Wegner: CDU wird in keinem Bundesland mit AfD koalieren

Berlin. Kai Wegner geht davon aus, dass die CDU in keinem Bundesland mit der AfD koalieren wird. Die aktuellen Politik-News im Blog.

Kai Wegner spricht sich gegen eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD aus

Zehntausende Menschen haben in mehreren Städten in Deutschland gegen rechts demonstriert

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags ruft Bundeskanzler Olaf Scholz zum Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus auf

Bundeswehr: Probleme bei Gewehr lagen an der Munitiont

Forscher sehen Politiker-Teilnahme an Anti-Rechts-Demos kritisch

Mehrheit der Bundesbürger für Verbot von drei AfD-Landesverbänden

Am Wochenende demonstrieren bundesweit wieder zehntausende Menschen gegen rechts – und die AfD. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Osnabrück an die Bürger appelliert, sich entschlossenen für die Demokratie einzusetzen. „Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar“, sagte der gebürtige Osnabrücker und ehemalige Oberbürgermeister der Friedensstadt. Wer die AfD aus Protest wähle, „denen muss klar sein, dass sie Faschisten wählen“, sagte der SPD-Politiker. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ging derweil davon aus, dass die CDU in keinem Bundesland mit der AfD koalieren wird.

Politik-News von 28. Januar – Bartsch: Vorgaben für neue Linken-Gruppe gefährden Oppositionsarbeit

9.35 Uhr: Die Linke beschwert sich über geplante Auflagen für ihre künftige Gruppe im Bundestag. „Besonders zwei Punkte kritisiere ich deutlich, denn sie gefährden relevant unsere Arbeit als parlamentarische Opposition“, sagte der frühere Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht nicht, unser Recht zum Stellen kleiner Anfragen zu beschränken. Die Anzahl darf nicht gedeckelt werden.“ Zudem sei das Recht auf zwei Aktuelle Stunden pro Jahr zu wenig.

Die Linke hatte ihre Bundestagsfraktion Ende 2023 aufgelöst, nachdem zehn Abgeordnete um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht aus der Partei ausgetreten waren. Sowohl die 28 verbliebenen Linken-Abgeordneten als auch die zehn Abgeordneten des neuen Bündnis Sahra Wagenknecht wollen als getrennte Gruppen weitermachen. Ihre künftigen Rechte und finanzielle Ausstattung werden von der Mehrheit des Bundestags in einem Beschluss festgelegt. Dieser könnte Ende der Woche fallen.

Anfragen sind nach Bartschs Worten „eines der wirksamsten Mittel der Oppositionsarbeit“. Damit können Abgeordnete offizielle Auskünfte der Bundesregierung anfordern. Linke haben in dieser Legislatur seit Ende 2021 bis Ende Dezember 2023 nach Bartschs Angaben 966 kleine Anfragen gestellt. In der vergangenen Legislatur waren es binnen vier Jahren mehr als 2800. Die Linke erfragt zum Beispiel regelmäßig Daten zur Entwicklung der Renten und Löhne in Ost und West, zu Rechtsextremismus oder Rüstungsexporten. Mit der Veröffentlichung der Antworten versucht sie, Missstände aufzudecken oder Themen zu setzen.

Der Entwurf der Ampel-Fraktionen sieht vor, die Zahl der Anfragen zu deckeln, und zwar auf „je Kalendermonat eine im Ältestenrat festzulegende Anzahl“. In einem Änderungsantrag fordern Bartsch und andere Linken-Abgeordnete, diese Beschränkung zu kippen und auch mehr Anträge auf Aktuelle Stunden zuzugestehen. „Mindestens diese beiden Punkte sollten geändert werden“, sagte Bartsch. „Ich fordere die Regierungsfraktionen auf, das zu korrigieren.“

Wegner: CDU wird in keinem Bundesland mit AfD koalieren

8.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner geht davon aus, dass die CDU in keinem Bundesland mit der AfD koalieren wird. Beim Berliner Presseball antwortete der CDU-Politiker am Samstag auf die Frage „Können Sie mir garantieren, dass die CDU in keinem Bundesland mit der AfD koaliert?“ kurz und knapp: „Ja.“

Zuvor hatte Wegner auf der Veranstaltung dafür geworben, für die Demokratie und die Freiheit einzustehen. „Hass, Hetze, Ausgrenzung waren noch nie gute Antworten auf Herausforderungen und Probleme. Lassen Sie uns für unsere Demokratie aufstehen. Nichts ist wichtiger in diesen Tagen, als das zu tun“, sagte Wegner. Auch die Pressefreiheit sei ein hohes Gut, eine tragende und wichtige Säule der Demokratie. „Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit uns gemeinsam erhalten bleibt“, so Wegner.

Politik-News von 27. Januar – Europawahl: SPD fordert von Union auch in EU Brandmauer zu Rechtsextremisten

18.30 Uhr: Vor dem SPD-Europaparteitag hat Vizeparteichef Achim Post die Union aufgefordert, sich eindeutig von der Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien in Europa zu distanzieren. „Die Europawahl könnte die extremen Rechten im Europaparlament stärken“, sagte Post unserer Redaktion. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber und CDU-Chef Friedrich Merz müssten vor der Wahl klarmachen, dass die EVP nicht für Bündnisse oder andere Formen der Kooperation mit Rechtsextremen bereitstehe. „Die Brandmauer muss auch in Europa hochgezogen werden“, forderte Post. „Manfred Weber und die Europäische Volkspartei dürfen nicht als Brandbeschleuniger wirken.“

Ihn beunruhige die Rolle von Manfred Weber als EVP-Chef, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende. Weber sei „sehr offen“ für Bündnisse von Schwesterparteien der Union mit Rechtsradikalen. Die Beispiele habe es in Finnland, Schweden, Italien oder Spanien gegeben. „Das muss aufhören. Hier erwarte ich auch von Friedrich Merz ein glasklares Bekenntnis“, verlangte Post. „Es passt nicht zusammen, wenn er die Brandmauer beschwört, während die europäische Parteienfamilie von CDU und CSU mit Rechtsextremen in Europa kooperiert. Bündnisse mit Rechtsradikalen darf man weder in den Kommunen eingehen noch im Land, im Bund oder in Europa.“

Die SPD kommt am Sonntag in Berlin zu einer Delegiertenkonferenz zusammen. Dort soll die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, zur Spitzenkandidatin für die Wahl des EU-Parlaments am 9. Juni gewählt werden.

Zehntausende Menschen protestieren erneut gegen Rechtsextremismus

16:03 Uhr: In Deutschland haben am Samstag erneut Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. In Osnabrück rief Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dazu auf, sich entschlossen für die Demokratie einzusetzen. „Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar“, sagte er. Auch in Kiel, Frankfurt an der Oder, Lübeck und Düsseldorf gingen jeweils Tausende Menschen auf die Straße.

An der von der SPD initiierten Demonstration in Osnabrück beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 25.000 Bürgerinnen und Bürger. Vor ihnen kritisierte Verteidigungsminister Pistorius die AfD mit scharfen Worten. Wer die AfD aus Protest wähle, „denen muss klar sein, dass sie Faschisten wählen“, sagte der gebürtige Osnabrücker und ehemalige Oberbürgermeister der Friedensstadt.

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, spricht bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus. © DPA Images | Friso Gentsch

Die Demokratie der Weimarer Republik sei nicht zugrunde gegangen an der Stärke ihrer Feinde, sondern an der Schwäche ihrer Anhänger, warnte Pistorius. „Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie liefert sie den Faschisten aus.“

In Düsseldorf kamen zu einer Demonstration gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus bereits zur Auftaktkundgebung nach Veranstalterangaben Zehntausende Menschen. Aufgerufen hatten die Initiative „Düsseldorf stellt sich quer“, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Düsseldorfer Appell. Es war eine von 30 für Samstag geplanten Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen. Auch in Hessen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen fanden in zahlreichen Städten Demonstrationen statt.

