Ukraine-Krieg: Kamikaze-Drohnen - Bürger wollen mehr Diplomatie

Berlin. Nach dem abermaligen Drohnenangriff auf den Großraum Kiew will die Nato der Ukraine beim Abwehrkampf unterstützen. In Kürze würden Hunderte so genannte Jammer geliefert, kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag an.

Jammer sind elektromagnetische Störsender. Meist senden sie ein Signal aus, das die Funkverbindung zwischen der Drohne und deren Steuerungsgerät stört oder blockiert.

Russland ist nach Einschätzung des Hamburger Militärexperten Hans Krech auf dem Gebiet der Drohnenentwicklung "ein Entwicklungsland." Nach Informationen aus der Ukraine setzen die russischen Militärs im Ukraine-Krieg iranische Kamikaze-Drohnen ein.

Iranische Ausbilder seien auf der Krim und in der Region Cherson, um den Soldaten von Kremlchef Wladimir Putin den Umgang mit Shahed-136-Angriffsdrohnen beizubringen, wie das amerikanische Institute for the Study of War berichtet. Seit Tagen wird die Ukraine mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen.

Die Ukraine hat allerdings auch selbst erfolgreich Drohnen eingesetzt, unter anderem die Bayraktar aus türkischer Produktion. Zuletzt lieferten die USA ihr Kamikaze-Drohnen des Typs Switchblade 300 und 600. Sie sind klein und mit einem Gewicht von 2,7 Kilo so leicht, dass ein Soldat sie im Rucksack transportieren kann. Sie stürzen sich auf ein Ziel und zerstören es mit ihrem Gefechtskopf.

Mehrere europäische Länder wollen die Ukraine mit Flugabwehrsystemen unterstützen, unter anderem Großbritannien sowie Spanien und Frankreich. Deutschland hat in dieser Woche ein erstes Iris‑T-Luftabwehr­system geliefert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seine westliche Partner um solche Unterstützung gebeten. Die Ukraine hat nicht annähernd genug Systeme, um sich zu schützen.

Allerdings wünschen sich immer mehr Bürger, dass es nicht bei der militärischen Unterstützung allein bleibt. Im aktuellen ARD DeutschlandTrend erklärte rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent), die Bundesregierung solle sich verstärkt diplomatisch um eine Lösung des Konflikts bemühen. Ein weiteres gutes Drittel (34 Prozent) antwortete mit "eher ja“ auf diese Frage – auch wenn das bedeuten könnte, dass die Ukraine Kompromisse mit Russland eingehen müsse.

Opfer des Raketenbeschusses in Kiew werden medizinisch behandelt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Nach erneutem Raketenbeschuss kam es auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wieder zu Toten und Verletzten. Im Stadtzentrum sorgten die Geschosse für schwere Schäden. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein Feuerwehrmann betrachtet den zerstörten Teil einer Hausfassade in Saporischschja. Russlands Armee hat nach ukrainischen Angaben mit mehreren Raketen Wohnhäuser bombardiert und zahlreiche Zivilisten getötet. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Flammen und Rauch steigen von der Krim-Brücke auf, die das russische Festland und die Halbinsel Krim über die Straße von Kertsch verbindet. Die Explosion an der einzigen Verbindungsbrücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Halbinsel droht die Kriegslage weiter zu verschärfen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Menschen fotografieren sich in Kiew vor einem Plakat, das Explosionen auf der für Russland wichtigen Krim-Brücke zeigt. Foto: Hannah Wagner/dpa

Ausgebrannte Waggons stehen auf einem beschädigten Teil der Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim über die Meerenge von Kertsch verbindet. Foto: Uncredited/AP/dpa

Ukrainische Feuerwehrleute arbeiten inmitten von Trümmern nach einem mutmaßlich russischen Beschuss in Charkiw, Ukraine. Eine Reihe von Explosionen hat die ostukrainische Stadt Charkiw erschüttert, turmhohe Rauchschwaden in den Himmel steigen lassen und eine Reihe von Folgeexplosionen ausgelöst. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die Spuren von Krieg und monatelanger Besetzung sind im ostukrainischen Lyman noch deutlich sichtbar, nachdem die ukrainische Armee die Truppen Russlands vertrieben hat. Foto: Justin Spike/AP/dpa

Isjum: Ukrainische Soldaten des Sophia-Bataillons verteilen humanitäre Hilfe an die Einwohner. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Feuerwehrleute stehen vor einem schwer beschädigten Gebäude in Slowjansk, das mutmaßlich durch einen russischen Raketenangriff zerstört wurde. Foto: Leo Correa/AP/dpa

