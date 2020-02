Norderstedt. Erst fühlte sich niemand für die Müllberge in Friedrichsgabe verantwortlich, dann demonstrierten Behörde und Stadt ihre Ohnmacht. Dass die mehreren Zehntausend Tonnen Müll in absehbarer Zeit von dem Gelände am Umspannwerk verschwinden würden, damit war nicht mehr zu rechnen. Doch offenbar kommt nun Bewegung in einen der wohl größten Müllskandale Schleswig-Holsteins. Das Umweltministerium hat sich eingeschaltet und bestätigt: Der Müll muss weg!

Ende Januar haben sich der zuständige Staatssekretär für Umweltschutz, Tobias Goldschmidt (Grüne), und Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) an den Müllbergen getroffen, um sich einen Überblick über das Ausmaß zu verschaffen. Beide Politiker waren sich einig: Die Situation auf dem Grundstück der W.A. Gieschen Containerdienst GmbH kann nicht so bleiben. „Wir haben intern geprüft, ob wir alles getan haben, um eine Gefährdung ausschließen zu können und sind zu dem Ergebnis gekommen, auch im Einvernehmen mit der Stadt, dass wir noch einmal zusätzliche Messungen des Grundwassers vornehmen werden“, sagte Tobias Goldschmidt dem NDR.

Zwei weitere Grundwassermessstellen werden eingerichtet

Konkret bedeutet das: Zwei weitere Grundwassermessstellen sollen direkt an der Grundstücksgrenze eingerichtet werden. Zuvor wurden lediglich mehrere Hundert Meter entfernt Grundwasserproben entnommen. Eine mögliche Gefährdung hätte so erst in ferner Zukunft nachgewiesen werden können. Warum die weitere Maßnahme erst jetzt ergriffen wird, ist unklar.

Fakt ist: Dem zuständigen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) sind die Zustände auf dem Recyclinghof seit Jahren bekannt. Obwohl das Landesamt bereits die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, häufte der Grundstücksbesitzer immer mehr Müll illegal an – bis er vor einiger Zeit spurlos verschwand. Die Staatsanwaltschaft musste daraufhin ihr Ermittlungsverfahren gegen die Familie Gieschen einstellen. Niemand weiß, wo sie sich derzeit aufhält. Auf dem Gelände rotten nun asbesthaltiger Bauschutt und potenziell grundwassergefährdende Stoffe vor sich hin. „Wir haben diesen Betrieb so oft kontrolliert wie keinen anderen. Wir wissen, was dort liegt“, sagt Martin Schmidt, Sprecher des LLUR. In der jüngsten Vergangenheit habe es zahlreiche Ortstermine gegeben – sei es mit der Staatsanwaltschaft, Kaufinteressenten oder zum Drohnenüberflug. Solange die Tore zum Grundstück noch nicht – so wie jetzt – verschlossen gewesen seien, habe man direkt auf dem Gelände kontrolliert.

Gefahr für die Umwelt kann nicht ausgeschlossen werden

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht das Umweltministerium von keiner unmittelbaren Gefahr für das Grundwasser aus. Das betonte auch das LLUR in den vergangenen Wochen gegenüber dem Abendblatt immer wieder und begründete damit sein ausbleibendes Handeln. Allerdings, und das ist neu, könne aus heutiger Sicht eine Gefahr für die Umwelt auch nicht völlig ausgeschlossen werden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. „Es ist sinnvoll, weitere Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen des Müllberges auf Boden und Grundwasser vorzunehmen.“

Die Stadt Norderstedt begrüßt den Einsatz des Umweltministeriums sehr. „Ich freue mich, dass sich Tobias Goldschmidt einen Eindruck vor Ort verschafft hat“, sagt Oberbürgermeisterin Roeder. Zwischen Stadt und Umweltministerium ist verabredet, dass für die Untersuchungen zügig ein Gutachter vom Land beauftragt wird. Hierbei soll insbesondere das Grundwasser über die neuen Messstellen beprobt und analysiert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Informationen über die dort lagernden Abfälle erneut überprüft und bewertet werden. Laut Ministerium sind erste Ergebnisse allerdings frühestens im Sommer zu erwarten.

Staatssekretär spricht im Hauptausschuss der Stadt

Unabhängig von den Messungen hat der Staatssekretär eine Beseitigung des Mülls zugesichert. „Wenn wir über weitere Untersuchungen nicht feststellen, dass es eine Umweltgefährdung gibt, dann muss der natürlich trotzdem weg“, sagte Goldschmidt dem NDR. Die Räumungskosten belaufen sich Schätzungen zufolge auf mehr als eine Million Euro. Wie sie aufgeteilt werden, ist noch nicht geklärt. „Wenn eine Gefahr von den Müllbergen ausgeht, springt das Land ein. Wenn nicht, werden wir weitere Gespräche führen, um eine gemeinsame Lösung zu finden“, sagt Roeder.

Die Hoffnung, dass die Familie Gieschen wieder auftaucht und Verantwortung übernimmt, haben das Ministerium und die Stadt aufgegeben. „Es ist sehr wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass der Betreiber seinen Pflichten nachkommen wird. Das ist bedauerlich.“

Über den aktuellen Stand auf dem Müllgrundstück wird Staatssekretär Tobias Goldschmidt im Hauptausschuss der Stadt nach Ostern informieren.