Faeser: Werden Pläne rechtsextremer Netzwerke nicht zulassen

14:46 Uhr: Am Gedenktag für die Opfer des Holocaust hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein entschiedenes Handeln des Staates gegen Pläne von Rechtsextremisten zugesichert. „Keine 80 Jahre nach dem Ende des Hitler-Regimes werden wieder Pläne geschmiedet, Menschen systematisch zu diskriminieren und zu drangsalieren, zu entrechten und zu vertreiben aufgrund ihrer Abstammung, ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer politischen Haltung“, sagte sie am Samstag in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenwalde/Havel. „Wir stehen in der Verantwortung, das nicht zuzulassen.“

Es werde mit allen Mitteln des Rechtsstaats gehandelt, „mit Mitteln des Strafrechts, mit Aufklärung, mit Prävention, in dem wir die beschützen, die jetzt Angst haben, Opfer von rechter Gewalt zu werden“, sagte Faeser. „Sie können sicher sein, dass diese Republik ihnen allen zur Seite steht.“

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat. © DPA Images | Hannes P Albert

Der Schutz der Demokratie sei aber nicht allein die Sache von Staat und Justiz. „Es braucht vor allen Dingen die Demokratinnen und Demokraten, um sie zu verteidigen.“ Deshalb berühre es sie sehr, dass so viele Menschen auf die Straße gingen. Sie zeigten, „wir halten gemeinsam die wichtigste Lehre der deutschen Vergangenheit wach“, sagte die SPD-Politikerin. „Nie wieder“ ist keine Floskel, sie ist unser aller Auftrag.“

Antisemitismusbeauftragter für neue Formen des Holocaust-Gedenkens

9.30 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat neue Formen für das Holocaust-Gedenken angemahnt. „Wir müssen neue Formate finden, um die breite Bevölkerung und insbesondere die junge Generation emotional anzusprechen“, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Es gebe nur noch wenige Überlebende des Holocaust, die persönlich Zeugnis ablegen und von den Verbrechen der Schoah berichten könnten. Erinnerung sei daher eine Herausforderung, sagte Klein.

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen. Gedenkstätten müssten etwa „digitaler und auch mobiler werden, um gerade junge Menschen da „abzuholen“, wo sie sich gerne aufhalten - und zwar nicht nur in den Sozialen Medien, sondern auch ganz real im Sportverein oder in der Musikschule“, sagte Klein. Betreiber der Einrichtungen bräuchten hierzu ein verlässliches Maß an Planungssicherheit. Hier müsse der Staat noch besser werden.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht beim Gedenken auch eine Verantwortung bei den Schulen. „Wir müssen die Erinnerung an den Holocaust lebendig halten, gerade in Schulen. Dafür sind engagierte Lehrkräfte und zeitgemäße Zugänge wie durch soziale Medien zentral“, sagte sie den Funke-Zeitungen. Es sei beschämend, wie massiv und ungeniert sich der Antisemitismus in Deutschland zeige. „Auf Straßen, in sozialen Medien, Universitäten und Schulen: Überall begegnet uns Hass auf Jüdinnen und Juden.“ Die Gesellschaft müsse sich dem entgegenstellen.

Der Antisemitismusbeauftragte Klein sprach sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ dafür aus, Lehrer besser auf den Umgang mit Antisemitismus und dem Nahostkonflikt vorzubereiten. „Das Lehramtsstudium sollte nur abgeschlossen werden, wenn genug Veranstaltungen zu dem Thema besucht worden sind.“ Zwar gebe es eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und dem Zentralrat der Juden, diese müsse allerdings auch umgesetzt werden.

Baerbock zum Holocaust-Gedenktag: „Nie wieder ist jetzt“

8.30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags dazu aufgerufen, die Lehren aus den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu ziehen. „Nazi-Deutschland hat alle Wunder erstickt und die Welt in den Abgrund der Menschlichkeit schauen lassen. Es ist an uns Lebenden, aus der Verantwortung für unsere Vergangenheit heraus unsere Gegenwart zu gestalten“, erklärte Baerbock am Samstag im Onlinedienst X, ehemals Twitter. „Nie wieder ist jetzt.“

Am Samstag wird international der Opfer des Holocaust gedacht. In Deutschland ist der Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag. Er erinnert an die Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945. In der Bundesrepublik sind zahlreiche Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen geplant.

Zugleich finden am Samstag in zahlreichen deutschen Städten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Anlass sind Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmern, die über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte beraten haben sollen.

Holocaust-Gedenken: Scholz ruft zu Kampf gegen Menschenhass auf

8.00 Uhr: Anlässlich des Holocaust-Gedenktags ruft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus auf. „“Nie wieder“ ist jeden Tag“, sagt er in seinem wöchentlichen Video „Kanzler kompakt“, das am Samstag veröffentlicht wird. „Der 27. Januar ruft uns zu: Bleibt sichtbar! Bleibt hörbar! Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Menschenhass – und für unsere Demokratie.“

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen. Die Vereinten Nationen haben im Oktober 2005 den 27. Januar zum Holocaust-Gedenktag ausgerufen.

Scholz betont in dem Video, dass die heutige Demokratie auf dem zentralen Bekenntnis „Nie wieder“ gründe. „Nie wieder Ausgrenzung und Entrechtung, nie wieder Rassenideologie und Entmenschlichung, nie wieder Diktatur.“ Dafür zu sorgen sei die zentrale Aufgabe des Staates. „Deswegen bekämpfen wir jede Form von Antisemitismus, Terrorpropaganda und Menschenfeindlichkeit.“

Der Kanzler begrüßt nochmals das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem in dieser Woche der früheren NPD (heute Die Heimat) die Finanzierung entzogen wurde. Und er begrüßt die zahlreichen Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus der letzten Tage und Wochen. „Unser Land ist gerade auf den Beinen. Millionen Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Straße.“ Es sei der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten, der die Demokratie stark mache, betont er. Das „Nie wieder“ fordere die Wachsamkeit aller. „Unsere Demokratie ist nicht gottgegeben. Sie ist menschengemacht. Sie ist stark, wenn wir sie unterstützen. Und sie braucht uns, wenn sie angegriffen wird.“ Neonazi-Netzwerke und die Ausbreitung des Rechtspopulismus seien keine Fügung, die man einfach hinnehmen müsse.

Politik-News von 26. Januar: Pistorius lässt Kritik an Sturmgewehr zurückweisen

16.41 Uhr: Das Verteidigungsministerium hat Kritik aus dem Bundesrechnungshof an Schusstests mit dem neuen Sturmgewehr für die Bundeswehr zurückgewiesen. „Die Anforderungen an den Hersteller, damit er die Vorgaben erfüllen kann, wurden nicht gesenkt“, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Auch falle das sogenannte G95 des Herstellers Heckler & Koch bei der Präzision nicht durch.

Nachdem die Waffe Auswahltests erfolgreich bestanden habe, müsse das Gewehr derzeit unter Truppenbedingungen beweisen, dass es die Bedingung erfülle, sagte der Sprecher. Bei diesen Tests habe es Abweichungen gegeben und so sei gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Hersteller auf Präzisionsmunition zurückgegriffen worden. Ziel sei es auszuschließen, dass bei den Versuchen andere Faktoren als das Gewehr selbst gemessen werden, also nicht etwa Eigenschaften der Munition. Dazu komme, dass derzeit auch auf einen Munitionstyp mit umweltfreundlicheren Chemikalien umgestellt werde.

