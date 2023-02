Ukraine: Bund erteilt Ausfuhrgenehmigung für Leopard-1-Panzer

Berlin. Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine angekündigt.

Laut Informationen des "Spiegel" geht es um 29-Leopard-1-Modelle, die bei der Industrie bereits weitgehend einsatzbereit gemacht wurden. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor schon über die geplante Freigabe der Leopard-1-Panzer aus Industriebeständen berichtet. Dem Bericht zufolge gibt es bisher allerdings Probleme bei der Beschaffung von Munition. Mehr zum Thema: Nach der Leopard-Zusage: Ist Deutschland nun Kriegspartei?

Beide Medien berichten übereinstimmend, dass Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) die Leopard-1-Panzer aufbereiten wollen und diese bei einem entsprechenden Abnahmeinteresse der Ukraine für den Kampf gegen Russland liefern könnten. Lesen Sie auch: Fünf Millionen Rubel Abschussprämie für einen Leopard-Panzer

Zur Lieferung der Leopard 1 aus Industriebeständen wollte Hebestreit sich nicht weiter äußern. "Viel mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, das wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen konkretisieren."

