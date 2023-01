Lützerath: Räumung "so gut wie durch" – Tausende bei Großdemo

Lützerath. Die Räumung des von Aktivistinnen und Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath in Nordrhein-Westfalen schreitet weiter voran und scheint sich dem Ende entgegenzuneigen. "Oberirdisch sind wir so gut wie durch", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Samstagmorgen. Aktuell werde weiter versucht, in einen Tunnel zu gelangen, in dem zwei Personen ausharren sollen.

Die Unterstützer der Aktivisten lassen sich davon offenbar nicht entmutigen. In unmittelbarer Nähe zu Lützerath demonstrieren sie derzeit gegen den Abbau der Kohle, die unter dem Dorf liegt. Erwartet wurden zu der Veranstaltung rund 10.000 Menschen, aktuell geht die Polizei von etwa 8.000 Personen aus. Mehr über die Demonstration in Lützerath lesen Sie im Live-Blog der WAZ.

Polizei: Mehrheit der Aktivisten hat Lützerath freiwillig verlassen

Am Freitagabend war die Räumung von Lützerath zeitweise abgebrochen worden. Die Nacht verlief laut Polizei ruhig und ohne Zwischenfälle. Seit der Einsatz begonnen hat, brachten die Einsatzkräfte nach offiziellen Angaben etwa 470 Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Dorf. 320 davon hätten das Gelände freiwillig verlassen. Gegen 124 Personen wurde Strafanzeige gestellt – hauptsächlich wegen Landfriedensbruchs oder Widerstand gegen die Polizei. Lesen Sie auch: Umfrage – Deutsche uneinig über Räumung von Lützerath

Der für heute geplante Aufmarsch von Demonstrantinnen und Demonstranten begann wie vorgesehen gegen 12 Uhr im zwei Kilometer entfernten Dorf Keyenberg. Von dort zogen die Protestanten zu einem Feld in der Nähe von Lützerath. Währenddessen lösten sich mehrere hundert Personen von der Gruppe und versuchten, in die Nähe der Abbruchkante am Tagebau zu gelangen. Insgesamt sprach Polizeipräsident Dirk Weinspach gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" aber von einer ruhigen Lage.

Rettungskräfte beraten vor eine Gebäude, in dem sich Personen in einem Tunnel verschanzt haben. Foto: David Young/dpa

Das Banner «Lützerath bleibt!» wird entfernt. Foto: Petra Albers/dpa

Die Feuerwehr schneidet Umweltaktivisten, die sich an das Tor der Hauptzentrale von RWE in Essen angekettet haben, frei. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Regen in Lützerath. Foto: David Young/dpa

Aktivisten auf der Veranda eines Baumhauses. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Aktivist am Morgen des dritten Tages der Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleorts Lützerath in seiner Hängematte. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Aktivisten sitzen am Morgen des dritten Tages der Räumung des Braunkohleorts Lützerath auf der Veranda eines Baumhauses. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Umweltaktivisten haben sich an das Tor der Hauptzentrale des Energieversorgers RWE angekettet. Foto: Roberto Pfeil/dpa



Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thunberg: Lützerath ist internationale Blamage für die Bundesregierung

Vor Ort ist auch die schwedische Klimaaktivistin und Initiatorin von "Fridays for Future" Greta Thunberg. Sie hatte Lützerath bereits am Freitag gemeinsam mit der deutschen Klimaaktivisten Luisa Neubauer besucht. "Die Situation in Lützerath ist eine riesige internationale Blamage für die Bundesregierung", sagte Thunberg der dpa. "Seit Jahren verteidigen Menschen Lützerath, als Teil einer globalen Gerechtigkeitsbewegung. Die Tatsache, dass Menschen aktiv werden, ist ein Zeichen der Hoffnung."

Von den Veränderungen in der Landschaft im Lützerath zeigte sich Thunberg bestürzt. "Ich bin hier schon früher gewesen, und da sah es noch völlig anders aus", so die 20-Jährige. "Es ist sehr traurig das zu sehen. Es ist jetzt ein ganz anderer Ort." Jetzt sehe es "wirklich aus wie Mordor". Mordor ist ein düsteres Land im Buch "Herr der Ringe", das von Vulkanen und schroffen Felsen geprägt ist.

Die Aktivistin besuchte am Freitag das Braunkohlerevier.

Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bereits seit Mittwoch ist die Polizei damit beschäftigt, den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath zu räumen und abzureißen. Im Anschluss will der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern. Das sei notwendig, um die Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten, argumentieren die NRW-Landesregierung und die Bundesregierung. Gegnerinnen und Gegner der Räumung bestreiten das. Ihrer Darstellung nach reiche die Braunkohle im bereits vorhandenen Tagebau-Gebiet aus. (nfz/dpa)