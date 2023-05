Selenskyj-Besuch: Scharfschützen, Helikopter, Eurofighter – Berlin im Ausnahmezustand

Als der Musikkorps der Bundeswehr die ukrainische Nationalhymne spielt, legt sich Wolodymyr Selenskyj die rechte Hand aufs Herz. Der ukrainische Präsident trägt einen schwarzen Pullover, olivgrüne Militärhosen und schwarze, feste Stiefel.

Die ernste Lage seines Landes ist ihm ins Gesicht geschrieben, als er an der Seite von Olaf Scholz (SPD) vor dem Kanzleramt den roten Teppich abschreitet. Selenskyj geht breitbeinig, die Last auf seinen Schultern ist seiner Körperhaltung anzusehen. Er ist ein Mann im Krieg.

Eurofighter als Eskorte

Die ukrainische Flagge ist im Hof des Kanzleramts gehisst. Sie flattert im Morgenwind leicht hin und her. Die deutsche Flagge flattert auf dem Mast links daneben, die Europafahne zur Rechten. Nach seiner nächtlichen Ankunft in Berlin hatte Selenskyj getwittert, worum es ihm in Deutschland geht: Waffen, Luftverteidigung, Wiederaufbau, EU, Nato, Sicherheit. Die Zukunft und die Sicherheit seines Landes sieht er in Europa, in der Nato.

Selenskyj war um kurz nach Mitternacht in Berlin gelandet. Ein Flieger vom Typ A319 der deutschen Luftwaffe hatte ihn in Rom abgeholt, wo Selenskyj am Samstag Regierungschefin Giorgia Meloni, Staatspräsident Sergio Mattarella und Papst Franziskus getroffen hatte. Im deutschen Luftraum eskortierten zwei Eurofighter der Luftwaffe den Flieger nach Berlin.

Ein Convoi, begleitet von der Kradstreife der Polizei, fährt am Großen Stern vorbei in Richtung Schloss Bellevue.

Foto: Paul Zinken/dpa

Scharfschützen auf den Dächern

Für den Besuch gelten die höchsten Sicherheitsstandards: Am Morgen kreisen Hubschrauber über dem Regierungsviertel. Die Straßen rund um das Kanzleramt sind weiträumig abgesperrt, Zutritt gibt es nur mit speziellen Ausweisen. Anwohner wurden im Vorfeld von der Polizei gewarnt.

Der Schiffsverkehr auf der Spree ist gesperrt. Die üblichen Ausflugsdampfer dürfen das Kanzleramt an diesem Frühsommersonntag nicht passieren. Selenskyj gilt als der meistgefährdete Staatsmann Europas. Scharfschützen überwachen den Besuch des Staatsgasten vom Dach des Kanzleramtes aus.

Die Visite des ukrainischen Präsidenten in Berlin ist die erste in Deutschland seit dem russischen Angriff im Februar 2022. Seitdem waren die Beziehungen zwischen Berlin und Kiew oft abgespannt, besonders in den ersten Monaten des Kriegs.

Polizeihubschrauber kreisen über dem Regierungsviertel in Berlin.

Foto: Christoph Soeder/dpa

Beziehungen zwischen Ukraine und Deutschland werden besser

Die Ukraine fühlte sich von dem größten Land der EU oft zu wenig, zu langsam unterstützt. An die Waffenlieferungen musste Scholz sich rantasten. Inzwischen liefert seine Regierung umfangreich Rüstungsgüter, darunter auch schwerstes Gerät.

Die Stimmung zwischen Berlin und Paris verbesserte sich zudem in dem Maße, in dem Deutschland die Waffenlieferungen an die Ukraine ausweitete. Das neue Paket lobte Selenskyj als „kraftvoll“.

Vor dem Empfang im Kanzleramt war der ukrainische Staatschef am Morgen bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Auch die Beziehung zwischen Selenskyj und Steinmeier war nicht immer einfach. Grund war Steinmeiers frühere Haltung zu Russland in seiner Zeit als Außenminister - er galt als Russlandfreund. Eine im April 2022 geplante Reise trat der Bundespräsident nicht an, er war in Kiew nicht erwünscht. Steinmeier bekannte Fehler und Fehleinschätzungen in seiner Politik gegenüber Russland.

Schwer bewaffnete Polizeibeamte bewachen Selenskyjs Besuch auf Schloss Bellevue.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Selenskyj wartet auf Zusagen

Ins Gästebuch im Schloss Bellevue schreibt Selenskyj an diesem Tag: „In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht.“ Selenskyj schreibt weitgehend auf Englisch, auf Deutsch fügt er hinzu: „Danke Deutschland!“

Es gibt jedoch Themen, bei denen Selenskyj auf deutsche Unterstützung wartet: Das betrifft vor einer erwarteten Gegenoffensive weiterhin die Frage von Waffenlieferungen. Aber auch die politische Unterstützung Deutschlands für einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union und zur Nato.