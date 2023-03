Donald Trump: Ex-Präsident schwört Rache und fabuliert von Untergang

Washington. Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Samstagabend in Waco bei seiner ersten großen Open-Air-Veranstaltung im Vorwahlkampf für das Präsidentschaftsrennen 2024 seinen Anklägern, polizeilichen Verfolgern und politischen Kontrahenten Rache geschworen.

Lesen Sie auch: Warum die Ortswahl von Trumps Wahlkampf Besorgnis erregt

Vor gut 15.000 hartgesottenen Anhängern auf dem Regional-Flughafen der texanischen Provinzstadt kündigt Trump an, dass er nach dem Wiedereinzug ins Weiße Haus, „Gauner und Kriminelle, die unser Justiz-System korrumpieren, besiegen, diskreditieren und total blamieren wird”.

Ohne Namen zu nennen, ergänzte er, dass unter seiner Führung „Kommunisten und Marxisten” in Washington entfernt würden; gemeint waren offenbar die Demokraten.

Anders als zuvor in Wutausbrüchen in sozialen Medien ließ Trump den Namen des New Yorker Staatsanwalts Alvin Bragg, der den 76-Jährigen möglicherweise in dieser Woche wegen illegaler Verrechnung von Schweigegeldzahlungen an einen Porno-Star strafrechtlich anklagen wird, bei seinem 95-Minuten-Auftritt unerwähnt.

Trump: Amerika ist eine „Bananenrepublik” geworden

Trump bezeichnete die an derzeit fünf verschiedenen juristischen Fronten gegen ihn laufenden Untersuchungen in einem Dauerton des Selbstmitleids als Stück aus einer „stalinistisch-russischen-Horrorshow”.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Einsatz des Justizsystems als Waffe (gegen ihn - d. Red.), der Missbrauch von Macht auf allen Regierungsebenen werde als eines der „beschämendsten und verkommensten Kapitel” in die amerikanische Geschichte eingehen.

Teilnehmer, die hinter dem Rednerpult standen, hielten wie auf Kommando mehrfach Schilder mit der Aufschrift „Hexenjagd” in die Kameras.

Trump nannte die Ermittler „absoluten menschlichen Abschaum”. Amerika sei eine „Bananenrepublik” geworden. Er dagegen sei „wahrscheinlich der unschuldigste Mensch” im ganzen Land und Opfer massiven „Fehlverhaltens der Strafverfolgungsbehörden”.

Jemand, der vor allem wegen seines Erfolgs traktiert werde. Mehrfach erwähnte Trump neben abfälligen Bemerkungen über seinen potenziellen Rivalen Ron DeSantis, dass seine Umfragenwerte trotz der drohenden Anklage in New York, einen Aufwärtstrend zeigten.

An sein Publikum, das mehr als zehn Stunden Wartezeit unter freiem Himmel auf sich nahm, richtete Trump einen Schlüsselsatz: „Sie sind nicht hinter mir her. Sie sind hinter euch her. Ich stehe ihnen nur im Weg.” Sie, damit meint Trump die Staatsanwälte.

Trump in Texas: Keine Erwähnung der Toten von Waco

Wegen der Ortswahl der Kundgebung hatte es im Vorfeld die Befürchtung gegeben, dass Trump seine zuletzt geäußerten Appelle an seine Fans, dass sie für ihn protestieren mögen, noch weiter zuspitzen könnte - mit potenziell gewalttätigen Folgen in der Zukunft.

In Waco hatten sich vor genau 30 Jahren Anhänger einer okkulten Sekte über mehrere Wochen gegen die Staatsgewalt aufgelehnt. Am Ende kamen bei einem Polizei-Einsatz über 80 Menschen grausam ums Leben.

Trump nahm in seiner Rede an keiner Stelle auf das Ende der Davidianer-Sekte Bezug. Sein Team bestritt, dass die Wahl des Schauplatzes ein verstecktes Signal an rechtsgerichtete, militante Kreise gewesen sei, irgendwann in der Zukunft gegen das aufzustehen, was Trump den „deep state” nennt.

Damit ist im Jargon der politischen Rechten eine verschwörerische Clique von Bürokraten, Ministeriellen und Politikern gemeint, die sich Amerika unterwerfen wollten. Laut Trump alles „radikale, linke Irre”. Sein Mittel dagegen klingt brachial und militant: „Entweder der tiefe Staat zerstört uns. Oder wir zerstören den tiefen Staat.”

Ex-US-Präsident: Wahl 2024 „ist die letzte Schlacht”

Für Augenrollen sorgte Trump mit einer Bemerkung, die gegen die eigenen Reihen gerichtet war. Nicht China oder Russland seien die größten Bedrohungen für Amerika. Sondern „korrupte” Politiker wie Mitch McConnell (republikanischer Minderheitenführer im Senat) oder Nancy Pelosi (ehemalige demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses). Sie „vergiften” Amerika, sagt er. Trump dagegen sieht sich als Heiler.

Neuer Akzent dazu: Es wurde das Lied „Gerechtigkeit für alle” vorgespielt. Dahinter steckt ein Gefängnis-Chor, der sich aus Männern rekrutiert, die für ihre gewalttätigen Aktionen beim Sturm aufs Kapitol in Washington im Januar 2021, als Trump de facto die Präsidentschaftswahl vom November 2020 kippen wollte, verurteilt wurden. Trump, der bei dem Song mit dem Treuegelöbnis auf Nation und Flagge (Pledge of Allegiance) mitmischt, hält sie für „politische Häftlinge” und „wahre Patrioten”. Sie dürften im Fall seiner Wahl mit Begnadigungen rechnen.

Und was, wenn er nicht gewählt würde? Trump prophezeit den Vereinigten Staaten nicht weniger als den Untergang. „Das ist die letzte Schlacht.”