Isjum: An den Türen eines Kindergartens, der von den russischen Streitkräften im kürzlich zurückeroberten Gebiet Kapitoliwka genutzt wurde, sind "Z"-Zeichen zu sehen. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukrainische Soldaten feuern einen Mörser ab in der kürzlich zurückeroberten Stadt Kupjansk in der Region Charkiw. Russische und ukrainische Streitkräfte lieferten sich einen Schlagabtausch mit Raketen und Artillerie. Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Menschen tragen ihren restlichen Besitz aus dem zerstörten Gebäude in Charkiw, das von einem russischen Raketenangriff getroffen wurde. Foto: Sergey Boboko/AFP

Odessa: Kinder sitzen in einem Bunker unter ihrem Kindergarten, während sie die Regeln für einen Luftalarm erklärt bekommen. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP

Ein ukrainischer Soldat hilft einem verwundeten Kameraden auf der Straße in dem befreiten Gebiet in der Region Charkiw, Ukraine. Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Zurückgelassene Munition in einem Dorf in der Nähe der Stadt Isjum. Foto: Juan BARRETO / AFP

Eine Frau hat sich in der Donezk-Region in einem Bunker in Sicherheit gebracht. Foto: Juan BARRETO / AFP

Russischer Beschuss hat einen riesigen Krater im Garten dieses Hauses in Charkiw hinterlassen. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Charkiw: Ein Teddybär liegt auf einem Haufen Textilien. Foto: David Ryder/ZUMA Press Wire/dpa

Charkiw: Rettungskräfte arbeiten an einem zerstörten Gebäude, das durch einen Raketenangriff des russischen Militärs schwer beschädigt wurde. Foto: Andrii Marienko/AP/dpa

Atomkraftwerk Saporischschja: Mitglieder der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) untersuchen ein durch russischen Beschuss verursachtes Loch in einem Gebäude, in dem unter anderen Atom-Abfallprodukte gelagert werden. Foto: Fredrik DAHL / International Atomic Energy Agency (IAEA) / AFP

Ein Ukrainisch-Lehrer sitzt alleine im Klassenraum und lehrt Kinder am ersten Schultag über seinen Laptop. Nur die Hälfte der 23.000 vom Bildungsministerium überwachten Schulen haben ausreichend Schutzräume, um Kinder vor Ort zu unterrichten. Die Schule in Poltova gehört nicht dazu. Foto: Igor Tkachov / AFP

Ein neun Jahre altes Mädchen aus dem südukrainischen Pokrovske besucht ihren digitalen Schulunterricht, sie wurde gerade eingeschult. Das Dorf liegt direkt an der Front, draußen hört man Schüsse. Hinter dem Kind steht seine Mutter. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Eine Kuh steht auf dem Feld, während im Hintergrund Rauch aus der Gegend der südukrainischen Verwaltungseinheit Mykolajiw emporsteigt. Dort führt die Ukraine gerade eine Rückeroberungs-Offensive gegen russische Truppen. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Eine Frau steht nach einem Raketenangriff am frühen Morgen neben ihrem beschädigten Nebengebäude in Slowjansk. Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Eine Person steht in einer zerstörten Wohnung in Charkiw. Sie wurde am 31. August von Raketen getroffen. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ein ukrainischer Soldat an der Front.

Der russische Ideologe Alexander Dugin, Politikwissenschaftler und ehemaliger Professor an der Staatlichen Universität Moskau, spricht während der Abschiedszeremonie für seine Tochter Daria Dugina. Dugina, die als Verfechterin von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine galt, war in der Nacht zum Sonntag (21.08.2022) im Alter von 29 Jahren gestorben, als ihr Auto unweit von Moskau explodierte. Foto: Dmitry Serebryakov/dpa

Menschen stehen in einem neu errichteten Bunker, der zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Nähe einer Bushaltestelle in Charkiw gebaut wurde. Foto: Sergey Bobok/afp

Die Anatovski-Brücke über den Dnipro bei Cherson ist von schweren Treffern gezeichnet. Foto: Sergei Bobylev/picture alliance/dpa/TASS

Kiew: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten über AP zur Verfügung gestellten Foto bereiten sich Soldaten der Ehrengarde auf das Hissen der ukrainischen Nationalflagge während der Feierlichkeiten zum Tag der Staatsflagge vor. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office

Seit März kontrolliert das russische Militär das Atomkraftwerk Saporischschja. Die Ukraine fordert eine Entmilitarisierung. Kremlchef Wladimir Putin stimmte einer baldigen internationalen Inspektion zu.

