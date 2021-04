Frankreichs größtes Stadion ist jetzt ein Corona-Impfzentrum

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 6. April 2021:

Massenimpfungen im Stade de France gestartet

Im größten Fußballstadion Frankreichs hat eine Massen-Impfkampagne begonnen. Seit Dienstag können sich im Stade de France im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dort bildeten sich lange Schlangen. Ziel ist, in dem Stadion wöchentlich 10.000 Impfdosen zu verabreichen.

Die Hälfte der Impfstoffe soll Bewohnern des Verwaltungsbezirks Saint-Denis gespritzt werden, der in Frankreich von der Pandemie derzeit am stärksten betroffen ist. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in dem dicht besiedelten Gebiet war Anfang März auf mehr als 800 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Zuletzt war sie leicht rückläufig.

Das Impfzentrum wird gemeinsam von der regionalen Gesundheitsbehörde des Großraums Paris und den örtlichen Behörden betrieben. Ungeachtet der Impfungen sollen in dem Stadion weiter Fußball- und Rugbyspiele stattfinden.

Corona-Fälle bei Nationalspielern bereiten Italien Sorgen

In Italien sorgt eine Reihe positiver Corona-Tests bei Nationalspielern nach der jüngsten Länderspielpause für Aufregung. Am Montag hatte der Erstligist Cagliari Calcio aus Sardinien mitgeteilt, dass bei Torwart Alessio Cragno nach dessen Rückkehr von der Nationalmannschaft das Virus festgestellt wurde. Er ist mindestens der fünfte Spieler des italienischen Teams, der nach den Länderspielen Ende März positiv getestet worden war.

Die Squadra Azzurra hatte gegen Nordirland sowie in Bulgarien und Litauen gespielt. Die Zeitung „La Repubblica“ schrieb am Dienstag von einer Häufung von Corona-Fällen bei der Nationalelf, die zum „Albtraum für die Serie A“ werden könnte.

Auch Vincenzo Grifo vom SC Freiburg war zuvor positiv auf Corona getestet worden. Ebenfalls betroffen sind Leonardo Bonucci und Federico Bernardeschi von Juventus Turin sowie Alessandro Florenzi und Marco Verratti, die Paris Saint-Germain im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München fehlen. Dem italienischen Verband zufolge infizierten sich bei der Squadra Azzurra auch vier Betreuer mit dem Coronavirus.

DFB ermittelt nach Pyro-Vorfällen im Berliner Derby

Die Vorfälle beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC beschäftigen auch den Deutschen Fußball-Bund. „Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Pyro-Vorfällen im Berliner Bundesliga-Derby Ermittlungen einleiten“, bestätigte Anton Nachreiner, Vorsitzender des Kontrollausschusses, zwei Tage nach dem Spiel. Bei der Begegnung war das Dach einer Imbissbude im Stadion An der Alten Försterei in Brand geraten, nachdem direkt nach dem Anpfiff Raketen in den Himmel geflogen waren.

Auf einem Video, das die „Bild“ online veröffentlichte, war zu sehen, dass Feuerwerkskörper auf dem Stadiondach gezündet wurden. Dabei geriet die Lüftungsanlage eines Imbiss-Containers in Brand. Die Berliner Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. „Wir haben bereits Beweismittel wie den Zünder und Überreste der Pyrotechnik für die laufenden Ermittlungen sichergestellt“, sagte ein Sprecher.

Unstrittig scheint, dass Union-Fans für die Aktion verantwortlich waren, denn die Pyrotechnik wurde auf dem Dach jener Tribüne gezündet, auf der die Ultras unter normalen Bedingungen die Spiele verfolgen. Laut der Polizei wurde das Feuerwerk offenbar aus der Ferne gesteuert. Unklar ist, wann und wie es dort unbemerkt platziert werden konnte. Zuschauer waren wegen der Coronavirus-Pandemie im Stadion nicht zugelassen.

Fans fordern Mindeststandards für deutsche WM-Teilnahme

In der Diskussion um die umstrittene WM 2022 verlangen Teile der Fanszene mehr Druck auf Gastgeber Katar durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Weltverband FIFA. Die Fanorganisation „Unsere Kurve“ forderte in einer Stellungnahme am Dienstag „vom DFB und der FIFA die umgehende Erstellung eines Kriterienkatalogs über Mindeststandards“ im Emirat. Dieser soll in Katar bereits zum Stichtag am 31. August 2022 erfüllt sein und als „verbindliche Grundlage für die Entscheidung über eine Teilnahme oder einen Boykott“ dienen.

Zu den Kriterien müsse demnach „zwingend“ die Einstellung unabhängiger Beobachter zur Überwachung der Bedingungen für Arbeiter sowie die Garantie der Presse-, Rede- und Meinungsfreiheit in den WM-Stadien und im Zusammenhang mit der WM gehören. Auch müsse der gleichberechtigte Zugang zur WM für alle Menschen unabhängig des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des sozialen Status gewährleistet sein.

