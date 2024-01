Hamburg Stealers auf Einkaufstour erfolgreich

Kapitän Brehan Murphy wird auch in der kommenden Saison für die Hamburg Stealers in der Bundesliga spielen.

Hamburg. Nahezu unberührt liegt das Baseball-Feld am Langenhorst in Hamburg-Niendorf derzeit unter einer langsam tauenden Schneedecke, an Spiele mit dem harten Ball und der Holzkeule ist derzeit nicht zu denken, nicht einmal an Freilufttraining. Untätig sind die Bundesliga-Baseballer der Hamburg Stealers derzeit jedoch keineswegs. Im Hintergrund wurde vielmehr in den vergangenen Wochen mit einigem Erfolg an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue Saison gebastelt.

Hamburg Stealers haben noch eine Rechnung offen

So früh wie fast nie zuvor seit dem deutschen Meistertitel im Jahr 2000 steht schon jetzt der Kader hinsichtlich der vorgesehenen Stammkräfte fest. Die Zugänge und Weiterverpflichtungen können als Statement gewertet werden, dass die Stealers wie schon 2023 mindestens wieder Zweiter der Bundesliga Nord werden, diesmal aber auch das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreichen wollen.

„Wir haben da noch eine Rechnung offen“, sagt Stealers-Cheftrainer David Wohlgemuth (32) und denkt an das dramatische Viertelfinal-Aus im vergangenen Sommer gegen die Legionäre Regensburg. Nach dem Sieg im ersten Spiel in Hamburg waren die drei weiteren Partien in Regensburg unter am Ende umstrittenen Umständen verloren gegangen. Vor allem die Tatsache, dass Spiel vier nach mehrfacher Regenunterbrechung bis in den späten Sonntagabend zu Ende gespielt worden war, stieß übel auf.

Top-Pitcher Yasutomo Kubo kommt wieder

Wichtigster Faktor bei der Mission Halbfinale dürfte die Vertragsverlängerung mit dem japanischen Pitcher Yasutomo Kubo (43) sein, der 2023 eine überragende Saison gespielt hatte. Nachdem der frühere Profi bereits seine Zusage gegeben hatte, reiste Wohlgemuth über den Jahreswechsel nach Japan, um sich dort die Unterschrift Kubos abzuholen.

„Bisher hatte er in Europa immer nur eine Saison an einem Standort gespielt. Insofern ist es etwas Besonderes, dass er jetzt ein weiteres Jahr bei uns bleibt“, sagt Wohlgemuth, der Kubo erneut für das jeweils zweite Spiel eines Doppelspieltages als Werfer einplant. Hier dürfen auch Nicht-Europäer auf dieser wichtigsten Position eingesetzt werden. „Ich denke, dass die japanische Community hier in Hamburg ein wichtiger Faktor war“, sagt Wohlgemuth.

Pitcher, Catcher und Shortstop neu verpflichtet

Für das jeweils erste Spiel kommen erneut der aus den eigenen Reihen stammende, deutsche Nationalspieler Simon Bäumer (21) und der neu verpflichtete Schweizer Nationalspieler Livio Bundi in Betracht. Der 23-Jährige ist nach Hamburg gezogen, um hier sein Studium fortzusetzen, kann auch im Outfield eingesetzt werden und ist somit in der Offensive auch als Schlagmann vorgesehen.

Für die strategisch wichtige Position des Catchers konnten die Stealers den schwedischen Nationalspieler Oskar Jerfsten (22) an Land ziehen. Bei der Europameisterschaft 2023 in Tschechien konnte er auch in der Offensive voll überzeugen.

Gleiches versprechen sich die Stealers vom US-Amerikaner Cory Acton (24), der als Shortstop eine ebenso bedeutende Rolle in der Feldverteidigung einnehmen soll. Die Liste der Zugänge vervollständigt der vielseitig einsetzbare Robert Dröge vom Nordrivalen Dohren Wild Farmers (Landkreis Harburg)

Weiterhin zum Team gehören auch der starke Outfielder Kevin van Meensel (23) sowie Urgestein und Kapitän Brehan Murphy (46), der in der vergangenen Saison immer noch zu den Leistungsträgern gehörte.

Hamburg Stealers: Erste Heimspiele gegen Bonn

In der neuen Saison werden nach dem Rückzug der Berlin Flamingos nur noch fünf Mannschaften in der Bundesliga Nord antreten. Die ersten der insgesamt 24 Punktspiele bestreiten die Stealers am 6. und 7. April (jeweils 13 Uhr) bei den Dohren Wild Farmers, ehe am 13. und 14. April (jeweils 13 Uhr) die ersten Heimspiele gegen Nordmeister Bonn Capitals auf dem Programm stehen.