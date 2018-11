CDU-Vorsitz: Jens Spahn lehnt großen Hartz-IV-Umbau ab

Berlin. Nach dem Rückzug von Angela Merkel als CDU-Chefin wird auf dem Parteitag in Hamburg im Dezember ein neuer Vorsitz gewählt. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn kandidieren gleich drei prominente Politiker für das Amt als CDU-Vorsitzender.

Alle drei Kandidaten bringen sich vor der Abstimmung in Stellung. Gemeinsam besuchen sie derzeit die Regionalkonferenzen, um Werbung für sich und ihre Positionen zu machen.

CDU-Vorsitz wird neu gewählt – wer wird Merkel-Nachfolger?

Angela Merkel hat angekündigt, nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz kandidieren zu wollen

Damit endet eine 18 Jahre lange Ära

Die Kandidaten: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn

Annegret Kramp-Karrenbauer gilt derzeit als Favoritin

Sie wird auch in den meisten Bundesländern favorisiert

Doch wer hat am Ende die besseren Chancen? Wir berichten über die aktuellen Entwicklungen zur Wahl des CDU-Vorsitzes im Newsblog.

+++ Montag, 26. November 2019 +++

Kampf um CDU-Vorsitz: In den meisten Bundesländern wird Kamp-Karrenbauer favorisiert

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU- Generalsekretärin.

9.10 Uhr: In der Mehrheit der Bundesländer ist Kramp-Karrenbauers beliebter als Konkurrent Merz, das ergab das RTL/n-tv-Trendbarometer. Merz erhält nur in Sachsen (39 gegenüber 37 Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (37 zu 33) bessere Werte als „AKK“.

In allen anderen Bundesländern ist Kramp-Karrenbauer beliebter, am deutlichsten in ihrem Heimatland, dem Saarland (67 zu 38 ), in Hessen (53 zu 40), in Bremen (52 zu 36), in Rheinland-Pfalz (51 zu 41) und in Thüringen (50 zu 42).

Sogar in Nordrhein-Westfalen, der Heimat von Merz, liegt er mit 36 Prozent 12 Prozentpunkte hinter Kramp-Karrenbauer (48 Prozent). Im CSU-Land Bayern schafft Merz quasi ein Patt – 44 Prozent würden ihn wählen, 46 Prozent Kramp-Karrenbauer.

+++ Sonntag, 25. November 2019 +++

Jens Spahn untermauert bei Anne Will Positionen zu Hartz IV

Jens Spahn war am Sonntagabend bei Anne Will zu Gast . Der Gesundheitsminister präsentierte sich beim Thema Hartz IV erneut als Hardliner. „Es muss noch einen Sinn machen, arbeiten zu gehen“, sagte er.

Spahn weist Forderungen nach Hartz-IV-Umbau zurück

16.22 Uhr: In der Debatte um Hartz IV hat sich Jens Spahn gegen grundlegende Umbaupläne ausgesprochen. „Geld ohne Gegenleistung widerspricht meinem Bild einer sozialen Marktwirtschaft“, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz dem „Handelsblatt“.

Wer arbeite, müsse am Ende des Monats mehr Geld bekommen als jemand, der das nicht tut. Die Umbaupläne hält Spahn für „extrem unfair“ gegenüber den hart arbeitenden Menschen, die nicht viel mehr als die Grundsicherung haben. „Wer an diesem Prinzip rüttelt, gefährdet die Akzeptanz des Solidarsystems“, so der Minister.

Vor allem in der SPD wird über eine Reform oder Abschaffung des vom früheren Kanzler Gerhard Schröder (SPD) eingeführten Hartz-Systems zur Grundsicherung diskutiert. Parteichefin Andrea Nahles hatte eine „Sozialstaatsreform 2025“ gefordert und angekündigt: „Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.“

Union streitet um Haltung zu UN-Migrationspakt

10.55 Uhr: Der UN-Migrationspakt stößt auch innerhalb der Union auf Widerstand – vor allem im rechten Flügel der CDU. „Die weiterhin ungeklärten Fragen und Risiken dieses Abkommens zwingen die CDU dazu, sich klar gegen den Migrationspakt zu positionieren“, sagte Alexander Mitsch, Vorsitzender des konservativen CDU-Sammelbeckens „Werteunion“, laut „Spiegel“.

Was folgte, war eine Warnung von der Unionsspitze. Sowohl Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bezogen Stellung und warnten die Union davor, sich in der Debatte von Rechtspopulisten treiben zu lassen.

„Wenn wir bei diesem Thema dem Druck der AfD nachgeben, gibt es das nächste Mal kein Halten mehr“, sagte Seehofer im „Spiegel“.

Auch Kramp-Karrenbauer bekannte sich zu dem Migrationspakt. „Dieser Pakt ist wichtig für uns, weil er auch die Herkunftsländer in die Verantwortung nimmt“, sagte Kramp-Karrenbauer, die sich Anfang Dezember zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen will. „Wir dürfen uns nicht aus Angst vor Populisten zurückhalten.“

Union und SPD bereiten einen gemeinsamen Antrag zum umstrittenen UN-Migrationspakt vor, der am Dienstag von den Bundestagsfraktionen gebilligt werden soll.

