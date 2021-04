Fußball-Ticker Bundestrainer? Bierhoff will nicht aktiv um Flick werben

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 22. April 2021:

Foto mit krankem Fan: DFB will Waldhof Mannheim bestrafen

Weil die Mannschaft sich für ein Foto um einen schwer kranken Fan versammelt hat, droht dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim Ärger mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die Mannheimer hatten am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den VfB Lübeck einem an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankten Anhänger den Wunsch erfüllt, trotz der Corona-Pandemie noch einmal eine Partie seiner Mannschaft zu sehen. Nach dem Schlusspfiff war der Fan dann mit einigen Helfern auf dem Rasen des Carl-Benz-Stadions, wo sich die Mannschaft um ihn versammelte, um ein Foto zu machen.

Weil sich laut Hygienekonzept im Innenraum des Stadions nur Personen aufhalten dürfen, die zur Durchführung der Partie nötig sind, hat der DFB die Waldhöfer nun laut Club-Angaben zu einer Stellungnahme aufgefordert. Der SVW ist sich sicher, regelkonform gehandelt zu haben. „Wir haben uns mit dem Gesundheitsamt der Stadt abgestimmt, es war unser erster Ansprechpartner“, sagte ein Vereinssprecher.

Volland ärgert mit Monaco ehemaligen HSV-Torhüter

Angeführt von Ex-Nationalspieler Kevin Volland ist der französische Topklub AS Monaco ins nationale Pokal-Halbfinale gestürmt. Der frühere Leverkusener und Hoffenheimer erzielte beim 2:0 (0:0) bei Olympique Lyon das zweite Tor (61.) für die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac.

Auch Meister und Titelverteidiger Paris St. Germain steht in der Vorschlussrunde. Die Mannschaft um Superstar Neymar setzte sich 5:0 (2:0) beim Ligue-1-Konkurrenten SCO Angers durch. Bereits am Dienstag hatten der Viertligist GFA Rumilly Vallieres sowie Erstligist HSC Montpellier den Sprung ins Halbfinale geschafft.

Monaco verhalf in Lyon ein Elfmeter und Platzverweis auf die Siegerstraße. Sinaly Diomande sah von Schiedsrichterin Stephanie Frappart nach einem Foulspiel im Sechzehner die Ampelkarte (51.), den fälligen Strafstoß verwandelte Wissam Ben Yedder (54.) gegen Ex-HSV-Keeper Julian Pollersbeck sicher. Volland besorgte mit seinem 17. Pflichtspieltor für Monaco die Entscheidung.

Rekordsieger PSG hatte im Prinzenpark gar keine Mühe. Mauro Icardi (9./68./90.) war mit einem Dreierpack der überragende Mann, auch Neymar steuerte nach der Pause einen Treffer bei (65.). Das Eigentor von Vincent Manceau (23.) hatte die Hoffnungen der Gäste bereits vor der Pause nahezu zerstört.

Hainer verurteilt Attacken gegen Sportvorstand Salihamidzic

Nach öffentlichen Debatten hat der FC Bayern München seinen Sportvorstand Hasan Salihamidzic entschieden verteidigt. „Der FC Bayern stellt sich geschlossen und mit Nachdruck gegen Anfeindungen in Richtung Hasan Salihamidzic“, sagte Präsident Herbert Hainer. „Sachliche Kritik ist selbstverständlich immer zulässig. Persönliche Angriffe und Hetze verurteilen wir allerdings auf das Schärfste - dafür gibt es beim FC Bayern nicht den geringsten Platz.“

Im Zuge des Wirbels um Trainer Hansi Flick, der am vergangenen Wochenende den Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung öffentlich gemacht hatte und dafür vom Vorstand scharf gerügt worden war, ist Salihamidzic für etliche Fans zur Zielscheibe geworden. Im Fokus steht dabei die Transferpolitik des 44-Jährigen. Zwischen ihm und Flick gab es wiederholt Differenzen.

