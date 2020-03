Hat Corona Auswirkungen auf die EM?

Welchen Einfluss hat Corona auf die Europameisterschaft 2020? Das Exekutivkomitee der UEFA berät an diesem Montag in Amsterdam auch über mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus, aber es geht nach dpa-Informationen offenbar vorerst nur um einen Informationsaustausch und nicht um konkrete Maßnahmen oder Ausfall-Szenarien.

Hopp-Anwalt Schickhardt: Hausdurchsuchungen bei Fans

Sind die Fans von „Schickeria“ und „Red Fanatic“ die Auslöser der Banner gegen Dietmar Hopp (Hoffenheim/SAP) beim Spiel der Bayern in Hoffenheim? Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, habe „Red Fanatic“ die Autorenschaft inzwischen bestätigt. Der gegen Hopp gerichtete Wortlaut ihrer Spruchbänder sei nur deshalb gewählt worden, weil Dortmunder Ultras für eben diesen bestraft worden seien, sagte ein Schickeria-Mitglied der "SZ". Wolle man mit dem DFB sachlich diskutieren, „verhungert man am ausgestreckten Arm“. Die umstrittenen Fans meinten, es sei „schlichtweg schwachsinnig“, eine bloße Beleidigung „mit rassistisch motivierten Taten zu vergleichen“.

Dietmar Hopps Anwalt Christoph Schickhardt hat ein bundesweites Stadionverbot für die Übeltäter ins Gespräch gebracht. „Das Verbandsrecht kann ein Stadionverbot aussprechen, ein bundesweites Stadionverbot. Das ist ein sehr scharfes Schwert“, sagte Schickhardt im SWR („Sport im Dritten"). Und: „Das Muster aller Lösungen ist die Selbstreinigung. Die Fans müssen diese Leute ausschließen. Die Fans sind die Lösung“, sagte er.

Dietmar Hopp (l.) bedankt sich für die Unterstützung der eigenen Fans.

Foto: Imago/Jan Hübner

Schickhardt sagte auch: „Es muss zu Hausdurchsuchungen kommen, da muss man auch mal ein paar abgreifen und auch mal einen Tag in der Zelle lassen. Das hat sich immer bewährt.“ Ob das juristisch umsetzbar ist, ist fraglich.

Der Fan-Eklat um die Anfeindungen gegen Hopp ist bis nach Österreich hinübergeschwappt. Beim Erstligaspiel zwischen Rapid Wien und dem SV Mattersburg (3:1) am Sonntag zeigten die Heimfans zwei Transparente mit der Aufschrift: „ÖFB&Liga: Lasst euch vom Hurensohn-Virus nicht infizieren. Gegen Kollektivstrafen&Pro 50+1 in Ö, D&überall!“

"Jeder mit meiner Hautfarbe hat das schon erlebt"

Für Mittelfeldspieler Daniel Didavi vom VfB Stuttgart gehören Erfahrungen mit Rassismus zum Alltag. „Jeder Spieler mit meiner Hautfarbe hat so etwas schon erlebt“, sagte der 30-Jährige in der Sendung „SWR Sport am Sonntag“ und fügte an: „Aber in meiner Karriere gab es nicht viele Momente.“ Der in Nürtingen geborene frühere Junioren-Nationalspieler ist der Ansicht, es sei „ein kleiner Teil, der andere Menschen verletzen will und deren Schwäche sucht. Dann kommen die mit der anderen Hautfarbe“.

Toni Kroos führt Real Madrid an die Spitze

Toni Kroos führte Real Madrid zum Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Toni Kroos war für viele der Mann des Clásico: Der deutsche Nationalspieler leitete mit einem Zauberpass das 1:0 für Real Madrid gegen den FC Barcelona ein. „Diese drei Punkte sind sehr wichtig, weil es eine schwierige Woche war und wir heute die Chance hatten, das zu verändern“, sagte Trainer Zindedine Zidane. Vier Tage zuvor hatten die Königlichen in der Champions League trotz einer Führung gegen Manchester City noch 1:2 verloren und müssen um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Da spielte Kroos überhaupt nicht mit.

