Juli

Ärztemangel : Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen schlagen Alarm: Es fehlen Ärzte. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause ruft Land und Bund auf, sich für eine bessere medizinische Versorgung in der Region einzusetzen. Die Bürger sollten sich an ihre Abgeordneten wenden.





Sonnenlicht: In Kaltenkirchen soll das erste Solarkraftwerk im Kreis Segeberg entstehen. Geplant ist der Aufbau von Paneelen mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern. Die Photovoltaikanlage soll auf einer Fläche an der Autobahn 7 entstehen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird.





SPD: Der frühere stellvertretende Ortsvorsitzende der Norderstedter Sozialdemokraten, Thomas Hinrichs, ist aus der Partei ausgetreten. Die Partei sei leblos und intransparent, kritisiert er. Die Ortsvereinsvorsitzende Katrin Fedrowitz weist die Vorwürfe Hinrichs’ zurück.





Mahnwache: Vor dem Rinderschlachthof in Bad Bramstedt versammeln sich Tierschützer zu einer Mahnwache. Sie sprechen von Folter an Tieren in der industriellen Massentierhaltung.





August

Hopfen und Malz: Weil die Kapazitäten in dem Norderstedter Brauhaus Hopfenliebe an der Rathausallee erschöpft sind. plant Geschäftsführer Rajas Thiele-Stechemesser ein neues Brauhaus am Stadtpark. Damit will er der großen Nachfrage nach Norderstedter Bier Rechnung tragen.





Millionen: Die Sanierung des Gymnasiums in Kaltenkirchen kostet drei Millionen Euro. Dächer und Toiletten werden während der Sommerferien saniert. Außerdem wird die Aula des Gymnasiums mit einer modernen Belüftungsanlage ausgerüstet.





Es kesselt: 30.000 Besucher kommen zur Neuauflage des „Werner“-Rennens auf den Flugplatz Hartenholm. 50 Live-Bands, darunter Boss Hoss, Kim Wilde und Scooter, treten dort auf. Auf dem Programm stehen außerdem mehrere Motorsportveranstaltungen.





Radler: Die Stadt Norderstedt weist neue Velorouten für Radfahrer aus und investiert eine Million Euro. Der Anteil der Radler am Gesamtverkehr soll von etwa 20 auf 30 Prozent steigen.





Amazon: Das Online-Versandhaus will in der Gemeinde Nützen ein neues Verteilzentrum bauen. Nachdem bereits Rewe und Netto mit Logistikbetrieben in die Region gezogen sind, fordern Kommunalpolitiker ein Konzept für den Lkw-Verkehr.





Logo: Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder präsentiert das umstrittene neue Logo der Stadt, das den Schriftzug „Zusammen. Zukunft. Leben“ trägt. Politiker aller Parteien hatten zuvor die Gestaltung und Roeder kritisiert, die im Alleingang das Logo durchgesetzt habe.





September

KZ-Außenlager: Das am Ende des Zweiten Weltkriegs von einem Häftling in Kaltenkirchen heimlich kopierte Lagerschreiberbuch ist in der polnischen Stadt Lodz entdeckt worden. Damit steht der Geschichtsforschung ein wichtiges Dokument zur Verfügung. Das Buch galt als verschollen.



Freizeitpark: Der Müllberg an der Oadby-and-Wigston-Straße in Norderstedt soll umgestaltet werden. 140 Kinder und Jugendliche haben sich an einem Workshop beteiligt. 855.000 Euro stehen für das Projekt zur Verfügung.





Altersarmut: Auf dem Gelände der Paul-Gerhardt-Kirche in Norderstedt sind vier Wohnungen mit einer Größe von 28 bis 31 Quadratmetern entstanden. Die Katen sind für Menschen mit wenig Geld gedacht. Damit will die Emmaus-Kirchengemeinde ein Zeichen gegen die wachsende Altersarmut setzen.





Dicke Luft: Norderstedts Stadtpark-Geschäftsführer Kai Jörg Evers verkündet das Aus für die Pyro-Games. Das Feuerwerk erzeuge zu viel Lärm und Staub. Evers bezeichnete den Wettbewerb als nicht mehr zeitgemäß.





Großfeuer: Zwei Feuer in zwei aufeinanderfolgenden Nächten sorgen in Tangstedt für Angst und Verunsicherung. In Wilstedt erlitt eine Frau bei einem Brand lebensbedrohliche Verletzungen. In der Nacht darauf brannte ein Schuppen an einem Mehrfamilienhaus.





Stau: Die Sperrung der Autobahn sorgt für ein Verkehrschaos in Kaltenkirchen und dem Umland. Die A 7 wurde wegen Arbeiten an Hochspannungsleitungen gesperrt. Umleitungen waren falsch ausgeschildert. Auch die Hinweise im Verkehrsfunk stimmten nicht.





Test: Norderstedt will autonome Busse im Stadtpark testen. Der Bus soll die wichtigsten Stationen anfahren. Später sollen die Fahrzeuge auch im Neubaugebiet „Grüne Heyde“ unterwegs sein.