Laut Medienberichten hatte der Bundesrechnungshof Ungereimtheiten bei Schusstests gerügt. Um das Vorläufermodell G36 hatte sich 2012 eine Affäre entwickelt, die mit Hinweisen auf Probleme mit der Treffgenauigkeit begonnen hatte. Vor Gericht wurde festgestellt, dass die Waffe für den konstruierten Zweck funktionierte.

Bartsch über Wagenknecht-Partei: „Medienhype wird abebben“

9.50 Uhr: Vor dem ersten Parteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Samstag in Berlin hat der frühere Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch seine Partei zur Gelassenheit aufgerufen. „Der gegenwärtige Medienhype wird abebben“, sagte Bartsch der „Rheinischen Post“ vom Freitag. „Die Wahrheit wird auf dem Platz sein, sprich insbesondere bei den Landtagswahlen im Osten und bei den anstehenden Kommunalwahlen.“

In welche Richtung sich das BSW entwickeln werde, sei noch unklar, ergänzte Bartsch. „Wir werden das interessiert beobachten.“ Fest stehe allerdings, dass die Linke die einzige Partei in Deutschland bleibe, „die weiter linke Politik in Kommunen, in Ländern, in Landesregierungen und im Bundestag macht“, betonte der Linken-Politiker.

Wagenknecht und ihre Mitstreiter hatten die Linke verlassen und Mitte Januar das BSW gegründet. Dadurch verlor die Linke auch ihren Fraktionsstatus im Bundestag. Am Samstag soll die Partei zu ihrem ersten Parteitag zusammenkommen. Auf der eintägigen Veranstaltung soll zunächst der Parteivorstand gewählt werden, den Vorsitz sollen Wagenknecht und die frühere Linken-Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali übernehmen. Am Samstagnachmittag will die Partei dann ihr Programm zur Europawahl am 9. Juni beschließen und ihre Europaliste aufstellen.

Der Linken-Politiker Bartsch sitzt seit 2005 im Bundestag und war seit 2019 bis zur Auflösung seiner Fraktion im Dezember 2023 gemeinsam mit Mohamed Ali Co-Vorsitzender. Zwischen 2015 und 2019 führte er gemeinsam mit Wagenknecht die Fraktion. Im September finden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg statt. Zuvor stehen im Mai und Juni Kommunalwahlen in neun Bundesländern sowie die Europawahl an. Am 11. Februar wird in Teilen Berlins die Bundestagswahl von 2021 wiederholt.

Gesamtmetall-Präsident fordert Debatte über Rückkehr zur Atomkraft

9.00 Uhr: Vor dem Hintergrund hoher Energiepreise in Deutschland hat der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, eine Debatte über die Rückkehr zur Atomkraft gefordert. Er habe „ehrlich gesagt das Vertrauen darin verloren“, dass sich das Problem durch erneuerbare Energien so schnell lösen lasse wie es erforderlich wäre, sagte Wolf am Freitag im „Morgenmagazin“ des ZDF. „Deshalb treten wir auch klar dafür ein, dass wir noch einmal über Kernenergie nachdenken.“

In Deutschland wurden im vergangenen April die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet und damit der Atomausstieg vollzogen. Angesichts hoher Energiepreise wird jedoch über eine mögliche Kehrtwende debattiert. Auch die CDU etwa macht sich für eine weitere Nutzung der Atomenergie stark.

Wolf kritisierte zugleich die Politik der Ampel-Koalition. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Rezession, die sich seiner Meinung nach auch im zweiten Halbjahr 2024 fortsetzen werde, sagte er. Allgemein litten Firmen unter „schlechten Rahmenbedingungen“. Neben hohen Energiepreisen zählten dazu Bürokratie sowie zu hohe Unternehmensteuern. Außerdem seien Änderungen in der Bildungspolitik nötig, um mehr qualifizierten Nachwuchs zu finden. „Wir brauchen auf jeden Fall einen Abbau von Bürokratie. Es gibt viel zu viele Vorschriften“, kritisierte Wolf. Allein im Bereich der von seinem Verband vertretenen deutschen Metall- und Elektroindustrie koste das die Firmen jährlich 60 Milliarden Euro. Dieses Geld fehle für Investitionen. Mit Blick auf die Gesamtlage der Wirtschaft sei es „mittlerweile fünf nach Zwölf“.

Habeck fordert rasche Einigung der Regierung auf Kraftwerksstrategie

8.25 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine baldige Einigung innerhalb der Bundesregierung auf die geplante Kraftwerksstrategie gefordert. „Wir sind noch im Zeitplan, aber es wäre gut, wenn wir jetzt auch zu Potte kommen“, sagte Habeck am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Ziel sei es, dass die Kraftwerke in sechs Jahren einsatzfähig seien.

Die Kraftwerkstrategie solle verhindern, dass Deutschland in den 2030er Jahren in eine Situation komme, „wie ich sie jetzt vorgefunden habe: tolle Pläne, aber keine Technik, tolle Ausstiegspläne, aber keine Netze, tolle Erneuerbaren-Pläne, aber keine Erneuerbaren“, sagte Habeck. „Dafür dient die Kraftwerksstrategie und wir werden uns bald einigen.“

In Deutschland sollen nach dem Willen der Bundesregierung in den kommenden Jahren dutzende neue Gaskraftwerke entstehen, die perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden können. Sie sollen immer dann hochgefahren werden, wenn die aktuelle Stromproduktion durch Wind und Sonne nicht ausreicht. Die Funktion übernehmen bisher noch Kohle- und Gaskraftwerke. Durch die Strategie soll auch die Abhängigkeit von importiertem fossilem Gas weiter reduziert werden.

Kritik am Tempo des Erneuerbaren-Ausbaus wies Habeck zurück. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien läuft nicht nur relativ gut, er läuft wirklich richtig gut, und auch die Produktion übertrifft im Grunde die Erwartungen“, sagte Habeck im ZDF. Deutschland sei auf Kurs, „das ist eine gigantische Kraftanstrengung“.

Berichte: Bundesrechnungshof rügt Schusstests für neues Sturmgewehr

8.19 Uhr: Der Bundesrechnungshof kritisiert laut Medienberichten Ungereimtheiten bei Schusstests mit dem neuen Sturmgewehr für die Bundeswehr. Das Beschaffungsamt (BAAINBw) in Koblenz habe sich darauf eingelassen, Prüfungen statt mit der Gefechtsmunition mit ziviler Munition zu schießen, berichtete der „Spiegel“ unter Berufung auf einen Bericht der Prüfer. So sei „nicht mehr sichergestellt, dass die Präzisionsanforderungen der Truppe erfüllt werden“ und das Beschaffungsamt habe „die Nachweispflichten des Waffenherstellers zum Nachteil der Bundeswehr vereinfacht“, so die Prüfer weiter. Auch die „Bild“ berichtete über das Thema.

Untersuchungen der Bundeswehr unter Laborbedingungen hätten gezeigt, „dass das Sturmgewehr Präzisionsanforderungen der Nutzer mit der eingeführten Gefechtsmunition nicht erfüllt“, wird aus dem Schreiben des Rechnungshofes weiter zitiert. Auch habe Hersteller Heckler & Koch zwischen den einzelnen Feuerstößen mehr Pausen einlegen und die Schusstests nicht unter extremen kalten und heißen Temperaturen durchführen wollen, so der „Spiegel“.

Das neue Sturmgewehr wird von Heckler & Koch geliefert. Um das Vorläufermodell G36 hatte sich 2012 eine Affäre entwickelt, die mit Hinweisen auf Probleme mit der Treffgenauigkeit begonnen hatte. Späteren amtlichen Untersuchungen zufolge traten diese nach zu langen Schussfolgen oder auch unter Hitzeeinwirkung als Folge thermischer Überlastung auf. Vor Gericht wurde - vereinfacht gesagt - festgestellt, dass die Waffe für den konstruierten Zweck funktioniert und die Bundeswehr erhielt, was sie bestellt hat. Von den Soldaten in Deutschland und in andere Staaten ist die Waffe bis heute geschätzt. Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte dennoch 2015 entschieden, das G36 auszumustern.