„Wir alle, auch ich, haben uns über die tollen Leistungen der Mannschaft und den hervorragenden Fußball der vergangenen 18 Monate gefreut, und wir verstehen, dass sich ein Trainer einen Kader mit am liebsten 30 Top-Stars wünscht - das geht uns ja allen so“, äußerte Hainer in der Mitteilung in der Nacht zum Donnerstag. „Aber wir haben Corona, wir müssen mit einem Umsatzverlust von rund 150 Millionen Euro kalkulieren.“ Der FC Bayern sei „nach wie vor wirtschaftlich gut aufgestellt, doch die Schleifspuren sind beträchtlich.“

Salihamidzic war 2017 zunächst als Sportdirektor eingestellt worden. Im vergangenen Sommer berief ihn der Aufsichtsrat zum Sportvorstand. Als solcher habe er neben den sportlichen auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, betonte Hainer: „Es ist im Grunde systemimmanent, dass ein Trainer mehr den kurzfristigen Erfolg im Blick hat, und ein Sportvorstand auch mittel- bis langfristig kalkulieren muss.“

Hainer, der auch Aufsichtsratschef ist, hob hervor, dass „wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen, auch bei der Zusammenstellung des Kaders. Und wir werden auch gemeinsam dafür sorgen, dass es bei uns a) wieder ruhiger wird und wir b) auch in Zukunft unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben werden.“

Lewandowski wäre gerne ein "No-Name"

Weltfußballer Robert Lewandowski würde gerne einmal unerkannt bleiben. Sein Wunsch: „Einfach spazieren gehen mit der Familie – ohne dieses Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Bitte nicht falsch verstehen, die meisten Menschen sind sehr nett zu mir. Ich wünsche mir aber manchmal, ein No-Name zu sein“, sagte der Star von Bayern München dem Magazin "GQ".

Auf seinem Weg habe er viele Menschen kennengelernt, führte Lewandowski weiter aus, „die mich nur ausnutzen wollten, die nicht korrekt zu mir waren. Solange ich keine Kinder hatte, war ich auch privat sehr verschlossen. Als meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich verstanden, was es bedeutet, Vater zu sein, und was wichtig ist im Leben. Am wichtigsten ist die Familie“, sagte der 32-Jährige. Das habe ihn auch „zu einem offeneren, kontaktfreudigeren Menschen gemacht“.

Im Fußball-Geschäft glaubt Lewandowski durch die Corona-Pandemie an Veränderungen. Manche Mannschaften hätten „vor der Krise Transfersummen bezahlt, die teilweise keine Grenzen kannten, und Spieler viel höher gehandelt wurden, als es eigentlich angebracht gewesen wäre“, sagte der Pole. Aber man könne „am Ende nicht die ganze Zeit auf Kredit leben. Durch Corona bekommen die Mannschaften, die vor allem auf Kredit leben, wahrscheinlich mehr Probleme. Die Transfersummen werden bestimmt erst einmal nach unten gehen.“

Bundestrainer? Bierhoff will nicht aktiv um Flick werben

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bleibt trotz der Abschiedsankündigung von Hansi Flick bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer bei seiner Linie. „Auch in diesem Fall gilt: Solange ein Trainer in einem laufenden Vertragsverhältnis ist – und das ist nach meinem Verständnis bei Hansi Flick und dem FC Bayern nach wie vor der Fall –, sprechen wir ihn aktiv nicht an“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem kicker.

Dass Flick, der seinen Vertrag beim Rekordmeister Bayern München zum Saisonende auflösen möchte, „beim DFB eine riesige Wertschätzung genießt, ist ja keine Überraschung“, sagte Bierhoff. Verbandspräsident Fritz Keller unterstützte dessen Aussagen erneut: „Wir haben gesagt, dass wir keinen Trainer aus einem vorhandenen Vertrag rausholen. Daran hat sich nichts geändert.“

Bei der Suche nach einem Nachfolger des nach der EM im Sommer scheidenden Joachim Löw will sich der DFB im „Laufe des Prozesses nicht zu jedem einzelnen Namen äußern“, sagte Bierhoff. Der Plan sei es, „dem DFB-Präsidium rund um die EM einen Nachfolger vorzuschlagen“. Flick, der in München einen Vertrag bis 2023 besitzt, hatte 2014 als Co-Trainer von Löw den WM-Titel gewonnen.