen Calogero Rizzuto durch. Foto: Robert Michael / dpa

Gideon Jung will mit einer Schwalbe im Strafraum einen Elfmeter schinden. Aues Kapitän und Keeper Martin Maennel diskutiert mit dem HSV-Profi. Foto: Valeria Witters / Witters

Am Ende schickt Schiedsrichter Nicolas Winter Jung (58.) mit Gelb-Rot vom Platz. Foto: Alex Grimm / Bongarts/Getty Images

Comeback von Adrian Fein nach seiner Gesichtsverletzung. Hecking wechselt ihn gegen Aue in Minute 64 für Louis Schaub ein. Foto: Valeria Witters / Witters

Jan Hochscheidt ballert das Leser flach in die linke Ecke (75.). Torwart Daniel Heuer Fernandes kann dem Ball nur noch hinterhersehen. Foto: Valeria Witters / Witters



Aues Jan Hochscheidt (M) jubelt nach seinem Tor zum 3:0 mit Florian Krüger (l) und Robert Herrmann. Foto: Robert Michael / dpa

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat in Aue drei Treffer kassiert. Foto: Robert Michael / dpa

Die HSV-Profis Tim Leibold (M), Adrian Fein (2.v.r.) und David Kinsombi diskutieren nach der 0:3 Niederlage in Aue mit einem wütenden Fan. Foto: Robert Michael / dpa

Auch Jairo Samperio und Bakery Jatta müssen sich wüste Beschimpfungen aus dem Fanblock anhören. Foto: Valeria Witters / Witters

Polizisten sichern den HSV-Block. Foto: Robert Michael / dpa



Heuer Fernandes war der einzige Hamburger in Normalform. Er hat noch Schlimmeres verhindert. Foto: Alex Grimm / Bongarts/Getty Images



Hoffmann sagte mit Blick auf das verlorene Derby gegen den FC St. Pauli: „Wir haben jetzt zwei grottenschlechte Spiele gemacht.“ Am angepeilten Aufstieg ändere das aber nichts. „Klares Ziel ist die 1. Liga. Wir sind in Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsplätzen und haben noch zehn Spiele vor uns“, so Hoffmann. Der HSV liegt derzeit auf dem Relegationsplatz hinter Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart.

„Es ist gerade eine schwierige Phase“, sagte Trainer Dieter Hecking bei NDR 90,3. „Diese Mannschaft ist charakterstark, aber sie bringt es im Moment nicht auf den Platz.“ Auch unter Heckings Vorgänger Hannes Wolf brach die Mannschaft in der Rückrunde zusammen.

Innenverteidiger Ewerton, den Trainer Dieter Hecking in Aue in die Anfangsformation geholt hatte, muss sich am Montag im UKE einer Untersuchung am lädierten Innenband unterziehen. Er hatte nur eine halbe Stunde spielen können und humpelte raus. Für ihn war Rick van Drongelen gekommen, der das erste Gegentor nicht verhindern konnte. Ewerton droht nun erneut mehrere Wochen auszufallen.