Lindner fordert Nullrunde bei Bürgergeld für 2025

8.10 Uhr: Beim Bürgergeld sollte es nach Ansicht von Finanzminister Christian Lindner im kommenden Jahr eine Nullrunde geben. Der Regelsatz sei zum 1. Januar dieses Jahres sehr stark gestiegen, sagte der FDP-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Ich sage, er ist überproportional stark gestiegen, denn als er festgelegt worden ist, ist man von einer ganz anderen Inflationsrate für den Januar 2024 ausgegangen.“ Die Konsequenz werde nach seiner Erwartung sein, dass es zum 1. Januar 2025 eine Nullrunde geben werde, „um die überproportionale Erhöhung wieder einzuarbeiten.“

Das Bürgergeld ist zu Jahresbeginn im Vergleich zu 2023 im Schnitt um rund zwölf Prozent gestiegen. Für Alleinstehende bedeutet das ein Plus von 61 auf 563 Euro im Monat. Erwachsene, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, bekommen 506 Euro. Für Kinder und Jugendliche liegen die Sätze je nach Alter zwischen 357 und 471 Euro.

Hintergrund der Erhöhung sind gestiegene Lebenshaltungskosten, die bei der Berechnung der Regelsätze berücksichtigt werden. Der Regelsatz für das Bürgergeld wird jährlich an Preise und Löhne angepasst und berücksichtigt auch die Inflation. Lindner hatte zuletzt gefordert, die Methode zur Berechnung des Bürgergeldes zu überprüfen, damit die Inflation nicht überschätzt werde.

24.01.2024, Berlin: Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen. © DPA Images | Kay Nietfeld

Verbände der Lebensmittelbranche fordern Kurswechsel der Politik

8.02 Uhr: Mehrere Verbände der deutschen Lebensmittelbranche fordern einen Kurswechsel in der Agrar- und Ernährungspolitik. „In der Lebensmittelkette herrscht große Einigkeit, dass fundamentale Fehlentscheidungen die Branche in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem des Deutschen Bauernverbands, des Handelsverbands Deutschland, der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Lebensmittelverbands Deutschland. Gefordert seien „Pragmatismus, Entbürokratisierung und die Rücknahme von Entscheidungen, die die Landwirtschaft und die gesamte Ernährungsbranche ausbremsen.“

Die Verbände kündigten an, kurzfristig Maßnahmen vorzuschlagen. Ziel sei, „die deutsche Land- und Lebensmittelwirtschaft zu stärken und so die Ernährungssicherheit zu bezahlbaren Preisen zu gewährleisten“, heißt es in der Positionierung, die am Rande der Agrarmesse Grüne Woche formuliert wurde. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Gegen Subventionskürzungen bei der Landwirtschaft gibt es seit Wochen bundesweite Bauernproteste. Die Ampel-Koalition hat die Sparpläne für den Haushalt 2024 bereits abgeschwächt. Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern schrittweise auslaufen. Der Bauernverband fordert die Rücknahme der Pläne. Für diesen Freitag sind weitere Protestaktionen angekündigt.

GDL-Streik: Bahn-Beaufragter fordert Gesprächsbereitschaft

7.59 Uhr: Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, hat mit Blick auf den Lokführerstreik und den Tarifkonflikt bei der Bahn „auf allen Seiten“ Gesprächsbereitschaft gefordert. „Niemand darf am Verhandlungstisch auf Maximalpositionen beharren“, sagte der Verkehrsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Am Ende sind die Deutsche Bahn und ihre Mitarbeiter gleichermaßen auf die gesellschaftliche Akzeptanz des Verkehrsträgers Schiene angewiesen. Gerade der Hochlauf der Steuerzahlergelder für Erhalt und Ausbau des Schienennetzes hängt hiervon direkt ab.“

Der Tarifstreit dürfe nicht weiter auf dem Rücken der hart arbeitenden Gesellschaft ausgetragen werden. „Unsere Volkswirtschaft ist auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen“, so Theurer. „Arbeitnehmer müssen zum Arbeitsplatz, Güter zu den Kunden und Vorprodukte zu Unternehmen kommen. Deutschland ist nicht in der Lage, sich das Lahmlegen des Verkehrsträgers Schiene dauerhaft leisten zu können.“

Die Lokführergewerkschaft bestreikt seit dem frühen Mittwochmorgen den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr hat der Arbeitskampf bereits am Dienstagabend begonnen. Der Ausstand soll bis Montagabend dauern.

Forscher sehen Politiker-Teilnahme an Anti-Rechts-Demos kritisch

7.50 Uhr: Die Teilnahme bekannter Politiker bei den aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sieht der politische Soziologe Rüdiger Schmitt-Beck kritisch. „Die Mobilisierung der Protestbewegung erfolgt außerhalb der Parteien, aus der Zivilgesellschaft heraus“, sagte der Wissenschaftler von der Universität Mannheim der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Politiker sollten nicht versuchen, die Proteste in der Hoffnung auf Wählerstimmen zu kapern und keinesfalls sollten dort Parteisymbole auftauchen, erklärte Schmitt-Beck. „Das würde nur der AfD Munition geben, diese Proteste als Fortsetzung des Wahlkampfs mit anderen Mitteln zu beschreiben.“ Zudem genössen die Parteien nicht das allergrößte Ansehen und der Union gelinge es in der Opposition nur begrenzt, von der Unbeliebtheit der Ampel-Parteien zu profitieren.

Auch der Protestforscher Peter Ullrich von der Technischen Universität Berlin blickt skeptisch auf das Thema - wenn auch aus anderen Gründen. „Ich finde es zweischneidig, wenn zum Beispiel Olaf Scholz auf so eine Demo geht, obwohl die Bundesregierung das Narrativ einer immensen Migrationskrise ja selbst erzählt und massive Verschärfungen des Asylrechts betrieben hat“, sagte er über den Kanzler.

Die Protestbewegung sei nach allem, was man wisse, vielfältig. „Man kann aber davon ausgehen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von den jeweiligen Positionen nicht in Migration das überragende Problem sehen und dass sie die Untergangserzählungen der AfD nicht teilen.“ Lesen Sie auch:„Die Demonstrationen können Teil der AfD radikalisieren“

HANDOUT - 24.01.2024, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hält bei einer Demo gegen die AfD ein Handylicht hoch. (zu dpa: «NRW-Ministerpräsident Wüst beteiligt sich an Demo gegen AfD») Foto: Bernd Thissen/Land NRW/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © DPA Images | Bernd Thissen

Experte: Demonstrationen könnten zu neuen Bewegungen führen

7.35 Uhr: Die anhaltenden Massenproteste gegen Rechtsextremismus in Deutschland bieten nach Ansicht des Politikpsychologen Thomas Kliche Potenzial für grundlegende politische Änderungen. Die Proteste unterschieden sich deutlich von früheren politischen Bewegungen, sagte der Professor für Bildungsmanagement an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal der Deutschen Presse-Agentur. „Diese neue Bewegung ist breit, bunt, vielfältig, spontan - und Demokratie ist ihr ein Kernanliegen.“ Die aktuellen Proteste könnten auch eine Antwort auf die in der Gesellschaft vorhandene Polarisierung sein und dazu beitragen, die politische Mitte zu stärken und neue Parteien entstehen zu lassen.