Ukrainische Soldaten ruhen sich einige Kilometer von der Frontlinie entfernt in der Region Donbass aus. Foto: Bulent Kilic / AFP

Männer rauchen Zigaretten im Hof eines Zentrums für Vertriebene in der Nähe von Mykolajiw im Süden der Ukraine. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Kinder spielen zwischen zerstörten Autos in Irpin. Lokale Künstlerinnen haben einige der Karosserien bemalt. Foto: Sergei Supinsky / AFP

Ein ukrainischer Soldat der Aufklärungsgruppe "Fireflies" bedient eine Drohne an der Frontlinie in der Region Mykolajiw. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ein Anwohner vor einem Krater nach dem Beschuss im Zentrum der ukrainischen Millionenstadt Charkiw am 11. August 2022. Foto: Sergey Bobok / AFP

Beamte untersuchen die Trümmer einer Möbelfabrik nach einem Raketenangriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw. Foto: Sergey Bobok / AFP

Der Fotojournalist Evgeniy Maloletka flieht vor dem Feuer in einem nach russischem Beschuss brennenden Weizenfeld während seines Einsatzes, einige Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt in der Region Charkiw. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Eine ukrainische Demonstrantin macht in Kiew mit Kunstblut auf die Lage ukrainischer Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft aufmerksam. Dutzende ukrainische Kriegsgefangene sollen bei einem Angriff auf ein Gefängnis unter Kontrolle der prorussischen Separatisten in der Ostukraine getötet worden sein. Foto: David Goldman/AP/dpa

Ein ukrainisches Mehrfachraketenwerfersystem schießt auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Charkiw Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ein Junge salutiert mit einer Plastikpistole in der Hand vor ukrainischen Soldaten in einem Militärfahrzeug, während er an einem selbstgebauten Kontrollpunkt in der Region Charkiw unweit der Frontlinie spielt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Der Anblick zerstörter Fahrzeuge von Zivilisten ist in der Ukraine zum Alltag geworden. Dieses Auto war auf der Flucht von Butscha beschossen worden und ist nun in der Hauptstadt Kiew als Zeitzeugnis ausgestellt. Foto: David Goldman/AP/dpa

Auf dem Kiewer Michaelsplatz besichtigen Zivilisten schweres Kriegsgerät. Foto: Christophe Gateau/dpa

Ein DJ legt im Dorf Jahidne in der Region Tschernihiw Techno-Musik auf, während junge Freiwillige die Trümmer eines durch eine russische Rakete zerstörten Gebäudes im Dorf beseitigen. Foto: Vasilisa Stepanenko/AP/dpa

Eine Lehrerin begutachtet die Zerstörungen in einer durch Granatenbeschuss zerstörten Schule in Bakhmut, Donezk. Foto: Igor Tkachev / AFP

Ein ukrainischer Soldat posiert für einen Fotografen auf seinem Bett in einem Luftschutzkeller an der Front in der Region Charkiw. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Diese Passanten in Siversk scheinen sich an die Realität der russischen Invasion gewöhnt zu haben. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Im Donbass jagt ein Hund eine Katze an den Fragmenten einer eingeschlagenen Rakete vorbei. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Scheinbar stoisch raucht ein Mann im Angesicht der Zerstörung in der Region Donezk seine Zigarette. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Ein freiwilliger Helfer repariert das Dach eines Hauses, das in der Region Kiew durch Raketenbeschuss beschädigt wurde. Foto: Sergei Chuzavkov/AFP

Ein ukrainischer Soldat patrouilliert durch eine zerstörte Häuserreihe in der Region Donezk. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Panzer und Waffen wurden vom Schlachtfeld ins Zentrum von Kiew gebracht. Foto: Ed Ram/ZUMA Press Wire/dpa

Menschen zünden in der orthodoxen Kirche von Winnyzja Kerzen zum Gedenken an die Menschen an, die durch russischen Beschuss getötet wurden. Bei dem Raketenangriff kamen jüngsten Informationen zufolge mindestens 24 Menschen ums Leben. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat steht vor einem zerstörten Haus in Mykolajiw. Es ist eine der am meisten angegriffenen Städte des Landes. Foto: Hector Adolfo Quintanar Perez/ZUMA Press Wire/dpa

