Drei Corona-Fälle bei Hertha, aber keine Teamquarantäne

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 15. April 2021:

Drei Corona-Fälle bei Hertha

Corona-Alarm bei Hertha BSC: Trainer Pal Dardai, Assistenzcoach Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Für die Betroffenen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. „Alle sind symptomfrei“, teilten die Berliner mit. Co-Trainer Andreas Neuendorf wurde als Kontaktperson ersten Grades eingestuft und befindet sich ebenfalls in Quarantäne.

Nach Angaben von Hertha kann das nächste Ligaspiel am Sonntag im Abstiegskampf bei Mainz 05 dennoch stattfinden. Das Team wird übergangsweise von Sportdirektor Arne Friedrich betreut, der eine Trainer-A-Lizenz besitzt.

Hertha-Team wird isoliert

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Mannschaft, Trainerteam und enge Mitarbeiter um den Kader in einem gemeinsamen Quartier isoliert. Das gilt zunächst bis zum 28. April. Lediglich zu den Trainingseinheiten und zu den Spielen kann das Quartier verlassen werden. Somit kann offenbar eine Teamquarantäne verhindert werden. Am kommenden Mittwoch steht die Heimpartie gegen den SC Freiburg an, am darauf folgenden Sonnabend sollen die Berliner bei Schalke 04 antreten.

Hertha-Stürmer Dodi Lukebakio (r.) hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: Imago / Andreas Gora

„Wir hatten nach Rücksprache mit unserem Hygienebeauftragen in der zurückliegenden Länderspielpause die Hygienemaßnahmen bereits noch einmal verschärft, haben beispielsweise tägliche Schnelltests umgesetzt, bevor sie zur Pflicht im DFL Hygienekonzept wurden. Jetzt sind wir aufgrund der aufgetretenen Fälle zu dieser Isolations-Maßnahme gezwungen“, wird Friedrich in der Vereinsmitteilung zitiert.

Mehr zum Thema:

BVB-Ärger über Elfmeter – Hamann: „Skandalös“

Der Elfmeterpfiff für Manchester City hat bei Dortmund nach dem Aus in der Champions League für große Verärgerung gesorgt. „Ich habe den Ball erst mit dem Kopf berührt, dann mit der Hand. Ich glaube, in den Regeln steht es so, dass es dann kein Elfmeter ist. Das ist bitter. Schon im Hinspiel wurde uns ein Tor weggenommen“, sagte Dortmunds Emre Can, der den Elfmeter verursacht hatte, nach dem 1:2 gegen Manchester City am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League.

Can hatte nach einer Flanke in der 52. Minute zunächst den Ball mit dem Kopf, dann mit seinem abgespreizten Arm berührt. Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande (Spanien) entschied auf Strafstoß, den Riyad Mahrez zum 1:1 verwandelte (55.). Der Video-Schiedsrichter überprüfte die Szene, blieb aber bei der Entscheidung. „So richtig Glück mit den Schiedsrichter-Entscheidungen hatten wir in den letzten sieben Tagen nicht“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic.

BVB-Profi Can bei seinem Handspiel, das allerdings laut Regelwerk nicht strafbar war. Dennoch gab es Elfmeter für ManCity.

Foto: Imago / Team 2

Drastischere Worte wählten die Sky-Experten Dietmar Hamann und Ewald Lienen. „Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das ist skandalös. Wir haben den Videobeweis reingebracht, um die Sache gerechter zu machen. Wenn solche Sachen nicht zurückgenommen werden, dann weiß ich nicht, ob der Videobeweis eine Zukunft hat. Der Videobeweis wurde für mich heute begraben“, sagte Hamann. Ähnlich sah es Lienen: „Wir haben Interpretationen, die geisteskrank sind“, sagte der Ex-Coach. „Diese Handsituationen sind für mich lächerliche Geschichten, mit denen ich Spiele, Meisterschaften entscheide“, so Lienen.

