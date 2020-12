Weihnachten 2020: Eine Stimmung aus Angst und Hoffnung

Hamburg. Als wir Kinder waren, wurde es nie Weihnachten. Die Tage zogen sich hin bis zum Fest und wollten kein Ende nehmen. Für uns ältere Leute ist dagegen immer Weihnachten. Wer bereits 80 Mal dieses Fest feiern (oder sagen wir: begehen) musste, für den schmilzt die Zwischenzeit zum Augenblick.

Doch in diesem Jahr ist es anders. Pandemie, Masken, Mutationen und die Isolation im eigenen Haus haben den Rest einer Festtagsstimmung vertrieben, bevor sie aufkeimen konnte. Ich warte nicht auf den Weihnachtsmann, sondern auf die Impfung und hoffe, mich bis dahin vor dem Virus verstecken zu können.

Hat das Wort „Weihnachten“ überhaupt ein Geschlecht?

Verstecken wir uns, wie in dieser Kolumne üblich, also zwischen Grammatik und Historie. Hat das Wort „Weihnachten“ überhaupt ein Geschlecht? Standardsprachlich wird es meist als Neutrum Singular aufgefasst und nur selten mit einem Artikel gebraucht: „Weihnachten“ steht vor der Tür. Oder: Wir hoffen auf ein „schönes Weihnachten“. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. „Die Weihnacht“ als Femininum Singular hat einen leicht liturgischen Beigeschmack und wurde früher in Familien benutzt, in denen die Zimtsterne noch selbst gebacken wurden. In Verbindung mit einem Artikelwort ist regional „die Weihnachten“ im Plural üblich. Überregional eingeführt ist der Plural in dem Wunsch „Fröhliche Weihnachten!“.

Übrigens heißt es im Norden „zu“ Weihnachten und im Süden des deutschen Sprachraums „an“ Weihnachten. Bei der Wendung „jemandem etwas zu Weihnachten schenken“ handelt es sich um keine Zeitangabe. Die Präposition „zu“ drückt hier einen Zweck, einen Grund, ein Ziel aus. Bei der Form „Weihnachten“, mhd. ze wīhen nahten (in den heiligen Nächten), haben wir es mit einem alten Dativ Plural zu tun. Sie besteht aus einem zum Verb „weihen“ gehörenden, aber inzwischen untergegangenen Adjektiv für „weich, heilig“ und dem Substantiv „Nacht“. Damit waren ursprünglich die bereits in germanischer Zeit als heilig gefeierten Mittwinternächte gemeint, denen später der Geburtstag Jesu untergeschoben worden ist.

Hat das Weihnachtsfest seinen religiösen Kern verloren?

Historiker werden jetzt einwenden, dass Jesus von Nazareth unmöglich im Dezember geboren worden sein kann. Doch darauf kommt es nicht an. Die Missionierung der Germanen erfolgte im frühen Mittelalter nicht durch Bibelstunden und Gospelchöre, sondern mit dem Schwert, wie wir es heute an anderer Stelle immer noch erleben. Die Akzeptanz des oktroyierten Glaubens wurde erhöht, wenn sich die christlichen Feste an die heidnischen Bräuche anlehnten, so im Hinblick auf das Fest der Geburt Jesu. Gemeint als Geburtstag Jesu ist übrigens der 25. Dezember, nicht der 24. Dezember. Nach alter Tradition begann ein Feiertag nämlich stets am Abend des Tages davor, in diesem Fall am Heiligen Abend oder am Heiligabend.

Eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland meint, das Weihnachtsfest habe seinen religiösen Kern verloren. Nach einer früheren Umfrage äußerten 82 Prozent diese Ansicht, während nur ein Prozent entschieden anderer Meinung war. Deshalb der Hinweis, dass es sich eigentlich um die Feier der Geburt Jesu Christi handelt, des Urhebers und der zentralen Gestalt des Christentums, und nicht um die Umsatzzahlen des Einzelhandels, die in diesem Dezember ohnehin gegen null tendieren.

Sprachfehler um die Geburt Jesu

Jesus kam laut Bibel in einem Stall zur Welt, weil es in Bethlehem keine freie Herberge gab (auch das ist in diesem Jahr anders). Er wurde in eine Krippe gelegt, da keine Wiege zur Verfügung stand. Die Geburt Jesu wird im Allgemeinen so hochsprachlich und altertümelnd beschrieben, dass es häufig zu Sprachfehlern kommt. In einer Münchner Zeitung lasen wir, Jesus sei in einem kalten Stall zwischen all den Tieren „niedergekommen“.

Ich weiß zwar nicht, ob die Bayern es tatsächlich geschafft haben, eine Stufe der Evolution zu überspringen, aber in den übrigen deutschen Landen ist eine Niederkunft nicht gleichzusetzen mit einer Geburt. Niederkommen kann nur die Person, die das Kind gebärt. Nicht einmal für Gottes Sohn ist dieses Naturgesetz außer Kraft gesetzt worden. Mutter Maria „kommt nieder“, Jesus hingegen wurde geboren und kam auf diese Welt, um später am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen.

