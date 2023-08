Baseball: Dohren Wild Farmers feiern einen historischen Erfolg

Dohren. Der Trainer hatte da so ein Gefühl. „Wir wollen ihnen einen heißen Tanz liefern und sie richtig ärgern“, sagte Pedro Fernandez Ruiz vor Beginn der Play-offs in der Baseball-Bundesliga. Und der Trainer der Dohren Wild Farmers schob nach: „Ich bin kein Verlierer-Typ!“ Wenige Tage später darf „Patico“ einen Meilenstein in der fast 30-jährigen Geschichte der Baseballabteilung des SV Dohren für sich in Anspruch nehmen. Erstmals überhaupt ist den Wild Farmers ein Sieg in den Bundesliga-Play-offs gelungen.

Damit war aufgrund der auf dem Papier eindeutigen Ausgangssituation nicht zu rechnen. Denn im Viertelfinale, das im Modus Best-of-five ausgetragen wird, standen sich der Südmeister, die Heidenheim Heideköpfe, und der Tabellenvierte der Bundesliga-Nord-Staffel, eben diese wilden Landwirte aus dem Landkreis Harburg, gegenüber. Dazu hatte Heidenheim, das in der regulären Saison nur zweimal verlor, in den ersten zwei von maximalen fünf Spielen Heimrecht.

Anfängliche 6:13-Niederlage ist deutlicher als der Spielverlauf

Auch wenn Dohren das erste Match mit 6:13 verlor, deuteten die Gäste an, dass sie an diesem Wochenende in der Lage waren, viele Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen. „Das Ergebnis fiel deutlich höher aus, als das Spiel in Wirklichkeit war“, sagte Pressesprecherin Kirsten Dallmann. Die weite Anreise nach Baden-Württemberg war jedenfalls kein Problem. Bis auf die verletzten Pitcher konnte Coach Fernandez Ruiz auf alle Akteure zählen.

Homerun von Maik Ehmcke schon beim zweiten Pitch

Die Wild Farmers erwischten einen hervorragenden Start. Maik Ehmcke beförderte den Ball schon beim zweiten Pitch über die äußere Feldbegrenzung – Homerun! Weitere Hits folgten, so dass die Gäste aus dem Norden im ersten Inning mit 3:0 führten. Allerdings ließen sich die Heideköpfe nicht aus der Ruhe bringen, drehten die Partie mit fünf Punkten in Folge zu ihren Gunsten (5:3).

Im sechsten von neun Innings glich Dohren zum 6:6 aus, ließ danach aber weitere Hits und Runs der Heideköpfe bis zur 6:13-Niederlage aus Gästesicht zu. „Die Farmers hatten gut gekämpft“, so Dallmann.

Pitcher Roldan Ochoa führt Dohren zum 5:2-Auswärtssieg

Nicht nur ein Fleißbienchen, sondern einen historischen Sieg verdienten sich die Wild Farmers im zweiten Match in Heidenheim. „Den Jungs gelang der große Traum vom ersten Sieg in einer Viertelfinalserie“, geriet Kirsten Dallmann ins Schwärmen. „Sie gewannen dominant mit einem starken Roldan Ochoa als Pitcher, der die Offensive der Heidenheimer im Griff hatte und nur sechs Hits zuließ.“ Beim 5:2-Auswärtssieg überzeugte der Nord-Vierte aus der Nähe von Tostedt mit zwölf Hits.

Damit steht die Viertelfinalserie zwischen Heidenheim und Dohren ausgeglichen (1:1) – und ursprünglich haben die Wild Farmers den (Heim)Vorteil auf ihrer Seite. Bis der Halbfinal-Teilnehmer um die deutsche Baseball-Meisterschaft 2023 feststeht, werden alle weiteren Spiele im Ballpark am Kakenstorfer Weg ausgetragen.

Entscheidung fällt am Sonnabend und Sonntag in Dohren

Spiel drei an diesem Sonnabend, 5. August, um 14 Uhr und Spiel vier am Sonntag, 6. August, um 12 Uhr. Sollte zu diesem Zeitpunkt jeder Verein zwei Spiele gewonnen haben, folgte das fünfte und entscheidende Spiel ebenfalls am Sonntag um 15.30 Uhr in Dohren.

Noch nie waren die Heidenheim Heideköpfe im Dohrener Ballpark, der direkt an Felder grenzt, zu Gast. „Wir freuen uns riesig drauf. Kommt alle vorbei, jede Stimme zählt“, wirbt Kirsten Dallmann um Zuschauer. Recht hat sie, wer will schon den nächsten Meilenstein in der Wild-Farmers-Geschichte versäumen?!