In dem Kiewer Vorort Butscha wurden nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche getötete Zivilisten gefunden. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein frisch ausgehobenes Grab für die Beerdigung eines ukrainischen Soldaten auf dem Charkiwer Friedhof Nr. 18 von Charkiw in Bezliudiwka. Auf dem Charkiwer Friedhof Nr. 18 in Bezliudiwka, zu dem auch eine mehrere Jahre alte militärische Abteilung gehört, liegen die sterblichen Überreste von Soldaten, die seit Beginn des Krieges gegen Russland gefallen sind. Foto: Sadak Souici/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Ukrainische Soldaten Laden Munition in eine von den USA gelieferte M777 Haubitze, um auf russische Stellungen zu schießen. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Eine Frau geht an einem beschädigten Gebäude nach einem Raketeneinschlag in Kostjantyniwka im Gebiet Donezk vorbei. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Charkiw: Ukrainische Soldaten des Khartia-Bataillons sitzen in einem Unterstand an der Frontlinie. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Lyssytschansk: Anwohner stehen an, um humanitäre Hilfe neben einer Ausstellung erbeuteter ukrainischer Panzer und Waffen zu erhalten. Man sieht sie durch ein von Kugeln zerbrochenes Fenster. Das Gebiet steht unter der Kontrolle der Regierung der Volksrepublik Luhansk im Osten der Ukraine. Foto: Uncredited/AP/dpa

Eine weiße Taube fliegt über ein ukrainisches Luftkampffahrzeug bei einer Ausstellung erbeuteter ukrainischer Panzer und Waffen in Lyssytschansk. Das Gebiet steht unter der Kontrolle der Regierung der Volksrepublik Luhansk im Osten der Ukraine. Dieses Bild wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Ein russischer Militärroboter detoniert eine Landmine bei einem Minenräumeinsatz entlang einer Hochspannungsleitung. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Ein Feuerwehrmann geht durch ein durch Beschuss beschädigtes Gebäude. Bei einem russischen Raketenangriff sind im Zentrum der ukrainischen Großstadt Winnyzja im Westen des Landes nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Tschassiw Jar: Die 59-jährige Iryna Shulimova (l) weint am Ort des Einschlags einer russischen Rakete. Mehrere Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt und getötet. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Feuerwehrleute löschen das Feuer eines zerstörten Autos nach einem russischen Angriff in einem Wohnviertel in der Innenstadt von Charkiw. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines zerstörten Gebäudes nach einem russischen Angriff in einem Wohnviertel in der Innenstadt von Charkiw. Foto: -/Ukrinform/dpa

Die 26-jährige Nataliia Tkachenko, Binnenvertriebene aus Slowjansk, hält ihren 8 Monate alten Sohn Alexej in einem Zug, der nach Dnipro fährt, im Bahnhof von Pokrovsk. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Ukraine, Schlangeninsel: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Verfügung gestellten Foto bringen ukrainische Soldaten die Staatsflagge auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer an. Unterzeichnet wurde die Flagge auch von Odessas Militärgouverneur Martschenko. Sie trägt die Aufschrift: «Merke dir, «russisches Kriegsschiff», die Insel gehört zur Ukraine!!!» Foto: Uncredited/Ukrainian Defence Ministry Press Office/AP/dpa

Ein Polizist (r) inspiziert ein Stück einer Rakete nach russischem Beschuss eines Wohnviertels in Charkiw. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Foto zeigt, Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, der bei einem Besuch in der vom Krieg betroffenen Oblast Dnipropetrowsk an einem Tisch steht. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Borodjanka: Ein Plakat mit der Aufschrift «Wir leben hier seid 40 Jahren» ist an einem Wohngebäude angebracht, dass durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: -/Ukrinform/dpa

Neue Rekruten der ukrainischen Armee werden von Angehörigen der britischen Streitkräfte auf einem Militärstützpunkt in der Nähe von Manchester ausgebildet. Foto: Louis Wood/The Sun/PA Wire/dpa

Dnipro: Ein Bauer sammelt auf seinem Feld neben einem Krater, den ein russischer Raketenangriff hinterlassen hat, zehn Kilometer von der Frontlinie entfernt, die Ernte ein. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Trümmer liegen vor einem Verwaltungsgebäude in Charkiw, dass durch Beschuss des russischen Militärs schwer beschädigt wurde. Foto: -/ukrin/dpa

Ein ukrainischer Soldat justiert an der Frontlinie nahe Charkiw den Artilleriebeschuss per Drohne. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