„Wir lehnen die WM aufgrund der Hinweise auf Korruption im Vergabeverfahren, die klimatische Situation und damit verbundene Verlegung in den Winter sowie aufgrund massiver Menschenrechtsverletzungen ab“, schrieb das Fanbündnis: „Gleichwohl sind wir der Überzeugung, dass es in der aktuellen Situation gilt, das Beste für die Menschen vor Ort aus der schlechten Situation herauszuholen.“ Deshalb müsse „der Druck auf die FIFA und Katar erhöht werden, nun endlich den zahlreichen Worten Taten folgen zu lassen“.

Kreuzbandriss: Saisonaus für Dresdens Torwart Wiegers

Drittligist Dynamo Dresden muss mehrere Monate ohne Ersatztorwart Patrick Wiegers auskommen. Der 30-Jährige hat sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Meniskuseinriss im rechten Knie zugezogen. Das teilten die Elbstädter am Dienstag mit. „Die Enttäuschung war bei mir aufgrund der schweren Verletzung im ersten Moment natürlich sehr groß, als mir die Diagnose mitgeteilt wurde. Aber ich denke mit Blick in die Zukunft positiv“, erklärte Wiegers in einer Vereinsmitteilung.

Der Torwart ist seit 2014 Teil des Profi-Kaders und absolvierte insgesamt 27 Pflichtspiele für die Sachsen. In der aktuellen Spielzeit blieb der Vertreter von Stammtorwart Kevin Broll jedoch ohne Einsatz.

Matthäus: Flick Wunschkandidat für Löw-Nachfolge

Für den ehemaligen Bayern-Profi Lothar Matthäus ist der Verbleib von Erfolgstrainer Hansi Flick in München alles andere als klar. „Die getätigten Aussagen am Wochenende sowohl von Hansi als auch von Oliver Kahn lassen in meinen Augen nur den Schluss zu, dass überhaupt nicht klar ist, dass Hansi über die Saison hinaus Trainer in München bleibt. Ganz im Gegenteil“, meinte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

„Soviel ich weiß, ist Flick der absolute Favorit auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer und zwar sowohl von Oliver Bierhoff als auch von Präsident Fritz Keller“, erklärte Matthäus und begründete: Flick kenne „wie kein anderer Kandidat die meisten Nationalspieler und die Strukturen im Verband. Dazu kommt sein sehr gutes Verhältnis zu den Entscheidungsträgern.“ Es habe „mit Sicherheit auch schon Telefonate zwischen ihm, Keller und Bierhoff gegeben. Flick und den DFB-Verantwortlichen ist klar, dass sie nicht erst in zwei Monaten auf die Bayern-Bosse zugehen können.“

Flick wollte sich zuletzt nicht zu den Spekulationen um seine Zukunft und die Nachfolge von Löw äußern und Gerüchte nicht kommentieren. Der designierte Bayern-Chef Oliver Kahn hatte Aussagen zu Flicks Zukunft über die aktuelle Saison hinaus vermieden.

1:2 gegen Nordmazedonien: DFB stärkt Löw den Rücken

Auch nach der desaströsen 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien gibt es für die Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes keine Diskussion um die vorzeitige Ablösung von Bundestrainer Joachim Löw. „Das enttäuschende Spiel ändert nichts an unserem Zeitplan, zumal wir von Anfang an klar gesagt haben, dass wir bis zur Fortsetzung der WM-Qualifikation im September einen neuen Bundestrainer haben und den laufenden Prozess nicht permanent kommentieren werden“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller (64) der „Bild“-Zeitung: „Dabei bleibt es.“ Löws Rückzug nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) steht bereits fest.

Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff stärkte Löw (61) nach der peinlichen Niederlage in der WM-Qualifikation demonstrativ den Rücken. „Jogi Löw hat die Kompetenz und Erfahrung, die Mannschaft erfolgreich in diese EM zu führen. Jogi ist hoch motiviert, sein letztes Turnier als Bundestrainer erfolgreich zu gestalten“, sagte der 52-Jährige.

Die DFB-Spitze Keller stellte die beiden vorangegangenen WM-Qualifikationssiele gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) in den Mittelpunkt ihrer Analyse. „Wir konnten gerade in den ersten beiden Spielen sehen, dass die Spieler seine Anweisungen aufnehmen und umsetzen. Dann haben wir auch immer wieder Chancen herausgearbeitet“, sagte Bierhoff.

