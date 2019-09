Norderstedt. Müll so weit das Auge reicht: Auf einem Grundstück in Friedrichsgabe zwischen den Firmen Delta Fleisch und Kiesow ragen Berge aus Müll in den Himmel. Die Gipfel reichen bis zu sechs Meter in die Höhe. Alter Bauschutt, Plastiksäcke und Autoreifen sowie diverser nicht identifizierbarer Schrott wachsen hinter einem kaputten Bauzaun zu einem Ungeheuer heran. „Es ist ein Skandal, der bis zum Himmel stinkt“, sagt CDU-Fraktionschef Peter Holle mit einer gewissen Ironie.

Die Christdemokraten haben im Hauptausschuss Anfang September das Müllproblem angesprochen. Sie warfen Fragen auf, die die Stadt so schnell wie möglich klären sollte: Welche Stoffe werden hier gelagert? Sind sie gefährlich? Was wird zur Sicherung der Umwelt unternommen? Und wann wird die Fläche endlich geräumt? Seit Jahren schon verwahrlost das 4200 Quadratmeter große Grundstück zunehmend. Inzwischen haben sich Schätzungen zufolge zwischen 15.000 und 25.000 Kubikmeter Müll angesammelt. Anstatt den Abfall, wie durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vorgegeben, kurzzeitig zwischenzulagern und dann an die Verwertung weiterzugeben, hat die W.A. Gieschen Containerdienst GmbH die Kontrolle über die Müllberge verloren.

Bereits zum zweiten Mal soll die Recyclingfirma insolvent sein, der Besitzer wurde seit Monaten nicht mehr gesehen. Auf dem Grundstück an der Straße Beim Umspannwerk weist lediglich ein gelbes Schild mit dem Firmennamen daraufhin, zu wem der Müll gehört. Die beiden angegebenen Telefonnummern existieren nicht mehr. Offenbar hat die Familie Gieschen sie abschalten lassen. Das private Zuhause in Nahe ist ebenso verlassen, Nachbarn haben hier seit Monaten niemanden mehr gesehen.

Stadt sieht sich nicht zuständig für den Müllberg

Doch selbst wenn der Grundstücksbesitzer abgetaucht sein sollte, bleibt die Frage: Wer entsorgt den Müll?

Die Stadt Norderstedt sieht sich nicht in der Verantwortung. Laut der Verwaltung ist der Eigentümer räumungspflichtig, selbst im Falle einer Insolvenz. Für die Überwachung der Fläche sei die Stadt ebenfalls nicht zuständig, sondern das schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR).

„Ich finde es schlimm, dass keiner die Verantwortung übernimmt. Jeder schiebt es auf den anderen“, klagt Peter Holle. Als er beim LLUR vor Kurzem nachgehakt habe, bestätigte die Behörde zwar ihre Zuständigkeit. „Doch angeblich fehlen ihr die finanziellen Mittel, um den Müll zu beseitigen. Das ist merkwürdig und nicht akzeptabel.“ Am Montag war im Landesamt keine Stellungnahme zu bekommen. Allerdings hat LLUR-Pressesprecher Martin Schmidt bereits im Februar gegenüber der CDU-Fraktion Stellung bezogen. Schon damals sprach er von Zuständen auf dem Gelände, die trotz intensiver Kontrollen im vergangenen Jahr eskaliert seien. „Wir haben in 2018 mehrfach auch die Staatsanwaltschaft über die chaotischen Zustände und von uns festgesetzten Zwangsgelder/andere Maßnahmen informiert“, schreibt Schmidt in einer E-Mail. Die Lagermenge vor Ort sei laut Landesamt auf maximal 2900 Tonnen festgelegt worden, bestehend aus 2500 Tonnen Bauschutt und 400 Tonnen nicht mineralischer Abfälle. Die Zwischenlagerung sei auf höchstens zwölf Monate begrenzt gewesen. „Gegen diese Bestimmung wurde in letzter Zeit durchgängig verstoßen.“

Die Stadt weiß bereits seit 2013 von den illegal wachsenden Müllbergen in Friedrichsgabe. Das geht aus den Antworten auf die Anfrage der CDU aus dem jüngsten Hauptausschuss hervor. Demnach habe die Familie Gieschen schon damals die Auflage vom LLUR erhalten, das Gelände langfristig zu räumen. Ihr wurde eine „5:3-Regel“ auferlegt, das bedeutete: Wenn drei Tonnen Müll angenommen wurden, mussten zuvor fünf Tonnen vom Gelände entsorgt werden. „Das ist aus dem Ruder gelaufen“, stellt Peter Holle trocken fest.

Anfang des Jahres hat die Stadt gemeinsam mit dem Landesamt die Einfahrt des Grundstücks geräumt und das Tor, durch das bereits Müll auf den anliegenden Weg gefallen war, geschlossen und versiegelt. Im Zuge der Vorsorge hat das Betriebsamt vor dem Tor einen weiteren Bauzaun errichtet. Was auf dem Gelände allerdings für Stoffe lagern, ob sie gesundheits- oder umweltschädlich sind, das kann die Stadt nicht beantworten. Auch für die Sicherung des Grundwassers sei sie nicht zuständig, sondern der Kreis Segeberg.

Fest steht aber: Eine BImSchG-Genehmigung aus dem Jahr 2008 hat der Familie Gieschen erlaubt, neben Fliesen, Holz und Kunststoff auch Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthalten kann, auf dem Grundstück für weniger als zwölf Monate zu lagern. Es ist also davon auszugehen, dass sich in den Müllbergen eine Reihe an gefährlichen Materialien befindet. Zwar gab es schon Interessenten für das Gelände, aber kaufen will es vorerst niemand. Denn: Dem Käufer gehört auch der Müllberg. Und für den will schließlich keiner verantwortlich sein.