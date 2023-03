US-Medien: Donald Trump wird angeklagt

Washington/Berlin. Es könnte eng werden für Donald Trump: Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, soll er als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA angeklagt werden. Eine Grand Jury in New York habe am Donnerstag entsprechend entschieden.

Die bisher unter Verschluss gehaltene Anklageschrift soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, berichtet die "New York Times". Dem früheren US-Präsidenten wird vorgeworfen, der Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) Schweigegeld gezahlt zu haben.

Stephanie Clifford, wie der Pornostar mit bürgerlichen Namen heißt, behauptet, 2006 eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der republikanische Politiker selbst bestreitet das, hat die Zahlung aber eingeräumt. Lesen Sie auch: Warum Kritiker Ron DeSantis gefährlicher finden als Trump

Anklage gegen Trump: Schweigegeldzahlung könnte illegale Wahlkampfspende sein

Konkret geht es nun um die Frage, ob Donald Trump Zahlungen an seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen verschleiern wollte. Dieser wurde 2018 von einem Gericht wegen mehrerer Vergehen schuldig gesprochen. Im Prozess hatte er Schweigegeldzahlungen an Daniels und eine weitere Frau zugegeben.

Grundsätzlich ist eine solche Zahlung in den USA nicht illegal. Die Staatsanwaltschaft könnte die 130.000 Dollar jedoch als eine im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende durch Trumps Firma – die das Geld später an Cohen zurückgezahlt haben soll – darstellen. Schließlich könnten die Ankläger argumentieren, das Schweigegeld sei direkt Trumps Kandidatur zugutegekommen.

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, sagte vor dem Kongress aus.

Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anklage gegen Trump: Beschuldigter spricht von "Hexenjagd"

Vor dem Kongress hatte Cohen 2019 seine Vorwürfe untermauert, er habe das Schweigegeld im Auftrag Trumps gezahlt. Cohen sagt, der Milliardär habe die Erstattung des Schweigegeldes an ihn persönlich angewiesen, als er bereits US-Präsident gewesen sei. Trump selbst weist alle Vorwürfe von sich und bezeichnete das Vorgehen der Justiz in einer schriftlichen Stellungnahme als "politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Laut Cohen ist die Anklage gegen Trump "erst der Anfang". Nun müsse man die Anklageschrift für sich selbst sprechen lassen, erklärte er am Donnerstag in einem Statement, das US-Medien vorlag. "Ich finde es jedoch tröstlich, dass sich das Sprichwort bewahrheitet, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal ein ehemaliger Präsident", so Cohen weiter.

Trump könnte trotz möglicher Verurteilung erneut als Präsident kandidieren

Bereits am 18. März hatte Trump behauptet, er solle drei Tage später festgenommen werden – und seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Diese Festnahme ist jedoch nicht erfolgt. Trump plant trotz der Vorwürfe, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut anzutreten. Auch interessant: Donald Trump schwört seinen Anhängern Vergeltung

Ein Prozess und eine mögliche Verurteilung, bei der Trump womöglich mehrere Jahre Haft drohen, könnten diese Pläne gefährden – mit Blick auf die Unterstützung seiner Partei und der republikanischen Basis. Rein rechtlich dagegen dürfte Trump theoretisch auch als verurteilter Straftäter bei der Präsidentenwahl 2024 antreten, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. (fmg/dpa/afp)