Als kurzfristige Auswirkung hält der Politikpsychologe eine höhere Beteiligung an Wahlen und mehr Zustimmung für demokratische Parteien für wahrscheinlich. „Langfristig wächst aber die Einsicht, dass diese Parteien seit 20 Jahren genauso den Kopf in den Sand gesteckt haben wie die Mehrheit der Bevölkerung.“ Wenn aus den Protesten eine soziale Bewegung entstehe, könne es auch neue Parteien geben.

Umfrage: Europawahlen sind fast so wichtig wie Bundestagswahlen

7.30 Uhr: Die Wahlen des Europaparlaments sind den Wählern in Deutschland laut einer Umfrage fast so wichtig wie die Bundestagswahlen. In der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov stuften 22 Prozent der fast 2300 Befragten die Europawahlen als bedeutsamer im Vergleich zu den Bundestagswahlen ein. 24 Prozent finden dagegen die Wahlen des deutschen Parlaments wichtiger. 43 Prozent messen beiden Wahlen die gleiche Bedeutung zu.

Im Vergleich zu den Landtagswahlen werden die Europawahlen als etwas wichtiger wahrgenommen. 22 Prozent finden sie bedeutsamer, 21 Prozent stufen die Wahlen der Landesparlamente als wichtiger ein. 46 Prozent sagen, beide Wahlen seien gleich wichtig. 27 Prozent halten die Europawahlen auch für wichtiger als die Kommunalwahlen. 23 Prozent messen dagegen den Wahlen in Städten und Kreisen eine größere Bedeutung zu. 39 Prozent halten beides für gleich wichtig.

Am 9. Juni findet die nächste Europawahl statt. Am Wochenende werden SPD, FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht dafür ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten küren.

Umfrage: Bahnstreik betrifft nur ein Viertel der Bürger

7.22 Uhr: Zum Lokführerstreik der Gewerkschaft GDL haben zwar viele Menschen eine Meinung - betroffen von dem Ausstand auf der Schiene sind einer Umfrage zufolge aber nur wenige. Lediglich jeder fünfte Befragte spürt die Auswirkungen des laufenden Arbeitskampfs der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), wie bei einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur herauskam. Mehr als 75 Prozent betrifft der Streik hingegen nicht. Für die Umfrage hat das Institut zwischen dem 23. und 25. Januar rund 2000 Menschen befragt. Sie ist repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren.

Selbst wenn sich der Tarifstreit noch über Wochen hinziehen sollte, betrifft das nur eine Minderheit der Befragten. Mehr als zwei Drittel gab hingegen an, in den nächsten Wochen keine Bahnreise geplant zu haben und somit von möglichen weiteren Streiks nicht beeinflusst zu sein.

Von den aktuell Betroffenen gaben jeweils ein knappes Drittel an, Freizeittermine aufgrund des Streiks abgesagt zu haben beziehungsweise an der geplanten Reise festzuhalten, dafür aber ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Rund ein Viertel hat die Reisepläne vor oder nach den aktuellen Streik verschoben. Ein weiteres Viertel musste dienstliche Termine absagen.

Die Zahlen spiegeln das generelle Verkehrsverhalten der Bürgerinnen und Bürger wider. Lediglich rund ein Fünftel der gesamten Verkehrsleistung in Deutschland entfiel laut Umweltbundesamt in den vergangenen Jahren auf den sogenannten Umweltverbund, zu dem auch die Bahn gehört. Es fahren also deutlich weniger Menschen regelmäßig mit dem Zug als mit dem Auto. Obwohl nur eine Minderheit vom Streik der GDL betroffen ist, lehnt eine deutliche Mehrheit den Arbeitskampf laut Umfrage ab. Mehr als 60 Prozent der Befragten haben eher kein oder überhaupt kein Verständnis für die Maßnahmen.

26.01.2024, Bremen: "Streikinformation" steht auf einem Aufsteller vor dem DB-Infostand. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivf·hrer (GDL) hat zu einem weiteren mehrt·ägigen Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Es ist der vierte und mit Abstand l·ängste Arbeitskampf im laufenden Tarifstreit bei der Deutschen Bahn. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © DPA Images | Sina Schuldt

SPD-Spitzenkandidatin: Rechtsextremismus „Kernfrage“ bei Europawahl

7.18 Uhr: Die designierte SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley sieht den Kampf gegen Rechtsextremismus als zentrales Thema des bevorstehenden Europa-Wahlkampfes. „Das wird eine Kernfrage dieses Wahlkampfs sein. Die Bevölkerung stimmt darüber ja jetzt schon mit den Füßen ab“, sagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments der Deutschen Presse-Agentur. Die frühere Bundesministerin erwartet auch eine hohe Wahlbeteiligung. „Ich hoffe sehr, dass die Debatte über Rechtsextremismus wie ein Weckruf für die Wahl wirkt.“

Die SPD will Barley am Sonntag auf einer Delegiertenkonferenz in Berlin zur Spitzenkandidatin für die Wahl des EU-Parlaments am 9. Juni wählen. Die SPD war 2019 mit 15,8 Prozent der Stimmen auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl abgestürzt. Auch damals war Barley Spitzenkandidatin.

Diesmal sei die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Rechtspopulismus noch viel größer als bei vorangegangen Wahlen, sagte Barley der dpa. „Wir müssen ja sehen, dass sich durch diese Regierungsbeteiligungen von Rechtsextremisten in den europäischen Institutionen bereits etwas verändert hat. Der Rat und die Kommission sind jetzt schon davon beeinflusst“, sagte sie. „Deswegen ist es so wichtig, dass beim Europäischen Parlament als einziger Institution, die direkt vom Volk gewählt wird, ein anderes Zeichen gesetzt wird von den Menschen, die eine soziale, demokratische, liberale, progressive Europäische Union wollen.“

Grünen-Chefin Lang will Urwahl zur Kanzlerkandidatur ihrer Partei

7.14 Uhr: Grünen-Chefin Ricarda Lang will die Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur der Parteibasis überlassen. „Wenn es mehr als eine Bewerberin oder einen Bewerber für die Kanzlerkandidatur gibt, werden wir eine Urwahl machen“, sagte Lang den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag.

Die Frage, ob die grünen Regierungsmitglieder Annalena Baerbock und Robert Habeck wie beim letzten Mal die Entscheidung unter sich ausmachen könnten, verneinte Lang: „Die Partei ist in dieser Frage führend. “Mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 sagte Lang: „Unser Führungsanspruch besteht weiter - auch für das Jahr 2025.“ Die Union habe aber gezeigt, „dass es nicht das klügste Konzept ist, Kanzlerdebatten auf offener Bühne zu führen“.

Hessens Regierungschef Rhein fordert Migrationsgipfel mit Scholz

7.08 Uhr: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat ein weiteres Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Migration gefordert. Nach den Beschlüssen von Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vergangenen November sei es an der Zeit, gemeinsam zu prüfen, wie weit diese schon umgesetzt seien, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)(Freitag). Rhein ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

„Deshalb habe ich den Bundeskanzler in einem Brief darum gebeten, möglichst rasch zu einer Sonder-MPK zur Flüchtlingspolitik in Berlin zusammenzukommen“, ergänzte Rhein. Ein solches Treffen sei Anfang November klar miteinander vereinbart worden. „Deshalb habe ich den Bundeskanzler in einem Brief darum gebeten, möglichst rasch zu einer Sonder-MPK zur Flüchtlingspolitik in Berlin zusammenzukommen“, ergänzte Rhein. Ein solches Treffen sei Anfang November klar miteinander vereinbart worden.