Collinas Erben: Fehlentscheidung gegen BVB!

Das Regelwerk scheint den Dortmundern Recht zu geben. „Abgesehen von den genannten Vergehen liegt in folgenden Situationen, in denen der Ball an die Hand/den Arm eines Spielers springt, kein Vergehen vor: Der Ball springt direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) des Spielers an dessen Hand/Arm“, heißt es unter anderem in Regel 12.

Zu #BVBMCI: Wenn ein Spieler den Ball erst absichtlich mit Kopf oder Körper spielt und der Ball dann an den Arm springt, ist das Handspiel nicht strafbar (auch wenn der Arm vom Körper abgespreizt oder erhoben war). Aus meiner Sicht hat Can erst absichtlich mit dem Kopf gespielt. pic.twitter.com/nsEQeULdV7 — Collinas Erben (@CollinasErben) April 14, 2021

City-Coach Pep Guardiola sah es dagegen anders. „Elfmeter, ganz klar“, sagte der Spanier nach Ansicht der TV-Bilder und Manchesters Ilkay Gündogan ergänzte: „Ich hatte das Gefühl, dass der Arm relativ weit draußen war.“

Guardiola zweifelt an Bellinghams Alter

Wir bleiben beim BVB. Denn nach einer phänomenal starken Leistung kam das größte Lob für Jude Bellingham vom Gegner. „Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 ist“, sagte Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola über den englischen Jungstar der Borussia. „Vielleicht ist er ein Lügner. Er ist dermaßen gut, ein fantastischer Spieler.“

Seinen Marktwert in seiner Heimat hat Bellingham beim 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League nicht nur wegen seines ersten Europapokaltores (15.) gesteigert. „Ich habe gesehen, wie er den Innenverteidigern zuruft, dass er den Ball haben will, wie er den Ball verlangt. In dem Alter ist das unglaublich“, sagte Guardiola.

Nicht zu halten: BVB-Juwel Jude Bellingham (3.v.l.) machte ein starkes Spiel gegen ManCity.

Foto: Imago / Team 2

Auch BVB-Trainer Edin Terzic war begeistert. Bellingham warf sich in die Zweikämpfe und verhinderte nach seinem sehenswerten Treffer mit einer Grätsche zunächst den Ausgleich, was er lautstark bejubelte. „Wir sehen jeden Tag im Training, was er drauf hat“, sagte Terzic. „Das Einzige, was wir bei ihm nicht kennen, ist sein Limit. Das wollen wir herausfinden und ihn dorthin pushen.“

Bellingham ist mit 17 Jahren und 289 Tagen nun der jüngste englische Torschütze und der jüngste Torschütze für einen deutschen Verein in der Champions League. Rekordhalter ist Ansu Fati vom FC Barcelona (17 Jahre, 40 Tage).

Zidane lobt Mentalität und Charakter von Real

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League die Mentalität seiner Profis gelobt. „Die Spieler wollen immer mehr und das Team zeigt immer Charakter“, sagte der Franzose nach dem 0:0 beim FC Liverpool, das nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel zum Einzug in die nächste Runde reichte. „Wenn es Schwierigkeiten gibt, rücken sie noch mehr zusammen und wollen sich steigern. Wir haben enorme Qualität, aber der Schlüssel ist der Charakter der Spieler“, lobte Zidane.

Toni Kroos, der bis zur 72. Minute das Real-Spiel im Mittelfeld organisierte, twitterte: „Das war hart! Aber wir haben es in die Top Vier geschafft.“ Nach dem Erfolg gegen das von Jürgen Klopp trainierte Liverpool geht es dort nun gegen den FC Chelsea und ein weiteres von einem deutschen Trainer geleitetes Team. „Chelsea ist eine gute Mannschaft“, sagte Zidane. „Je weiter wir im Wettbewerb kommen, desto schwieriger werden die Spiele.“