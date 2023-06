Daniel Günther verteidigt "Layla"-Auftritt: "Wirklich gerne gemacht"

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, steht in seinem Büro in der Staatskanzlei.

Berlin/Kiel. Schlagzeilen machte Daniel Günther zuletzt auf der Kieler Woche, als er ausgelassen den umstrittenen Bierzelt-Hit „Layla“ sang. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident seinen Auftritt – und sagt, wie die Union den Höhenflug der AfD bremsen kann.





Die AfD liegt in Umfragen bei 19 Prozent – und hat jetzt im thüringischen Sonneberg erstmals eine Landratswahl gewonnen. Woher kommt der Zuspruch für eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird?

Daniel Günther: Die Umfragewerte der AfD zeigen auch Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen, die von der Ampelkoalition in Berlin getroffen werden – etwa beim Heizungsgesetz. Da haben sich viele allein gelassen gefühlt mit möglichen Investitionen, die auf sie zukommen. Auch der andauernde Streit und die Vorwürfe innerhalb der Bundesregierung in den vergangenen Monaten haben das Vertrauen in das Regierungshandeln sicher nicht gestärkt. Aber wir als Union müssen uns auch hinterfragen, warum wir von den Verlusten der Ampelparteien nicht stärker profitieren.

Ihr Parteichef Friedrich Merz macht die Gender-Sprache mitverantwortlich für den Aufschwung der AfD.

Günther: Ich glaube, man sollte sich auf die Dinge fokussieren, die die Menschen derzeit massiv in ihrer Lebensgestaltung umtreiben. Bei allem Respekt für Gender-Diskussionen: Entscheidender ist doch, dass Menschen sich überfordert und nicht mitgenommen fühlen von politischen Entscheidungen wie denen zur Wärmeversorgung. Wir als größte Oppositionspartei müssen den Leuten besser erklären, was unsere konkreten Alternativen dazu sind. Und damit enttäuschte Wählerinnen und Wähler für die Union gewinnen, die sich von der Regierung abwenden.

Warum gelingt der Union das bisher nicht?

Günther: Wir werden derzeit nicht als ausreichend bessere Alternative zur Ampel wahrgenommen. Es reicht nicht, überwiegend nur die Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Die Leute haben einen anderen Anspruch an uns als staatstragende Partei. Sie erwarten Vorschläge, wie die CDU die Dinge in den Griff bekommen will. Die richtigen Konzepte dafür haben wir ja auch, aber wir dringen noch nicht ausreichend damit durch.

Also Profil schärfen.

Günther: Es geht darum, Unterschiede deutlich zu machen und unsere Politik zu erklären. Aber in einer Sprache, die den politischen Gegner nicht herabwürdigt. Wir sollten uns in der Sache auseinandersetzen und Dinge nicht unnötig skandalisieren.

Worauf spielen Sie an?

Günther: Es hilft uns nicht, wenn wir Fehler beim Heizungsgesetz dazu nutzen, die Grünen oder ein ganzes Ministerium zu diskreditieren. Wir sollten in der Sprache sauber sein und erklären, was wir anders machen würden.

Die Ampel hat Halbzeit, in zwei Jahren ist wieder Bundestagswahl. Ist Friedrich Merz der natürliche Kanzlerkandidat der Union?

Günther: Wir werden die Frage der Kanzlerkandidatur im Spätsommer 2024 beantworten.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat eigene Ambitionen auf das Kanzleramt erkennen lassen. Wie finden Sie das?

Günther: Hendrik Wüst ist erfolgreicher Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und einer der wichtigsten Köpfe, die wir in der Union haben. Er hat einen sehr klugen Zeitungsbeitrag über den Kurs der Union verfasst, wie wir die breite Volkspartei bleiben, die wir bisher sind.

Merz hat sich darüber geärgert.

Günther: In dem Beitrag steht viel Kluges drin. Die Stärke der CDU liegt auch darin, dass wir starke Köpfe haben, die sich in Debatten einbringen. Das sieht auch Friedrich Merz so.

Wie sehen Ihre eigenen Ambitionen aus? Der „Spiegel“ deutete Ihren vielbeachteten Auftritt auf der Kieler Woche – Sie haben ausgelassen den Bierzelt-Hit „Layla“ gesungen – als Bewerbung für die Kanzlerkandidatur.

Günther: Das ist eine originelle Deutung.

Haben Sie kein Interesse, Olaf Scholz als Bundeskanzler herauszufordern?

Günther: Mir macht die Arbeit in Schleswig-Holstein unglaublich viel Freude. Wir haben mit 43,4 Prozent ein herausragendes Ergebnis geholt, dem ich mich auch verpflichtet fühle. Wir sind gerade ins zweite Jahr der zweiten Wahlperiode gestartet und ich möchte gerne weiter erfolgreicher Ministerpräsident dieser schwarz-grünen Koalition bleiben. Über nichts anderes denke ich nach.

Ihr Platz ist also aktuell in Kiel?

Günther: (lacht) Das ist nicht nur aktuell so.

Verraten Sie uns, was Sie zu dem Auftritt im Bayernzelt der Kieler Woche bewogen hat? Es kommt nicht so oft vor, dass ein Ministerpräsident singt: „Ich hab n’ Puff. Und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“

Günther: In dem Zelt war richtig Partyatmosphäre. Und als die Band mich gebeten hat, auf die Bühne zu kommen und mit ihnen zu singen, habe ich das wirklich gerne gemacht.

„Layla“ ist nicht irgendein Lied, viele empfinden es als sexistisch.

Günther: Wir haben auch andere Lieder gesungen.

Sie waren bei ‚Layla‘ erstaunlich textsicher.

Günther: Der Text ist nicht allzu kompliziert. Es war ein fröhlicher Abend, eine tolle Band und viele Menschen, die einfach nur Spaß gehabt haben.