„Es stellen sich wichtige Fragen, die wir so rasch wie möglich miteinander erörtern sollten“, sagte Rhein. Die Bundesregierung habe zugesagt zu prüfen, ob sich der Schutzstatus von Geflüchteten auch in Transit- oder Drittstaaten feststellen lasse, sagte Hessens Regierungschef weiter. „Ich möchte jetzt wissen: Was hat diese Prüfung ergeben?“

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bekräftigte seine Forderung nach einem solchen Treffen. „Wir brauchen einen Migrationsgipfel - je früher, desto besser“, sagte er dem RND. Die Flüchtlingszahlen würden bald wieder deutlich steigen und die Kommunen seien bereits an der Belastungsgrenze.

Faeser: Finanzströme in rechtsextremen Netzwerken ausleuchten

7.02 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will im Kampf gegen Rechtsextremismus einen verstärkten Fokus auf persönliche und finanzielle Verbindungen in rechtsextremen Kreisen richten. „Es hat für uns hohe Priorität, die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken auszuleuchten und aufzudecken“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) (Freitag).

Faeser zufolge hat der Verfassungsschutz seine Ressourcen und Fähigkeiten für Finanzermittlungen in den letzten eineinhalb Jahren bereits stark ausgebaut. „Wir schauen genau hin, welche Kreise hier am Werk sind: von der Identitären Bewegung bis hinein in die Parteien und Vereine am rechten Rand - und bis zu Unternehmern oder Privatpersonen, die diese mit ihrem Geld fördern“, sagte die Ministerin. „Niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sollte sich darauf verlassen, hierbei unentdeckt zu bleiben.“

Mit Blick auf ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam sagte Faeser: „Dass rechtsextreme Netzwerke Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollen, das ist ein Angriff auf die Menschenwürde und damit auf die Grundfesten unserer Gesellschaft. Hier ging es um rassistische Deportationsfantasien, aber zugleich auch um das Sammeln von Geld, um die dahinterliegenden menschenverachtenden Ideologien weiterzutragen.“

Fachkräftemangel: Baerbock stellt in Kenia baldigen Abschluss von Migrationsabkommen in Aussicht

6.53 Uhr: Bei ihrem Besuch in Kenia hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den baldigen Abschluss eines Migrationsabkommens mit dem ostafrikanischen Land in Aussicht gestellt. Bis zum Sommer solle das Abkommen finalisiert werden, um kenianischen Fachkräften eine Arbeitsaufnahme in Deutschland leichter zu ermöglichen, sagte Baerbock am späten Donnerstagabend nach einem Treffen mit Kenias Präsident William Ruto an dessen Landsitz Sagana Lodge am Mount Kenya.

Dies sei für beide Länder „eine Win-Win-Situation, denn in Kenia gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, und für uns stärken wir so die legale Migration nach Europa“, sagte die Ministerin. „Klar ist: Wir brauchen mehr Fachkräfte in unserem Land in so gut wie allen Bereichen.“

Deutschland bemüht sich derzeit, mit mehreren Ländern Migrationsabkommen abzuschließen. Ziel ist es, gezielt Fachkräfte aus diesen Ländern anzuwerben - zugleich aber auch abgelehnte Asylbewerber leichter dorthin zurückführen zu können. Mit Georgien und Marokko sind derartige Abkommen bereits besiegelt. Es gebe „kaum ein anderes Land in Afrika, mit dem wir so eng und so gut zusammenarbeiten“ wie mit Kenia, sagte Baerbock.

25.01.2024, Kenia, Sagada: Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Außenministerin, gibt ein Pressestatement nach einem Treffen mit dem Präsidenten von Kenia im Garten der Presidetial State Lodge Sagada teil. Im Zentrum der Gespräche Baerbocks in Kenia soll vor dem Hintergrund der aktuellen Kämpfe im Sudan die Frage stehen, wie man internationale Vermittlungsinitiativen besser koordinieren und den Druck auf die Konfliktparteien erhöhen kann. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © DPA Images | Michael Kappeler

Mehr als 25.000 Menschen bei mehreren Demos gegen Rechtsextremismus

6.30 Uhr: Bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sind am Donnerstagabend mehr als 25.000 Menschen an mehreren Orten in Deutschland auf die Straße gegangen. In Wiesbaden kamen nach Polizeiangaben mindestens 12.000 Teilnehmer zusammen.

In Nordrhein-Westfalen gab es mindestens drei Kundgebungen mit insgesamt 15.000 Demonstranten - je 5000 in Hagen, in Siegen und in Mönchengladbach. In Siegen richtete sich die Kundgebung unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ gegen einen parallel stattfindenden Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbands. In Rostock in Mecklenburg-Vorpommern versammelten sich nach vorläufigen Polizeischätzungen am Donnerstag 6500 Menschen in der Innenstadt, um gegen rechts zu demonstrieren. Die Organisatoren sprachen dort von 9500 Teilnehmern, angemeldet gewesen waren 3000.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten nach Polizeiangaben in ganz Deutschland mehr als 900.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie demonstriert. Auch am kommenden Wochenende gibt es wieder überall in Deutschland Kundgebungen deswegen. Auslöser der Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Von der Leyen: Inhalte des Potsdamer Treffens sind „unerträglich“

6.00 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich über die viel diskutierten Inhalte eines Treffens radikaler Rechter im November in Potsdam bestürzt gezeigt. „Was über die rechtsextremen Umtriebe in der Villa in Potsdam bekannt wurde, ist unerträglich“, sagte sie am Donnerstagabend bei der Verleihung des Hamburger Bürgerpreises der CDU im Rathaus der Hansestadt. Die Symbolik des Treffens habe die Menschen aufgeschreckt. „Und am Wochenende sind in Deutschland Hunderttausende dagegen auf die Straße gegangen. Gott sei Dank.“

Neben dem Treffen in Potsdam am 25. November 2023, das vom Medienhaus Correctiv öffentlich gemacht worden war, nannte die CDU-Politikerin in ihrer Rede den russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als Daten, die die Gefährdung der Demokratie unterstrichen. „Die Zeiten sind so, dass wir wieder im Alltag für unsere Demokratie und unsere Werte aufstehen müssen“, sagte von der Leyen. Die Europawahl im Juni sei ein Anlass, das demokratische Fundament der EU zu erneuern. „Machen wir Europa wieder gemeinsam stark“, forderte sie zum Abschluss ihrer Rede.

Mit dem 31. Bürgerpreis wurden am Donnerstag drei Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Den Hauptpreis erhielt in diesem Jahr der ehemalige Landespastor und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Reimers, der als Leiter des Diakonischen Werkes Hamburg unter anderem das Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ gründete. Der Anerkennungspreis ging an Angela Bulut, die Gründerin der Lebensmittelausgabe „Steilshooper Büd‘l“. Mit dem Peter von Zahn Gedächtnispreis für internationales Engagement wurde Sonja Lahnstein-Kandel für ihren Einsatz gegen Antisemitismus ausgezeichnet.

Mehrheit der Bundesbürger für Verbot von drei AfD-Landesverbänden

5.20 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen hielte ein Verbot der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD-Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für sinnvoll. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pollytix im Auftrag der Kampagnenorganisation Campact. Dabei gaben den Angaben zufolge 59 Prozent der befragten Wahlberechtigten an, ein solches Verbot sei aus ihrer Sicht eine „sehr gute Idee“ oder eine „eher gute Idee“. Schlecht oder eher schlecht fänden so ein Verbot 38 Prozent der Bundesbürger.

Die größte Unterstützung für ein Verbot dieser drei ostdeutschen AfD-Landesverbände fanden die Meinungsforscher unter den Anhängern von Grünen und SPD. Etwas weniger Zuspruch für diesen Vorschlag gab es den Angaben zufolge bei denjenigen, die, wenn schon am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, ihr Kreuz bei CDU, CSU, Linke oder FDP machen würden. Von den Anhängern von Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sehen demnach viele ein solches Verbot mit Skepsis. Die befragten AfD-Anhänger waren laut Pollytix fast alle dagegen.