In Lyssytschansk sind Wohngebäude schwer beschädigt worden. Foto: -/(Militärverwaltung der Region Luhansk/AP/dpa

Die Feuerwehr versucht die Brände in Wohnhäusern in Lyssytschansk zu löschen. Foto: -/(Militärverwaltung der Region Luhansk/AP/dpa

Auch an der Frontlinie der Ukraine kämpfen die Truppen weiter. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein zerstörter Bauernhof in der Region Dnipropetrowsk. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat spricht mit Frauen, die sich vor dem russischen Beschuss in einem Keller in Lyssytschansk versteckt haben. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat steht auf den Trümmern einer Schule in Charkiw, die bei einem Raketenangriff des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Andrii Marienko/AP/dpa

Überreste einer Rakete stecken in der Nähe eines Bauernhofs im Dorf Majaky bei Slowjansk im Boden. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Die Nationale Pädagogische Universität in Charkiw wurde durch einen russischen Angriff zerstört. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Arbeiter beseitigen die Trümmer des Amstor-Einkaufszentrums in Krementschuk, zwei Tage nachdem es nach Angaben der ukrainischen Behörden von einer russischen Rakete getroffen wurde. Foto: Ukrainian State Emergency Service Press Service / AFP

Feuerwehrleute des Staatlichen Katastrophenschutzes beseitigen die Trümmer eines Einkaufszentrums in Kremenchuk, das nach einem Raketenangriff in Brand geraten ist. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Feuerwehrleute beseitigen die Trümmer nach einem russischen Raketenangriff auf eine Schule in Charkiw. Foto: Ukraine-Krieg-Ort

Umgestürzte Autos und beschädigte Wohnhäuser in Saltiwka, einem großen Wohngebiet in der nordöstlichen Region Charkiw im Osten der Ukraine. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Ein Mann steht in einem durch russischen Beschuss zerstören Sportkomplex der Polytechnischen Hochschule in Kiew. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Anwohner fotografieren die Überreste einer Rakete, die in Sloviansk Streubomben auf einen Wohnkomplex abwarf. Foto: Scott Olson/Getty Images

Bei den russischen Angriffen wurde auch ein Bauernhof im Dorf Mala Rohan in der Nähe von Charkiw zerstört. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ein amerikanischer Arzt behandelt im Krankenhaus von Sloviansk einen Mann mit einer Schrapnellwunde im Gesicht. Das Krankenhaus, das nicht weit von dem von Russland gehaltenen Gebiet in der Ukraine entfernt ist, muss seit etwa einem Monat ohne fließendes Wasser auskommen. Foto: Scott Olson/Getty Images

Eine Anwohnerin steht vor ihrem durch russischen Beschuss schwer beschädigten Haus in Bachmut. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ein durch Luftangriffe zerstörtes Wohngebäude in Tschernihiw. Foto: Michal Burza/ZUMA Press Wire/dpa

Eine Familie macht einen Sonntagsspaziergang durch ein Viertel, das kurz zuvor durch einen russischen Raketenangriff beschädigt wurde. Foto: Scott Olson/ Getty Images

Menschen erweisen dem gefallenen ukrainischen Bürgerrechtsaktivist Roman Ratushny die letzte Ehre. Roman Ratushny wurde am 9. Juni in der Nähe von Izium im Kampf getötet. Foto: Alexey Furman/ Getty Images

Eine Luftaufnahme zeigt das zerstörte Community Art Center nach einem Angriff in der Stadt Lyssytschansk in der ostukrainischen Region Donbass. Foto: Aris Messinis/ AFP

Mitglieder einer freiwilligen Formation der Territorialen Gemeinschaft Butscha ruhen sich nach der Teilnahme an einem Kampftraining aus. Foto: Alexey Furman/ Getty Images

Ein ukrainischer Soldat vor einer gesprengten Brücke am Fluss Lozovenka in der Nähe des Dorfes Rus'ka Lozova bei Charkiw. Foto: Sergey Bobok / AFP

Eine Frau und ihre Tochter gehen an einem Wohnhaus vorbei, das durch den Beschuss in der Stadt Irpin zerstört wurde. Foto: Sergei Chuzavkow / AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schüttelt die Hand von Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: Ludovic Marin / AFP

Zwei Ermittler in Schutzkleidung arbeiten während einer Exhumierung an einem Massengrab in der Nähe von Butscha am Stadtrand von Kiew. Foto: Natacha Pisarenko/dpa

Ein Anwohner aus Bachmut öffnet seine Arme, als er sein beschädigtes Haus nach einem nächtlichen russischen Beschuss betrachtet. Foto: Efrem Lukatsky/ dpa

