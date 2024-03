Dohren. Deutschlands kleinster Bundesliga-Club geht mit viel Selbstvertrauen in die Saison – auch weil internationale Top-Spieler an Bord sind.

„In diesem Jahr ist das Halbfinale Pflicht!“ Ganz ernst hatte Bernd Sievers, der langjährige Baseball-Abteilungsleiter beim SV Dohren, seine Aussage nicht gemeint. Im Laufe der traditionellen Saisoneröffnung der Dohren Wild Farmers mehrten sich allerdings Stimmen, auch aus dem Spielerkreis, die über dieses ambitionierte Ziel sogar hinausschossen. Ob zu hoch gegriffen oder nicht, eines ist unübersehbar: mit jeder Menge Selbstbewusstsein starten die Dohren Wild Farmers nach Ostern in die Saison 2024 der Baseball-Bundesliga.

Das können sie auch. Im Vorjahr hatte das Team aus der Samtgemeinde Tostedt im Landkreis Harburg zum wiederholten Mal die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Neu: erstmals in der Vereinsgeschichte gelangen Play-off-Siege, zwei an der Zahl. In einer spektakulären Viertelfinalserie brachten die Wild Farmers die Heidenheim Heideköpfe an den Rand einer Niederlage, mussten sich nach hartem Kampf mit 2:3 geschlagen geben. Verspäteter Ritterschlag: Heidenheim krönte sich später zum Deutschen Meister 2023.

Dohren Wild Farmers: Zwei Talente spielen in der U12-Nationalmannschaft

Weiteres Selbstvertrauen entspringt aus den Erfolgen der Nachwuchsarbeit. Mit Keylen Fernandez Ruiz, im vergangenen Jahr Europameister mit Deutschland und WM-Teilnehmer in Taiwan, sowie neuerdings Matthes Schwarcke gibt es zwei U12-Nationalspieler. Dazu die im Januar zelebrierte Vertragsunterzeichnung von Paul Hoff bei den Milwaukee Brewers, einem Club der Major League Baseball (MLB) in den USA.

Mit dieser Mannschaft starten die Dohren Wild Farmers in die Saison 2024 der Baseball-Bundesliga. Der Verein aus dem Landkreis Harburg ist einer von fünf Clubs der Nord-Staffel. © Andreas Hannig / Lobeca.de | Andreas Hannig

Ihm gleich tat es jüngst Fabian Aquino Jung. Der 18-Jährige trug 2023 ebenfalls das Wild-Farmers-Trikot. Nun steht er bei den Pittsburgh Pirates unter Vertrag, bereitet sich wie Paul Hoff in der Dominikanischen Republik auf die neue Spielzeit vor.

Drei neue Importspieler aus Venezuela: ein Catcher und zwei Pitcher

Schließlich setzt man in Dohren große Hoffnungen in die sogenannten „Imports“: (Import-)Spieler internationalen Formats, die den Sprung in die US-Baseball-Ligen nicht geschafft haben, allemal aber stark genug sind, in jedem anderen Land der Welt aufzutrumpfen.

Die drei neuen Gesichter 2024 haben allesamt Wurzeln in Venezuela: das sind Catcher Carlos Parra sowie die beiden Pitcher Ivan Andueza und Yefferson Ianuzzi. Weil Letztgenannter auch einen italienischen Pass besitzt, gilt er als EU-Bürger und kann ohne Beschränkung in beiden Matches eines Doppelspieltags eingesetzt werden.

Herber Verlust: Edvardas Matusevicius beendet die Baseball-Karriere

Ebenfalls neu im Bundesligateam 2024 sind Orlando del Muro (zurück nach Knieverletzung), Manuel Reyes (aus Buxtehude) und Henry Guerrero. Eher zufällig in Dohren gelandet ist der Japaner Takuto Kanno. Verzichten müssen die Wild Farmers indes auf Wester Bocio (verzogen nach Süddeutschland), Robert Dröge (zu den Hamburg Stealers) und Edvardas Matusevicius (Karriereende).

Mehr zum Thema:

Der aus Litauen stammende und in Bremen wohnende Matusevicius war viele Jahre Leistungsträger der Wild Farmers, wurde am Schlag und als Werfer eingesetzt und erhielt Auszeichnungen als besten Mann der Bundesliga-Nord-Staffel auf seiner Position.

