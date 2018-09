Gelingt Regierung der Neustart nach der Maaßen-Debatte?

Berlin. Es ist eine Geste, eine, die in der Politik selten vorkommt: Kanzlerin Angela Merkel hat sich bei den Bürgern für ihr Verhalten in der Affäre um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen entschuldigt. „Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.“

Die CDU-Vorsitzende sprach die denkwürdigen Sätze am Montagmorgen, nachdem die Parteichefs – sie selbst, SPD-Frontfrau Andrea Nahles und CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer – am Sonntagabend eine Einigung in der Affäre erzielt und ihre Entscheidung, Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, einkassiert hatten.

Maaßen bekommt nicht mehr Geld als Sonderberater

Der Beamte Maaßen wird nun Sonderberater von Innenminister Seehofer im Rang eines Abteilungsleiters, bekommt nicht mehr Geld und wird als Präsident des Inlandsgeheimdienstes abberufen. Das hatte die SPD vehement gefordert, nachdem Maaßen die Echtheit eines Videos mit ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz öffentlich bezweifelt hatte, ohne Beweise vorzulegen.

Die Kanzlerin räumte in ihrem Statement – auf den Tag genau ein Jahr nach der Bundestagswahl – zudem ein, dass sich ihre schwarz-rote Regierungsmannschaft (nach den beinahe endlosen Koalitionsverhandlungen) „auch zu sehr mit uns selbst beschäftigt“ habe. Das müsse sich nun ändern.

Hans-Georg Maaßen wird nicht Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz bleiben. Nachdem er ohne Beweise Zweifel daran geäußert hatte, dass ein Video aus Chemnitz eine Hetzjagd gegen Ausländer zeigt, stand er in der Kritik. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich vor Maaßen gestellt und wollte ihn eigentlich im Amt belassen. Als klar wurde, dass das weder die Kanzlerin noch Koalitionspartner SPD wollten, berief Seehofer Maaßen zunächst als Staatssekretär ins Innenministerium. Nach massiver Kritik wurde das jedoch neu verhandelt. Nun wird er Sonderberater – ohne Gehaltserhöhung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen, von 2012 bis 2018 oberster Verfassungsschützer der Republik, stand in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam. Foto: Andreas Seidel / dpa

In einem Bericht an das Innenministerium hatte Maaßen seine Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz mit Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Maaßen erhob darin schwere Vorwürfe gegen einen Twitter-Nutzer, der sich „Antifa Zeckenbiss“ nennt. Es sei davon auszugehen, dass dieser ein veröffentlichtes Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ versehen habe, „um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“, schrieb der damalige BfV-Präsident. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Als Maaßen Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit seinen rund 2700 Mitarbeitern wurde, steckte das Amt in der wahrscheinlich tiefsten Krise seiner Geschichte. Hauptgrund war die Vernichtung von Akten mit Bezug zu den Ermittlungen in der rechtsextremen NSU-Mordserie. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Maaßen erhielt den Auftrag, in der Behörde aufräumen, möglichst gründlich und diskret. Seit seinem Amtsantritt bemühte sich Maaßen, das Bundesamt technologisch aufzurüsten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wie er das machte, imponierte vielen Innenpolitikern. Doch an der Persönlichkeit des Verfassungsschutzpräsidenten schieden sich die Geister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zurückhaltung ist nicht die herausragendste Eigenschaft, die Hans-Georg Maaßen zugeschrieben wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gehörte der Verfassungsschutzchef zu denen, die mehr oder weniger öffentlich Kritik an der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übten. Das kam im Kanzleramt gar nicht gut an – der Rheinländer soll damals gemahnt worden sei, sich zurückzuhalten. Laut einem Bericht der „Welt“ soll Merkel bereits vor dem Koalitionstreffen entschieden haben, dass Maaßen seinen Posten räumen muss. Foto: Oliver Berg / dpa

Nachdem mit CSU-Chef Horst Seehofer im März der lauteste Kritiker der Kanzlerin beim Migrationsthema Innenminister und damit sein direkter Dienstherr geworden war, dürfte sich Maaßen gut aufgehoben gefühlt haben. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Maaßen stammt aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Studiert hat er in Köln und Bonn. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen für das Bundesinnenministerium. Foto: Michael Kappeler / dpa

In seinen ersten Dienstjahren beschäftigte er sich vor allem mit Ausländer- und Zuwanderungsrecht. 2008 wurde er Leiter des Stabes Terrorismusbekämpfung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen war vor seinem Wechsel an die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die Öffentlichkeit eher ein unbeschriebenes Blatt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Vielen Abgeordneten in Berlin war Maaßen allerdings bekannt. 2007 sagte er vor dem BND-Untersuchungsausschuss aus. Das Gremium hatte unter anderem zu klären, ob die Bundesregierung mitverantwortlich dafür war, dass der in Deutschland geborene Türke Murat Kurnaz jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantánamo einsaß. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für Irritationen hatte zuletzt auch gesorgt, dass Maaßens Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri in den Monaten vor dem Anschlag in Berlin weitaus intensiver befasst hatte als bisher bekannt. Auch gibt es Zweifel in der SPD an Maaßens Haltung zur AfD. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Merkel will Heft des Handelns nicht aus der Hand geben

Merkel verlor bei ihrem knapp vierminütigen Auftritt in der CDU-Zentrale kurz den Faden – etwas, was ihr sonst selten passiert. Die Kanzlerin wollte eine Botschaft aussenden: Ich habe verstanden. Und ich nehme das Heft des Handelns wieder in die Hand.

