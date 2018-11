CDU-Vorsitz: Annegret Kramp-Karrenbauer liegt laut Umfrage vorn

Berlin. Nach dem Rückzug von Angela Merkel als CDU-Chefin wird auf dem Parteitag in Hamburg im Dezember ein neuer Vorsitz gewählt. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn kandidieren gleich drei prominente Politiker für das Amt als CDU-Vorsitzender.

Alle drei Kandidaten bringen sich vor der Abstimmung in Stellung. Gemeinsam besuchen sie derzeit die Regionalkonferenzen, um Werbung für sich und ihre Positionen zu machen.

CDU-Vorsitz wird neu gewählt – wer wird Merkel-Nachfolger?

Angela Merkel hat angekündigt, nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz kandidieren zu wollen

Damit endet eine 18 Jahre lange Ära

Die Kandidaten: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn

Annegret Kramp-Karrenbauer gilt derzeit als Favoritin

Doch wer hat am Ende die besseren Chancen? Wir berichten über die aktuellen Entwicklungen zur Wahl des CDU-Vorsitzes im Newsblog.

+++ Freitag, 23. November 2019 +++

Annegret Kramp-Karrenbauer hat beste Chancen auf CDU-Vorsitz

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei den Unions-Anhängern derzeit am beliebtesten. 38 Prozent von ihnen meinen laut dem ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag, dass die frühere saarländische Ministerpräsidentin Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Chefin werden sollte.

Das seien 3 Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kommt demnach auf 29 Prozent (minus 4), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur auf 6 Prozent (minus 1).

CDU-Parteitag in Hamburg

Die Partei kommt am 7. Dezember in Hamburg zusammen, um über die Merkel-Nachfolge abzustimmen. Das sind die wichtigsten Informationen zum CDU-Parteitag in Hamburg.