Die Meinungsforscher hatten auch nach einem Bericht des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam im November gefragt, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Knapp vier von fünf Wahlberechtigten haben demnach von den Correctiv-Enthüllungen gehört oder gelesen. 68 Prozent derjenigen, die diese Berichte wahrgenommen hatten, äußerten sich besorgt zu den dort besprochenen Inhalten.

Zuletzt waren in ganz Deutschland wiederholt deutlich mehr Menschen zu Demos gegen Rechtsextremismus gekommen als zuvor angemeldet. © IMAGO/Fotoagentur Nordlicht | IMAGO

Politik-News vom 25. Januar:

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen eindringlich aufgefordert, beim Vorgehen etwa in Chan Junis das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Am Rande ihrer Ostafrika-Reise sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend in Nairobi mit Blick auf die schweren Kämpfe in der Stadt im Süden des Gazastreifens, sie sei „äußerst besorgt über die verzweifelte Lage der Menschen“.

hat Israel angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen eindringlich aufgefordert, beim Vorgehen etwa in Chan Junis das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Am Rande ihrer Ostafrika-Reise sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend in Nairobi mit Blick auf die schweren Kämpfe in der Stadt im Süden des Gazastreifens, sie sei „äußerst besorgt über die verzweifelte Lage der Menschen“. Die europäischen Konservativen haben einen massiven Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auf 30.000 Beamte gefordert. Die Behörde sei „zu klein und mit zu wenig Kompetenzen ausgestattet, um die Außengrenzen alleine zu sichern“, sagte der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), der „Welt am Sonntag“ laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die nötigen Mittel dafür sind im mehrjährigen Haushalt der EU jedoch bisher nicht vorgesehen.

(CSU), der „Welt am Sonntag“ laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die nötigen Mittel dafür sind im mehrjährigen Haushalt der EU jedoch bisher nicht vorgesehen. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will aus der CDU austreten. Er habe entschieden, die Mitgliedschaft in der Partei zu beenden, teilte der Thüringer Politiker am Donnerstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

will aus der CDU austreten. Er habe entschieden, die Mitgliedschaft in der Partei zu beenden, teilte der Thüringer Politiker am Donnerstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die Länder aufgefordert, die Unterrichtsqualität in der Grundschule zu stärken: „Mehr Lehrkräfte im Grundschulbereich eröffnen Raum für einen Qualitätsschub“, sagte die FDP-Politikerin unserer Redaktion.

(FDP) hat die Länder aufgefordert, die Unterrichtsqualität in der Grundschule zu stärken: „Mehr Lehrkräfte im Grundschulbereich eröffnen Raum für einen Qualitätsschub“, sagte die FDP-Politikerin unserer Redaktion. Die Union lehnt die Idee eines Ringtauschs zur Belieferung der mit Marschflugkörpern ab. „Es geht konkret darum, die Ukraine zu befähigen, den Taurus-Marschflugkörper einzusetzen und damit zum militärischen Erfolg beizutragen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, unserer Redaktion.

lehnt die Idee eines Ringtauschs zur Belieferung der mit Marschflugkörpern ab. „Es geht konkret darum, die Ukraine zu befähigen, den Taurus-Marschflugkörper einzusetzen und damit zum militärischen Erfolg beizutragen“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, unserer Redaktion. In Deutschland haben antisemitische Straftaten dramatisch zugenommen. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, sagte am Donnerstag in Berlin, seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober vorigen Jahres habe das Bundeskriminalamt bis zum 22. Januar dieses Jahres 2.249 antisemitische Straftaten erfasst. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden Klein zufolge rund 2.300 antisemitische Straftaten registriert.

registriert. Nach Plagiatsvorwürfen gegen AfD -Chefin Alice Weidel im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit sieht die Universität Bayreuth nicht genügend Hinweise für eine weitere Prüfung. Zwar seien nach Ansicht der Kommission für wissenschaftliche Integrität vereinzelt Zitierfehler in der Arbeit zu finden, teilte die Universität mit. Diese Passagen reichten aber nicht aus, um ein grob fahrlässiges oder absichtliches wissenschaftliches Fehlverhalten zu belegen.

-Chefin Alice Weidel im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit sieht die Universität Bayreuth nicht genügend Hinweise für eine weitere Prüfung. Zwar seien nach Ansicht der Kommission für wissenschaftliche Integrität vereinzelt Zitierfehler in der Arbeit zu finden, teilte die Universität mit. Diese Passagen reichten aber nicht aus, um ein grob fahrlässiges oder absichtliches wissenschaftliches Fehlverhalten zu belegen. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), hat vor Folgen des GDL-Bahnstreiks für die Verkehrswende gewarnt. „Mit ständig neuen und immer längeren Streiks büßt der klimafreundliche Verkehrsträger Schiene zunehmend an Attraktivität ein“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) (Donnerstag). „Jeder, der bisher überlegt hat, vom Auto auf die Bahn umzusteigen, hat nun ein weiteres Gegenargument“, fügte er hinzu. „Das ist ein Spiel mit dem Feuer.“

Politik-News vom 24. Januar:

Will sich Deutschland an einem Ringtausch zur Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine beteiligen? Laut dpa gibt es Überlegungen, Nato-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug würden diese Länder ihre Marschflugkörper in die Ukraine exportieren.

zur Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine beteiligen? Laut dpa gibt es Überlegungen, Nato-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Marschflugkörper der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug würden diese Länder ihre Marschflugkörper in die Ukraine exportieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht sich ein besseres Erscheinungsbild der Bundesregierung. „Hinhören, hingehen, das ist die Botschaft, die ich den politisch Verantwortlichen geben kann“, sagte Steinmeier am Mittwoch in einem Interview mit den ARD-„Tagesthemen“. Zu den Protesten gegen die Politik der „Ampel“ sagte Steinmeier: „Wir alle haben zu lernen, mit Schuldbekenntnissen allein ist es nicht getan.“

der Bundesregierung. „Hinhören, hingehen, das ist die Botschaft, die ich den politisch Verantwortlichen geben kann“, sagte Steinmeier am Mittwoch in einem Interview mit den ARD-„Tagesthemen“. Zu den Protesten gegen die Politik der „Ampel“ sagte Steinmeier: „Wir alle haben zu lernen, mit Schuldbekenntnissen allein ist es nicht getan.“ Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die Bundesregierung angesichts des prognostizierten Fachkräfteengpasses in der Pflege dazu aufgerufen, schnelle Maßnahmen zu ergreifen. Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen seien zwar alarmierend, aber kaum mehr überraschend, sagte die Vorstandsvorsitzende des SoVD, Michaela Engelmeier, dieser Redaktion.

in der Pflege dazu aufgerufen, schnelle Maßnahmen zu ergreifen. Die am Mittwoch vorgelegten Zahlen seien zwar alarmierend, aber kaum mehr überraschend, sagte die Vorstandsvorsitzende des SoVD, Michaela Engelmeier, dieser Redaktion. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Fehler in der Arbeit der Ampel-Koalition eingeräumt. Der SPD-Politiker übte in der Wochenzeitung „Die Zeit“ Selbstkritik . „Leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen, und darauf hätte ich gut verzichten können“, sagte er. Als Kanzler trage er die Verantwortung für die Regierung. „Es wäre also abwegig, zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun.“

. „Leider ist es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen. Das müssen wir uns ankreiden lassen, und darauf hätte ich gut verzichten können“, sagte er. Als Kanzler trage er die Verantwortung für die Regierung. „Es wäre also abwegig, zu sagen, ich hätte nichts damit zu tun.“ Die Arbeitgeber gehen auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung. „Die Unternehmen haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstagabend vor Journalisten. „Es kommt einfach nichts.“ Deutschland müsse wieder funktionieren. Der Wachstumsmotor Deutschlands werde in der EU mehr und mehr zum Bremsklotz, sagte er weiter.

am Dienstagabend vor Journalisten. „Es kommt einfach nichts.“ Deutschland müsse wieder funktionieren. Der Wachstumsmotor Deutschlands werde in der EU mehr und mehr zum Bremsklotz, sagte er weiter. AfD-Chefin Alice Weidel sorgt mit ihren Überlegungen über einen EU-Austritt Deutschlands (Dexit) für heftige Kritik. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagiert. Am Dienstag auf dem Handelsblatt-Energiegipfel sagte Habeck: „Dümmer als zu sagen, Deutschland soll sich aus der EU, aus dem Binnenmarkt (…) verabschieden, kann man Politik nicht denken“, zitiert ihn das „Handelsblatt“.