Mit Blick auf das Verhältnis zu Seehofer kann man noch mehr herauslesen: Dass sie sich zu sehr mit den Abläufen im Innenministerium beschäftigt habe, bedeutet übersetzt: Merkel hat zu viel Rücksicht auf Seehofer genommen und dies als Fehler erkannt. Es ist ein Signal an ihren CSU-Minister, der am Sonntag noch erklärt hatte, die Koalition habe zu keinem Zeitpunkt auf der Kippe gestanden.

Es reicht für Merkel nicht mehr, still die Fäden zu ziehen

Merkel weiß, wie sehr der Krach mit der CSU im Sommer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an Grenzen und nun der erneute Streit um Maaßen ihrem eigenen Ansehen geschadet haben. Sie wirkte, als hätte sie nicht mehr die Kraft, ihre Politik konsequent durchzusetzen. Merkel merkt, dass es in ihrer letzten Amtszeit nicht mehr ausreicht, still im Hintergrund Fäden zu ziehen. Durch die Herausforderung der AfD, die in einer Umfrage zur zweiten Kraft vor der SPD aufgestiegen ist, aber auch durch das persönliche Duell mit Seehofer muss sie sich neu sortieren.

Merkel will dabei unbedingt vermitteln, dass sich ihre Regierung auch noch mit etwas anderem beschäftigen kann als nur mit sich selbst. Die Welt wartet nicht auf diese Koalition, jeder Fehler zahlt bei der AfD ein, dazu bewegen die Bürger soziale Fragen wie bezahlbare Mieten, die Pflege und schnelles Internet.

Bürger sehen Bundesregierung durch Fall Maaßen beschädigt 67 Prozent der Befragten glauben nicht mehr, dass die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD noch vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Bürger sehen Bundesregierung durch Fall Maaßen beschädigt

Merkel sucht ganz bewusst den Kontakt zu Markus Söder

Am Rande der Maaßen-Affäre gab es ein interessantes Bild. Als Merkel am Freitagabend auf den Brief von Andrea Nahles reagierte, in dem diese bat, noch einmal über Maaßen zu reden, trat Merkel im Münchner Hotel Kempinski vor die Presse. Dort traf sie an diesem Abend auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Mit ihm absolvierte sie einen Auftritt vor Münchner Bürgern aus der Kulturszene auf Einladung einer Münchner Filmproduzentin. Es war kein Geheimtreffen, aber auch kein öffentlich angekündigter Termin. Es zeigt jedoch eines: Auch die CDU mitsamt ihrer Vorsitzenden sucht den Kontakt zum neuen starken Mann der CSU. Ganz bewusst.

Seehofer gilt auch im Kanzleramt als unberechenbar

Der Innenminister gilt auch im Kanzleramt mittlerweile als komplett unberechenbar. Doch Merkel wird ihn nicht ablösen, Seehofers Achillesferse ist vielmehr die eigen Partei in Bayern. Wenn es zu einem Desaster bei der Landtagswahl am 14. Oktober kommt, die CSU irgendwo zwischen 35 und 38 Prozent landet, dann wird schnell nach den Schuldigen gesucht.

Und mit aller Wahrscheinlichkeit wird Söder auf Seehofer zeigen, der müsste dann um den Verbleib an der CSU-Spitze kämpfen. Sollte ihm das nicht gelingen, dann wird er auch als Innenminister schwer zu halten sein, so das Kalkül seiner Gegner. Doch Seehofer hat in der Maaßen-Affäre nochmal unter Beweis gestellt, dass er sich in politischen Ränkespielen auskennt und er vor Merkel nicht klein beigeben will. Dass er in ein zweites Treffen nach der ersten umstrittenen Einigung auf den Staatssekretärsposten eingewilligt hat, war vor allem dem Druck der wahlkämpfenden CSU geschuldet.

