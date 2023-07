Baseball: Vom Steppke aus Dohren zum Europameister und WM-Teilnehmer

Dohren. „Es war einmal…“ Wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Satz, mit dem viele Märchen der Gebrüder Grimm eingeleitet werden?! Die Geschichte eines jungen Baseballspielers aus Buchholz hat beides: eine Vorgeschichte aus einer für ihn weit entfernten Zeit und einen märchenhaften Verlauf, der ihm zuletzt den Europameistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft bescherte und ihn in diesen Tagen zur Weltmeisterschaft nach Taiwan führt. Der Namen des Nachwuchssportlers der Dohren Wild Farmers: Keylen Fernandez Ruiz. Sein Alter: elf Jahre. Sein Traum: Baseballprofi werden.

Bekannte Baseball-Familie mit Vater Pedro, Mutter Nina und Bruder Jeremy

Vor neun Jahren berichtete das Hamburger Abendblatt schon einmal über den Jungen aus der bekannten Baseball-Familie mit Vater Pedro, Mutter Nina und dem ebenfalls erfolgreichen älteren Bruder Jeremy (heute 18) Fernandez Ruiz. Im Umfeld der Teampräsentation der Bundesliga-Mannschaft der Wild Farmers im März 2014 fiel ein kleiner Steppke auf, der nimmermüde Schlagübungen mit einer Baseballkeule vollführte, die größer als er selbst zu sein schien.

Und doch traf der Junge erstaunlich oft den kleinen Gummiball, der am oberen Ende eines langen Stabes ruhte, dem sogenannten Tee-Ball. Zu diesem Zeitpunkt war Keylen gerade einmal zwei Jahre und zwei Monate alt. „Das ist ganz normal“, verriet Mutter Nina dem Abendblatt seinerzeit. „Seit er drei Monate alt ist, ist er ständig mit auf dem Platz.“

Früher Aufstieg von den Dohrener Minis in die Schüler-Mannschaft

Das hat sich bis heute nicht geändert. Mit dem speziellen Spiel der Baseball-Minis, in dem der beschriebene Tee-Ball eine wichtige Rolle spielt, konnte Keylen Fernandez Ruiz nicht wirklich etwas anfangen. Deshalb trainierte er früher als andere in der Schüler- und Jugendmannschaft der Wild Farmers mit. Normalerweise wechselt man als Siebenjähriger von den Minis zu den Schülern.

Saisoneröffnung im März 2014 bei den Dohren Wild Farmers. Früh übt sich, wer ein Meister werden will: der zweijährige Keylen Fernandez Ruiz schwingt bereits die Baseballkeule.

Keylen trainierte schon im Alter von vier Jahren in der U12 mit. Heutzutage absolviert er in normalen Wochen drei Trainingseinheiten. „Keylen ist fester Bestandteil beider Kinderteams“, sagte Dohrens Pressesprecherin Kirsten Dallmann, und meint damit neben den U12-Schülern auch die U15-Jugend.

Vater „Patico“ betreibt mit Georg Bull eine Baseball-Akademie

„Ich wollte in die Nationalmannschaft kommen“, erzählt der aufgeweckte junge Mann vom nächsten Karriereschritt über die Vereinsebene hinaus. Die Nachwuchs-Nationalteams sind unter dem Dach der Deutschen Basketball-Akademie (DBA) organisiert, die jüngste Altersklasse ist die U12. Für die Aufnahme muss man mindestens elf Jahre sein, diesen Geburtstag feierte Keylen im Januar dieses Jahres.

Den Nationalkader 2023 stellte die DBA anlässlich eines einwöchigen Baseballcamps bereits zum Ende der Sommerferien 2022 in Paderborn zusammen. Darauf vorbereitet hat sich Keylen in der „Ruiz Bull Academia de Baseball“ in der Dominikanischen Republik. Sein Vater Pedro „Patico“ Fernandez Ruiz, gleichzeitig Bundesligatrainer der Dohren Wild Farmers, gründete 2021 gemeinsam mit Georg Bull diese Akademie, die viele Akteure als Sprungbrett in den professionellen Baseball in den USA zu nutzen versuchen. Von dort stammt auch der jüngste Neuzugang im Dohrener Bundesligakader, der deutsche U18-Nationalspieler Fabian Aquino Jung.

