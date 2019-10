Norderstedt. Im Müllskandal von Norderstedt ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Das zuständige schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) kann zudem eine Gefährdung durch schädliche Stoffe nicht ausschließen. Seit Monaten schon verrotten Berge von Müll in Friedrichsgabe. Auf einem Grundstück zwischen den Firmen Delta Fleisch und Kiesow haben sich Schätzungen zufolge 15.000 bis 25.000 Kubikmeter Abfall angesammelt – doch niemand kümmert sich um die Entsorgung.

Das Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen läuft – allerdings nicht gegen den Grundstücksbesitzer, sondern gegen Unbekannt. „Der Eigentümer muss nicht zwingend für die Verursachung des Mülls verantwortlich sein“, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel dem Abendblatt mit. „Aber natürlich kommt er infrage.“ Dem Schuldigen droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Landesamt hat Gelände bereits mehrfach kontrolliert

Der Eigentümer der W.A. Gieschen Containerdienst GmbH, dem das Gelände gehört und der den Müll herangeschafft hat, ist derzeit nicht auffindbar. Die Telefonnummern der Recyclingfirma sind abgeschaltet, das Zuhause der Familie Gieschen in Nahe ist verlassen. Das Landesamt hat ebenfalls keinen Kontakt mehr zum Grundstückseigentümer. Dem LLUR sei aber bekannt, dass bereits 2009 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma Gieschen eröffnet wurde.

Das Landesamt hat das Gelände bereits mehrfach in diesem Jahr kontrolliert. Vor rund einem Jahr muss es die letzten Anlieferungen gegeben haben, schätzt die Behörde, obwohl zu dieser Zeit bereits ein Annahmestopp angeordnet gewesen sei. Die Müllberge wachsen also nicht mehr, sondern gammeln vor sich hin. Doch verantwortlich für sie fühlt sich niemand so wirklich. Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion aus dem Hauptausschuss erklärte die Stadt Norderstedt, nicht für das Grundstück zuständig zu sein. Das LLUR bestätigt zwar ihre Zuständigkeit als Zulassungs- und Aufsichtsbehörde. „Dies bedeutet aber nicht, dass das LLUR bzw. das Land notwendigerweise das Grundstück von den Abfällen freizuräumen hat“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem Abendblatt.

Eine Räumung des Geländes wäre sehr kostspielig

Eine Räumung des Geländes wäre kostspielig. Das Landesamt schätzt die Kosten auf rund 800.000 Euro. Zwar gibt es im Landeshaushalt Mittel für Ersatzvornahmen, aber diese seien laut LLUR nur gering. „Größere Summen müssten an anderer Stelle eingespart werden. Im vorliegenden Fall hält das Land die Voraussetzungen für eine Ersatzvornahme aus Steuermitteln nicht für gegeben“, sagt die Behörde. Dafür ist die Gefahr, die von dem Müll ausgeht, offenbar nicht konkret genug.

Zwar geht das Landesamt davon aus, dass die Untere Wasserbehörde heutzutage eine Untergrundversiegelung bei einer Neugenehmigung verlangen würde, weil ein Auslaugen von Abfallinhaltsstoffen in das Grundwasser aus den Abfallhaufen nicht ausgeschlossen werden kann. „Dem LLUR liegen aber keine Erkenntnisse vor, dass schädliche Stoffe Boden und Grundwasser akut gefährden.“ Und so lange bleibt der Müllberg, wo er ist.