Ein russischer Soldat sichert einen Bereich auf dem Gelände des Metallurgischen Kombinats Azovstal, das von der Regierung der Volksrepublik Donezk kontrolliert wird. Foto: dpa

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir besucht Mitte Juni die ukrainische Hauptstadt Kiew. Foto: Andreas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Motyschyn ruht sich eine ältere Frau vor den Trümmern ihres zerstörten Hauses aus. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

In Borodjanka haben russische Geschosse mehrere Wohnhäuser und einen Spielplatz zerstört. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

In Andriivka beseitigt eine ältere Frau zusammen mit ihrem Sohn die Trümmer ihres Hauses. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Mit Kuscheltieren in Schulbussen gedenken Ukrainer in Lwiw den im Krieg getöteten Kindern. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Nach einem Raketenangriff auf Slowjansk sitzt der Ukrainer Sergiy Tarasjuk in seinem zerstörten Haus. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Auf der Halbinsel Krim hängt das russische "Z"-Propagandasymbol an einer Hauswand. Foto: STRINGER / AFP

Ein zerstörter Panzer im von Russland besetzten Mariupol. Aus der Hafenstadt ist erstmals seit ihrer Eroberung wieder ein Schiff ausgelaufen. Foto: STRINGER / AFP

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, besucht die vom Krieg betroffene Region Charkiw. Selenskyj beschrieb die Situation im Osten als "unbeschreiblich schwierig". Foto: --/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ministerin Svenja Schulze besucht Borodjanka, bei Kiew. Schulze ist als zweites Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die Ukraine gereist. Foto: Ulf Mauder/dpa

Ein beschossener Teil des Barabaschowo-Marktes in Charkiw. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Zwei Männer tragen eine Holzplatte durch die schwer beschädigte Stadt Bachmut. In den Gebiet gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ein verwundeter Soldat im Stahlwerk Azovstal (Archivbild). Tausende ukrainische Kämpfer befinden sich in der Ostukraine in Gefangenschaft. Foto: Dmytro 'orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/dpa

Bundeskanzler Scholz hat Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Angehörige der Besatzungsmitglieder winken zum Abschied, während die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" der Marine den Hafen am Marinestützpunkt verlässt. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten die Nordflanke der Nato absichern. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Angehörige und Kameraden trauern in Kiew um einen Gefallenen von der ukrainischen Ostfront. Rund 8000 Soldatinnen und Soldaten sollen dort in Gefangenschaft sein. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Spuren eines russischen Angriffs auf Wohngebäude in Kramatorsk. Foto: dpa

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Der Mann hatte vor Gericht in der ukrainischen Hauptstadt ausgesagt, auf Befehl einen 62-Jährigen Zivilisten im Dorf Tschupachiwka im Gebiet Sumy erschossen zu haben. Foto: dpa

Durch den russischen Beschuss bedrohte Menschen verlassen eine U-Bahn-Station in Charkiw (Ukraine), wo viele wochenlang im Untergrund gelebt hatten. Foto: John Moore/Getty Images

Eine ältere Frau steht in ihrem schwer beschädigten Haus, das von einer Rakete in der Stadt Bakhmut in der ostukrainischen Region Donbass getroffen wurde. Foto: Aris Messinis / AFP

Als erster ausländischer Staatschef seit dem Beginn des russischen Einmarsches hat der polnische Präsident Andrzej Duda (links) eine Rede im ukrainischen Parlament, der Rada, gehalten.

Ein ausgebrannter russischer Panzer in einem Dorf nahe Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine, Barwinkowe: Ein Veteran lädt eine Patrone in eines seiner Magazine. Foto: Daniel Carde/ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Polizist dokumentiert die Zerstörung eines der größten Bekleidungsmärkte Europas, "Barabaschowo" in Charkiw. Foto: Sergey Bobok /AFP

Das finnische Parlament stimmt mit einer überwältigenden Mehrheit von 188 Ja-Stimmen für die NATO-Mitgliedschaft. Foto: Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva /AFP

Arbeiter reparieren ein beschädigtes Fenster eines Wohnhauses im Bezirk Saltivka im Norden Charkiws. Foto: Dimitar Dilkoff /AFP

Ein ukrainischer Soldat steht mit der Flagge seines Landes im Hintergrund auf einem Panzer, außerhalb von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Der ukraininsche Wolodymyr Selenskyj verleiht Medaillen an medizinisches Personal in Kiew. Foto: dpa