+++ Samstag, 24. November 2019 +++

Kramp-Karrenbauer hält Merz „Schlag ins Gesicht der CDU“ vor

18.52 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer hat Äußerungen ihres Mitbewerbers Friedrich Merz scharf zurückgewiesen, wonach die Christdemokraten AfD-Wahlerfolge mit einem „Achselzucken“ zur Kenntnis genommen hätten.

„Solche Behauptungen sind ein Schlag ins Gesicht für alle in der CDU, die vor Ort und in den Parlamenten seit Jahren gegen ständige Falschinformationen, gegen gezielte Vergiftungen des politischen Klimas, gegen Anfeindungen sowie gegen in Teilen offene Hetze durch die AfD kämpfen und Tag für Tag in der CDU Haltung zeigen“, sagte Kramp-Karrenbauer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Das verkennt alle, die in den extrem harten Wahlkämpfen der letzten Jahre um jede Stimme für die CDU und gegen die AfD gekämpft haben.“

Kramp-Karrenbauer liegt beim CDU-Sozialflügel vorn

15.29 Uhr: „Annegret Kramp-Karrenbauer steht dem Arbeitnehmerflügel näher als Friedrich Merz oder Jens Spahn. Sie ist den CDA-Themen stärker verbunden, ihre politische DNA ist geprägt durch die industrielle Arbeitswelt im Saarland“, sagte der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Karl-Josef Laumann unserer Redaktion.

Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz hatten sich bei einem Treffen am Samstagvormittag der CDA vorgestellt. „Wir haben zwei Stunden lang mit den drei Kandidaten über Fragen von Einkommen und Vermögensverteilung, Alterssicherung und Digitalisierung gesprochen“, so Laumann. „Alle drei Kandidaten haben sich grundsätzlich zum sozialen Profil der CDU bekannt.“

Es habe im Anschluss keine Abstimmung gegeben, aber klar sei, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Werten der CDA näher stehe als die anderen Kandidaten.

Kramp-Karrenbauer will Diesel-Bußgeld in neuem Fonds sammeln

14.36 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer fordert, dass im Zusammenhang mit der Diesel-Debatte verhängtes Bußgeld direkt in einen neuen Fonds gegen Fahrverbote fließt. „Mein Vorschlag: Wir benutzen dieses Geld, um Fahrverbote zu verhindern und für gute Luft in den Städten zu sorgen. Ich fordere einen Fonds für freie Fahrt und gute Luft“, schrieb die CDU-Politikerin am Samstag bei Facebook.

VW war zuletzt wegen Diesel-Manipulationen zu einer Strafzahlung von einer Milliarde Euro, Audi zu 800 Millionen Euro verurteilt worden. Das Geld floss in die Haushalte der Bundesländer Niedersachsen und Bayern. Dies sei sicher juristisch korrekt, aber der falsche Weg, schrieb Kramp-Karrenbauer.

Merz: CDU hat Aufstieg der AfD mit „Achselzucken“ hingenommen

9.43 Uhr: Friedrich Merz wirft der CDU vor, den Aufstieg der AfD gleichgültig hingenommen zu haben. Seine Partei habe die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem „Achselzucken“ zur Kenntnis genommen und sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne, kritisierte Friedrich Merz im Deutschlandfunk.

Der frühere Unionsfraktionschef bekräftigte: „Mit mir gibt es keine Achsenverschiebung der Union nach rechts.“ Die CDU müsse sich aber wieder für Themen öffnen, über die sie „vielleicht in den letzten Jahren etwas leichtfertig hinweggegangen ist“.

Wenn man in Deutschland wieder braune und schwarze Hemden sehe, der Hitlergruß und Antisemitismus auf offener Straße gezeigt würden „und die CDU darauf erkennbar keine Antwort hat“, empfinde er es als persönliche und staatsbürgerliche Verantwortung, seiner Partei Hilfe anzubieten.

+++ Freitag, 23. November 2019 +++

Annegret Kramp-Karrenbauer greift in Brandenburg Rot-Rot an

22.45 Uhr: Auf einem CDU-Landesparteitag in Beelitz bei Potsdam griff CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die in Brandenburg regierende rot-rote Regierung scharf an. „Dieses Land wird unter Wert regiert“, rief Kramp-Karrenbauer. Die SPD regiere hier mit der Linken als Partner – obwohl die Linke nie Teil der Lösung gewesen, sondern Teil des Problems sei. „Brandenburg ist nicht da, wo es eigentlich hingehört.“ Am 1. September 2019 ist Landtagswahl.

16.15 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei den Unions-Anhängern derzeit am beliebtesten. 38 Prozent von ihnen meinen laut dem ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag, dass die frühere saarländische Ministerpräsidentin Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Chefin werden sollte.

Das seien 3 Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kommt demnach auf 29 Prozent (minus 4), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur auf 6 Prozent (minus 1).

CDU-Parteitag in Hamburg bestimmt neuen Vorsitz

Die Partei kommt am 7. Dezember in Hamburg zusammen, um über die Merkel-Nachfolge abzustimmen. Das sind die wichtigsten Informationen zum CDU-Parteitag in Hamburg.