Pedro Fernandez Ruiz geht in sein erstes komplettes Jahr als Chefcoach

Seit Anfang März bereiten sich die Wild Farmers unter freiem Himmel auf die Saison vor. Spielt das Wetter nicht mit, können sie in den „Batting Cage“, einen überdachten und beleuchteten Trainingsbereich im Ballpark Kakenstorfer Weg, ausweichen. Pedro Fernandez Ruiz geht in sein erstes komplettes Jahr als Chefcoach. „Diesmal konnte ich die Mannschaft nach meinen Vorstellungen zusammenstellen“, sagt der 46-Jährige, der 2023 während der laufenden Saison von Jan Hassenpflug übernommen hatte.

Pedro Fernandez Ruiz (links), genannt „Patico“, geht in sein erstes komplettes Jahr als Chefcoach der Dohren Wild Farmers. © HA | Markus Steinbrück

„Wir haben eine gute Truppe, gute Stimmung und starke Imports“, sagt der Mann, der in Dohren nur „Patico“ genannt wird. Beim Saisonziel lehnt er sich nicht so weit aus dem Fenster wie manch anderer. „Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, wollen in die Play-offs einziehen und dann gucken, wie weit wir kommen“, sagt Fernandez Ruiz.

Nur fünf Mannschaften in der Nord-Staffel der Baseball-Bundesliga

Nach dem Rückzug der Berlin Flamingos besteht die Nord-Staffel der Baseball-Bundesliga aus nur fünf Mannschaften. Die ersten Vier schaffen den Einzug in das Play-off-Viertelfinale gegen den Süden. „Die Nord-Clubs sehe ich alle auf ähnlichem Niveau“, sagt der Trainer. „Es wird verdammt schwierig, weil sich die anderen auch verstärkt haben und kein schwächeres Team dabei ist – wie sonst gelegentlich.“

In der Hauptrunde warten 24 Spiele auf die Dohren Wild Farmers. Gespielt wird von Anfang April bis Ende Juli eine Dreierrunde mit jeweils zwei Partien pro Gegner und Spieltag. Die eine Hälfte wird als Doubleheader mit zwei Spielen an einem Tag ausgetragen, die andere Hälfte ist auf Geheiß der Bundesliga-Führung zu splitten.

Nordderby zum Saisonauftakt: Hamburg Stealers kommen am 6. und 7. April

Dann gibt es das erste Match am Sonnabend und das zweite am Sonntag. Dergestalt beginnt auch die Bundesligasaison 2024 gegen die Hamburg Stealers am Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. April, jeweils um 14 Uhr in Dohren.

Der langjährige Abteilungsleiter Bernd Sievers stellte im Vereinsheim des SV Dohren alle Baseball-Mannschaften der Wild Farmers vor. © HA | Markus Steinbrück

Alle Heimspiele finden im Ballpark Kakenstorfer Weg 21 in 21255 Dohren statt. Der Eintritt beträgt unverändert acht Euro für Doubleheader und fünf Euro für Single Games (ermäßigt 5 bzw. 3 Euro). Vielfältiges Catering gehört zum guten Ton. Bei Facebook, Instagram und im Internet www.wildfarmers.de gibt es jeweils Spieltaginformationen und später die Termine der Post Season.

Wild Farmers: Termine und Gegner der weiteren Heimspiele bis Juli 2024

Weitere Hauptrunden-Heimspiele: Sonnabend, 13. April, 13 Uhr, Cologne Cardinals (zwei Spiele); Sonntag, 5. Mai, 14 Uhr, Hamburg Stealers; Sonnabend, 1. Juni, 13 Uhr, Bonn Capitals (zwei Spiele); Sonnabend, 22. Juni, 13 Uhr, Hamburg Stealers; Sonntag, 30. Juni, 13 Uhr, Cologne Cardinals (zwei Spiele); Sonnabend, 20. Juli, 14 Uhr, Paderborn Untouchables; Sonntag, 21. Juli, 12 Uhr, Paderborn Untouchables

In Dohren: Baseball und Softball vom vierjährigen Kind bis Ü40-Elternteil

Ab einem Alter von vier Jahren werden Kinder in Dohren behutsam an Baseball herangeführt. Sind sie den Minis entwachsen, wartet die U12- und später die U15-Mannschaft. Insgesamt 25 Mädchen und Jungen trainieren mittwochs und freitags gemeinsam. Als einziger Verein in Niedersachsen könnten die Wild Farmers auch ein U18-Team stellen.

Mangels Gegner werden die Jugendlichen aber in die drei Herrenmannschaften integriert. Neben der Ersten und Zweiten Herren (1. und 2. Bundesliga) gibt es eine Ü40-Truppe (Verbandsliga), die einst aus dem Elternkreis entstand. Dohrens Softball spielende Frauen bilden seit jeher eine Spielgemeinschaft mit Bremen.