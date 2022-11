Klimakonferenz: Kommt der Fonds für klimabedingte Schäden & Verluste?

Zwischendurch sah es aus, als würde die Klimakonferenz in Ägypten scheitern. Doch am Samstag zeichnete sich eine wichtige Einigung ab.

Die Finanzhilfen bei klimabedingten Schäden in ärmeren Ländern standen im Mittelpunkt der ersten Verhandlungswoche der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Bei einer Protestaktion in Scharm el-Scheich fordern Demonstranten allerding mehr Handeln. Bei seinem COP27-Besuch am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden die Klimarisiko-Finanzierung angesprochen, ohne Zusagen zu machen.

Scharm el-Scheich. Es war ein zäher Weg dorthin. Doch nach gut einem Tag Verlängerung und großen Zweifeln am Erfolg des Treffens zeichnete sich am Samstag ab, dass die Weltklimakonferenz zumindest bei einem der zentralen Knackpunkte einer Einigung nahe ist. Am Nachmittag legte die ägyptische Konferenzpräsidentschaft einen Textentwurf vor, laut dem auf der Konferenz ein Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste beschlossen werden soll.

Einen solchen Fonds hatten die Verhandlungsgruppe G77, der mehr als 100 Entwicklungsländer angehören, bei der Klimakonferenz zwei Wochen lang mit Vehemenz gefordert. Schon lange drängen ärmere Länder, die kaum zu den globalen Emissionen beigetragen haben, darauf, dass die Verursacher einen finanziellen Ausgleich für Schäden durch Extremwetter leisten. In Scharm el-Scheich hatte es das Thema zum ersten Mal auf die offizielle Tagesordnung geschafft.

EU-Forderung auf der Klimakonferenz: Auch China soll für Schäden und Verluste zahlen

Die EU hatte zuletzt grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, aber Bedingungen gestellt. Die Europäer wollten vor allem sicherstellen, dass zu den Geberländern in einem solchen Szenario nicht nur westliche Industriestaaten zählen, sondern auch Länder wie Saudi-Arabien und vor allem China. Die Volksrepublik führt seit einigen Jahren die Liste der Länder mit dem höchsten Treibhausgasausstoß an, hält aber innerhalb der Klimaverhandlungen an ihrem Status als Entwicklungsland fest.

"Sehr versteckt und schwach" würde der von der Präsidentschaft vorgelegte Text auf dieses Problem eingehen, sagte Christoph Bals, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Ein klarer Hinweis fehle. Im Textentwurf ist davon die Rede davon, dass Finanzierungsquellen "identifiziert und erweitert" werden sollen. Die genaue Ausgestaltung des Fonds soll demnach ein Komitee klären – das zentrale Problem dürfte damit vertagt sein.

Vertreter von Entwicklungsländern feierten die Fortschritte der Klimakonferenz am Samstag. "Ein positives Ergebnis ist nah", schrieb die pakistanische Klimaministerin Sherry Rehman auf Twitter. "Nicht perfekt oder optimal", aber eines, dass die grundlegenden Forderungen der Entwicklungsländer adressiere. Auch interessant: Klimakonferenz in Ägypten – Wird Annalena Baerbock zu Klimaaußenministerin?

Die Forderung vieler Aktivistinnen und Aktivisten auf der Klimakonferenz war klar: Bezahlt für die Schäden, die ihr verursacht habt.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Europäer hatten gedroht, die Klimakonferenz platzen zu lassen

Es ist ein Vorschlag, auf den die EU sich einlassen könnte. Doch ob die Gruppe das auch tatsächlich tun wird, hängt davon ab, ob es am Abend noch in einem anderen Bereich Fortschritte gibt. EU-Kommissar Frans Timmermans hatte am Morgen mit Nachdruck klargemacht, dass die EU beim Klimaschutz und dem Ehrgeiz, Emissionen zu senken, keine Rückschritte zulassen werde. "Wir können nicht akzeptieren, dass das 1,5-Grad-Ziel hier und heute stirbt", sagte er in einer wenig versteckten Drohung, das Treffen scheitern zu lassen. Lesen Sie auch: Klimawandel – Wo die Erde unbewohnbar wird

Auch zum Arbeitsprogramm für Emissionsminderung gab es am Nachmittag einen neuen Textentwurf. Ob die EU-Staaten dem zustimmen werden, war zunächst unklar. Die deutsche Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, betonte auch nach dem Bekanntwerden der Fortschritte bei Schäden und Verlusten noch einmal, dass die EU mehr Ehrgeiz bei Emissionsminderungen anstrebe. "Wir arbeiten zusammen für ein Ergebnis, das ehrgeizig ist und das 1,5-Grad-Ziel am Leben erhält", sagte Morgan bei der Pressekonferenz einer Allianz aus europäischen und besonders vom Klimawandel bedrohten Staaten.

Jennifer Morgan bei der Klimakonferenz in Scharm el-Scheich.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Intransparent und teils chaotisch: Ägyptische Leitung der Klimakonferenz in der Kritik

Trotzdem schien die Klimakonferenz am späten Samstagnachmittag einem Erfolg näher als einem Scheitern – anders als noch wenige Stunden zuvor. Die Art, wie die ägyptische Präsidentschaft den Verhandlungsprozess organisiert hatte, hatte jedoch vor allem gegen Ende hin für großen Frust unter den Teilnehmern gesorgt.

Delegationsmitglieder berichteten von Treffen, bei denen sie Textentwürfe nur auf Bildschirmen lesen, nicht aber fotografieren oder anderweitig dokumentieren durften. Viele kritisierten den Prozess als intransparent und teils chaotisch. Erfahrene Konferenzteilnehmer sprachen vom am schlechtesten organisierten solchen Treffen seit Jahren. Auch interessant: Darum fährt Greta Thunberg nicht zur Klimakonferenz

