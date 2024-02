Paris. Der Einsatz von Soldaten aus Europa gilt als rote Linie. Der französische Präsident kann sich so eine Eskalation aber vorstellen.

Es wäre eine massive Eskalation im Ukraine-Krieg: der Einsatz von Bodentruppen aus dem Westen. Bislang beschränkt sich die Hilfe Europas und der USA auf Waffenlieferungen und Ausbildung ukrainischer Soldaten. Der Grund liegt auf der Hand. Sollten Nato-Soldatinnen in der Ukraine kämpfen, könnte Russland dies als im schlimmsten Fall als einen Angriff werten – mit unabsehbaren Konsequenzen.

Nicht umsonst hat Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder betont, dass es aus Deutschland keine Soldaten geben werde, zuletzt am Montag. Auch US-Präsident Joe Biden hat mehrfach zu Protokoll gegeben, dass er keine US-Truppen in die Ukraine schicken will. Für die Nato ist so ein Einsatz eine rote Linie. Mehr zum Thema:Was Scholz zögern lässt – Warum ist der Taurus so brisant?

Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron hingegen scheint diese Linie nicht mehr ganz so rot zu sein. Bei einem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs – auch der Kanzler war unter den Anwesenden – in Paris sagte Macron am Montagabend, er schließe den Einsatz von Bodentruppen seitens Frankreich nicht aus. edes Land könne eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden.

Kein Konsens über Einsatz von Bodentruppen

„Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann“, sagte der Präsident auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen. Die Entsendung westlicher Truppen könne „nicht ausgeschlossen“ werden. Macron betonte jedoch, dass es über so eine Eskalation derzeit keinen Konsens gebe und schränkte ein, es sei eine Option unter mehreren.

Wörtlich sagte Macron: „Es gibt heute keinen Konsens darüber, wie Bodentruppen in einer offiziellen, angenommenen und befürworteten Weise entsandt werden können.“ Für die Zukunft solle aber nichts ausgeschlossen werden.

Macron: „Wollen keinen Krieg mit dem russischen Volk“

„Die allgemeine Feststellung heute ist, dass unser aller Sicherheit auf dem Spiel steht“, sagte Macron zum Auftakt der kurzfristig organisierten Konferenz. Das Auftreten Russlands verhärte sich sowohl auf politischer Ebene als auch an der Front in der Ukraine, wo neue russische Angriffe drohten.

Eine russische Niederlage sei nötig für die Stabilität und Sicherheit in Europa. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. „Wir sind dabei, unsere Sicherheit heute und morgen zu gewährleisten“, sagte Macron. „Wir wollen nicht mit dem russischen Volk in einen Krieg treten“, meinte der Präsident auch.

Macron: Koalition will Raketen liefern

Zugleich kündigte Macron an, es sei eine Koalition geschaffen worden, die die Ukraine mit „Mittel- und Langstreckenraketen“ beliefern wolle. Kurzfristig solle außerdem auch aus eigenen Beständen und aus Drittländern zusätzliche Munition für die Ukraine mobilisiert werden.

Bundeskanzler Scholz hatte vor Beginn der Konferenz noch seine ablehnende Haltung zur Entsendung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern bekräftigt.

Eine Lieferung französischer Mirage-Kampfjets sei aktuell nicht beschlossen worden, geprüft werde aber weiterhin, welches französische Militärmaterial der Ukraine helfen könne, sagte Macron.

Europäische Schulden für Rüstungsgüter?

Auf der Konferenz sei beschlossen worden, schneller mehr Hilfe für die Ukraine bereitzustellen, sagte Macron. Frankreich unterstütze zudem Überlegungen, mit gemeinsamen Schulden europäische Rüstungsausgaben angesichts des Ukraine-Kriegs zu finanzieren.

Ähnlich wie in der Corona-Krise seien auch von Russlands Aggression sämtliche europäischen Länder betroffen, was den Sonderweg gemeinsamer Schulden rechtfertige.

Der zu der kurzfristig organisierten Konferenz mit einer Videobotschaft zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte weitere Hilfe gefordert, damit Russland seine Aggression nicht auf weitere Länder ausdehnt. (pcl/AFP/dpa)