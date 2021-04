Der Fußball-Ticker am Freitag, den 23. April 2021:

Nach Fan-Angriffen: Schalke-Profis dürfen Saison beenden

Sportvorstand Peter Knäbel hat den Spielern von Schalke 04 nach den Angriffen durch Fans die Möglichkeit eingeräumt, nicht mehr für den Absteiger zu spielen. „Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben“, sagte Knäbel der „Bild“-Zeitung und kündigte Einzelgespräche an. Dabei werde gefragt, „was hängen geblieben ist“, und Hilfe angeboten.

An diesem Wochenende hat Schalke spielfrei, da Gegner Hertha BSC wegen Corona-Fällen in Quarantäne gegangen ist. Das 0:1 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Dienstag hatte den insgesamt vierten Abstieg der Schalker, den ersten nach 30 Jahren, besiegelt.

Anschließend entlud sich die Wut der Anhänger. Bei der Rückkehr aus Bielefeld flogen aus einer Gruppe von mehr als 500 Fans Eier, Profis sprinteten davon, die Polizei musste einschreiten.

Corona-Testreihe negativ: Würzburg kann beim KSC antreten

Nach zwei positiven Corona-Tests bei den Würzburger Kickers kann das Zweitligaspiel am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC stattfinden. Wie der Tabellenletzte aus Unterfranken am Freitag mitteilte, sind die PCR-Tests aller Spieler vom Donnerstag negativ.

„Wir sind alle erleichtert über die Ergebnisse der Testreihe und freuen uns, heute Abend wie geplant beim Karlsruher SC antreten zu können“, sagte Würzburgs Sportvorstand Sebastian Schuppan. Von der Deutschen Fußball-Liga gab es zunächst keine Stellungnahme.

💪 Entwarnung! Die gestern zusätzlich anberaumten PCR-Tests aller Spieler sind negativ. Daher findet die Partie unserer #Kickersauswärts heute Abend beim @KarlsruherSC gemäß Spielplan statt. 🔴⚪ #WÜR2BURG #KSCFWK pic.twitter.com/fs6wCip2k6 — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) April 23, 2021

Nach zwei positiven Tests auf das Virus hätten sich die betroffenen Spieler, die am Donnerstagnachmittag keine Symptome aufwiesen, „umgehend in häusliche Isolation begeben“, hatte der Verein am Donnerstag geschrieben. Die Kickers baten darum, die Privatsphäre der Spieler zu respektieren und teilten nicht mit, wer betroffen sei. Alle weiteren Befunde der Testreihe seien negativ gewesen.

Olympia: Brasilien hofft erneut auf Neymar

Olympiasieger Brasilien zählt auch bei den Sommerspielen in Tokio auf die Unterstützung von Rio-Held Neymar. Der Superstar von Paris Saint- Germain, der die Seleção 2016 bei den Spielen im eigenen Land zur Goldmedaille geführt hatte, soll auch in Japan wieder Teil des deutschen Gruppengegners sein.

„Da wir den stärkstmöglichen Kader nominieren wollen, ist Neymar unser wichtigster Spieler“, sagte Olympia-Coach Andre Jardine im Interview mit Globo Esporte. Jedoch hält Jardine eine erneute Teilnahme Neymars für „schwierig“.

Da es keine Abstellungspflicht für Olympia gibt, braucht Neymar die Einwilligung von PSG. Zudem werden die Dienste des 29-Jährigen bereits bei der Copa América vom 13. Juni bis 11. Juli in Argentinien und Kolumbien gebraucht. Am Tag des Olympia-Finales in Japan (6. August) wird die neue Ligue-1-Saison eröffnet.

DFB-Pokal-Finale erneut ohne Zuschauer

Das für den 13. Mai angesetzte Finale um den DFB-Pokal wird auch in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt. „Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen für den Spielort Berlin ist ein Antrag auf Zuschauerzulassung bis zum 9. Mai nicht möglich“, hieß es in einer DFB-Mitteilung. Schon im Vorjahr hatte das Endspiel im Olympiastadion ohne Besucher steigen müssen.