Mitarbeiter des Ministeriums für Notsituationen der selbst ernannten Volksrepublik Donezk räumen Trümmer an der Seite des schwer beschädigten Theatergebäudes. Foto: dpa

Ein durch russischen Beschuss zerstörtes Gebäude in der Region Tschernihiw. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Blick auf Gräber von Zivilisten, die während der russischen Invasion in Butscha getötet wurden. Foto: dpa

Blick auf eine Straße in Mariupol. Foto: STRINGER / AFP

Ein ukrainischer Soldat schaut nach einem russischen Luftangriff in Bachmut auf das zerstörte Gebiet. Foto: dpa

Ein verletzter ukrainischer Soldat in Asow in Mariupol. Noch immer sind Zivilisten und Soldaten in dem Stahlwerk eingekesselt. Foto: picture alliance/dpa/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/AP

Mykhailo Spodarets ist Professor für ukrainische Literatur. Gerade unterrichtet er online aus dem Keller seines Hauses in Charkiw. Foto: dpa

Ein Mann fegt in Odessa Trümmer vor einem Gebäude zusammen, das einmal ein Einkaufszentrum war. Foto: dpa

Anwohner füllen im ostukrainischen Lyssytschansk Kanister und Eimer mit Wasser aus einem Feuerwehrauto. Foto: dpa

Die 14-jährige Alexandria, ihre Mutter (m.) und die 20-jährige Tochter Maria bei der Trauerfeier ihres Vaters im ukrainischen Dnipro. Der Soldat starb Anfang Mai im Kampf gegen russische Soldaten in Charkiw. Foto: dpa

Zerstörte Häuser in Mariupol. Das Stahlwerk Azovstal wurde wieder von russischen Soldaten beschossen. Foto: STRINGER / AFP

Ein Soldat inspiziert einen Krater nach einem Luftangriff der russischen Streitkräfte in der Region Luhansk. Foto: dpa

Anna Loboda (93) ist aus der Region Donezk geflohen. Im Kloster St. Michael in Odessa singt sie ein Lied. Foto: dpa

Familien harren mit ihren Milchkühen nahe der Front in der Ostukraine aus.

Ein Kind, das mit seiner Familie aus Mariupol geflohen ist, wartet auf die Ankunft in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene. Foto: dpa

Das Grande Pettine Hotel in Odessa liegt in Trümmern, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Foto: dpa

Ein Mädchen steht in einem Dorf nahe Kiew auf einem zerstörten und zurückgelassenen russischen Panzer. Foto: dpa

Freiwillige stellen in Saporischschja Schutzwesten für die ukrainische Armee her. Foto: dpa

Ein Satellitenbild zeigt Rauch auf der umkämpften Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Foto: dpa

Ein zerstörtes Haus steht in Mala Rohan, einem von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Dorf am Stadtrand von Charkiw. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten und Rettungskräfte tragen die Leiche eines mutmaßlichen russischen Soldaten. Foto: dpa

Ein russischer Luftangriff zerstörte ein Wohngebiet in Bachmut in der Ostukraine. Foto: dpa

Ein Ukrainer steht in Butscha am Grab seiner Mutter, die während des Krieges getötet wurde. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ein Satellitenbild zeigt die Schäden am Stahlwerk Azovstal, wo sich letzte ukrainische Verteidiger der Stadt Mariupol aufhalten. Foto: dpa

Ein Feuer brennt nach russischem Beschuss in einem Wohnhaus in Charkiw. Foto: dpa

Sie haben es geschafft: Dieser Mann und dieses Mädchen sind zumindest körperlich unversehrt aus dem belagerten Stahlwerk Asovstal in Mariupol herausgekommen. Foto: dpa

In einem Wohnhaus in Saltivka ist nach dem russischen Beschuss ein Feuer ausgebrochen. Foto: dpa

Rauch steigt über dem Asovstal-Stahlwerk in Mariupol auf. Foto: Uncredited/AP/dpa

Noch immer sind Zivilisten in Mariupol eingesperrt. Foto: dpa

Blindgänger auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Foto: dpa

Das war einmal das größte Frachtflugzeug der Welt - Überreste der Antonow An-225 auf dem Flughafen Kiew-Hostomel. Umgeben von zerstörten russischen Militärfahrzeugen. Foto: dpa

Frisch ausgehobene Gräber auf einem Friedhof der Stadt Butscha nahe Kiew. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Die Stadt Mariupol in der Ostukraine ist inzwischen weitgehend unter russischer Kontrolle. Foto: dpa