(Dexit) für heftige Kritik. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagiert. Am Dienstag auf dem Handelsblatt-Energiegipfel sagte Habeck: „Dümmer als zu sagen, Deutschland soll sich aus der EU, aus dem Binnenmarkt (…) verabschieden, kann man Politik nicht denken“, zitiert ihn das „Handelsblatt“. Der Streik bei der Deutschen Bahn (DB) spitzt sich immer weiter zu. Seit Dienstagabend, 18 Uhr, streiken die Lokführer erneut. Die Folgen sind auch für die Wirtschaft verheerend. Nun fordert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Schlichtung des Konfliktes: „Dass nun bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne dass überhaupt miteinander geredet wird, ist inakzeptabel“, sagte Wissing gegenüber der „Bild“. Es sehe immer mehr danach aus, dass der Konflikt völlig festgefahren ist. „Deshalb sollte ein Moderator oder eine Moderatorin eingeschaltet werden. Ich fordere die Tarifparteien auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden oder eine Schlichtung einzuleiten.“

erneut. Die Folgen sind auch für die Wirtschaft verheerend. Nun fordert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Schlichtung des Konfliktes: „Dass nun bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne dass überhaupt miteinander geredet wird, ist inakzeptabel“, sagte Wissing gegenüber der „Bild“. Es sehe immer mehr danach aus, dass der Konflikt völlig festgefahren ist. „Deshalb sollte ein Moderator oder eine Moderatorin eingeschaltet werden. Ich fordere die Tarifparteien auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden oder eine Schlichtung einzuleiten.“ Die Bundesregierung will die Verteidigung der nun auch mit einer Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41, Zubehör- und Ersatzteilpakete sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet

Politik-News vom 23. Januar:

Im laufenden Bahnstreik sieht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Ampel-Regierung am Zug. Sie solle einen Schlichter benennen, um den Streit zu entschärfen. Seit 18 Uhr ist der Güterverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Ab Mittwoch folgt der Personenverkehr.

die Ampel-Regierung am Zug. Sie solle einen benennen, um den Streit zu entschärfen. Seit 18 Uhr ist der Güterverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Ab Mittwoch folgt der Personenverkehr. Das Landgericht Würzburg hat den gegen Auflagen außer Vollzug gesetzten Haftbefehl gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung bestehe keine Gefahr mehr, dass Halemba Beweise manipulieren oder Zeugen beeinflussen könne, teilte das Gericht am Dienstag mit.

aufgehoben. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung bestehe keine Gefahr mehr, dass Halemba Beweise manipulieren oder Zeugen beeinflussen könne, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt eine führende Rolle Deutschlands bei der Kreislaufwirtschaft an. „Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Produkte zu werden“, sagte Scholz anlässlich eines Treffens der Allianz für Transformation am Dienstag in Berlin. Es handelte sich um das vierte Treffen von Bundesregierung und Spitzen aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

bei der Kreislaufwirtschaft an. „Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Produkte zu werden“, sagte Scholz anlässlich eines Treffens der Allianz für Transformation am Dienstag in Berlin. Es handelte sich um das vierte Treffen von Bundesregierung und Spitzen aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könnte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Stopp der staatlichen Parteienfinanzierung der NPD eine „Blaupause für die AfD“ sein. Söder hatte dies schon vor dem Urteil ins Spiel gebracht.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ausschluss der in „Die Heimat“ umbenannten NPD von der Parteienfinanzierung sollte nach der Einschätzung von Ampel-Politikern nicht ohne Weiteres auf die AfD übertragen werden. „Es wäre kontraproduktiv, wenn sich die AfD in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht als Opfer darstellen könnte“, sagte der stellvertretende FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Deswegen müsse ein gerichtliches Verfahren gegen die AfD wohlüberlegt sein.

Politik-News vom 22. Januar:

Alice Weidel ist Fan des Brexits. In der „Financial Times“ spricht sie vom Ausstieg der Briten aus der EU als „absolut richtig“ und als „Modell für Deutschland“ . Würde die AfD in die Regierung kommen, wolle sie das „Demokratiedefizit“ in der EU auflösen. Wenn das nicht funktionieren sollte, solle die deutsche Bevölkerung per Referendum über den Verbleib entscheiden.

. Würde die AfD in die Regierung kommen, wolle sie das „Demokratiedefizit“ in der EU auflösen. Wenn das nicht funktionieren sollte, solle die deutsche Bevölkerung per Referendum über den Verbleib entscheiden. Auch SPD und Grüne halten Streichung von Finanzmitteln für ein Mittel im Umgang mit der AfD. Johannes Fechner, Parlamentarischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, sagte dem „Handelsblatt“, das Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei „ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen“. Dieses Verfahren ist daher auch im Grundgesetz verankert.

für ein Mittel im Umgang mit der AfD. Johannes Fechner, Parlamentarischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, sagte dem „Handelsblatt“, das Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei „ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen“. Dieses Verfahren ist daher auch im Grundgesetz verankert. Aufgrund der Personalknappheit bei der Bundeswehr müssen nicht nur neue Soldaten her – sondern auch neue Ideen. Union und FDP haben eine solche: Soldaten ohne deutschen Pass. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte der „Rheinischen Post“, Deutschland müsse bei der Rekrutierung „deutlich europäischer denken“. Der Militärdienst könne eine Möglichkeit sein, den deutschen Pass schneller zu bekommen

müssen nicht nur neue Soldaten her – sondern auch neue Ideen. Union und FDP haben eine solche: Soldaten ohne deutschen Pass. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte der „Rheinischen Post“, Deutschland müsse bei der Rekrutierung „deutlich europäischer denken“. Der Militärdienst könne eine Möglichkeit sein, den deutschen Pass schneller zu bekommen Ob und wann das Deutschlandticket teurer wird, darüber beraten die Verkehrsminister der Länder. Mehrere Länderverkehrsminister der SPD haben sich im Vorfeld gegen eine Preiserhöhung positioniert. Damit das Deutschlandticket bestehen kann – ob für 49 Euro oder mehr – müssen sich Bund und Länder über die weitere Finanzierung einigen

Politik-News vom 21. Januar:

Zehntausende Menschen sind in Berlin gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Sonntagnachmittag auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag, später zogen viele Menschen bei eisiger Kälte durch das Regierungsviertel.

Der Organisator einer Demonstration gegen rechts in München hat die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Sicherheit der schätzungsweise 80.000 Teilnehmer war nicht mehr zu gewährleisten.

Innenministerin Nancy Faeser ist der Behauptung entgegengetreten, die Ampelkoalition erleichtere den Zugang zum deutschen Pass. „Die Anforderungen sind strenger als bisher: Wer unsere Werte nicht teilt, kann nicht Deutscher werden“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion.