Im diesjährigen Halbfinale spielt Werder Bremen gegen RB Leipzig (30. April) und Borussia Dortmund gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (1. Mai/beide 20.30 Uhr, ARD und Sky).

Buber-Rosenzweig-Medaille für Eintracht-Präsident Fischer

Präsident Peter Fischer von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird für seinen Einsatz gegen Rassismus und Antisemitismus geehrt. Der 65 Jährige wird die Buber-Rosenzweig-Medaille für das Jahr 2022 vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) erhalten.

„Seit Jahren setzt er sich dafür ein, dass im Sport, insbesondere im Fußball, eindeutig Position gegen Hass, Gewalt, Antisemitismus und Rassismus bezogen wird“, heißt es in einer DKR-Mitteilung. Außerdem sei Fischer „mitverantwortlich für die intensive Aufarbeitung der NS-Geschichte in Frankfurt“. Für sein gesellschaftliches Engagement wurde der Unternehmer bereits mehrfach ausgezeichnet.

2017 hatte Fischer mit einem Statement bundesweit für Aufsehen gesorgt. Er hatte gesagt, dass niemand Mitglied bei Eintracht Frankfurt sein könne, der die Alternative für Deutschland (AfD) wähle, da es darin rassistische oder menschenverachtende Tendenzen gebe. Neben Fischer wird auch der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland ausgezeichnet. Der Preis wird am 6. März 2022 im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ in Osnabrück verliehen.

Atlético und FC Barcelona machen Druck auf Real

Atlético Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Primera División zurückerobert. Das Team von Trainer Diego Simeone setzte sich am Donnerstagabend 2:0 (1:0) gegen den Abstiegskandidaten SD Huesca durch und steht mit nun 73 Punkten wieder drei Zähler vor Stadtrivale Real Madrid. Sechs Spieltage stehen noch aus.

Ángel Correa (39.) und Yannick Carrasco (81.) erzielten die Tore für Atlético.

Atlético Madrid gegen Huesca: die Höhepunkte

Real hatte am Mittwoch auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Toni Kroos bei Aufsteiger FC Cadiz mit 3:0 gewonnen und den Titelkampf spannend gehalten.

Auch der FC Barcelona (68 Punkte) hat noch eine kleine Chance auf die Meisterschaft. Die Katalanen um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen schlugen den FC Getafe 5:2 (3:1) und sind auf dem dritten Platz (68 Punkte) in Lauerstellung, Superstar Lionel Messi (8./33.) schnürte einen Doppelpack. Das Team von Trainer Ronald Koeman hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

FC Barcelona gegen Getafe: die Höhepunkte

AC Mailand verlängert mit Ibrahimovic

Altstar Zlatan Ibrahimovic wird auch mit 40 Jahren noch Profifußball spielen. Der 39 Jahre Schwede hat seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten AC Mailand verlängert und wird auch in der kommenden Saison das rot-schwarze Trikot tragen, teilte der Serie-A-Club am Donnerstagabend mit. Am 3. Oktober feiert der eigenwillige Routinier seinen 40. Geburtstag.

Ibrahimovic spielte schon in der Saison 2010/11 bei dem Verein in der norditalienischen Metropole und kehrte Anfang 2020 zu Milan zurück. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni. Für die Rossoneri hat der eigenwilliger Star nach Clubangaben in bislang 130 Spielen 84 Tore erzielt. In dieser Saison gelangen ihm in 17 Liga-Spielen bereits 15 Treffer.

Mitte März hatte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson den Stürmer zurück in die schwedische Tre-Kronor-Auswahl geholt. Der AC Mailand steht in der Serie A hinter dem Lokalrivalen Inter derzeit auf dem zweiten Platz.