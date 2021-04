Für Rekordablöse: Frankfurt-Trainer Hütter geht zu Gladbach

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 13. April 2021:

Frankfurt-Trainer Hütter übernimmt Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat seine Trainersuche abgeschlossen. Vom Ligakontrahenten Eintracht Frankfurt wechselt Adi Hütter an den Niederrhein und tritt im Sommer die Nachfolge von Marco Rose an. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit.

Eintracht Frankfurt und Adi Hütter gehen ab Sommer getrennte Wege. Eine Vertragsklausel ermöglicht dem Österreicher einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis zum 30.06.2023 laufenden Kontrakt. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 13, 2021

Gladbach nutzte eine Ausstiegsklausel in Hütters Vertrag bei der Eintracht und stattete den Österreicher mit einem Dreijahresvertrag aus.

Hütter hatte die Verantwortlichen der SGE am Montagabend über seine Entscheidung informiert, am Dienstagmorgen weihte er die Mannschaft in seine Pläne ein. „Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht“, sagte Hütter: „Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte.“

Gladbach zahlt laut Medienberichten für Hütter 7,5 Millionen Euro an die Eintracht, dass wäre die höchste Ablöse für einen Trainer in der Bundesliga-Historie. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter“, so Borussia-Sportdirektor Max Eberl: „Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele.“

DFB-Vize Koch drängt München zu EM-Zusagen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) drängt München im Ringen um die vier geplanten EM-Spiele in diesem Sommer auf weitere Zuschauer-Zusagen. Sollte der Kontinentalverband UEFA fürchten, in den Allianz Arena nur Geisterspiele zu bekommen, könnte München in der nächsten Woche seinen Status als Ausrichterstadt verlieren.

„Es ist schwer, international zu vermitteln, auf Spiele in München bestehen zu wollen und gleichzeitig schon jetzt zu sagen, dass Zuschauer nicht zugelassen werden, wenn anderswo in Europa, zum Beispiel in London, sich Länder anbieten für weitere Spiele mit Zuschauern“, schrieb DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Montagabend bei Facebook.

Zuvor hatte sich der Funktionär mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) getroffen, um die Lage zu bereden. Danach äußerten beide den Wunsch, dass die drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale vor zumindest teilweise gefüllten Rängen ausgetragen werden. Reiter aber machte auch klar, dass es in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie unmöglich sei, vorab feste Zusagen zu geben.

Man United will offenbar australischen Club kaufen

Der englische Premier-League-Club Manchester United will laut Medienberichten den australischen Verein Central Coast Mariners kaufen. Demnach sei Manchester in Gesprächen mit Mariners-Besitzer Mike Charlesworth. Der sucht seit einem Jahr einen Käufer für den finanziell angeschlagenen Verein. Charlesworth bezeichnete laut Medien das aber als Spekulation.

Ein Verkauf hängt von der Unterstützung durch die Mehrheit der A-League-Clubs ab. Auch der australische Fußballverband muss einem solchen Deal zustimmen. Uniteds Stadtrivale Manchester City hatte 2014 eine Mehrheitsbeteiligung am damaligen A-League-Club Melbourne Heart übernommen. Der Name des Teams wurde in Melbourne City geändert.

Hamit Altintop würde Schalke gern helfen

Der wohl bevorstehende Abstieg des Traditionsclubs FC Schalke 04 tut Ex-Spieler Hamit Altintop „in der Seele weh und ist einfach traurig“. Es werde schwer für die Königsblauen, sagte der gebürtige Gelsenkirchener der „Bild“-Zeitung und verwies auf die Probleme des HSV in der 2. Bundesliga. „Es ist leider das große Thema der letzten 15 Jahre: Seit Rudi Assauer weg ist, wurden viel zu viele Fehler gemacht.“

Altintop, der als Botschafter für das Champions-League-Finale in Istanbul fungiert, wäre bereit, seinem Ex-Club zu helfen. „Bisher ist keiner auf mich zugekommen. Aber als Gelsenkirchener Jung würde ich natürlich mit anpacken“, betonte Altintop, der in der Bundesliga für Schalke, den FC Bayern und Darmstadt 98 spielte.

Gericht erlaubt Vergleich zwischen US-Frauen und Verband

Im Kampf um gleiche Arbeitsbedingungen für Fußballerinnen in den USA hat ein Richter den im Dezember ausgehandelten Vergleich der Nationalmannschaft mit dem Verband genehmigt. Beim Thema gleiche Bezahlung gibt es unverändert keine Einigung, das Team um Weltstar Megan Rapinoe will eine frühere Entscheidung des Gerichts nun anfechten und in Berufung gehen. Das kündigte Sprecherin Molly Levinson am Montag (Ortszeit) an.

Flüge, Hotels, Trainingsplätze und die Ausstattung des Betreuerstabs müssen zukünftig vergleichbar sein mit den Rahmenbedingungen für die Männer-Auswahl. Das ist Bestandteil des Vergleichs, auf den sich die Mannschaft und der Verband Anfang Dezember 2020 geeinigt hatten und der von Richter R. Gary Klausner nun anerkannt wurde.

Um den Vergleich zu ermöglichen, war die Bezahlung abgetrennt worden und kann nun separat angegangen werden. Man sei unverändert engagiert, um die gleiche Vergütung zu erreichen, die dem Team rechtlich zustehe, hieß es in der Stellungnahme von Levinson. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft hatte ihren eigenen Verband (USSF) im Frühjahr 2019 wegen Diskriminierung verklagt.

Schiedsrichter-Hochzeit: Steinhaus heiratet Webb

Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat in der Länderspielpause Ende März ihren Lebensgefährten Howard Webb geheiratet. Das bestätigte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und Sport1 über die Hochzeit berichtet. Webb ist ein früherer englischer Spitzen-Referee, der 2010 das WM-Finale zwischen Spanien und den Niederlanden (1:0) geleitet hatte.

Steinhaus beendete Ende September ihre Karriere. Die Polizistin war seit 2017 als bislang einzige Frau in der Bundesliga aktiv. Zehn Jahre zuvor hatte sie in der 2. Bundesliga debütiert. Sechsmal wurde Steinhaus „Schiedsrichterin des Jahres“, jeweils dreimal vertrat sie Deutschland bei der WM und EM der Frauen. Als Video-Schiedsrichterin ist sie weiter im Einsatz. Sie trägt nun den Namen Bibiana Steinhaus-Webb.