Deutschlandtrend: AfD zweitstärkste Kraft hinter Union

Die AfD ist in der Wählergunst weiter gestiegen. Laut aktuellem Deutschlandtrend ist die Partei zweitstärkste Kraft hinter der Union.

Berlin. Die politische Rechte gewinnt in Deutschland immer mehr an Stärke: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 18 Prozent der Stimmen, wie aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. Die AfD wäre somit zweitstärkste Partei vor der SPD (17 Prozent). Auch die Union muss weitere Verluste hinnehmen und würde mit 28 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Einführung des Deutschlandtrends 1997 einfahren.

Die Grünen kämen laut Umfrage auf 15, die Linke auf 10 und die Liberalen auf 9 Prozent der Stimmen. Angesichts der aktuellen Politik rutscht Innenminister Horst Seehofer (CSU) in den Zustimmungswerten immer weiter ab. Nur 28 Prozent halten ihn für eine gute Besetzung, nach 39 Prozent im April.

Auch innerhalb der Union sinkt Seehofers Popularität – hatten ihn im April noch 45 Prozent der CDU/CSU-Parteianhänger für den richtigen Mann an der Spitze des Innenressorts gehalten, waren es aktuell nur noch 31 Prozent. (dpa/mbr)