Boden: Zwischen der Stadt Bad Bramstedt und dem Krankenhauskonzern Asklepios gibt es Streit. Die Stadt hat offenbar beim Verkauf eines Baugrundstücks für ein neues Logistikzentrum falsche Angaben über die Beschaffenheit des Bodens gemacht. Asklepios will den Vertrag aufkündigen.





Ausgetrickst: Der 86-jährige Norderstedter Berthold Mau hat die Polizei auf die Spur eines falschen Polizisten geführt. Vor dem Amtsgericht berichtet der pensionierte Polizeibeamte, wie er mit den Tätern verhandelte und dabei gleichzeitig die echte Polizei informierte. Einer der Täter wurde gefasst.





Gewählt: Die Stadtvertretung in Norderstedt hat Christoph Magazowski zum neuen Baudezernenten gewählt. Er wird Nachfolger von Thomas Bosse, der in den Ruhestand gehen wird. Magazowski war bisher in Trittau tätig.



Oktober

Müll-Skandal: Auf einem Grundstück in Friedrichsgabe lagern bis zu 25.000 Kubikmeter Abfall. Der Eigentümer ist verschwunden, die Behörden lehnen die Verantwortung ab.



Golfhotel: Der Golfclub Hamburg-Oberalster will in Tangstedt ein Hotel mit 100 Zimmern, ein neues Clubhaus, 200 Parkplätze und einen Betriebshof bauen. Die Politik stimmt grundsätzlich zu.





Bewerbung: Ulrike Schmidt will Bürgermeisterin in Henstedt-Ulzburg werden. Die 46 Jahre alte Eutinerin, die für die OSZE arbeitet, will Amtsinhaber Stefan Bauer beerben.





Wohnungsbau: Das Bündnis für Wohnen ist tot. CDU, SPD, Linke und Grüne hatten in der Stadtvertretung beschlossen, dass bei Neubauvorhaben 50 Prozent geförderte Wohnungen gebaut werden müssen. Daraufhin ließ die Wohnungswirtschaft das Bündnis platzen.





Rechte Gewalt: Bürger und Politik reagieren empört auf Gewalt aus der rechten Szene in Sülfeld und Bad Segeberg. Innenminister Grote bekundet die Solidarität der Landesregierung.

November

Geschichte(n): „Segebeger Geheimnisse“ – das Buch zur Abendblatt-Serie ist da. Autor Frank Knittermeier hat 50 Mysterien aus der Region auf 192 Seiten zusammengefasst.





Mobilität 1: Schadstofffreie Elektrobusse sollen spätestens 2021 in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg fahren. Das hat der Segeberger Kreistag beschlossen.





Mobilität 2: Die AKN will einen Expresszug zwischen Norderstedt und Neumünster einrichten und die Fahrzeit um zwölf Minuten verkürzen. Norderstedt will hingegen die U 1 nach Norden verlängern – ein Projekt, das Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) ablehnt.





Lebensretter: Norderstedt will die städtischen Gebäude flächendeckend mit Defibrillatoren ausstatten. Damit können Herzrhythmusstörungen behandelt und Leben gerettet werden.





Neubau: Das marode Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg wird abgerissen. Stattdessen soll ein 50 Millionen Euro teurer Neubau entstehen.





Panne: Zwei Mitarbeiter im Norderstedter Sozialamt haben Kosten für minderjährige Flüchtlinge nicht abgerechnet. Der Stadt soll dadurch ein Schaden von 540.000 Euro entstanden sein.





Kreisel-Kunst: Bildhauer Thomas Behrendt hat mit seiner aus drei Skulpturen bestehenden „Familie“ auf dem Kreisverkehr Ochsenzoller Straße eine intensive Diskussion ausgelöst.





Dezember

Wintervergnügen: Oberbürgermeisterin Roeder eröffnet im Stadtpark die erste Eislaufbahn in der Stadt.





Müll: Die Stadt Norderstedt und der Wege-Zweckverband legen ihren Streit bei. Sie einigen sich auf eine Zusammenarbeit auf dem Recyclinghof an der Oststraße.





Bildung: Norderstedt investiert Millionen in den Neu- und Ausbau der Schulen, denn: Die Schülerzahlen steigen.





Parken: Vom Frühjahr an müssen die Autofahrer zahlen, wenn sie ihre Fahrzeuge in den Tiefgaragen in Norderstedt-Mitte abstellen. Zwei Euro am Tag, zehn in der Woche, 40 im Monat und 480 im Jahr – das haben die Politiker nach langem Hin und Her nun endgültig beschlossen.

Neubau: Norderstedt braucht 6450 neue Wohnungen bis 2035, um Neubürger aufzunehmen und den Trend zu mehr Wohnfläche pro Bürger zu bedienen.





Blitzer: Die Stadt bewertet den Lärmschutz durch die Jagd auf Raser als Erfolg und will das Blitzen ausweiten.





Streit: Die Norderstedter FDP zerlegt sich selbst. Der Führungsstreit zwischen Sven Wojtkowiak und Tobias Mährlein wird zur Schlammschlacht.





Mobilität 3: 585 Elektroautos sind im Kreis Segeberg unterwegs, 228 mehr als vor einem Jahr.