Auch Topspielerin Marozsan fehlt bei DFB-Tests

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss beim Länderspiel-Doppelpack in Wiesbaden gegen Australien (10. April/16.10 Uhr/ARD) und Norwegen (13. April/16.00/ZDF) auch auf Mittelfeldstar Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, habe sich Voss-Tecklenburg mit dem französischen Serienmeister auf eine Nicht-Nominierung verständigt, nachdem nach 14 Corona-Infektionen bei Olympique die siebentägige Quarantäne abgelaufen war.

Zuvor waren Melanie Leupolz vom FC Chelsea, Klara Bühl von Bayern München und auch Torhüterin Laura Benkarth ausgefallen. Benkarth laboriert an Kniebeschwerden. Für sie wurde Stina Johannes von der SGS Essen nachnominiert. Leupolz hatte wegen muskulärer Beschwerden abgesagt, auf Bühl verzichtete „MVT“ aus Gründen der Belastungssteuerung.

Paris beklagt neun Ausfälle vor Duell gegen Bayern

Paris Saint-Germain plagen vor der Finalrevanche bei Bayern München erhebliche Personalsorgen. Trainer Mauricio Pochettino muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gleich neun Profis ersetzen.

Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus. Die beiden Italiener Florenzi und Verratti sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Lizarazu: Bayern hat ohne Lewandowski großes Problem

Die Verletzung von Robert Lewandowski hat den FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League nach Meinung von Ex-Profi Bixente Lizarazu die klare Favoritenrolle gekostet. „Ich sehe die Chancen jetzt bei 50:50. Es wären ohnehin zwei enge Spiele geworden, aber jetzt haben die Bayern ein großes Problem. Lewandowskis Verletzung ist wirklich eine schlechte Nachricht für sie“, sagte der Franzose vor dem Hinspiel am Mittwoch dem „Kicker“. Es gebe im Kader des Titelverteidigers niemanden, der im Strafraum so gefährlich sei, wie der Weltfußballer aus Polen. „Die Bayern werden nun offensiv anders denken müssen.“

Lizarazu, der mit dem deutschen Rekordmeister die Königsklasse 2001 gewann, erwartet das Mittelfeld als entscheidenden Bereich in der Neuauflage des Champions-League-Finals der vergangenen Saison. „Mit Ball hat da PSG keine Probleme, ohne Ball aber viele“, urteilte der 51-Jährige.

Regionalliga Nordost droht Mammutsaison

Aufgrund des bevorstehenden Saisonabbruchs und der damit verbundenen Aussetzung der Abstiegsregelung droht der Regionalliga Nordost eine Mammutsaison. Im schlechtesten Fall könnten 23 Mannschaften in der Staffel spielen. Dies ist ein Szenario, das die Verantwortlichen im Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) mit großer Sorge sehen.

„Es wäre Wahnsinn, wenn wir mit 23 Mannschaften in die neue Saison starten“, sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler dem „Kicker“. Am 16. April soll in einer Präsidiumssitzung endgültig über den Abbruch der aktuellen Spielzeit entschieden werden.

Dann stünde Viktoria Berlin als Meister und Aufsteiger fest, Absteiger gäbe es wie in der Vorsaison keine. Aus der Oberliga stehen Tasmania Berlin und Eilenburg als Aufsteiger parat. Zudem könnten aus der 3. Liga der Magdeburg und der Hallesche FC absteigen. Ohne Drittliga-Absteiger wären es immer noch 21 Teams. Diese Zahl könnte sich reduzieren, wenn Bischofswerda sich wie angekündigt freiwillig in die Oberliga zurückzieht.

West Ham verdrängt Chelsea aus Champions-League-Rängen

Thomas Tuchel kommt die erste Pleite mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League teuer zu stehen. Einen Tag nach der 2:5-Heimpleite gegen den Vorletzten West Bromwich Albion verdrängte West Ham United die Blues am Ostermontag durch ein 3:2 (3:1) bei den Wolverhampton Wanderers von den Champions-League-Rängen. Chelsea ist nur noch Fünfter mit 51 Punkten, West Ham hat 52 Zähler auf dem Konto.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United: die Höhepunkte

Mit Nationalspieler Timo Werner in der Startelf war Chelsea am Sonntag durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic in Führung (27.) gegangen. Nach der Gelb-Roten Karte für Thiago Silva wegen wiederholten Foulspiels (29.) kippte das Spiel: Matheus Pereira stellte mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause (45.+2/45.+4) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Callum Robinson (63.) und Mbaye Diagne (68.) auf 4:1 für den krassen Außenseiter.

Mason Mount gelang auf Zuspiel von Werner nur noch der zweite Chelsea-Treffer (71.). Danach wechselte Tuchel auch Nationalspieler Kai Havertz ein, doch auch der Ex-Leverkusener konnte die Heimpleite nicht mehr verhindern. Robinson traf noch einmal für die Gäste (90.+1).