Aus Mariupol geflüchtete Menschen - darunter auch solche, die fast zwei Monate im Schutzraum des Stahlwerks Azovstal verbracht haben - kommen im südukrainischen Saporischschja an. Foto: dpa

Fahrzeuge der UN-Evakuierungsmission und des Roten Kreuzes stehen an der Grenze des von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebietes der Region Saporischschja im Dorf Kamianske. Foto: dpa

Ein Öldepot im von russlandnahen Separatisten kontrollierten Makijiwka steht nach dem Einschlag von Raketen in Flammen. Foto: dpa

Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. Foto: dpa

Der 64-jährige Serhii blickt auf die Trümmer seiner Wohnung in Kramatorsk. Tags zuvor schlug eine Rakete außerhalb des Gebäudes ein. Foto: Chris McGrath/Getty Images

Ein Hund blickt auf einen Bus mit Menschen, die aus dem Azovstal-Stahlwerk entkommen sind. Russlandtreue Soldaten bewachen das Fahrzeug. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dp

Russische Kampfflugzeuge fliegen in Z-Formation über Moskau. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Ukrainische Katastrophenschützer bereiten die Sprengung eines Blindgängers nahe Saporischschja vor. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Lwiw: Galina Makets (Mitte) trauert um ihren gefallenen Bruder Igor. Der 59-jährige war am 27. April bei Izyum verwundet worden.

Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein einheimischer Zivilist kocht neben seinem Haus in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ein Mann geht an einem zerstörten Wohnhaus in Mariupol vorbei. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Olena steht in ihrer zerstörten Straße in Tschernihiw mit zwei geretteten Puppen ihrer Kinder. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auch für Journalistinnen und Journalisten ist die Arbeit in der Ukraine lebensgefährlich. Foto: Rodrigo Abd / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auf dem Gelände rund um Asowstal kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten. Noch mehr als 30 Kinder sollen im Stahlwerk eingeschlossen sein. Foto: dpa

Eine Frau umarmt vor einem Zentrum für Vertriebene im ukrainischen Saporischschja ihre Verwandten. Foto: dpa

Feuerwehrleute löschen einen Brand, der entstanden ist, als das russische Militär einen Park in Charkiw bombardiert hat. Foto: dpa

In Mariupol schieben Menschen ein demoliertes Auto über die Straße. Die Nachrichtenagentur AP geht davon aus, dass durch den russischen Angriff auf das Theater am 16. März bis zu 600 Menschen getötet worden sein könnten. Foto: Victor / dpa

Nach etlichen gescheiterten Versuchen sind wieder Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol geglückt. Diese Frau ist mit ihrem Hund in Saporischschja im Süden der Ukraine angekommen. Foto: Ed JONES / AFP

Anwohner schließen die Fenster eines Wohnhauses mit Sperrholz nach russischem Beschuss in Dobropillja in der Region Donezk in der Ostukraine Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Vor dem Krieg schmiedete Andrii Paliy Rüstungen für Mittelalterfeste. Jetzt stellt er in seiner Werkstatt in Saporischschja kugelsichere Westen für die ukrainische Armee her. Foto: Ed JONES / AFP

Ukrainische Soldaten erreichen ein verlassenes Gebäude um sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem sie zwei Monate an der Front im Kramatorsk gekämpft haben. Foto: Yasuyoshi CHIBA

Irpin: Savelii (10) steht am Grab seines Vaters Igor, der bei der Verteidigung der Stadt Irpin als Mitglied der Territorialverteidigung getötet wurde. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Polizisten und Mitglieder der Armee inspizieren das Gebiet nach einer Explosion in Kiew. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres hat Russland die Hauptstadt mit Raketen beschossen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.

Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa

Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa

Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa

Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa

Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa



Putin hatte sich am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der kasachischen Hauptstadt Astana getroffen. Im Vorfeld war über eine Friedensinitiative spekuliert worden. Die Türkei hat schon zwei Mal erfolgreich vermittelt und erreichte ein Getreideabkommen und einen Gefangenenaustausch. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Putin sondiert seine Verhandlungschancen

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte in einem Tweet eine De-Eskalation an. "Wir wollen keinen Weltkrieg", versicherte er. "Wir helfen der Ukraine dabei, ihren Boden zu verteidigen, niemals dabei, Russland anzugreifen", twitterte er. Putin müsse diesen Krieg beenden und die territoriale Integrität der Ukraine respektieren, forderte Macron.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.morgenpost.de