In der Nacht vom 25. auf den 26. August wird in Chemnitz am Rande eines Stadtfestes ein 35-jähriger Mann niedergestochen. Am 27. August ziehen bereits tausende rechtsgerichtete Gruppen durch Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hat Mühe, die Gruppe vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, werfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Foto: Jan Woitas / dpa

Journalisten werden attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach den Ausschreitungen liegen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Laut Polizei werden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Der 35 Jahre alte Daniel H. hatte deutsche und kubanische Wurzeln. Am Tatort werden zahlreiche Blumen und Kerzen niedergelegt. Foto: Jan Woitas / dpa



Ein 23 Jahre alter Syrer und ein 22 Jahre alter Iraker werden verdächtigt, Daniel H. getötet und zwei weitere Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt zu haben. Als dringend tatverdächtig wird zudem ein 22-jähriger Iraker mit Haftbefehl gesucht. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) reist als erstes Mitglied der Bundesregierung nach Chemnitz und besucht den Tatort. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 1. September kommt es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge stehen 8000 Teilnehmern rechtsgerichteter Proteste 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nimmt an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Die Gegenseite will Gesicht zeigen: Am 3. September kommen rund 65.000 Zuschauer und Demonstranten in die sächsische Stadt, um unter dem Motto „#wirsindmehr“ gegen Rechts zu demonstrieren. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Bei dem Konzert treten unter anderem Marteria und Casper, Feine Sahne Fischfilet, Kraftklub und Die Toten Hosen auf. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Campino, Sänger von Die Toten Hosen, setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Artikel 1 des Grundgesetzes ziert ein Banner. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der deutsche Rapper Marteria sagte, er fühle sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Das Motto des Konzerts: Wir sind mehr – mehr als die rechtsgerichteten Teilnehmer, die in Chemnitz nach dem Tod des jungen Mannes auflaufen. Dieses Foto vom 1. September zeigt noch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammeln. Foto: Boris Roessler / dpa

„Weder grau noch braun“: Die Vorfälle in Chemnitz befeuern in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration. Auch über die Vorfälle wird scharf diskutiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Gab es Hetzjagden – ja oder nein? Die Debatte dazu nimmt schnell Fahrt auf. Foto: Matthias Rietschel / REUTERS

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärt, es habe keinen Mob, keine Pogrome oder Hetzjagden in Chemnitz gegeben. Davon hatte zuvor die Bundesregierung gesprochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen problematisiert den Begriff „Hetzjagden“ in einem Zeitungsinterview. Ein Video, dass eben jene Jagden auf Ausländer zeige, stellt er in Frage. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Anfang September wird bekannt, dass am 27. August das jüdische Restaurant „Shalom“ in Chemnitz angegriffen wurde. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Gut drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke kommt einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen auf freien Fuß. Das verkündet sein Anwalt Ulrich Dost-Roxin. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die SPD fordert nach den Äußerungen Maaßens personelle Konsequenzen. Der Verfassungsschutzchef müsse seinen Posten räumen. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Krisentreffen im Kanzleramt: Am 18. September entscheidet die Koalitionsspitze über die Zukunft von Hans-Georg Maaßen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maaßen muss seine Sachen packen. Der Verfassungsschutzpräsident wird nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz abgelöst. Doch statt Kündigung erwartet Maaßen der Wechsel ins Bundesinnenministerium als Staatssekretär. Eine Lösung, die bei der Opposition, aber auch in Teilen der SPD scharfe Kritik auslöst. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd von Jutrczenka / picture alliance/dpa



Nahles bekam viel Zustimmung von ihrer Partei

Da passt es ins Bild, dass die SPD großen Wert darauf legt, die neue Maaßen-Lösung sei eine persönliche Entscheidung des Innenministers gewesen: „Herr Seehofer wird sich vor seinen Wählern verantworten müssen“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach der Sitzung des Parteivorstandes. Dort bekam Parteichefin Nahles viel Zustimmung und viele Respektbekundungen. Die 48-Jährige war es ja gewesen, die als erste einen Fehler eingestanden hatte – allerdings auch mit dem Motiv, ihren eigenen Vorsitz zu retten.

Am Montag übrigens meldet sich Nahles selbst nicht zu Wort. Auf dem Weg zur Fraktionssitzung muss sie sich auch noch mit Sigmar Gabriel, ihrem ewigen Rivalen, den Lift im Reichstag teilen. Ihrem Vor-Vorgänger wären solche Patzer wie in der Maaßen-Affäre nicht unterlaufen, da sind sich in der Partei ausnahmsweise die meisten einig.

GroKo-Gegner in der SPD sehen sich im Aufwind

Die Lage der SPD, die sich eher Richtung 15 denn 20 Prozent zubewegt, bleibt fragil. Das Lager jener Genossen, die die große Koalition als Todesspirale begreifen, fühlt sich gestärkt. Juso-Chef Kevin Kühnert, dessen Forderung, Maaßen in den Ruhestand zu schicken, nicht erfüllt wurde, sitzt Nahles weiter im Nacken. Die drei Parteichefs hätten zwar den „Super-GAU“ verhindert. Die SPD aber müsse nun eigene Schmerzgrenzen für den Fortbestand der GroKo definieren – nach Entspannung hört sich das nicht an.

Merkel und Nahles immerhin sind sich einig, dass die Koalition aus dem Hysteriemodus heraus muss. Die Kanzlerin will die Koalitionsrunde künftig öfter tagen lassen, damit die Bürger sehen, die tun was – wie am 1. Oktober, um eine lange überfällige Diesel-Lösung zu finden.