Nach den Sommerferien wechselt Keylen zur Oberschule nach Nenndorf

Wie gewünscht schaffte Keylen Fernandez Ruiz als jüngerer Jahrgang den Sprung in den U12-Nationalkader. Seine Position dort ist „Second Baseman“. „Da steht normalerweise immer einer, der auch gut fangen kann. Schlagen müssen wir sowieso alle Neun“, erzählt der Elfjährige, der nach den Sommerferien von der Wiesenschule in Buchholz in die fünfte Klasse der Oberschule Rosengarten nach Nenndorf wechseln wird. „Der Start wird bestimmt etwas schwierig und aufregend. Ich muss erstmal neue Freunde in der Klasse finden“, erzählt er.

Bestimmt hilft ihm dabei das Selbstvertrauen der sportlichen Erfolge. „Für die Europameisterschaft hatten wir uns eine Medaille zum Ziel gesetzt. Andererseits wollten wir nicht zu abgehoben sein“, sagt er rückblickend auf die kontinentalen Titelkämpfe in Frankreich. In der Vorbereitung hatte Deutschland zwei Testspiele gegen die Tschechische Republik gewonnen. Da war es fast ein Glück, dass man nur als Gruppenzweiter den Sprung ins Halbfinale schaffte und dort erneut auf die Tschechen traf. Erneut gab es einen Sieg für Deutschland, ebenso wie im Endspiel gegen die Niederlande (3:2) – erfolgreiche Titelverteidigung gelungen!

Nur nicht Letzter werden: Deutschland fliegt als Außenseiter nach Taiwan

Am Abend nach dem EM-Finale sei die Mannschaft asiatisch essen gegangen, wohl schon eine bewusste Einstimmung auf die U12-Baseball-Weltmeisterschaft, die an diesem Freitag mit dem ersten von drei Abendspielen gegen Venezuela (Nr. 6 der Weltrangliste) beginnt. Am Montag traf sich die Delegation um Headcoach Dominik Buder in Frankfurt am Main, am Dienstag ging der Flieger nach Taiwan.

U12-Spieler Keylen Fernandez Ruiz von den Dohren Wild Farmers ist mit dem Team Germany Europameister 2023 geworden.

Bei der WM mit zwölf Mannschaften gilt Deutschland, das sich erst zum zweiten Mal qualifizierte, als klarer Außenseiter. „Wir wollen nicht Letzter werden“, formuliert Keylen Fernandez Ruiz ein bescheidenes Ziel. „Wir werden uns immer auf das nächste Spiel und den nächsten Pitch konzentrieren.“ In der Weltrangliste wird die DBA-Auswahl an Position 19 geführt, die weiteren Gegner in der sehr starken Vorrundengruppe A sind Japan (Nr. 1), Mexiko (Nr. 3), Gastgeber Chinesisch Taipeh, auch Taiwan genannt (Nr. 4) und Australien (Nr. 9).

Einige Erwartungen: „Ich bin gespannt auf die Spiele und das Essen“

In der Parallelgruppe gelten die USA und Dominikanische Republik als Favoriten auf das Weiterkommen. Für den deutschen Baseball-Nachwuchs geht es nach den ersten fünf Spielen voraussichtlich weiter mit einer Platzierungsrunde der jeweiligen Gruppenvierten bis -sechsten. Die Welttitelkämpfe in Asien enden nach zehn Tagen am Sonntag, 6. August. Alle Spiele können live auf dem Onlineportal gametime.sport verfolgt werden.

„Ich bin gespannt auf die Spiele und das Essen“, sagt der junge Nationalspieler aus Dohren. „Eine neue Kultur kennenzulernen, überhaupt viel zu lernen und auch einen Einkaufsladen zu besuchen – darauf freue ich mich auch.“ Altersbedingt darf Keylen Fernandez Ruiz auch im kommenden Jahr noch in der U12-Nationalmannschaft spielen („Da wollen wir noch mal die EM gewinnen.“), danach soll möglichst übergangslos der Sprung in die U15-Auswahl gelingen. Die nächsten Kapitel seines ganz persönlichen Baseball-Märchens sind also schon vorempfunden.