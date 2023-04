Flüchtlingsgipfel: Gemeindebund fordert "Neustart" der Flüchtlingspolitik

Sie alle sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin geflohen und haben verschiedene Erwartungen an Deutschland: Die aus Mariupol entkommene Albina Kirsan erwartet zu Jahresende ein Kind, während der in Lyssytschansk amputierte Roman Kovel auf einen Termin für seine Bein-Prothesen hofft. Im Containerdorf auf dem Tempelhofer Feld treffen auf engem Raum unterschiedliche Schicksale aufeinander.

Geflüchtete Ukrainer in Berlin: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Berlin. Am 10. Mai wollen Bund und Länder beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt zu den zentralen Fragen im Zusammenhang mit Flucht und Migration beraten. Im Vorfeld des Treffens hat der Städte- und Gemeindebund nun einen "Neustart" in der Flüchtlingspolitik gefordert. "Viele Kommunen sind bei Unterbringung, Integration, Schaffung von Kita und Schulplätzen längst an ihren Kapazitätsgrenzen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. "Wir müssen zu einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen kommen."

Zu den notwendigen Maßnahmen gehörten eine gerechte Verteilung in Deutschland und Europa, ein besserer Schutz der Außengrenzen der EU sowie die konsequente Rückführung ausreisepflichtiger Personen, forderte Landsberg. Außerdem müsse der Druck auf die Herkunftsländer erhöht werden, die ihre ausreisepflichtigen Staatsbürger nicht zurücknehmen wollten. "Schließlich erwarten wir von Bund und Ländern eine langfristige und nachhaltige Finanzierung der kommunalen Ausgaben für Unterbringung, Integration, Kita und Schulplätze."

Flüchtlingsgipfel: Göring-Eckardt nimmt Scholz in die Pflicht

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), nimmt unterdessen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Pflicht. "Es kann nicht sein, dass sich der Bundeskanzler seit Monaten um die Frage rumwindet, wie es mit der Finanzierung der Länder und Kommunen in dieser Frage weiter gehen soll", sagte Göring-Eckardt. Gelungene Integration brauche eine stabile und verlässliche Finanzierung. "Der Bund muss dafür sorgen, dass die finanzielle Überlastung der Kommunen ein Ende hat und sich dauerhaft an den Integrationskosten beteiligen."

Die Kommunen leisten wichtige Arbeit, um geflüchtete Menschen gut unterzubringen und zu versorgen, betonte Göring-Eckardt. "Dafür brauchen sie mehr als warme Worte. Kita- und Schulplätze, Sprachkurse, all das gibt es nicht umsonst."