Toni Kroos: Zauberpass im Video

Que jugadorazo es Toni Kroos.

Siempre me encanto 🔥🎩 pic.twitter.com/nIZMQkYn9O — 𝖉𝖆𝖓𝖎 🦁 #GaritanoOut (@dani10_ATH) March 2, 2020

Zidane lobte nach dem Sieg über Barca Torwart Thibaut Courtois für dessen starke Leistung. „Er hatte heute große Paraden und hat uns im Spiel gehalten“, sagte der 47-Jährige. „Er macht es seit einiger Zeit gut und mit ihm im Tor sind wir alle etwas ruhiger.“ Durch den Sieg im 180. Clásico eroberte Madrid die Tabellenspitze.

Zinedine Zidane droht das Aus in der Champions League.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute nach Zuspiel von Kroos in Führung, Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). „Er hatte noch nicht so viele Minuten und sein Tor hat mich umgehauen“, sagte Zidane über den Angreifer.

Sami Khedira: Comeback in der Champions League?

Sami Khedira

Foto: Marius Becker / dpa

Sami Khedira ist für Juventus Turin nach seiner Knie-OP im Dezember offenbar wieder einsatzbereit. Der "Corriere dello Sport" berichtete, der 32-Jährige könnte für Trainer Maurizio Sarri beim Champions League-Rückspiel gegen Olympique Lyon am 17. März wieder eine Rolle spielen. Das Hinspiel hatte Juve 0:1 verloren.

Carlo Ancelotti lächelt Rote Karte weg

Bayern Münchens ehemaliger Trainer Carlo Ancelotti hat die Rote Karte beim 1:1 seines FC Everton gegen Manchester United mit launigen Worten kommentiert. „Es war nicht das erste Mal, und es wird auch das letzte Mal gewesen sein“, sagte Ancelotti. Der italienische Fußballlehrer hatte intensiv mit dem Schiedsrichter über ein nicht gegebenes Tor von Dominic Calvert-Lewin diskutiert. „Ich war nicht respektlos“, betonte Ancelotti„, “ich war ein wenig nervös. Der Referee vielleicht auch, wir haben uns freundlich ausgetauscht. Alles kein Problem."

Carlo Ancelotti, Trainer des FC Everton

Foto: Clive Brunskill / Getty Images

Zu einer möglichen Sperre am Sonntag beim FC Chelsea meinte Ancelotti: „Wenn ich gesperrt werden sollte, wäre das enttäuschend. Aber die Tribüne an der Stamford Bridge ist wirklich nah am Spielfeldrand, ich werde da sein.“

Nagelsmann: "Einschläfernd"

Bei RB Leipzig denkt Trainer Julian Nagelsmann nicht daran, die Meisterschaft abzuschreiben. „Wir treten nächste Woche schon noch an. Natürlich versuchen wir weiter, die zu jagen“, sagte Nagelsmann mit Blick auf den FC Bayern. Für ihn jedoch war das 1:1 gegen Bayer Leverkusen „einschläfernd“.

Coronavirus: "So schlimm ist es auch nicht"

Der deutsche Profi Lennart Czyborra von Atalanta Bergamo nimmt die Situation wegen des neuen Coronavirus und den Absagen im italienischen Fußball relativ entspannt. „Viele Leute tragen Masken und viele Regale in den Supermärkten sind tatsächlich leer geräumt“, sagte der 20 Jahre alte gebürtige Berliner der „Märkischen Oderzeitung“. "Es ist ist eine Ausnahmesituation, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die Stadt wurde nicht abgeriegelt, jeder kann rein und raus.“ In der italienischen Liga Serie A wurden an den beiden vergangenen Wochenenden insgesamt zehn Spiele verschoben, darunter auch die Partie von Atalanta gegen Sassuolo.