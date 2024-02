Berlin. Wenn die Ukraine eine Waffe will, dann den Taurus. Alles über das militärische Objekt der Begierde. Kanzler Scholz stellt sich taub.

Deutschland ist laut Kieler Institut für Weltwirtschaft nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine. Und doch muss sich die Bundesregierung immerzu wegen des einen Systems rechtfertigen, das sie der Ukraine vorenthält: des Taurus. Was kann das Waffensystem? Warum ist es so umstritten? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wer blockiert die Lieferung des Taurus?

Wiewohl die Ampel-Parteien in der vergangenen Woche der Regierung in Kiew „weitreichende Waffen“ zugesichert haben, so kommt eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht infrage. Am Montag hat er auf der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin sein Nein bekräftigt: „Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein.“ Diese Klarheit sei auch erforderlich. „Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun“, sagte er. Klar wurde: Der Taurus ist Chefsache. Scholz sorgt sich, dass Deutschland direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen wird.

Warum ist die Ukraine so scharf auf den Taurus?

Die Regierung in Kiew hat bereits im Mai vergangenen Jahres um die Lieferung gebeten. Grundsätzlich kämpft Präsident Wolodymyr Selenskyi um jede Waffe, jedes Geschoss – und gegen jedes Tabu. Aber beim Taurus geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität, um die Reichweite: rund 500 Kilometer. Der Marschflugkörper hätte für das ukrainische Militär zwei Vorteile. Zum einen würde die Luftwaffe größere Risiken vermeiden. Sie müsste sich nicht auf russisch kontrolliertes Fluggebiet wagen. Dank der Reichweite könnte man die Marschflugkörper aus größerer, sicherer Entfernung abfeuern. Zum anderen könnte sie Ziele hinter der Front, ja auf russischem Staatsgebiet angreifen: Kasernen, Waffendepots, Treibstofflager, Kommandozentralen. Das würde den Nachschub erschweren.

Was spricht neben der Reichweite für den Taurus?

Taurus kann feindliches Radar mit hoher Geschwindigkeit – schätzungsweise 1100 Kilometer in der Stunde – in weniger als 50 Meter Höhe unterfliegen. Sehr schwer zu bekämpfen oder auch nur elektronisch zu stören, denn das System fliegt mit gleich vier voneinander unabhängigen Navigationssystemen. Nicht umsonst gilt es als einer der modernsten Flugkörper der Luftwaffe. Es hat eine enorme Zerstörungskraft, kann auch Bunkeranlagen durchbrechen. Beim Aufschlag sprengt eine Ladung eine Lücke in die Decke/Wand, erst danach explodiert das 480 Kilogramm schwere Sprengkopfsystem Mephisto. Aufgrund dieser Eigenschaft wäre die Ukraine mit dem Taurus in der Lage, die Brücke zur Krim zu zerstören. Das ist der vermeintliche Wirkungstreffer, den die Ukraine herbeisehnt und den Scholz fürchtet, weil er nicht weiß, wie Kremlchef Wladimir Putin darauf reagieren würde.

Die wichtigsten Daten über den Taurus-Marschflugkörper. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Wie findet der Marschflugkörper sein Ziel?

Einmal abgeworfen, fliegt er durch einen Jet-Antrieb eigenständig weiter. Seine Flugroute wird laut Bundeswehr zuvor programmiert. Auf dem Flug orientiert er sich mittels Höhenradar und Infrarotsensoren an Wegmarken wie Brücken oder Flüssen. Am Zielort steigt er hoch, um danach senkrecht in das Objekt einzuschlagen.

Wie teuer ist der Taurus, wie schnell könnte er geliefert werden?

Die Bundeswehr verfügt seit 2005 über das System, schätzungsweise über 600 Marschflugkörper. Davon sollen mindestens 150 einsatzbereit sein. Der Taurus ist übrigens ein Akronym, es steht für „Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System“. Der Taurus ist fünf Meter lang, einen Meter breit und 80 Zentimeter hoch. Er wiegt 1,35 Tonnen. Stückpreis: 950.000 Euro. Gerade hat der Produzent, ein deutsch-schwedisches Unternehmen, beispielsweise Südkorea beliefert. Freilich ist es mit der Lieferung nicht getan: Das Waffensystem muss programmiert und für die ukrainischen Flugzeuge modifiziert werden, etwa auf die F-16, die bald geliefert wird. Auch das Personal müsste geschult werden.

Ließe sich die Reichweite reduzieren?

Das ist technisch machbar. Denkbar ist auch, dass die Ukraine sich verpflichtet, die Waffe zum Beispiel nur an der Front einzusetzen. Aber das wäre militärisch unsinnig. Die Ukraine will die Waffe je gerade, um die russische Logistik hinter der Front präzise treffen zu können. Über Raketen oder Marschflugkörper kürzerer Reichweite verfügt sie längst, etwa die britischen Storm Shadows (in Frankreich als Scalp bezeichnet) oder US-Raketen des Typs Atacms. Es heißt allerdings, dass Franzosen und Briten ihre Marschflugkörper selbst programmieren, also das letzte Wort über die Ziele hätten.

Eskaliert der innenpolitische Streit?

Union und Teile der Grünen und der FDP würden liefern. Die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat – ungewöhnlich genug – neulich sogar im Bundestag zusammen mit der oppositionellen CDU gestimmt. Scholz wiederum glaubt, dass viele Bürger erwarten, „dass der Kanzler die Nerven behält“. Ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger sei skeptisch, ob Deutschland nicht zu viel mache. Scholz bestreitet, dass „Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung“ in Deutschland gemacht werden könnten: „Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat.“ Und: „Das, was andere Länder machen, die andere Traditionen und andere Verfassungsinstitutionen haben, ist etwas, was wir jedenfalls in gleicher Weise nicht tun können.“ Sein Credo: „Wir werden verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato kommt. Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Und dafür stehe ich auch, dass das so ist: dass es keine Verwicklung unseres Landes und der militärischen Strukturen unseres Landes in diesen Krieg gibt.“