FC Chelsea – West Bromwich Albion: die Höhepunkte

Ibrahimovic bei Milan vor Vertragsverlängerung

Altstar Zlatan Ibrahimovic hat sich mit dem italienischen Spitzenclub AC Mailand offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Laut der „Gazzetta dello Sport“ wird der 39-jährige Schwede noch in dieser Woche einen Kontrakt bis 2022 unterschreiben und wie bisher sieben Millionen Euro pro Saison kassieren.

Ibrahimovic spielt seit Januar 2020 für die Rossoneri und erzielte in der laufenden Saison 15 Treffer in 16 Spielen. Sein aktueller Vertrag beim Tabellenzweiten der Serie A läuft noch bis Ende Juni.

Barcelona gewinnt Messi-Rekordspiel glücklich

Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordspieler beim spanischen Spitzenclub FC Barcelona avanciert. Der argentinische Superstar absolvierte beim glücklichen 1:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat Real Valladolid sein 768. Pflichtspiel für die Katalanen und überflügelte damit Vereinslegende Xavi (767).

Durch den späten Siegtreffer des früheren Dortmunders Ousmane Dembélé (90.) verdrängte Barça den Erzrivalen Real Madrid (63) mit 65 Zählern vom zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid, der am Sonntag 0:1 beim FC Sevilla verloren hatte, beträgt nur noch einen Punkt.

FC Barcelona – FC Valladolid: die Höhepunkte

Der Verein ehrte Messi (33) vor dem Anpfiff und überreichte ihm ein von allen Mitspielern unterschriebenes und eingerahmtes Trikot. Auch Messis Frau und seine Kinder durften trotz Corona-Regularien kurz auf den Platz im Camp Nou, um für ein Familienfoto zu posieren.

Holt Juventus Trainer Allegri zurück?

Beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin deutet sich immer mehr die Ablösung des glücklosen Cheftrainers Andrea Pirlo an. Nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ hat sich Clubpräsident Andrea Agnelli am Osterwochenende bereits mit einem gut bekannten Nachfolgekandidaten getroffen: Massimiliano Allegri, der die „alte Dame“ von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge zur Meisterschaft geführt hatte.

Der Sportzeitung zufolge muss der frühere Juve-Spielmacher und 2006er-Weltmeister Pirlo gehen, sollte er am Mittwoch mit seiner Mannschaft das Serie-A-Heimspiel gegen die SSC Neapel verlieren.

Juventus, Meister der vergangenen neun Jahre, belegt mit 56 Punkten nur Platz vier hinter den souveränen Tabellenführer Inter Mailand, dem AC Mailand und Atalanta Bergamo. Für den 41-jährigen Pirlo ist Juventus die erste Station als Cheftrainer.

FC Bayern verpflichtet Nationalspielerin Rall

Vizemeister Bayern München nimmt zur kommenden Saison Nationalspielerin Maximiliane Rall unter Vertrag. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Die 27-Jährige wechselt im Sommer von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim zum Tabellenführer, über die Vertragslaufzeit wurde keine Angabe gemacht.

Spaniens Verband untersucht Rassismus-Vorfall

Der spanische Fußball-Verband (RFEF) und die Profiliga werden den Rassismusvorfall vom Sonntag im Spiel zwischen dem FC Cádiz und dem FC Valencia (2:1) untersuchen. Der Integritätsausschuss des RFEF werde sich mit dem Fall befassen, berichteten spanische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Verband. Auch LaLiga-Boss Javier Tebas will nicht untätig bleiben. „Wir haben Ermittlungen eingeleitet“, sagte Tebas am Montagabend im Interview des spanischen TV-Senders #Vamos.

Cádiz-Profi Juan Cala soll seinen Gegenspieler Mouctar Diakhaby in der 29. Minute beleidigt haben. Daraufhin war es zu Tumulten auf dem Rasen gekommen. Nachdem die Mitspieler des Franzosen das Feld aus Protest verlassen hatten, blieb die Partie 24 Minuten lang unterbrochen, ehe sie erneut angepfiffen wurde – ohne Diakhaby allerdings. Der 24-Jährige war nach Angaben seines Kameraden José Gayà „am Boden zerstört“ und nicht in der Lage weiterzuspielen.

Cala bestreitet den Vorwurf der rassistischen Beleidigung. „Die Unschuldsvermutung existiert in diesem Land anscheinend nicht“, sagte der Innenverteidiger im Sport-Fernsehsender Gol. Ohne Beweise dürfe man keine voreiligen Schlüsse ziehen. „Morgen (Dienstag) auf einer Pressekonferenz werde ich Rede und Antwort stehen. Ich werde mich nicht verstecken“, versicherte der 31 Jahre alte Profi, der mit bürgerlichem Namen Juan Torres Ruiz heißt.